Valentin Stan: Mai mulți producători de automobile au preferat să-și mute fabricile în Ungaria pentru că gazul este mult mai ieftin
Gândul, 5 februarie 2026 06:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum tot mai mulți producători auto se mută în Ungaria, unde gazul este mai ieftin.
• • •
Acum 30 minute
06:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat activitatea ministrului de externe, Oana Țoiu, din cadrul summitului de la Davos. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, fostul lider PSD, Victor Ponta, a adus mai multe critici asupra miniștrilor USR, cum ar fi ministrul de externe Oana Țoiu, […]
Acum o oră
06:10
Riscă România să intre în colaps energetic? În cea mai grea iarnă din ultimii 5 ani, țara noastră a importat 12,6 milioane de metri cubi de gaze. Facturi cu 30% mai mari în ianuarie # Gândul
Într-una din cele mai grele ierni din ultimii ani, cu temperaturi chiar și de -20 de grade în anumite regiuni ale țării, România a importat o cantitate impresionantă de gaze naturale. Consecința: pentru luna ianuarie vom avea de plată facturi cu minimum 30% mai mari față de iarna trecută. În exclusivitate pentru Gândul, Tudor Turcu, […]
06:10
Valentin Stan: Mai mulți producători de automobile au preferat să-și mute fabricile în Ungaria pentru că gazul este mult mai ieftin # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum tot mai mulți producători auto se mută în Ungaria, unde gazul este mai ieftin.
Acum 2 ore
05:10
Dăncilă, predicții negre pentru 2026: „Va fi mai rău decât în 2008-2009 / Deficitul real este de 18-19% din PIB # Gândul
Viorica Dăncilă, fostul premier al României, a vorbit în emisiunea ”Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache despre deficitul bugetar și datoria publică a României. În opinia ei, deficitul bugetar al României este mult mai mare decât el declarat oficial, pentru că, argumentează Dăncilă, la deficit trebuie adăugate și împrumuturile pentru înarmare, inclusiv cele prin programul european […]
05:10
Metrourile noi de la Alstom, de 100 de milioane de euro, retrase de urgență. Mecanicii au rămas cu butonul de frâna în mână: „Nu le vom vedea prea curând în circulație” # Gândul
Alstom Transport a decis în urmă cu câteva zile să interzică „orice deplasare cu trenurile tip BM4 (Metropolis) în regim de tracțiune proprie” după ce butonul pentru „frâna de siguranță” s-a rupt în timpul unor teste la unul dintre aceste vehicule. În aceste condiții, spun sursele Gândul, intrarea în circulație a noilor trenuri va fi mult […]
Acum 8 ore
23:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu a prezentat niciun raport care să explice ce s-a petrecut la anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Păi, și Maduro a încercat să acopere mai […]
23:10
Dan Dungaciu: „ Raportul din SUA a fost întocmit de majoritatea din Camera Reprezentanților- Republicani” # Gândul
Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 4 februarie 2026, a clarificat natura raportului invocat în dezbateri, subliniind că nu este un document oficial votat, ci un Majority Staff Report emis de comisia cu majoritate republicană din Congresul SUA. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu detaliază mecanisme de cenzură observate […]
23:10
Rețeta Tom și Jerry, ieftin, bun și pe repede înainte. Amazon va folosi AI pentru a accelera producția de televiziune și filme # Gândul
Amazon va folosi inteligența artificială pentru a accelera producția de televiziune și filme, în ciuda protestelor turturor celor implicați în industrie, de la cascador, la scenarist. Această mișcare vine după ce actorii de top și-au exprimat temerile cu privire la creșterea IA, ceea ce face ca locurile de muncă să fie desuete și inutile, în […]
Acum 12 ore
23:00
La finalul conferinței de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, miercuri, Ilie Bolojan și-a arătat ceasul, după ce în spațiul public s-a vehiculat că valoarea acestuia ar fi de 200.000 de euro, și că nu ar fi menționat în declarația sa de avere, relatează Știripesurse. Ilie Bolojan le-a arătat jurnaliștilor ceasul pe care […]
22:40
Călin Georgescu întreabă pentru ce s-a făcut datoria României: „Ce au făcut oamenii aceștia cu peste 200 de miliarde datorie publică?” # Gândul
Într-o intervenție la Realitatea TV, Călin Georgescu a declarat că Europa traversează un moment de criză profundă și a avertizat asupra unei rupturi între Statele Unite și spațiul european. Fostul candidat la prezidențiale a atras atenția asupra vulnerabilităților economice ale României. Georgescu: ”Mă întreb ce au făcut oamenii aceștia cu peste 200 de miliarde de […]
22:20
Pastila de cunoaștere anti-cancer. România rămâne prima țară din UE la decese provocate de această teribilă maladie și în mileniul trei # Gândul
Aproape unul din trei români riscă să fie atins de cancer până la vârsta de 75 de ani. Este o medie acceptabilă la nivel mondial. Marea problemă este că rata de depistare și supraviețuire este catastrofală în raport, din cauza unor complexe de politici de sănătate confuze. România este prima din Uniunea Europeană la decese […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 5 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Participarea României la summitul minereurilor critice din SUA: o invitație firească și o narațiune disproporționată # Gândul
Invitația adresată doamnei ministru Oana Țoiu de către secretarul de stat american Marco Rubio pentru a participa la reuniunea ministerială organizată de Departamentul de Stat pe tema minereurilor critice a oferit ocazia unei supralicitări de neînţeles. Dintr-un fapt diplomatic firesc, util și legitim, autoritățile noastre au construit o narațiune disproporționată, menită să servească nevoilor interne […]
22:00
Călin Georgescu, reacție de ultimă oră la raportul din SUA despre ingerințele UE în alegeri: Singura soluție este întoarcerea la vot / Reluarea alegerilor prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate # Gândul
În contextul apariției raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România, Călin Georgescu cere ca alegerile prezidențiale să fie reorganizate. Călin Georgescu: ”Adevărul ne aparține și el așteaptă, minciuna s-a grăbit și se grăbește în continuare” Călin Georgescu și Elena Lasconi ar […]
22:00
Miruță se victimizează după ce AUR a depus moțiune împotriva lui. „O declarație tehnică corectă despre Groenlanda, scoasă complet din context” # Gândul
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a afirmat că moțiunea simplă este doar „un instrument democratic esențial, nu o jucărie de PR ieftin”. Acesta se va confrunta săptămâna viitoare cu moțiunea la Senat. „AUR și alți colegi din opoziție au decis să transforme un fake news […]
21:30
PSD acuză: Bolojan este vinovat de indecizie şi tergiversare. „Programul de stimulare a economiei ar fi putut fi adoptat de acum cinci luni” # Gândul
PSD a transmis, miercuri seară, că Programul de stimulare a economiei ar fi putut fi adoptat de acum cinci luni, de când a fost propus. Social-dmocrații îl consideră vinovat de indecizie şi tergiversare pe pemierul Ilie Bolojan. ”Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului […]
21:20
Călin Georgescu, prima reacție la raportul american, privind anularea alegerilor din România: ”Mulțumim lui Dumnezeu pentru această rază de nădejde / Este firesc ca autoritățile statului și conducerea ilegitimă să aducă în fața publicului, prin desecretizare, toate documentele # Gândul
Călin Georgescu a reacționat după apariția raportului preliminar al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA, care pune sub semnul întrebării anularea alegerilor prezidențiale din România. Fostul candidat la prezidențiale a declarat că Călin Georgescu și Elena Lasconi ar fi urmat să se confrunte în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, însă scrutinul a fost anulat […]
21:00
Bilaterala Țoiu–Rubio, un alt Fake News. La summitul de la Washington participă 50 de delegații, printre care și România # Gândul
În urmă cu două zile, Ministerul Afacerilor Externe anunța că Oana Țoiu va face o vizită de lucru la Washington, în perioada 3-6 februarie, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. Totuși, se pare că la summit vor participa 50 de delegații, printre care și România. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului […]
21:00
Premierul Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea Gândul: Cum își propune să reformeze PNL? # Gândul
În cadrul conferinței de presă din această seară, premierul Ilie Bolojan a refuzat să răspundă la întrebarea adresată de Gândul, cu privire la reformarea Partidului Național Liberal. Întrebat cum are de gând să reformeze propriul partid, având în vedere că toate propunerile sale din ultima ședință PNL au căzut, premierul a spus că nu răspunde […]
20:50
Impozitul auto din 2026 marchează una dintre cele mai importante schimbări fiscale ale ultimilor ani pentru șoferii români. Sistemul nou de taxare nu mai este concentrat doar pe capacitatea cilindrică, ci vrea să reflecte mai corect gradul de poluare, valoarea mașinii și impactul ei asupra mediului. Mulți proprietari vor avea parte de costuri mai mari. De […]
20:50
Victor Kapra, „veteranul” presei economice şi de IT&C a decedat. Victor a fost unul unul din promotorii de IT&C, fiind consultant “în ale Internetului şi chestii adiacente”, după cum îi plăcea să spună, coordonând propriile proiecte online şi campanii social media şi totodată oferind consultanţă în proiecte şi iniţiative antreprenoriale. În 2007-2008, Victor Kapra a […]
20:40
Ryan Routh, americanul care a încercat să îl asasineze pe Trump pe terenul de golf, a fost condamnat la închisoare pe viață # Gândul
Ryan Routh, americanul care a încercat să îl asasineze pre Donald Trump pe un terenul de golf International Golf Club din West Palm Beach, Florida, în timp ce se afla în campanie electorală, în septembrie 2024, a fost condamnat la închisoare pe viță, scrie BBC. Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost […]
20:40
Purtător de cuvânt al Guvernului sau Jandarm al lui Bolojan? Ioana Ene Dogiou a blocat toate întrebările incomode adresate premierului # Gândul
Un schimb de replici a avut loc în timpul conferinței de presă susținute în această seară de premierul Ilie Bolojan, după ce un reporter a insistat cu o întrebare legată de o declarație a Ralucăi Turcanu. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a sărit în apărarea premierului pentru a-l salva de întrebările „incomode”. […]
20:10
Dragoș Pîslaru, întâlnire cu Lolita, cântăreața generată cu ajutorul AI. „I-am proiectele pe fonduri europene ale anului 2026” # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut parte de o vizită mai puțin obișnuită la minister. Lolita, cântăreața generată cu ajutorul AI, i-a călcat pragul, iar cei doi au „povestit” despre proiectele pe fonduri europene ale anului 2026. Dragoș Pîslaru, vizită din partea cântăreței Lolita „Am avut astăzi o întâlnire foarte bună cu artista Lolita […]
19:50
Liberalul Bolojan promite să prelungească măsura socialistă de plafonare a prețului la gaze # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a propus o perioadă tranzitorie pentru schema de plafonare a prețului la gaz. Acesta a avertizat că România intră într-o „perioadă delicată” și a vorbit despre riscuri. „Fiind un an greu, e normal să luăm aceste măsuri, pentru că din 2027 România va avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră. Asta înseamnă […]
19:40
Bolojan, sincronizat cu Nicușor Dan pe tema raportului american: „Nu este despre România”. Același lucru susține și președintele # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a reacționat la raportul Comitetului pentru Justiție din Camera Reprezentanților SUA care arată cum Comisia Europeană s-a implicat direct în alegerile din mai multe state europene, inclusiv România. Premierul a susținut faptul că raportul american este doar despre libertatea de exprimare și nu are legătură directă cu România. „Am răspuns la acest […]
19:30
Studiu. Houston, avem o problemă. Sex în spațiu și reproducere în imponderabilitate; nu mai este SF # Gândul
Spațiul este deja un nou „loc de muncă” pentru astronauți în destinație pentru zboruri comerciale. Discuția despre fertilitate, sarcină și naștere în microgravitație începe să fie tratată ca o problemă practică, nu ca un subiect marginal, preia Playtech. Mai devreme sau mai târziu, această provocare va fi inevitabilă și va necesita soluții tehnice. Un alt […]
19:20
Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune # Gândul
Nicușor Dan a transmis un comunicat pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a avut o convorbire ”consistentă” cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordeze săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. Șeful statului a menționat că întâlnirea urmează să aibă loc pe […]
19:20
Ce promite Bolojan: Inflație redusă la 4% în 2026 și deficit redus la 6,2%. Premierul a vorbit și de provocări # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul lucrează la bugetul pentru acest an, cu o țintă de deficit bugetar de 6,5% și cu obiectivul de a reduce inflația la 4% până în 2026. El a subliniat că principala dificultate este respectarea limitei de deficit, în paralel cu susținerea economiei. Bolojan a spus că una dintre […]
19:00
Ce consumă Călin Donca în fiecare dimineață. „Sucul verde” se face din ingrediente naturale # Gândul
Concurentul Survivor 2026, Călin Donca, este cunoscut pentru activitatea lui din domeniul afacerilor, dar și pentru stilul de viață sănătos pe care îl are. Acesta a fondat o firmă care se ocupă cu energia verde și a declarat că în fiecare dimineață consumă un „suc verde” pe stomacul gol. Potrivit Click, el consideră că această băutură este o […]
18:50
BNR, avertisment despre documentul care circulă cu sigla instituției. Ce spune banca centrală # Gândul
Banca Națională a Românei a venit cu un avertisment cu privire la un document fals care circulă online și care este atribuit instituției. Materialul respectiv poartă sigla BNR și folosește nume reale ale reprezentanților băncii. Potrivit Mediafax, BNR nu a emis un astfel document și cere publicului să nu îl distribuie. Banca Națională a României […]
18:40
Adda și Cătălin Rizea dau detalii despre fiul lor. ”Dacă simte că nu este respectat, îl încurajăm să păstreze distanța față de copiii răutăcioși” # Gândul
Cântăreața Ada Alexandra Moldovan, cunoscută profesional ca Adda, și soțul său, Cătălin Rizea, au oferit câteva detalii despre fiul lor. Adda este căsătorită cu Cătălin Rizea, împreună cu care are un copil. Cei doi au vorbit despre fiul lor, Alexandru – în vârstă de nouă ani, într-un interviu pe care l-au acordat pentru revista Viva. […]
18:40
Leonardo DiCaprio este „captiv” între Vittoria Ceretti și Kate Winslet. Iubita starului de la Hollywood, „deranjată” de „Rose” din „Titanic” # Gândul
Leonardo DiCaprio este „captiv” între Vittoria Ceretti și Kate Winslet. Iubita actorului se simte amenințată de prezența constantă a lui „Rose” în viața starului de la Hollywood. Leonardo DiCaprio este „captiv” între Vittoria Ceretti și Kate Winslet Iubita lui Leonardo DiCaprio este „deranjată” de Kate Winslet, partenera actorului din „Titanic” și una dintre bunele sale […]
18:30
Viorica Dăncilă îl demolează pe Nicușor Dan: ”Vreau să știu de ce mi s-a anulat votul/Nicușor Dan s-a discreditat” # Gândul
Fostul premier Viorica Dăncilă, invitată în emisiunea Ai Aflat! moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, a criticat anularea alegerilor din anul 2024. Politiciana a precizat că, deși nu l-a votat pe Călin Georgescu, ar dori să știe ce s-a întâmplat cu votul ei. Viorica Dăncilă a comentat, în studioul Gândul, pe tema controversatei anulări a alegerilor […]
18:30
Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice” # Gândul
Primaria Capitalei a emis un comunicat pe rețelele de socializare prin intermediul căruia a demontat mitul călătoriei fără bilet. Aceste precizări vin în contextul noilor cărți de identitate electronice, care au creat o problemă neașteptată în transportul public din București. Primăria Capitalei: ”Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria” Sistemele […]
18:10
România va trece, în scurt timp, la ora de vară. Asta înseamnă că ceasurile se vor da cu o oră înainte, ceea ce înseamnă debutul zilelor mai lungi cu mai multă lumină naturală seara. Programul zilnic, transportul, activitățile economice, dar și obiceiurile oamenilor vor fi afectate de ajustarea aceasta aplicată în majoritatea statelor europene. Când are loc […]
18:10
Ștefan Popescu, avertisment după raportul SUA: România riscă să devină pion în disputa dintre SUA și UE # Gândul
Analistul de politică externă, Ștefan Popescu, susține că dezbaterea publică din România pe tema raportului Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților SUA a deviat de la problemele reale. În opina sa, discuțiile s-au concentrat pe atacuri și acuzații legate de credibilitatea raportului, în loc să vizeze consecințele pentru România. Ștefan Popescu afirmă că actuala putere politică […]
18:10
UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China # Gândul
Uniunea Europeană pregătește o propunere de parteneriat cu Statele Unite în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce influența Chinei, scrie Bloomberg. Conform surselor, UE este pregătită să semneze un memorandum de înțelegere cu Washingtonul în termen de trei luni pentru a elabora o „Foaie de parcurs pentru un parteneriat strategic”. Acordul urmează să fie finalizat […]
18:10
Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere, merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA # Gândul
România merge miercuri la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice la Washington. Delegația? Țoiu – Burnete – Jurca, o delegație a progresiștilor, care au dus ani la rând o luptă serioasă în România împotriva marilor proiecte miniere. Iar exemplul clasic rămâne Roșia Montană, care a produs proteste masive, a scos zeci de mii de oameni […]
18:10
Luna februarie este luna începutului de an chinezesc și, ca atare, are foarte multă energie. Este momentul în care oamenii își fac liste cu planuri și intenții, însă, în realitate, luna martie este considerată luna iubirii, nu februarie, care nu are nicio legătură cu acest aspect. Astăzi este o zi specială deoarece, neoficial, se intră […]
18:10
Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat # Gândul
Președintele Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au avut miercuri o convorbire telefonică importantă, prima de la ultima lor întrevedere din noiembrie 2025. Cei doi șefi de stat au abordat mai multe subiecte, printre care și pregătirea vizitei de stat a președintelui american în China, din luna aprilie. Apelul telefonic a servit drept […]
Acum 24 ore
18:00
Tragedie în Sectorul 3 din Capitală: Un copil de 5 ani a fost lovit de un autoturism. A fost declarat decesul acestuia # Gândul
Un accident teribil a avut loc în această după-amiază în Capitală. În jurul orei 17, un copil în vârstă de 5 ani a fost lovit de un autoturism. Decesul s-a declarat la câteva minute de la incident. Accident cumplit în Capitală! Un copil de doar 5 ani și-a pierdut viața Nenorocirea s-a produs pe Strada […]
17:50
VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită # Gândul
Parcul tematic Six Flags Qiddiya City s-a deschis oficial în Arabia Saudită, relatează publicația Lifehaker. Are în total 28 de atracții, dintre care trei au intrat deja în istorie, una dintre ele fiind Falcons Flight. Specialiștii l-au numit cel mai înalt, cel mai lung și mai rapid roller coaster din lume, mai ales că poate atinge […]
17:50
Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! de miercuri, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a furnizat detalii din culisele PNL cu privire la controversata avocată Adriana Georgescu, surprinsă de DNA în flagrant în timp ce primea o mită de 60.000 euro pentru trafic de influență. Fostul premier liberal a afirmat că, în momentul venirii […]
17:40
Cum și-a început Cristina Bâtlan afacerea. ”La început, trebuia să demonstrez mai mult decât un bărbat” # Gândul
Cristina Bâtlan a povestit cum a început afacerea cu încălțăminte. ”La început, trebuia să demonstrez mai mult decât un bărbat” , a spus aceasta. Cristina Bâtlan este cunoscută publicului ca unul dintre jurații de la emisiunea ”Imperiul Leilor”, care a fost difuzată la postul de televiziune ProTV. Aceasta a fondat, împreună cu fostul soț, […]
17:30
Simona Halep dezvăluie la Transylvania Open noile proiecte: „Simt că îmi doresc să revin pe lângă tenis” # Gândul
Simona Halep a renunțat la tenis acum un an. În aceste zile, fostul Nr 1 WTA este la Transylvania Open, turneul unde și-a anunțat retragerea. A venit în calitate de ambasador onorific. Fosta jucătoare de tenis a acordat un interviu în care a vorbit despre motivul care a dus la decizia luată în urmă cu […]
17:20
Jurnalista Teodora Tompea pleacă de la postul Digi24 după o colaborare de 13 ani cu televiziunea de știri. Potrivit Paginademedia.ro, jurnalista va ajunge la o televiziune generalistă. Mai exact, Teodora intră la pupitrul știrilor Observator de la Antena 1. Teodora Tompea pleacă de la Digi24, după o colaborare de 13 ani Jurnalista are 17 ani de experiență, iar de-a […]
17:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 5 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:00
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! moderată de Ionuț Cristache, fostul premier Florin Cîțu a făcut o serie de predicții pesimiste legate de criza economică pe care o traversează România. În opinia liberalului, situația reală este deosebit de gravă, mai ales că ne așteaptă 3 ani de alegeri. Florin Cîțu: Din păcate, […]
17:00
Dacia anunță un nou program de plecări voluntare. Angajații care renunță la contractul de muncă pot primi până la 41.000 de euro # Gândul
Dacia a anunțat că lansează un nou program de încetare amiabilă a contractului de muncă pentru angajați. A doua cea mai bine vândută marcă auto din Europa mai precizează că plecările voluntare ale salariaților nu au legătură cu o stare economică proastă, ci cu intensificarea proceselor de robotizare, realatează Mediafax. Dacia a demarat un nou […]
