Care este durata de viață a panourilor fotovoltaice, dincolo de garanția dată de producători. O veste bună pentru cei care au investit în energie regenerabile
BizBrasov.ro, 4 februarie 2026 05:40
Care este durata de viață a panourilor fotovoltaice, dincolo de garanția dată de producători. O veste bună pentru cei care au investit în energie regenerabile Panourile solare sunt vândute, aproape fără excepție, cu o garanție de performanță în jurul pragului de 25 de ani. Asta a creat o percepție greșită: că după ce expiră garanția, [...]
Acum 10 minute
06:20
Ministerul lui Darău propune ca administratori la IAR Ghimbav o mulțime de sinecuriști, printre care și o fostă dactilografă, soție a unui lider PSD Brașov # BizBrasov.ro
Acționarii companiei brașovene IAR Ghimbav vor vota pe 23 februarie administratorii societății. Ministerul Economiei, acționarul principal al societății, a propus deja numele pe care și le dorește în Consiliul de Administrație, făcând mențiunea că aceștia au fost selectați de o companie de profil. Despre modul în care se fac aceste selecții, exemplul de la Compania [...]
Acum o oră
05:50
Tot mai puține taximetre pe străzile Brașovului. 161 de autorizații au rămas libere și sunt scoase la licitație # BizBrasov.ro
Dacă în vara anului trecut erau declarate libere 121 de autorizații de taxi, numărul acestora a continuat să crească, după ce tot mai mulți taximetriști au renunțat la această meserie. Astfel, acum, Primăria Brașov scoate la licitație 161 de autorizații libere, dintre care una pentru un autovehicul adaptat transportului persoanelor cu dizabilități. Data limită până [...]
05:40
CEC Bank a demarat proceduri de licitație pentru mai multe imobile pe care le are în proprietate, dar nu îi mai sunt utile. Printre acestea se numără și o casă construită în anul 1901 în comuna brașoveană Lisa. Imobilul, în care acum decenii funcționa o agenție CEC, dar și Poșta, a rămas părăsit de mai [...]
05:40
05:40
Un nou giratoriu va fi amenajat pe DN 1, tronsonul Brașov – Sibiu. Lucrările vor dura 4 luni, însă licitația a fost adjudecată după mai bine de un an, fiind ținută în loc de contestații # BizBrasov.ro
Un nou sens giratoriu ar urma să fie amenajat pe DN1, tronsonul Brașov – Sibiu, în zona de intrare în orașul Avrig. În prezent, zona este foarte aglomerată la orele de vârf și deseori se produc accidente rutiere. Încă din septembrie 2024, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a lansat o licitație publică în [...]
05:30
Războiul din PNL: Thuma spune că Veștea l-ar fi susținut în blocarea reformei din partid # BizBrasov.ro
Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, principalul adversar al lui Ilie Bolojan în interiorul PNL, a anunțat aseară că trei președinți de consilii județene s-au opus ideii președintelui PNL de a înlocui conducerile filialelor liberale cu performanțe slabe la ultimele alegeri. El l-a nominalizat printre cei trei și pe Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și [...]
Acum 2 ore
05:10
Cum pot părinții să-și ajute copiii să învețe pentru teste și examene. 5 metode dovedite științific # BizBrasov.ro
Cum pot părinții să-și ajute copiii să învețe pentru teste și examene. 5 metode dovedite științific. A reciti de zece ori aceeași lecție nu ajută. Memoria nu funcționează prin acumulare pasivă, ci prin activare, conexiuni și pauze bine dozate. Iată cinci strategii de studiu susținute de cercetările despre memorie și învățare – explicate pe înțelesul [...]
04:50
FOTO Povestea figurinelor „Santons” de Provence, care pot fi admirate la Brașov: „Micile figurine au fost modelate din ghips, lemn şi chiar miez de pâine” # BizBrasov.ro
Patrimoniul Muzeului de Etnografie Brașov s-a îmbogățit în ultimii 5 ani cu numeroase piese, printre care se numără și figurinele „Santons”. „Credincioşii catolici obişnuiesc de secole, ca de Crăciun, la biserică, să construiască Ieslea Sfântă din Betleem. Pentru că bisericile se închiseseră în timpul Revoluţiei Franceze, locuitorii din Provence, păstrători ai tradiţiei, şi-au construit acasă, [...]
04:40
Declarația Unică 212, documentul prin care persoanele fizice declară impozitul pe venit și contribuțiile sociale intră într-o nouă etapă de simplificare și digitalizare. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un nou formular pentru perioada 2025–2026, care poate fi completat direct în browser, într-un format mai intuitiv și mai ușor de utilizat. Până când [...]
Acum 12 ore
18:00
Ministerul Finanțelor: „Taxa Temu nu a dus la pierderi fiscale sau relocări de zboruri cargo. Este fake news” # BizBrasov.ro
Ministerul Finanțelor atrage atenția că în spațiul public circulă informații false și dezinformări în legătură cu taxa pe colete extracomunitare, așa-numita „taxă Temu și Shein”. Zvonurile despre pierderi fiscale sau relocări ale zborurilor cargo sunt considerate nefondate, nefiind susținute de date oficiale, transmite ministerul. Ministerul Finanțelor atrage atenția asupra dezinformărilor legate de taxa de 25 [...]
17:30
Prețurile alimentelor în UE au crescut cu 2,8% în 2025 față de anul precedent. Inflația a fost mult mai mare pentru unele produse, ajungând la 10% pentru anumite articole, potrivit Eurostat, scrie Euronews. România a încheiat anul 2025 cu cea mai mare inflație alimentară din Uniunea Europeană, cu o creștere de 6,7%, de peste două ori [...]
Acum 24 ore
16:40
Răsfăț și relaxare la munte: beneficiile unui spa complet la Alpin Resort Hotel, Poiana Brașov! # BizBrasov.ro
Într-o lume în care ritmul zilnic ne solicită constant, momentele de relaxare devin esențiale pentru echilibrul fizic și emoțional. La Resort Hotel Alpin, Poiana Brașov, experiența Vitarium Spa este mai mult decât un simplu răsfăț: este o oportunitate de a încărca bateriile, de a elibera stresul și de a oferi corpului și minții o pauză [...]
16:10
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind legea care anulează plata primei zile de concediu medical # BizBrasov.ro
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind legea care anulează plata primei zile de concediu medical. Avocatul Poporului a atacat astăzi la CCR „taxa pe boală” și a cerut anularea neplății primei zile de concediu medical. Sesizarea vine în urma presiunilor sindicatelor și ale pacienților, care acuză încălcarea dreptului la protecție socială prin măsura de austeritate [...]
16:00
FOTO „Ex Libris”, expoziție a elevilor de la Școala Populară de Arte si Meserii „Tiberiu Brediceanu”, la Biblioteca Județeană # BizBrasov.ro
Publicul este invitat la Biblioteca Județeană „George Barițiu” să descopere expoziția „Ex Libris”, o celebrare a creativității și a dialogului dintre literă și expresia plastică. Expoziția reunește 67 de lucrări de pictură, grafică, ceramică și sculptură, realizate de elevii Școlii Populară de Arte si Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, clasa coordonată de profesorul Alexandru Truțiu Leonard. [...]
15:40
Ruia, ultima pârtie principală din partea superioară a masivului Postăvarul, se deschide începând de mâine # BizBrasov.ro
Ziua în care brașovenii sunt invitați să schieze sau să se dea cu placa la jumătate de preț înseamnă și o nouă pârtie deschisă. De ,,Miercurea brașovenilor”, iubitorii sporturilor de iarnă vor avea la dispoziție o nouă pârtie, Ruia, dedicată celor mai experimentați dintre schiori sau snowboarderi. ,,Am profitat de vremea foarte rece și am [...]
15:30
Compania aeriană românească DAN AIR, care a operat în 2023 la Brașov, își extinde rețeaua de rute și adaugă zboruri spre 6 noi destinații, operate din București și Bacău, începând din 1 aprilie. Noile zboruri vor conecta pasagerii cu Valencia, Larnaca, Madrid, Barcelona, Paris și Treviso, iar astfel compania își consolidează poziția pe piața zborurilor [...]
15:30
Alocațiile, indemnizațiile de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi virate mai devreme în februarie # BizBrasov.ro
Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans. „Beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2026 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică. Astfel, vineri, 6 februarie [...]
15:20
Angajament financiar de 2,1 milioane de euro făcut de Aro-Palace SA pentru refacerea instalațiilor mecanice de la hotelul Capitol – Mercure Brașov. Apare o terasă la etajul 7 # BizBrasov.ro
Angajament financiar de 2,1 milioane de euro făcut de Aro-Palace SA pentru refacerea instalațiilor mecanice de la hotelul Capitol – Mercure Brașov. Apare o terasă la etajul 7. Aro-Palace SA continuă investițiile în proiectul Mercure Brașov Center, fostul Hotel Capitol, prin semnarea unui nou contract dedicat execuției instalațiilor mecanice aferente obiectivului. Unitatea hotelieră situată pe [...]
15:00
Autostrada A13 Brașov – Bacău: Comuna Ilieni susține traseul propus, „nu există opoziție din partea comunității # BizBrasov.ro
Comuna Ilieni nu se opune traseului propus pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău, iar varianta de parcurs aflată în prezent în documentația tehnică a fost aprobată de autoritățile locale. Precizările vin în contextul declarațiilor recente ale proiectantului Consitrans, care a indicat existența unor blocaje în județele Brașov și Covasna privind obținerea tuturor avizelor necesare pentru [...]
14:40
Bolnavii de cancer, tratați la Brașov în frig și igrasie, cu o singură baie la 41 de paturi. „Este numit spitalul morții, îți vine să o iei la fugă”. De ce a renunțat Fundația Metropolis la renovare și ce se va întâmpla cu banii adunați # BizBrasov.ro
Bolnavii de cancer, tratați la Brașov în frig și igrasie, cu o singură baie la 41 de paturi. „Este numit spitalul morții, îți vine să o iei la fugă”. Fundația Metropolis a renunțat la renovare. În Brașov, secțiile de oncologie și nefrologie ale Spitalului Județean funcționează într-o clădire veche din 1930, mai bine spus o [...]
14:40
Debut de excepție la Brașov: Carpathian Robotics League Meet a adus împreună cele mai puternice echipe de robotică din țară # BizBrasov.ro
Pe 31 ianuarie 2026, municipiul Brașov a scris un nou capitol în educația tehnologică românească: pentru prima dată, orașul a găzduit competiția Carpathian Robotics League Meet, o întâlnire de excepție dedicată tinerilor pasionați de robotică. Evenimentul a fost organizat în comun de echipele RoboAS de la Colegiul Național “Andrei Șaguna” Brașov, AICitizens de la Colegiul [...]
14:30
Trei mașini, implicate într-un accident petrecut între Hărman și Lunca Câlnicului: Traficul se desfășoară cu restricții # BizBrasov.ro
Traficul rutier se desfășoară cu restricții pe DN 11, între localitățile Hărman și Lunca Câlnicului, ca urmare a producerii unui accident rutier. „În eveniment au fost implicate trei autovehicule, iar în urma coliziunii dintre acestea o persoană, pasager, beneficiază de sprijin medical. Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul, la fața locului intervin echipaje [...]
13:50
VIDEO Percheziții la Direcția Sanitar-Veterinară din Brașov și la 7 persoane, într-un dosar privind infracțiuni de corupție # BizBrasov.ro
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, au pus în executare și efectuează 8 percheziții domiciliare, în județul Brașov, într-un dosar penal în care se fac cercetări privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție. Perchezițiile sunt efectuate la adresele [...]
13:50
Un nou record la Aeroportul Brașov. Creștere cu 60% a numărului de pasageri în ianuarie, față de începutul anului trecut # BizBrasov.ro
33.598 de pasageri au fost transportați de la și către Aeroportul Internațional Brașov în luna ianuarie 2026. Astfel, a fost stabilit un nou record în istoria celui mai nou aeroport din România, respectiv o creștere de 60% comparativ cu prima lună a anului 2025. În 2025, Aeroportul Internațional Brașov a fost tranzitat de peste 330.000 [...]
13:20
Amenzi în valoare de aproape 3,5 milioane de lei, date de inspectorii ANSVSA după controale la cofetării şi patiserii. Activitatea a 5 unități, interzisă # BizBrasov.ro
Amenzi în valoare de aproape 3,5 milioane de lei, date de inspectorii ANSVSA după controale la cofetării şi patiserii. Activitatea a 5 unități, interzisă. Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei în urma unor controale făcute la cofetării şi patiserii, printre nereguli fiind [...]
13:00
Brașovenii de la Visual Fan vor să își diversifice portofoliul de mașini electrice Allview # BizBrasov.ro
Allview Auto, divizia de mobilitate electrică a brașovenilor de la Visual Fan, anunță pentru 2026 „pași importanți către extinderea regională” și „diversificarea portofoliului de vehicule electrice”. Allview Auto a încheiat 2025 cu rezultate care îi confirmă poziția de lider în micul segment al vehiculelor electrice urbane care pot fi conduse de la 16 ani cu [...]
11:40
O lecție de biologie în „seră”, la Colegiul Unirea din Brașov: Dotată cu microscoape, laptopuri și echipamente de laborator, oferă un farmec aparte care lipseşte în sălile clasice # BizBrasov.ro
La Colegiul Naţional „Unirea” din Brașov orele de Biologie se țin într-o sală cu totul specială, mai exact o seră cu pereți din sticlă și vedere panoramică. Clasa neobişnuită a fost proiectată pentru științe, însă este folosită și pentru alte materii, cum ar fi Informatica, unde elevii lucrează la proiecte care depind de lumină, temperatură [...]
11:30
Turiști care au venit „cu pretenții” la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, au plecat nemulțumiți. Ce i-a deranjat cel mai mult # BizBrasov.ro
Până acum, majoritatea turiștilor s-au declarat satisfăcuți de sejurul petrecut în hotelul fostei sportive Simona Halep. Realitatea este însă că nu poți să-i mulțumești pe toți și există și nemulțumiri de la cei care au venit cu pretenții prea mari. Un turist cu doi copii mici a fost dezamăgit de serviciile hotelului Simonei Halep din [...]
11:20
O brașoveancă aduce în România platforma globală pentru găsirea animalelor pierdute: „Știu cât de greu e să găsești informații corecte și sprijin real într-un moment de criză” # BizBrasov.ro
Platformă globală pentru găsirea animalelor pierdute este acum disponibilă și în România. Cu peste 200.000 de animale înregistrate și utilizatori în mai mult de 90 de țări, PetRadar.org ajunge și în România, oferind propritearilor de animale o modalitate modernă și simplă de a primi ajutor atunci când companionul lor se rătăcește. „Mi-am spus că trebuie [...]
11:10
Toţi mistreţii din pădurile din zonele Zărneşti, Poiana Mărului, Vlădeni, Dumbrăviţa şi Codlea vor fi vânaţi # BizBrasov.ro
Toţi mistreţii din pădurile din zonele Zărneşti, Poiana Mărului, Vlădeni, Dumbrăviţa şi Codlea vor fi vânaţi. Două cazuri de pesta porcină a apărut în judeţul Braşov, în ambele situaţii fiind vorba de mistreţi, iar Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Braşov a transmis notificări către primării, Prefectura Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, administratorii fondurilor [...]
11:00
CNAIR avertizează şoferii asupra unei tentative de fraudă cu roviniete. Atenție, la SMS-urile care vă anunță să plătiți rovinieta sau vi se va confisca mașina! CNAIR: „Aceste mesaje sunt FALSE!” # BizBrasov.ro
Noi tentative de fraudă circulă în aceste zile în România. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avertizat că au fost semnalate mesaje false prin care șoferii sunt amenințați că li se va confisca vehiculul dacă nu achită, în termen de 12 ore, o presupusă „taxă de drum restantă”. „Circulă în această perioadă mesaje [...]
10:50
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, brașoveanul Irineu Darău: „Actuala coaliţie este mai solidă decât arată” # BizBrasov.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, brașoveanul Irineu Darău: „Actuala coaliţie este mai solidă decât arată”. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, brașoveanul Irineu Darău a declarat luni seară la TVR Info că actuala coaliţie este mai solidă decât apare din mesajele publice ale liderilor ei şi a făcut apel la aceştia să renunţe la [...]
10:10
23 de poduri și podețe din municipiul Brașov au nevoie de reparații. Deocamdată, se caută un constructor # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat o licitație publică în vederea derulării unor lucrări de reparații la podurile și podețele din municipiu. Valoarea estimată a lucrărilor pentru o perioadă de 4 ani poate ajunge la un maximum de 65.491.389 lei, fără TVA. Potrivit documentației aferente procedurii, în municipiul Brașov sunt 23 de poduri și pasaje, care vor [...]
10:00
Fântână, bănci și mobilier din piatră: Curtea Bisericii Negre se pregătește pentru transformare # BizBrasov.ro
Proiectul de restaurare a Curții Bisericii Negre, derulat de Biserica Evanghelică Brașov în parteneriat cu Primăria Brașov, a ajuns în etapa achiziției mobilierului urban și a altor dotări. În acest sens, Biserica Evanghelică a lansat o licitație publică cu o valoare estimată de 997.647 de lei, fără TVA, termenul-limită pentru depunerea ofertelor fiind 2 martie. [...]
09:50
„Ninge” cu zăpadă artificială pe pârtiile din Poiana Brașov. Aceasta încetinește alunecarea schiurilor # BizBrasov.ro
Datorită temperaturilor negative, și astăzi administratorii domeniului schiabil din Poiana Brașov produc zăpadă artificială și pe timpul zilei pe pârtiile din masivul Postăvarul, inclusiv pe pârtiile deschise. „În aceste condiții, schiați cu precauție, reducând considerabil viteza, deoarece în zonele în care acționează instalațiile de producere a zăpezii consistența acesteia este diferită, încetinind foarte mult alunecarea. [...]
09:20
Autostrada A13 Brașov – Bacău: Comunele din jurul Brașovului care nu au aprobat încă traseul. „Probleme cu dezvoltatori imobiliari din Hărman și Sânpetru. Nu ne dau voie!” # BizBrasov.ro
Autostrada A13 Brașov – Bacău: Comunele din jurul Brașovului care nu au aprobat încă traseul. „Probleme cu dezvoltatori imobiliari din Hărman și Sânpetru. Nu ne dau voie!” Proiectantul A13 Brașov – Bacău estimează că ar putea preda la sfârșitul anului 2027 studiul de fezabilitate necesar construirii autostrăzii transcarpatice care va conecta Transilvania de Moldova. Pentru [...]
Ieri
05:50
135 de milioane de lei de la UE pentru ecologizarea fostei rampe de deșeuri industriale a Brașovului și transformarea acesteia în parc # BizBrasov.ro
Consiliul Local a aprobat săptămâna trecută un proiect de hotărâre esențial pentru accesarea unei finanțări nerambursabile destinată închiderii definitive a fostului depozit de deșeuri industriale nepericuloase din zona Timiș–Triaj. Adoptarea hotărârii va permite Primăriei Brașov să semneze contractul de finanțare și să demareze etapa de implementare a proiectului, care vizează reabilitarea ecologică și reconversia unei [...]
05:50
Peste 9 miliarde de lei și 90 de luni de șantier pentru modernizarea căii ferate dintre Brașov și Predeal # BizBrasov.ro
Proiectul de modernizare a căii ferate dintre Brașov și Predeal avansează în ritm de melc, după ce proiectanții care întocmesc studiul de fezabilitate au solicitat și la începutul acestui an o nouă păsuire (detalii aici). În prezent, documentația tehnică a fost depusă în vederea obținerii avizelor de specialitate, fiind în analiza Direcției Județene de Mediu [...]
05:50
O firmă din apropierea Brașovului produce case minuscule amplasate pe remorci: modelul de 43.000 de euro are două dormitoare la o lungime de doar 6 m # BizBrasov.ro
O firmă din apropierea Brașovului produce case minuscule amplasate pe remorci: modelul de 43.000 de euro are două dormitoare la o lungime de doar 6 m. Tiny Rubik, creată de firma Eco Tiny House din Miercurea Ciuc, este un exemplu de eficiență spațială și dovedește că reducerea dimensiunilor nu înseamnă sacrificarea confortului. Cu o lungime de [...]
05:40
Când șantierele pot scoate la iveală istoria: Brașovul plătește peste 35.000 de lei pe supraveghere arheologică # BizBrasov.ro
Pentru șantierele din zonele de protecție arhitecturală, legislația impune obligativitatea supravegherii arheologice. În acest context, având în vedere că o parte dintre lucrările realizate de Primăria Brașov implică săpături în astfel de perimetre, municipalitatea a încheiat un contract cu Muzeul Județean de Istorie Brașov, pentru asigurarea serviciilor de specialitate în cazul unor descoperiri cu valoare [...]
05:30
Potrivit OUG nr. 158/2005, pentru majoritatea tipurilor de concedii medicale este necesar un stagiu minim de cotizare la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, de șase luni realizate în ultimele 12 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Această condiție se aplică, de regulă, salariaților și altor persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale [...]
05:00
ANAF: Declarația unică 2026 – cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații # BizBrasov.ro
ANAF: Declarația unică 2026 – cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații. ANAF a publicat un ghid în format PDF cu informații actualizate despre Declarația unică – Formularul 212, care include termenul de depunere, categoriile de contribuabili care trebuie să o completeze și să o depună, procedura [...]
04:50
Vânzarea unei case sau a unui apartament este o procedură juridică strict reglementată. Pregătirea din timp a actelor, cunoașterea taxelor implicate și verificarea situației juridice a imobilului sunt etape esențiale pentru o tranzacție fără probleme. Află din articol ce acte sunt necesare pentru vânzarea unei case și ce rol are fiecare. Ce acte sunt necesare [...]
2 februarie 2026
17:50
25 de ani de la premiera operei „Così Fan Tutte” de W.A. Mozart, pe scena Operei Brașov # BizBrasov.ro
Sâmbătă, 7 februarie 2026, de la ora 18.30, în Sala Operei, în continuarea sărbătoririi celor 270 de ani împliniți de la nașterea compozitorului austriac Wolfgang Amadeus Mozart, publicul este invitat la spectacolul cu opera comică „Così fan tutte”. Opera mai are un titlu, „Școala amanților”, și a fost compusă în anul 1789, pe un libret [...]
17:20
Chamber Jazz la Universitatea Transilvania: Primul concert din acest an aduce în fața publicului brașovean cel dintâi duo de chitare din istoria de zece ani a seriei # BizBrasov.ro
În cadrul programului cultural Chamber Jazz@Universitatea Transilvania, primul concert din acest an aduce în fața publicului brașovean cel dintâi duo de chitare din istoria de zece ani a seriei, o colaborare de succes între Sorin Romanescu și Răzvan Cipcă. Acest nou proiect ce are la bază compoziții originale ale fiecăruia dintre cei doi muzicieni, precum și [...]
16:20
Arie protejată din județul Brașov, recunoscută la nivel internațional datorită speciilor de păsări: Pe perioada unui an, numărul de exemplare depăşeşte 20.000 # BizBrasov.ro
Ziua de 2 februarie a fost declarată Ziua Mondială a Zonelor Umede. La această dată, în anul 1971, a fost semnat la Ramsar,Iran, convenţia asupra zonelor umede de importanţă globală, mai ales pentru păsările sălbatice şi habitatele lor. Convenţia are drept scop principal conservarea zonelor umede, a faunei şi florei caracteristice, în conformitate cu dezvoltarea [...]
16:00
Două brașovence au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să le plătească bani de „consultanță” pentru accesarea de granturi UE, deși ele aveau o firmă de…curățenie # BizBrasov.ro
Două brașovence au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să le plătească bani de „consultanță” pentru accesarea de granturi UE, deși ele aveau o firmă de curățenie. Două femei din Brașov au pus la cale o escrocherie sofisticată, prin care au păcălit peste 160 de persoane să [...]
15:50
Elevii din Brașov, primii din țară care vor fi evaluați prin intermediul unei platforme utilizată în peste 20 de țări, care stă și la baza testărilor de tip PISA # BizBrasov.ro
Primăria Brașov continuă investițiile în dezvoltarea actului educațional la nivelul unităților de învățământ din municipiu. După dotarea școlilor cu echipamente digitale și mobilier modern, municipalitatea face un nou pas important, investind în soluții moderne de evaluare a elevilor. În acest context, primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a invitat astăzi reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brașov și [...]
15:30
Președintele fundației caritabile Metropolis vine mâine la Brașov, pentru a anunța că proiectul de renovare a Secției de Boli Oncologice de la Mârzescu s-a oprit # BizBrasov.ro
Președintele fundației caritabile Metropolis vine mâine la Brașov, pentru a anunța că proiectul de renovare a Secției de boli Oncologice de la Mârzescu s-a oprit. De aproape doi ani, fundația caritabilă Metropolis a demarat un proiect de strângere de bani pentru renovarea secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, aflat în staționarul [...]
15:00
Furau lemn cu „portbagajul”. Când au apărut polițiștii, s-au răspândit ca potârnichile # BizBrasov.ro
Furau lemn cu „portbagajul”. Când au apărut polițiștii, s-au răspândit ca potârnichile. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați aseară în jurul orei 19:00 de către un pădurar care semnala faptul că mai multe persoane au tăiat și sustras arbori din fondul forestier național, din zona Cantonului Silvic Bratocea. Polițiștii au identificat un [...]
