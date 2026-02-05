O familie de urși i-a luat prin surprindere pe schiorii din Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat nestingheriți pe pârtie și au alunecat pe zăpadă
Gândul, 5 februarie 2026 11:20
O familie de urși i-a uimit pe schiorii aflați, joi, 5 februarie, în Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat pe pârtie și au alunecat pe zăpadă, nestingheriți de prezența curioșilor adunați ca la … urs. Turiștii și-au scos rapid telefoanele pentru a imortaliza momentele inedite, aparent fără să conștientizeze pericolul. „Hai să le […]
Guvernul vrea să intorucă o serie de beneficii pentru microîntreprinderi. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansarea economică # Gândul
Regimul microîntreprinderilor va fi modificat pentru a introduce o serie de facilități, prevede un proiect de lege pregătit de Guvern, conform Profit.ro. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansare economică, pregătit acum de către Guvern, dar care se bazează pe un program economic lansat de PSD încă din toamna anului trecut. Printre modificările pregătite […]
Trump „se joacă“, din nou, cu posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat: „Nu știu. Ar fi interesant”. Cine ar putea fi succesorul său # Gândul
Președintele american Donald Trump a refuzat ia partea vreuneia dintre părțile implicate în dezbaterea privind succesorul său în campania prezidențială republicană din 2028, respectiv vicepreședintele JD Vance sau secretarul de stat Marco Rubio, relatează Reuters. Vance, fost senator republican din Ohio, a declarat că va discuta cu Trump despre posibilitatea de a candida după alegerile […]
Cum au fost prinși de DIICOT cei trei traficanți de droguri din Ilfov. Cine făcea parte din rețeaua care aducea stupefiante din America Centrală și de Sud # Gândul
Poliția Română și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism vin cu noi detalii în cazul operațiunii de prindere a unor traficanți de droguri în Ilfov, acțiune în urma căriea doi polițiști au fost răniți. Potrivit surselor, cei trei traficanți vindeau cocaină care era adusă din Spania. Conform surselor, inculpații au […]
Sfatul lui Gigi Becali pentru soția lui Dan Şucu: „Să se roage, dar să stea acasă! Să nu meargă pe stadion”. În ce context a fost transmis mesajul # Gândul
Gigi Becali a transmis un mesaj clar pentru soția lui Dan Șucu, Diana Șucu, patronul echipei Rapid București, pe care a sfătuit-o să nu mai meargă la stadion și să rămână acasă, pentru a se ruga. Latifundiarul din Pipera și-a amintit despre declarația pe care Diana Șucu a făcut-o la finalul anului trecut și este […]
Verificarea de către cetățeni a documentelor tehnice ale cadastrului, afișate timp de 60 de zile la primărie și pe site-ul ANCPI, este una dintre cele mai importante etape ale procesului de înregistrare sistematică. Timp de 60 de zile cetățenii pot depune cereri de rectificare, în cazul în care consideră că datele afișate nu sunt corecte. […]
Inundații masive pe Coasta de Azur. Străzile din orașul francez Antibes, transformate în râuri de ploile torențiale și grindina abundentă # Gândul
O furtună extremă s-a dezlănțuit violent pe Coasta de Azur, afectând îndeosebi orașul francez Antibes. Ploile torențiale și grindină abundentă au transformat străzile în râuri. Locuitorii vorbesc despre un fenomen fără precedent în ultimele decenii. Scenele incredibile au avut loc miercuri în Antibes par desprinse dintr-o stațiune montană, nu de pe Coasta de Azur. Un […]
În 2026, Găzduirea Web în România nu mai este privită ca un simplu serviciu tehnic necesar pentru a pune un site online. Ea a devenit o componentă critică a infrastructurii digitale, cu impact direct asupra modului în care informația este accesată, distribuită și consumată. De la site-uri de știri și platforme educaționale, până la magazine […]
Dan Dungaciu: „În America n-a existat niciodată dictatură și tiranie. Din Europa «sofisticată» au apărut aproape toate ideologiile totalitare” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat diferența fundamentală dintre felul în care americanii și europenii înțeleg libertatea, statul și rolul puterii. Discuția a ajuns la riscurile autoritarismului și la lecțiile istoriei europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Pentru americani, libertatea înseamnă inclusiv […]
Sindicaliştii de la guvern îl avertizează pe Ilie Bolojan că reforma lui e pe contrasens cu Constituţia: „Nu vom sta cu mâinile în sân” # Gândul
Liderul sindical al angajaţilor din aparatul de lucru al Guvernului României, Noni Iordache, avertizează asupra manierei în care premierul Ilie Bolojan înţelege să facă reforma administraţiei publice. „Reforma lui Bolojan se face prin forțarea Constituției și prin guvernare de tip «solo»”, este transmis printr-un comunicat. „Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) ia […]
Când ajung banii la pensionari, în luna februarie. Luna trecută au fost recalculate 4.000 de dosare # Gândul
Pensionarii și-au primit cu întârziere veniturile în luna ianuarie, deoarece zilele libere au influențat datele de plată, scrie ziaruldeiasi.ro. În general, plățile prin Poșta Română se fac între 1 și 15 ale lunii, direct la domiciliul pensionarilor. Plățile în cont curent sau card se efectuează de regulă în data de 12 a lunii, dar nu mai […]
Bancnota românească cu eclipsa din 1999 revine spectaculos în atenția colecționarilor în 2026, iar imaginile surprinse într-un anunț recent arată cât de mult a crescut valoarea acestei piese, deși prețul poate fi negociat, potrivit Cancan. Fotografiile arată că bancnota este în stare bună, cu designul astronomic complet vizibil, culori vii și fără deteriorări majore. În […]
Trump are un mesaj dur pentru liderul suprem al Iranului: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat”. „Vreau pace în Orientul Mijlociu” # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, într-un interviu preînregistrat acordat postului de televiziune NBC News, că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „ar trebui să fie foarte îngrijorat”, relatează CNN. Tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat, în ultimele săptămâni, în urma represiunii sangeroase a forțelor de securitate iraniene împotriva protestatarilor antiguvernamentali din toată […]
Rusia amenință direct NATO: „Orice soldat străin ajuns în Ucraina va deveni țintă militară, după un eventual acord de pace” # Gândul
Rusia amenință că va ataca orice soldat NATO desfășurat în Ucraina după un eventual acord de pace. Moscova califică drept inacceptabilă prezența trupelor din „coaliția celor dispuși” și spune că acestea vor fi considerate ținte militare legitime. Rusia a lansat miercuri un avertisment dur la adresa țărilor occidentale, amenințând că va trata drept ținte militare […]
Dan Dungaciu: „Să-l pui pe președintele României să spună că se bazează pe rapoarte NATO este o situație penibilă” # Gândul
Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a subliniat, alături de gazdă, punctele esențiale dintr-un raport recent care pune sub semnul întrebării legitimitatea alegerilor prezidențiale din mai, câștigate de Nicușor Dan. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Documentul demonstrează că actualul președinte a fost „ales de sistem” și este ilegitim, contrazicând […]
Un adolescent de 16 ani a înjunghiat un polițist, în Baia Mare. Atacatorul a fost capturat trei ore mai târziu # Gândul
Un polițist de la Ordine Publică a fost înjunghiat la Baia Mare de un adolescent în vârstă de 16 ani. Incidentul grav a avut loc miercuri 4 februarie, când agentul de la Biroul de la Ordine Publică a fost atacat pe la spate de persoane necunoscute. Acesta a fost lovit cu un cuțit de două […]
Gheorghe Hagi a împlinit azi 61 de ani, fiind născut la 5 februarie 1965, la Săcele. E considerat cel mai bun fotbalist român din istorie. Ca jucător, printre altele, a câștigat trei titluri de campion şi trei Cupe, în campionatul intern, a evoluat la Real Madrid sau FC Barcelona, iar în Turcia, la Galatasaray a […]
Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina. Un deputat este anchetat pentru delapidarea producției agricole. Prejudiciul se ridică la 800.000 $ # Gândul
Un deputat ucrainean și un consilier regional sunt anchetați de autoritățile anticorupție pentru o schemă de deturnare a producției agricole din ferme de stat. Prejudiciul este estimat la aproape 30 de milioane de hrivne (moneda ucraineană n.red), adică aproape 800.000 de dolari. Un deputat din Ucraina și un consilier regional sunt vizați într-o anchetă de […]
SUA acuză Uniunea Europeană de „cenzură globală”. Raportul publicat de americani nu vizează doar România, ci și Franța, Germania sau chiar Republica Moldova. Care sunt acuzațiile SUA # Gândul
Comitetul pentru Justiție al Camerei Reprezentanților din SUA a publicat un raport preliminar, partea a II-a a unei investigații mai ample, numit „The Foreign Censorship Threat: Europe’s Decade-Long Campaign to Censor the Global Internet”. Potrivit acestui raport, instituțiile Uniunii Europene, în special Comisia Europeană, ar fi exercitat presiuni asupra marilor platforme de social media, precum […]
Conversațiile scandaloase între o elevă de liceu din România și Jeffrey Epstein. Mama fetei ar fi știut de legătura dintre cei doi # Gândul
Departamentul de Justiție al SUA a publicat, zilele trecute, peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein, iar printre acestea se află și conversația cu o elevă de liceu. Dialogul confirmă modul de operare al miliardarului: acesta le manipula prin promisiunea unui trai mult mai bun și chiar a unei cariere de succes […]
Republica Moldova a trimis un nou ambasador în România. A fost şeful Protocolului din aparatul prezidenţial moldovean # Gândul
Republica Moldova şi-a desemnat un nou ambasador în România. Acesta este Mihail Mîţu, numit prin decret prezidenţial de preşedintele Maia Sandu. Alături de România, şi Ucraina, Franţa şi China vor avea noi ambasadori. Predecesorul lui Mîţu, Victor Chirilă, va primi prerogativele funcţiei de ambasador în Ucraina. Mihai Mîţu este născut în 1983 şi din 2022 […]
Anunțul Ambasadei SUA la București: Statele Unite marchează un moment istoric, 250 de ani de la Declarația de Independență # Gândul
Ambasada Statelor Unite la București anunță că America a intrat oficial într-un „an istoric”, dedicat celebrării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, unul dintre cele mai importante momente din istoria țării. Ambasada Statelor Unite la București a transmis că Statele Unite au intrat oficial într-un „an istoric”, odată cu debutul perioadei […]
Incendiu uriaș într-un spital din Pennsylvania, SUA. Pacienții au fost evacuați de urgență în timpul nopții # Gândul
Un incendiu de amploare a izbucnit în cursul nopții la un spital din statul american Pennsylvania. Flăcările au cuprins o parte a clădirii, forțând evacuarea de urgență a pacienților aflați în proximitatea incendiului. Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la Lehigh Valley Hospital din Dickson City, provocând o intervenție amplă […]
Dinamo s-a impus la Constanța, 3-2 cu Farul, în poate cel mai spectaculos joc al începutului de an. După meci, antrenorul croat Zeljko Kopic a vorbit despre transferuri, un subiect mereu de actualitate la clubul „alb-roșu”. Problema achizițiilor nu a trecut, chiar dacă de la reluarea sezonului s-au disputat, deja, patru meciuri. Ce transferuri a […]
Ciprian Ciucu, în drum spre muncă, transmite un mesaj pentru şoferii şi vatmanii STB: „Am vrut să văd cu ce se învârte roata” # Gândul
Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a mers joi dimineaţă la serviciu cu autobuzul. În timpul acesta, a realizat un video pe care l-a postat şi în care se adresează angajaţilor companiei de transport public de persoane. Edilul spune că a vrut să realizeze un audit, ca să afle cât de mari sunt problemele, însă consilierii nu […]
A sosit în Giulești ca mare speranță pentru o linie de atac suferindă, iar fanii erau convinși că echipa va arăta altfel cu el în teren. Însă, de patru meciuri, nu are nicio realizare și acum mulți se întreabă dacă nu cumva vedeta Rapidului este, de fapt, o mare țeapă pe care și-a luat-o clubul. […]
Ce pedeapsă riscă profesorul universitar Corneliu Gașpar, trimis în judecată pentru „viol în circumstanțe agravante”. Va fi judecat în stare de arest # Gândul
Profesorul Corneliu Gașpar, fost cadru didactic la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), aflat încă în arest preventiv, ajunge în fața instanței, după mai multe luni de anchetă penală și investigații interne declanșate în urma acuzațiilor grave formulate de o studentă. Dosarul universitarului […]
Criză fără precedent la Washington Post. Jeff Bezos lovește dur în redacție. O treime dintre angajați, concediați # Gândul
Washington Post a concediat miercuri aproximativ o treime din angajați, desființând secția de sport a redacției, mai multe birouri externe și acoperirea editorială a publicațiilor de cărți. Decizia a stârnit reacții dure din lumea jurnalismului. Washington Post a anunțat miercuri una dintre cele mai ample restructurări din istoria sa recentă, concediind aproximativ o treime din […]
La această oră au loc percheziții la Primăria Sectorului 3. În vizorul procurorilor se află primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. DNA suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție, procurorii deschizând o urmărire penală in rem încă din 2025 pentru un potențial abuz în serviciu, scrie Mediafax. Ştire în curs de actualizare RECOMANDAREA AUTORULUI:
Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de azi. Costă doar 4.49 lei/kg # Gândul
Lidl a anunțat, în catalogul său cu oferte editat săptămânal pentru clienții săi, care este produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele din România, începând de astăzi. Costă doar 4.49 lei/kg, iar oferta este valabilă în perioada 5 – 8 februarie 2026. Este vorba de un fruct exotic, la mare căutare printre clienți. Ei […]
Cu două zile înainte de a muri, Jeffrey Epstein și-a ales moștenitorii averii sale de milioane de dolari. Cine a fost principalul beneficiar? # Gândul
Noi detalii neștiute până acum ies la iveală în cazul controversatului milionar Jeffrey Epstein, după ce s-a aflat cine cum și-a împărțit magnatul averea de sute de milioane de dolari cu doar două zile înainte de moartea sa din 2019. Cu două zile înainte de a muri într-o închisoare federală, Jeffrey Epstein, milionarul acuzat de […]
Dan Dungaciu: „Când americanii aud de scut democratic și controlul statului, aud totalitarism” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum americanii echivalează scutul democratic și controlul statului cu ideea de totalitarism. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Pentru că ideea de bază în amendamentele americanilor, în filozofia lor… În […]
Italia a dejucat atacuri cibernetice de origine rusă asupra site-urilor Jocurilor Olimpice Milano-Cortina # Gândul
Italia a blocat o serie de atacuri cibernetice de origine rusă care vizau site-uri asociate Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Printre ținte s-au aflat platforme guvernamentale și hoteluri din Cortina d’Ampezzo, potrivit autorităților italiene. Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice lansate din Rusia împotriva site-urilor web legate de Jocurile Olimpice de […]
Ce salariu ar primi un nepalez pentru meseria ta. Tabel complet salarii în România, în 2026 # Gândul
Pentru a afla ce salariu ar primi un cetățean nepalez pentru meseria prestată de un român, Gândul a analizat 20 de meserii populare în țara noastră. Astfel, la fiecare job, am trecut salariul mediu pe piață locală (românii) și apoi cât ar câștiga un nepalez, observându-se niște diferențe. De unde apare diferența Lăsând la o […]
Dan Dungaciu: „Doamna Țoiu ar trebui întrebată ce părere are despre acest raport. Sunt curios cum se uită în ochii americanilor acum” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Oana Țoiu ar trebui întrebată ce părere are despre raportul americanilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Deci ar trebui întrebată, oriunde ar fi dânsa în Statele Unite, ce […]
Decizie de ultim moment în criza ICE din Minnesota. 700 de agenți de imigrare, retrași de urgență din Minneapolis la ordinul lui Trump # Gândul
Trimisul lui Donald Trump la Minneapolis, Tom Homan, a anunțat retragerea imediată a 700 de ofițeri de imigrare, pe fondul tensiunilor majore din Minnesota. Decizia vine după un val uriaș de proteste violente anti-ICE și acuzații privind intervențiile dure ale agenților federali, unde doi protestatari au și fost uciși de agenții federali. Trimisul președintelui american […]
5 Februarie, calendarul zilei: Gheorghe Hagi împlinește 61 de ani, Cristiano Ronaldo 41, Neymar face 34 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 5 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Gheorghe Hagi este una dintre cele mai mari legende ale fotbalului românesc, supranumit “Regele” pentru talentul și influența sa pe teren. Născut pe 5 februarie 1965, la Săcele, județul Constanța, Hagi s-a […]
Victor Ponta: „Mandatul lui Bolojan n-are nicio legătură cu ce s-a vorbit în campania electorală” # Gândul
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum mandatul lui Bolojan nu are nicio legătură cu ce a promis în campanie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „N-am făcut nici eu tot ce am promis, dar am […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a criticat activitatea ministrului de externe, Oana Țoiu, din cadrul summitului de la Davos. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, fostul lider PSD, Victor Ponta, a adus mai multe critici asupra miniștrilor USR, cum ar fi ministrul de externe Oana Țoiu, […]
Riscă România să intre în colaps energetic? În cea mai grea iarnă din ultimii 5 ani, țara noastră a importat 12,6 milioane de metri cubi de gaze. Facturi cu 30% mai mari în ianuarie # Gândul
Într-una din cele mai grele ierni din ultimii ani, cu temperaturi chiar și de -20 de grade în anumite regiuni ale țării, România a importat o cantitate impresionantă de gaze naturale. Consecința: pentru luna ianuarie vom avea de plată facturi cu minimum 30% mai mari față de iarna trecută. În exclusivitate pentru Gândul, Tudor Turcu, […]
Valentin Stan: Mai mulți producători de automobile au preferat să-și mute fabricile în Ungaria pentru că gazul este mult mai ieftin # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum tot mai mulți producători auto se mută în Ungaria, unde gazul este mai ieftin. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Deci îl înjurăm pe Orban în […]
Dăncilă, predicții negre pentru 2026: „Va fi mai rău decât în 2008-2009 / Deficitul real este de 18-19% din PIB # Gândul
Viorica Dăncilă, fostul premier al României, a vorbit în emisiunea ”Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache despre deficitul bugetar și datoria publică a României. În opinia ei, deficitul bugetar al României este mult mai mare decât el declarat oficial, pentru că, argumentează Dăncilă, la deficit trebuie adăugate și împrumuturile pentru înarmare, inclusiv cele prin programul european […]
Metrourile noi de la Alstom, de 100 de milioane de euro, retrase de urgență. Mecanicii au rămas cu butonul de frâna în mână: „Nu le vom vedea prea curând în circulație” # Gândul
Alstom Transport a decis în urmă cu câteva zile să interzică „orice deplasare cu trenurile tip BM4 (Metropolis) în regim de tracțiune proprie” după ce butonul pentru „frâna de siguranță” s-a rupt în timpul unor teste la unul dintre aceste vehicule. În aceste condiții, spun sursele Gândul, intrarea în circulație a noilor trenuri va fi mult […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România nu a prezentat niciun raport care să explice ce s-a petrecut la anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Păi, și Maduro a încercat să acopere mai […]
Dan Dungaciu: „ Raportul din SUA a fost întocmit de majoritatea din Camera Reprezentanților- Republicani” # Gândul
Dan Dungaciu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 4 februarie 2026, a clarificat natura raportului invocat în dezbateri, subliniind că nu este un document oficial votat, ci un Majority Staff Report emis de comisia cu majoritate republicană din Congresul SUA. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu detaliază mecanisme de cenzură observate […]
Rețeta Tom și Jerry, ieftin, bun și pe repede înainte. Amazon va folosi AI pentru a accelera producția de televiziune și filme # Gândul
Amazon va folosi inteligența artificială pentru a accelera producția de televiziune și filme, în ciuda protestelor turturor celor implicați în industrie, de la cascador, la scenarist. Această mișcare vine după ce actorii de top și-au exprimat temerile cu privire la creșterea IA, ceea ce face ca locurile de muncă să fie desuete și inutile, în […]
