Australia nu-l va aresta pe președintele Israelului care va comomera la Sydney victimele atacului antisemit din decembrie / Isaac Herzog, printre cei acuzați de comisia ONU de genocid în Gaza

18:50

Deficitul public rus ar putea aproape să se tripleze față de obiectivul oficial pentru 2026, scăderea achizițiilor de petrol de către India și reducerile de preț la țiței afectând veniturile, în timp ce cheltuielile riscă să fie mai mari decât previziunile, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată guvernului. Sursa citează calculele unor economiști care […] © G4Media.ro.