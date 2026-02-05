Ilie Bolojan va informa CCR asupra consecințelor amânării deciziei privind pensiile magistraților

19:45

O actriță de 22 de ani din SUA a obținut despăgubiri de peste 2 milioane de dolari într-un proces de malpraxis considerat fără precedent, după ce un juriu a decis că un psiholog și un chirurg nu au evaluat corect starea ei psihologică înainte de a fi supusă unei duble mastectomii la 16 ani.