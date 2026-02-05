Zelenski spune că Putin vrea să umilească Europa. Preşedintele rus, apărat de Donald Trump
ObservatorNews, 5 februarie 2026 07:50
Vladimir Putin vrea să umilească Europa. Este noul avertisment al lui Volodimir Zelenski. Declaraţiile vin după ce Donald Trump i-a luat apărarea liderului de la Kremlin fix după cel mai puternic bombardament al Rusiei asupra Ucrainei din această iarnă. Tot Zelenski a mai declarat că singurul de care Putin se teme este chiar liderul american. La Abu Dhabi, Rusia şi Ucraina au purtat noi negocieri directe pentru un acord de pace. Peste noapte, Rusia a lansat alte atacuri asupra Ucrainei.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
08:30
55.000 de militari ucraineni au murit pe front, de la începutul războiului, anunță Zelenski # ObservatorNews
55.000 de militari ucraineni au murit pe câmpul de luptă în cel mai grav conflict armat de pe continentul european de la cel de-Al Doilea Război Mondial, anunță Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a adăugat că "există și un număr mare de persoane pe care Ucraina le consideră dispărute".
Acum 30 minute
08:10
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, vine cu date despre câte firme au fost înmatriculate în perioada 2010-2024.
08:10
Au lăsat în urmă vila cu facturi de 3.500 € și s-au mutat la sat, în Grecia. Noua viață îi "costă" 800 € # ObservatorNews
Povara tot mai apăsătoare a facturilor, iernile interminabile și zilele cenușii din Marea Britanie au determinat-o pe Renae Wasik să ia o decizie radicală. Britanica a lăsat în urmă confortul și siguranța rutinei si s-a mutat în Grecia, în căutarea unei vieți mai liniștite.
Acum o oră
07:50
Zelenski spune că Putin vrea să umilească Europa. Preşedintele rus, apărat de Donald Trump # ObservatorNews
Vladimir Putin vrea să umilească Europa. Este noul avertisment al lui Volodimir Zelenski. Declaraţiile vin după ce Donald Trump i-a luat apărarea liderului de la Kremlin fix după cel mai puternic bombardament al Rusiei asupra Ucrainei din această iarnă. Tot Zelenski a mai declarat că singurul de care Putin se teme este chiar liderul american. La Abu Dhabi, Rusia şi Ucraina au purtat noi negocieri directe pentru un acord de pace. Peste noapte, Rusia a lansat alte atacuri asupra Ucrainei.
Acum 2 ore
07:30
Joi, 5 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat 30.714 câştiguri în valoare totală de peste 2,76 milioane de lei.
07:30
Bolojan anunţă că s-a încheiat perioada de austeritate: Închidem aceste măsuri. Lucrăm la relansarea economică # ObservatorNews
Este oficial, perioada de austeritate din ţara noastră s-a încheiat. Anunţul a venit aseară de la Palatul Victoria, chiar de la Ilie Bolojan. Într-o conferinţă de presă, premierul a spus că ţara noastră intră în etapa de relansare economică, iar perioada grea prin care am trecut cu toţii se va încheia. Mai mult, facturile la gaz rămân plafonate încă un an şi abia din 2027 se va face liberalizarea, atunci va începe extragerea gazelor din Marea Neagră.
07:20
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 5 februarie 2026.
07:10
Care sunt preţurile la carburanţi pe 5 februarie. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 5 februarie 2026, preţurile la carburanţi sunt nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Acum 8 ore
01:50
Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că în această perioadă se lucrează la măsuri de relansare economică, bugetul urmând a fi gata săptămâna viitoare.
01:50
Omul de afaceri Gruia Stoica, supranumit "regele vagoanelor", este în centrul unui nou dosar de corupţie. În stenograme e menţionat şi numele lui Florian Coldea, fost şef SRI. Grupul de firme Grampet, pe care acesta îl deţine, a încercat să forţeze insolvenţa Institutului de Studii şi Proiectări Energetice. Astfel, putea prelua sediul care e în zona profitabilă a clădirilor de birouri din Bucureşti. Pentru asta, un director general de sub umbrela firmelor lui Gruia Stoica a oferit o mită de jumătate de milion de euro unui expert în insolvenţe. Bărbatul este acum sub control judiciar, după ce a acceptat să plătească o cauţiune de 500.000 de lei.
Acum 12 ore
22:20
Polițist din Baia Mare, înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani. Tânărul, căutat de mascați # ObservatorNews
Un polițist din Baia Mare a fost înjunghiat în spate de un adolescent de 16 ani. Omul legii se afla în timpul liber când a avut loc incidentul. A fost preluat de un echipaj medical și transportat la UPU a Spitalului Județean Baia Mare.
22:00
Power Couple România, 4 februarie 2026. Proba care a dat bătăi de cap cupluiui Sandra Izbașa-Răzvan Bănică # ObservatorNews
În episodul 15 din 4 februarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3, concurenții au avut parte de una dintre cele mai dificile și neașteptate probe de până acum: "Labirintul simțurilor", o provocare senzorială care le-a testat răbdarea, comunicarea și încrederea reciprocă.
21:50
The Washington Post, deținut de Jeff Bezos, anunță disponibilizări majore. Reporter WP: "O baie de sânge" # ObservatorNews
Ziarul american The Washington Post, deținut din 2013 de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a demarat miercuri un val amplu de concedieri, ce va viza aproximativ o treime dintre angajații din toate departamentele, potrivit unui mesaj intern transmis personalului și consultat de agenția Reuters, conform Agerpres.
21:40
Ruşii anunţă expirarea ultimului tratat nuclear cu SUA. Medvedev: "Winter is coming" # ObservatorNews
Ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de New START, expiră joi, pe 5 februarie. Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a scris pe X că este "prima dată din 1972" când cele două ţări nu au un tratat care să limiteze forţele nucleare strategice.
21:40
Thuma, despre scandalul din PNL: "Pentru a fi liderul puciștilor ar însemna că a existat un puci" # ObservatorNews
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a respins acuzațiile potrivit cărora ar conduce o mișcare de tip „puci” în PNL, afirmând că în partid nu a existat nicio tentativă de destabilizare, ci doar diferențe de opinie față de modul în care sunt luate anumite decizii.
21:40
Un avion Boeing 767-300ER, vopsit în culorile albastru, alb și roșu și inscripționat cu însemnele echipei de fotbal american New England Patriots, utilizat în mod obișnuit pentru transportul acesteia, a aterizat miercuri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, însă de această dată a efectuat un zbor charter pentru militari americani de la baza din județul Constanța, potrivit Agerpres.
21:30
Primul bar din lume unde cei care plănuiesc să îşi dea demisia beau pe gratis şi sunt consiliaţi de barmani # ObservatorNews
Japonia vine cu un nou concept inedit: un bar dedicat exclusiv celor care nu sunt siguri dacă vor să-și părăsească locul de muncă. Deschis recent în apropiere de Yokohama Station, localul oferă băuturi gratuite și consiliere profesională într-un cadru relaxat, fără presiunea luării unei decizii imediate.
21:30
Victor Kapra, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din presa economică și de tehnologie din România, a murit.
21:20
De ce a intrat o laureată a Premiului Nobel în greva foamei, în detenţie în Iran: Insistă să-şi spună adevărul # ObservatorNews
Iranianca Narges Mohammadi, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2023 și una dintre cele mai cunoscute voci critice ale regimului de la Teheran, a intrat în greva foamei în timp ce se află în detenție în Iran, potrivit fundației administrate de familia sa. Decizia activistei a stârnit îngrijorări urgente privind starea sa de sănătate și situația drepturilor omului din țară, relatează CNN.
21:20
Ministrul Energiei Bogdan Ivan dă asigurări că prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprilie, subliniind că măsura este rezultatul unei propuneri PSD adoptate în coaliție. Oficialul afirmă că liberalizarea va fi una treptată și controlată, pentru a proteja consumatorii de scumpiri neprevăzute și, în același timp, pentru a menține competitivitatea mediului privat. Autoritățile pregătesc cadrul normativ și pașii necesari pentru o tranziție predictibilă către piața liberă, astfel încât, până la intrarea noilor resurse de gaz din Marea Neagră, prețurile să rămână la un nivel corect pentru români.
21:10
Radu Miruță: Să folosești moțiunea pentru un subiect inventat e dispreț față de cetățeni # ObservatorNews
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a afirmat că moţiunea simplă reprezintă un instrument democratic esenţial, nu "o jucărie de PR ieftin", în contextul în care săptămâna viitoare va fi vizat de o astfel de moţiune în Senat, conform Agerpres.
20:50
Metoda prin care un român și un grec au încercat să saboteze flota Germaniei. Planul, dejucat în ultima clipă # ObservatorNews
Un român şi un grec sunt bănuiţi că vreme de un de zile ar fi ticluit şi pus în aplicare un plan meticulos, menit, atenţie, să paralizeze corvetele Marinei Germane. Ar fi turnat nisip în motoare, ar fi găurit conducte de apă potabilă şi ar fi încercat să stârnească incendii la bord. Nu au reuşit să-şi vadă sabotajul dus la capăt: au fost prinşi iar acum sunt presaţi să mărturisească cine i-a pus.
20:40
"Dacă n-au ce mânca, atacă și omul". Vânători organizate pentru a scăpa de şacalii care terorizează Delta # ObservatorNews
În satele din inima Deltei, șacalii fac legea. Exasperați de atacurile tot mai dese ale animalelor sălbatice, până și cei mai curajoși lipoveni se feresc să mai iasă din case după lăsarea întunericului și își baricadează gospodăriile. Autoritățile deschid sezonul de vânătoare la șacal.
20:40
Bolojan, despre neplata primei zile de concediu medical: Ține cont de realitățile pe care le avem # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri că decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical, propusă de Ministerul Sănătății, este una tranzitorie și are ca scop gestionarea eficientă a fondurilor din sistemul de sănătate. Anul trecut, cheltuielile pentru concedii medicale au ajuns la 6 miliarde de lei, aproximativ 8% din bugetul CNAS, iar măsura vizează reducerea abuzurilor și redirecționarea economiilor către servicii esențiale, cum sunt tratamentele oncologice sau cele din ambulatoriu. Premierul a subliniat că măsura nu afectează pacienții cu boli reale grave și că va fi evaluată după o perioadă limitată, pentru a asigura echilibrul între protecția pacienților și sustenabilitatea financiară a sistemului.
20:40
Rusia cheltuie de două ori mai mult pentru apărare decât recunoaște oficial, potrivit serviciilor germane # ObservatorNews
Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) estimează că, în anul precedent, Rusia ar fi alocat aproape 50% din bugetul său național și în jur de 10% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli militare.
20:30
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul # ObservatorNews
Cine crede că anumite meserii sunt doar pentru bărbaţi nu a cunoscut-o încă pe Mihaela, o fată de 19 ani din Suceava care se relaxează doborând copaci înalţi cât blocul. E în ultimul an de liceu, dar e atât de bună la asta încât va reprezenta România la Campionatul Mondial al Forestierilor, ce va avea loc la jumătatea lui martie în Slovenia.
20:30
Chiar dacă vacanța de vară pare încă departe, pentru mulți români planurile sunt deja făcute sau, cel puțin, schițate. Un studiu arată că aproape două treimi își organizează concediul cu luni bune înainte. De la buget și destinație, până la modul de călătorie și așteptările de la vacanță, deciziile sunt luate din timp.
20:20
Când se pierde dreptul la moştenire. Ce spune legea despre decăderea din dreptul de moştenitor # ObservatorNews
Moștenirea nu înseamnă doar drepturi, ci și obligații, iar nerespectarea legii poate duce la pierderea calității de moștenitor. Codul civil reglementează atât cazurile de nedemnitate, cât și situațiile în care o persoană poate fi îndepărtată de la succesiune, chiar dacă este menționată într-un testament.
20:20
50.000 de români mor anual bolnavi de cancer. În unele judeţe sunt numai 3 oncologi # ObservatorNews
50 de mii de români pierd, într-un an, lupta cu cancerul. Mulţi ar putea fi salvaţi, dacă ar afla diagnosticul la timp şi ar şi începe tratamentul. România a făcut paşi importanţi în prevenţie în ultimii 10 ani, dar încă nu avem un registru de cancer şi nici o hartă cu medicii de care bolnavii ar avea nevoie pe traseu. Sigur, pare absurd să vorbeşti de un traseu de luptă cu boala câtă vreme sunt judeţe întregi cu 2 sau 3 oncologi pe o rază de sute de kilometri.
20:10
Bolojan: Guvernul pregătește eliminarea treptată a plafonului la prețul gazelor până în 2027 # ObservatorNews
Guvernul pregătește o perioadă tranzitorie de renunțare treptată la plafonarea prețului la gaze, cu un preț administrat pentru consumatorii casnici până în primăvara anului 2027, a anunțat, miercuri, premierul Ilie Bolojan.
20:00
Un comediant rus de stand-up, Artemi Ostanin, a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură și a primit o pedeapsă de aproape șase ani de închisoare pentru o glumă făcută despre un veteran de război fără picioare, care a stârnit indignare în rândul naționaliștilor și bloggerilor militari, relatează Reuters.
20:00
Bolojan: Reforma administrației intră în linie dreaptă. Guvernul își asumă răspunderea # ObservatorNews
Reforma administrației intră pe ultima sută de metri. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pachetul de măsuri a intrat în circuitul de avizare guvernamental și urmează să fie adoptat săptămâna viitoare, cel mai probabil prin asumarea răspunderii Guvernului, la recomandarea Ministerului Justiției.
20:00
1.000 de profesori au protestat în faţa Guvernului. Ameninţă cu grevă generală în perioada examenelor # ObservatorNews
O mie de profesori din toată țara s-au răcorit, şi la propriu şi la figurat, în Piața Victoriei. Şi-au strigat năduful în faţa guvernanţilor, dar pentru mulţi, din păcate, a semănat cu o zi la şcoală, în care vorbesc singuri din cauza elevilor neascultători, care nu prea îi bagă în seamă. Sunt supăraţi dascălii, şi ar fi vrut să le spună decidenţilor că educaţia e singura speranţă pentru un viitor mai bun. Să măreşti norma didactică, să creşti numărul de elevi din clasă şi să comasezi şcoli nu sunt soluţii, spun profesorii. Aşa că sunt pregătiţi să întoarcă şi foaia şi vorbesc de grevă generală, fix în perioada examenelor naționale, poate atunci vor fi ascultaţi.
20:00
Bolojan avertizează CCR cu privire la pensiile magistraților: Probabilitatea să pierdem acești bani este mare # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va informa joi, în data de 5 februarie, Curtea Constituţională cu privire la consecinţele amânării unei decizii legate de pensiile magistraţilor. El a avertizat că, în lipsa unei hotărâri, "probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare".
20:00
Bolojan, despre amânarea CCR privind pensiile magistraților: România riscă să piardă 230 de milioane de euro # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării deciziilor privind pensiile magistraților, avertizând că, în lipsa unei hotărâri, „probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare”. Într-o conferință de presă la Palatul Victoria, șeful Guvernului a explicat că un jalon esențial pentru absorbția fondurilor europene vizează exact acest capitol, unde România înregistrează o reținere de aproape 230 de milioane de euro.
19:50
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex # ObservatorNews
Credeam că nu mai e posibil un nou caz Nordis, dar cei avizi de îmbogăţire nu rămân niciodată în pană de idei. Câţiva oameni ne-au scris pe Fii Observator ce au păţit cu un proiect imobiliar ce se autointitula "cel mai modern din oraş". Au dat zeci de mii de euro pentru visul de a deveni proprietari, au realizat că sunt stăpâni pe o hârtie fără valoare. Unul dintre păgubiţi şi-a mobilat complet apartamentul înainte să afle că a fost vândut şi revândut de mai multe ori. Constructorul a dispărut cu peste un milion de euro, telefoanele de pe site-uri sunt închise, iar păgubiţii au ajuns să se lupte între ei.
19:50
Expiră acordul nuclear dintre SUA și Rusia. Trump vrea un tratat nou, în care să fie inclusă China # ObservatorNews
Donald Trump îi ia apărarea lui Vladimir Putin... fix după cel mai puternic bombardament al Rusiei asupra Ucrainei din această iarnă. Liderul de la Casa Albă spune că Putin și-a ținut cuvântul în ceea ce privește armistițiul energetic și a atacat abia după expirarea înțelegerii. Raidul rusesc a lăsat sute de mii de oameni în ger năpraznic. Și dacă tot vorbim despre înțelegeri cu dată de expirare, mâine se termină și cel mai important tratat nuclear al planetei, iar specialiștii se tem că, după 15 ani de liniște, asta va declanșa o nouă cursă de înarmare. La Abu Dhabi, Rusia și Ucraina au purtat noi negocieri directe pentru un acord de pace.
19:50
Profesoara româncă menţionată în dosarele Epstein a explicat legătura cu pedofilul milionar. Spune că nu ştia de viaţa privată a acestuia, iar tranzacţiile bancare pe care le-a intermediat ar fi fost în scopuri academice. Bill Gates, aflat şi el în boxa dezvăluirilor, a spus că nu a participat niciodată la ororile milionarului şi, de fapt, voia să-i ceară fonduri pentru fundaţia sa caritabilă. Autorităţile din Europa au anunţat că vor deschide anchete pentru a aflat cât de mult s-au întins tentaculele reţelei de trafic de persoane.
19:50
Oficialii ruși pun la îndoială afirmația lui Trump că India va înceta importurile de petrol din Rusia # ObservatorNews
Kremlinul a declarat marți că nu a primit nicio confirmare oficială din partea Indiei privind încetarea achizițiilor de petrol din Rusia, punând la îndoială astfel afirmațiile făcute de președintele american Donald Trump după anunțul unui acord comercial între SUA și India, relatează Reuters.
19:40
Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că în această perioadă se lucrează la măsuri de relansare economică, bugetul urmând a fi gata săptămâna viitoare.
19:40
Nota de plată a pandemiei, într-un proces de jumătate de miliard de euro. România versus zecile de milioane de doze de vaccin anti-covid de la Pfizer pentru care am bătut palma să le cumpărăm, dar ne-am răzgândit. Compania vrea despăgubiri record. Contractele semnate în grabă, pe fondul fricii și presiunii, se transformă astăzi într-o factură colosală, plătită, ca de obicei, din banii contribuabililor. Potrivit surselor Observator, avocaţii care reprezintă România au cerut instanţei de la Bruxelles, acolo unde se judecă litigiul, ca un expert să evalueze prejudiciul real al celor de la Pfizer. Informal, oficialii de la noi încearcă o înţelegere cu Pfizer. Pentru România, dacă pierde procesul, suma record e echivalentul bugetului pe 10 ani al programului naţional pentru vaccinare.
19:40
Omul de afaceri Gruia Stoica, supranumit "regele vagoanelor", este în centrul unui nou dosar de corupţie. În stenograme e menţionat şi numele lui Florian Coldea, fost şef SRI. Grupul de firme Grampet, pe care acesta îl deţine, a încercat să forţeze insolvenţa Institutului de Studii şi Proiectări Energetice. Astfel, putea prelua sediul care e în zona profitabilă a clădirilor de birouri din Bucureşti. Pentru asta, un director general de sub umbrela firmelor lui Gruia Stoica a oferit o mită de jumătate de milion de euro unui expert în insolvenţe. Bărbatul este acum sub control judiciar, după ce a acceptat să plătească o cauţiune de 500.000 de lei.
19:40
Ilie Bolojan e din nou sub presiune. UDMR îi cere premierului să reducă taxele locale cu până la 50%. Asta la doar o lună de când s-au majorat taxele pentru case şi maşini. În paralel, PSD cere ajutoare pentru pensionari şi românii defavorizaţi, în valoare de peste trei miliarde lei. În pline negocieri pentru buget, Coaliţia riscă să se rupă dacă Ilie Bolojan va refuza măsurile propuse de PSD şi UDMR.
Acum 24 ore
19:30
Concedieri. voluntare la Dacia. Producătorul român de maşini vrea să trimită acasă sute de angajaţi, iar cei care aleg să plece pot primi chiar şi peste 40.000 de euro, în funcţie de experienţă.
19:10
Majoritatea românilor ar evita țara noastră pentru principala vacanță din 2026, reiese dintr-un studiu făcut de o companie specializată pe vacanțe în Bulgaria, Grecia și Turcia. Același studiu arată că 40% dintre români ar cheltui între 350 și 500 de euro de persoană, per săptămână de vacanță.
19:10
Prăbuşire istorică în Sălaj. Turnul baroc al unei biserici vechi de 500 de ani, care domina silueta oraşului, s-a prăpădit. O poliţistă care era în drum spre serviciu a fost rănită de bucăţile de moloz. Clădirea medievală, monument naţional de o valoare excepţională, era în plin proces de reabilitare. Problemele au apărut după ce muncitorii au dat jos tencuiala şi au observat crăpături uriaşe. Au apucat doar să închidă zona şi să sisteze lucrările. Autorităţile verifică acum dacă o mişcare greşită pe şantier a distrus monumentul.
18:40
A vrut să profite de ofertă, fără să știe ce va urma. Un pensionar din Elveția, care și-a comandat de pe Temu trei umbrele, s-a trezit că este chemat în instanță. Și asta pentru că, pentru a beneficia de livrare gratuită, omul a cumpărat și două praștii cu orteze pentru brațe, la recomandarea firmei chinezești, produse considerate ilegale în țară.
18:30
UE a agreat detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Textul nu a fost făcut public # ObservatorNews
UE a aprobat miercuri detaliile împrumutului de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei pentru ca aceasta să-şi finanţeze armata în timp ce continuă războiul cu Rusia şi pentru a-şi acoperi deficitul bugetar.
18:30
Un comediant rus de stand-up, Artemi Ostanin, a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură și a primit o pedeapsă de aproape șase ani de închisoare pentru o glumă făcută despre un veteran de război fără picioare, care a stârnit indignare în rândul naționaliștilor și bloggerilor militari, relatează Reuters.
18:20
Vremea de mâine 5 februarie. Diferenţe mari de temperatură de la nord la sud. Maxime între 1 şi 16 grade # ObservatorNews
Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu temperaturi peste normal în vest, nord-vest, centru și sud-est. Maximele vor urca până la 16 grade în Banat și Crișana, în timp ce în sudul Olteniei vor fi doar 1-2 grade. Cerul va fi în general noros, cu ploi extinse în majoritatea regiunilor și izolat polei. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale, mai ales în Banat, Moldova, Dobrogea și în zona montană. Dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă pe arii restrânse.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.