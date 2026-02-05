Valentin Stan: Mai mulți producători de automobile au preferat să-și mute fabricile în Ungaria pentru că gazul este mult mai ieftin

22:20

Aproape unul din trei români riscă să fie atins de cancer până la vârsta de 75 de ani. Este o medie acceptabilă la nivel mondial. Marea problemă este că rata de depistare și supraviețuire este catastrofală în raport, din cauza unor complexe de politici de sănătate confuze. România este prima din Uniunea Europeană la decese […]