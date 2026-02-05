Antena Academy îşi deschide porţile pentru noua generaţie de tineri: "Ne-a băgat direct în pâine"

19:50

Credeam că nu mai e posibil un nou caz Nordis, dar cei avizi de îmbogăţire nu rămân niciodată în pană de idei. Câţiva oameni ne-au scris pe Fii Observator ce au păţit cu un proiect imobiliar ce se autointitula "cel mai modern din oraş". Au dat zeci de mii de euro pentru visul de a deveni proprietari, au realizat că sunt stăpâni pe o hârtie fără valoare. Unul dintre păgubiţi şi-a mobilat complet apartamentul înainte să afle că a fost vândut şi revândut de mai multe ori. Constructorul a dispărut cu peste un milion de euro, telefoanele de pe site-uri sunt închise, iar păgubiţii au ajuns să se lupte între ei.