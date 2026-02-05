Italia a dejucat atacuri cibernetice de origine rusă asupra site-urilor Jocurilor Olimpice Milano-Cortina

18:10

România va trece, în scurt timp, la ora de vară. Asta înseamnă că ceasurile se vor da cu o oră înainte, ceea ce înseamnă debutul zilelor mai lungi cu mai multă lumină naturală seara. Programul zilnic, transportul, activitățile economice, dar și obiceiurile oamenilor vor fi afectate de ajustarea aceasta aplicată în majoritatea statelor europene. Când are loc […]