Guvernul va declara combinatul siderurgic Liberty Galați drept unitate strategică / Reacția autorităților locale
G4Media, 5 februarie 2026 10:50
Declararea combinatului drept obiectiv strategic reprezintă soluția pentru plata salariilor restante, asigurarea securității energetice și desfășurarea licitației, spun autoritățile locale, potrivit Mediafax. Autoritățile gălățene consideră că prin decizia Guvernului se fac „pași importanți” pentru soluționarea crizei de la Liberty Galați. „Combinatul Siderurgic Liberty Galați va deveni obiectiv de importanță strategică națională. Acesta este unul dintre […] © G4Media.ro.
Transelectrica vrea conectarea rețelelor electrice din România și Georgia, printr-un cablu submarin / Proiectul e finanțat de Uniunea Europeană # G4Media
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și Georgian State Electrosystem JSC (GSE), operatorii de transport și de sistem din România, respectiv Georgia, au semnat miercuri, la București, un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia – România Cablu Submarin în Marea Neagră, anunță Agenția de presă Rador, care […] © G4Media.ro.
Coduri galbene de ploi, ninsori şi vânt în 11 judeţe / La munte se va depune strat nou de zăpadă # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, valabilă până vineri dimineaţa în şapte judeţe, transmite Agerpres. Astfel, în Prahova, Buzău şi Vrancea va ploua şi se vor acumula 25…35 l/mp şi izolat peste 40…50 l/mp. Totodată, în zona montană a judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Braşov şi […] © G4Media.ro.
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Până la finalul anului, cartea electronică de identitate va fi primul document integrat în wallet-ul digital / „Nu putem promite termene” pentru cardul de sănătate, diplome și alte documente # G4Media
Guvernul își propune ca, până la finalul acestui an, cartea electronică de identitate să devină primul document funcțional integrat în viitorul wallet digital, urmând ca ulterior să fie adăugate și alte documente emise de stat. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că procesul este deja în desfășurare, iar peste 1,2 milioane de cărți electronice de identitate […] © G4Media.ro.
Misterioasa dispariţie a mamei unei prezentatoare vedetă de la postul american NBC News, răpită probabil de la domiciliu în noaptea de sâmbătă spre duminică, a suscitat emoţie în SUA, inclusiv la Casa Albă, relatează joi France Presse potrivit Agerpres. „Trebuie să ştim fără nicio umbră de îndoială că este în viaţă şi că este cu […] © G4Media.ro.
Trei persoane reținute de DIICOT pentru trafic internațional de droguri / Unul dintre suspecți, prins în flagrant cu circa 4 kg de cocaină și 8 kg de hașiș. A încercat să fugă cu mașina și a rănit doi polițiști # G4Media
DIICOT a reținut trei persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat care se ocupa cu traficul internațional și intern de droguri de risc și mare risc. Unul dintre suspecți a fost prins în flagrant când transporta circa 4 kg de cocaină și 8 kg de hașiș. Acesta a încercat să fugă cu mașina și […] © G4Media.ro.
Percheziţii în Medgidia la suspecţi de camătă şi şantaj / Pentru banii împrumutaţi cereau dobânzi lunare şi de 400% # G4Media
Trei percheziţii domiciliare se desfăşoară joi în Medgidia, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de camătă şi şantaj, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada 2021 – 2025, trei persoane cercetate într-un dosar penal deschis pentru infracţiunile de camătă şi şantaj […] © G4Media.ro.
Număr record de infecții respiratorii și cazuri de gripă în județul Constanța: aproape 6.400 în doar o săptămână / Au fost înregistrate 7 decese în acest sezon # G4Media
Bilanțul deceselor din cauza gripei a ajuns la 7 în județul Constanța, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. Aproape 6.400 de constănțeni au fost diagnosticați cu infecții respiratorii și gripă, în doar o săptămână. Este cel mai mare număr raportat, în această iarnă, de Direcția de Sănătate Publică din Constanța. Potrivit DSP, […] © G4Media.ro.
Germania îşi reduce numărul trupelor din nordul Irakului pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu # G4Media
Forţele armate germane îşi reduc numărul de trupe desfăşurate în nordul Irakului din motive de securitate, pe fondul creşterii tensiunilor în Orientul Mijlociu, a anunţat miercuri armata, relatează joi agenția de știri dpa. Personalul care nu este necesar urgent pentru misiune este retras temporar din oraşul kurd Erbil, a declarat Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate […] © G4Media.ro.
Politico: Finlanda cere SUA să evite termenul ”articolul 5” în descrierea viitoarelor angajamente de securitate față de Ucraina # G4Media
Finlanda a îndemnat SUA să nu descrie viitoarele angajamente de securitate față de Ucraina postbelică drept „asemănătoare articolului 5” din Tratatul NATO, precizând că o astfel de mișcare ar putea submina clauza de apărare reciprocă aflată la baza Alianței, potrivit unui document al Departamentului de Stat obținut de Politico, citat de Mediafax. Finlanda, unul dintre […] © G4Media.ro.
Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, spune că dă în scris că nu mai candidează pentru un nou mandat # G4Media
În opinia sa, cei care se împotrivesc modificării Legii Academiei ar viza „sabotarea unirii” Academiei Române cu Academia Republicii Moldova. ‘Nu am făcut nicio mașinațiune ca să candidez din nou. Am introdus, dimpotrivă, limită de vârstă de 75 de ani. Cu această limită nimeni nu poate candida mai mult decât de două ori. Dar eu […] © G4Media.ro.
BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari # G4Media
În timp ce Occidentul strânge lațul sancțiunilor economice asupra Moscovei, o nouă arhitectură financiară paralelă s-a dezvoltat cu sprijinul Kremlinului. În centrul acestei scheme, care mută miliarde de dolari peste granițe folosind metode ce par desprinse din jocul Monopoly se află un nume binecunoscut în Republica Moldova: oligarhul fugar Ilan Șor, arată o investigație Financial […] © G4Media.ro.
La Băile Tuşnad va fi inaugurată miercuri o statuie gigantică a unui urs, lucrarea de aproape patru metri înălțime fiind executată de sculptorul budapestan Miklós Gábor Szőke, a informat proprietarul Pensiunii Sfântul Cristofor (Szent Kristóf Panzió) din Băile Tuşnad, iniţiatorul statuii, Attila Varga, într-un comunicat remis agenţiei de presă MTI, potrivit Rador. Statuia gigantică a […] © G4Media.ro.
Bătălia de la Vârtop: O primărie din Bihor a descoperit că jumătate dintr-o pârtie de schi din Alba îi aparține / Primar: Cea mai cunoscută pârtie de schi din Munții Apuseni funcționează de peste 30 de ani în clandestinitate # G4Media
O primărie din Bihor a descoperit că este co-proprietară pe cea mai veche pârtie din stațiune, cea de la Vârtop, până acum considerată pe teritoriul județului Alba, anunță Bihoreanul. Cadastrarea comunei Câmpani a scos la iveală că două hectare de la baza pârtiei Vârtop I sunt în proprietatea sa, motiv pentru care Primăria cere evacuarea […] © G4Media.ro.
Expirarea tratatului de dezarmare nucleară dintre SUA și Rusia, „moment grav” pentru pacea și securitatea globale, avertizează șeful ONU # G4Media
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară rămas între Rusia şi Statele Unite, constituie „un moment grav pentru pacea şi securitatea mondiale”, el îndemnând cele două puteri nucleare majore să negocieze fără întârziere un nou cadru de control al arsenalelor nucleare, transmit Reuters şi AFP. […] © G4Media.ro.
Un senator american a trimis o scrisoare criptică CIA, în care își exprimă îngrijorarea față de unele acțiuni ale agenției # G4Media
Un senator de rang înalt i-a trimis o scrisoare criptică directorului Agenției Centrale de Informații (CIA), exprimându-și îngrijorarea cu privire la activitățile secrete ale agenției, scrie thedailybeast.com. Senatorul Ron Wyden din Oregon, membru al Comitetului Senatului pentru Informații, i-a scris miercuri lui John Ratcliffe pentru a-l informa despre o scrisoare clasificată anterioară în care își […] © G4Media.ro.
Bolojan: Raportul din SUA este despre libertatea de exprimare, este menționată și România/ Legimitatea lui Nicoșor Dan este dată de milioanele de români care l-au votat # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat că documentul preliminar prin care Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de ”interferenţe” în alegeri nu este un raport despre România, ci despre despre libertatea de exprimare, țara noastră fiind doar menționată, el precizând că legitimitatea președintelui Nicușor Dan este dată de „milioanele de români care […] © G4Media.ro.
CJ Timiș vrea să investească aproape o sută de milioane de euro pentru un drum județean ce ar putea rivaliza cu Transfăgărășanul / ”Un drum spectaculos prin munte într-o zonă cu un potențial turistic uriaș # G4Media
Județul Timiș se pregătește de cea mai mare investiție realizată de un consiliu județean din zona de vest din ultimii mulți ani, anunță debanat.ro. Este vorba de DJ 684, un drum montan spectaculos, care va costa aproape o sută de milioane de euro. Sunt mai multe tronsoane de drum la care se vor lansa lucrări […] © G4Media.ro.
SURSE Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3: Robert Negoiță, suspectat că a construit un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar / Informațiile au apărut inițial într-o anchetă Recorder # G4Media
Percheziții DNA sunt în desfășurare, joi dimineață, la Primăria Sectorului 3, conform surselor G4Media. Primarul Robert Negoiță e suspectat de procurori că ar fi construit un drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar. Informațiile au apărut inițial într-o anchetă Recorder. știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că aprovizionarea globală cu vaccinuri împotriva holerei este suficient de mare pentru a permite reluarea campaniilor preventive după o pauză de trei ani, transmite Mediafax. Lipsa acută de vaccinuri forțase oprirea în 2022. Aprovizionarea anuală s-a dublat: de la 35 de milioane de doze în 2022 la aproape 70 […] © G4Media.ro.
UE pregătește returnarea migranților ilegali în Afganistan / Numărul solicitărilor de azil ale afganilor a crescut cu 11% în 2025 # G4Media
Comisia Europeană a început să efectueze misiuni tehnice în Afganistan pentru a pregăti returnarea migranţilor care se află pe teritoriul Uniunii Europene în mod ilegal, a explicat miercuri purtătorul de cuvânt pentru afaceri interne, Markus Lammert, care a recunoscut că aceste returnări prezintă „provocări”, informează EFE, preluată de Agerpres. „Returnarea cetăţenilor ţărilor terţe care stau […] © G4Media.ro.
Donald Trump vrea să mute organizarea alegerilor de la state la guvernul federal, contrar Constituției SUA / Republicanul se teme că va pierde majoritatea în Congres, în noiembrie # G4Media
Preşedintele Donald Trump atacă sistemul electoral american cu o fervoare reînnoită, prin percheziţii, proceduri juridice, dorinţa de a „naţionaliza” scrutinurile şi plângeri repetate cu privire la votul „trucat”, înaintea alegerilor de la mijloc de mandat din toamnă, care se anunţă dificile pentru Partidul Republican, relatează AFP, preluată de Agerpres. Cea mai recentă idee a preşedintelui […] © G4Media.ro.
Războiul hărților electorale în SUA / Curtea Supremă validează o hartă favorabilă democraților în California # G4Media
Curtea Supremă a SUA a autorizat miercuri California să utilizeze noua sa hartă electorală, adoptată cu scopul declarat de a favoriza democraţii la alegerile de la jumătatea mandatului în 2026, notează AFP, citată de Agerpres. Fără motivaţia judecătorilor, această hotărâre de urgenţă validează efectiv o schemă de redesenare electorală menită să ofere stângii americane cinci […] © G4Media.ro.
Washington Post, ziarul lui Jeff Bezos, a concediat o treime din personal: ”Nu putem fi pentru toată lumea / Când redacțiile sunt slăbite, republica e slăbită” # G4Media
Washington Post a concediat miercuri o treime din personal, eliminând secțiunea de sport, mai multe birouri străine și acoperirea publicațiilor de cărți, transmite Mediafax. Epurarea pe scară largă a jurnaliștilor este considerată o lovitură brutală pentru jurnalism și pentru una dintre cele mai legendare mărci. Redactorul executiv al ziarului The Post, Matt Murray, a numit […] © G4Media.ro.
Adio, arme: Fosta garnizoană militară din Cluj-Napoca devine hub cultural / Investiție de 6 milioane de euro investiți în cultură / Același lucru se întâmplă cu o fostă unitate militară din Giroc, Timiș # G4Media
Un nou spațiu cultural prinde contur în inima municipiului Cluj-Napoca. Pavilionul B al fostei garnizoane militare, situat pe bulevardul 21 Decembrie 1989, se află în etapa finală a lucrărilor de transformare într-un centru dedicat activităților culturale și comunitare, care va fi deschis publicului larg, anunță Actual de Cluj Același lucru se întâmplă și în Timiș, […] © G4Media.ro.
Gigantul tehnologic Google a anunțat că intenționează să investească până la 185 de miliarde de dolari în acest an pentru a-și dezvolta infrastructura necesară inteligenței artificiale. Suma este aproape dublă față de investițiile făcute în 2025, transmite Mediafax. Noile investiții de capital includ construirea de centre de date, achiziția de servere și dezvoltarea tehnologiilor care […] © G4Media.ro.
Australia nu-l va aresta pe președintele Israelului care va comomera la Sydney victimele atacului antisemit din decembrie / Isaac Herzog, printre cei acuzați de comisia ONU de genocid în Gaza # G4Media
Guvernul australian a respins, joi, apelurile de a-l aresta pe președintele israelian Isaac Herzog, în timpul vizitei sale programate în țară, pentru a aduce un omagiu victimelor atacului antisemit pe plaja Bondi din Sydney, scrie France Presse. Ministrul australian al Afacerilor Externe, Penny Wong, a declarat că vizita de patru zile a șefului statului israelian, […] © G4Media.ro.
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni de o companie canadiană: uraniu, cobalt, nichel, aur, plumb, zinc și cupru / Rezultatele obținute ar indica un potențial geologic semnificativ # G4Media
Zăcăminte de minerale rare, descoperite în Apuseni de o companie canadiană, anunță Alba24. Este vorba despre zăcăminte de uraniu, cobalt, nichel, aur, plumb, zinc și cupru, arată un comunicat de presă din februarie al Leading Edge Materials, care prezintă cele mai recente date ale explorărilor desfășurate în ultimii ani. Descoperirea a fost făcută pe un […] © G4Media.ro.
Un controlor de tren a murit miercuri în Germania după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, a anunţat compania feroviară naţională Deutsche Bahn, transmite AFP. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost lovit violent în cap de pasagerul pe care încerca să-l dea jos din din tren după […] © G4Media.ro.
Deținuții politici sunt eliberați, în Venezuela, după o amnistie generală dată de noua președintă interimară a țării # G4Media
Cel puţin 17 prizonieri politici au fost eliberaţi miercuri în cadrul măsurilor de punere în libertate promise de guvernul venezuelean sub presiunea americană, după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro la începutul lunii ianuarie, a raportat un ONG specializat în prizonieri politici, notează AFP, preluată de Agerpres. ONG-ul Foro Penal a verificat miercuri 17 eliberări de prizonieri […] © G4Media.ro.
Aurul se apropie din nou de maxime istorice / Creșterea a susținută și de semnale privind încetinirea pieței muncii din SUA # G4Media
Aurul este considerat de investitori o investiție sigură în perioadele de instabilitate, iar cererea a fost alimentată de creșterea tensiunilor internaționale și de semnalele privind posibile reduceri ale dobânzilor în Statele Unite, anunță Mediafax. Prețul aurului a crescut cu peste 1% joi dimineață, în tranzacțiile de pe piețele internaționale, potrivit Reuters. Metalul prețios se apropie […] © G4Media.ro.
Universitar ieșean, trimis în judecată pentru „viol în circumstanțe agravante” / Va fi judecat în stare de arest / Riscă o pedeapsă cuprinsă între 7 și 12 ani de închisoare # G4Media
Profesorul Corneliu Gașpar, fost cadru didactic la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), aflat încă în arest preventiv, ajunge în fața instanței, după mai multe luni de anchetă penală și investigații interne declanșate în urma acuzațiilor grave formulate de o studentă, anunță Ziarul […] © G4Media.ro.
James Vowles, directorul echipei Williams, a vorbit pe larg despre testul de Formula 1 care a avut loc la Barcelona săptămâna trecută. Oficialul echipei de la Grove a spus că l-au impresionat trei mari rivale: RedBull, Ferrari și Aston Martin. Scandalul motoarelor F1 2026: Christian Horner intervine și respinge acuzațiile de trișare RedBull, Ferrari și […] © G4Media.ro.
VIDEO Fotbal: Dinamo bate cu Farul cu 3-2 / Bucureștenii au fost conduși de două ori / Rezumatul partidei # G4Media
Dinamo București a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 3-2 (1-1), miercuri seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal, anunță Agerpres. Dinamo a fost condusă de două ori, dar a reușit să revină de fiecare dată și în final a smuls victoria. Farul a deschis scorul […] © G4Media.ro.
Deputat ucrainean, anchetat pentru deturnarea unor recolte de milioane din ferme de stat / E deja judecat într-un alt dosar pentru o mită # G4Media
Un deputat ucrainean și un consilier regional sunt anchetați într-un dosar pentru organizarea unei scheme de deturnare a producției agricole din mai multe ferme de stat, anunță Mediafax. Potrivit Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), aceștia ar fi provocat pierderi de aproape 30 de milioane de hrivne – aproximativ 800.000 de dolari – după sustragerea […] © G4Media.ro.
Jannik Sinner a devenit subiect de discuție (și) din pricina rachetei cu care joacă: un model Head vechi de aproape patru ani. Firma de echipament sportiv din Austria tocmai a lansat noul model, dar italianul nu l-a folosit la Australian Open. Jaqueline Cristian, înfrângere severă suferită la Transylvania Open: 1-6, 0-6 Sinner joacă cu aceeași […] © G4Media.ro.
Rusia ar trebui să sacrifice încă 800.000 de soldaţi pe parcursul a doi ani pentru a cuceri militar estul Ucrainei pe care doreşte să îl anexeze, a afirmat miercuri preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Pentru a cuceri estul Ucrainei i-ar costa încă 800.000 de cadavre”, a declarat preşedintele ucrainean la postul de televiziune […] © G4Media.ro.
Trump consideră că ayatollahul Khamenei „ar trebui să fie foarte îngrijorat acum” / ”După cum ştiţi, ei negociază cu noi” # G4Media
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „ar trebui să fie foarte îngrijorat acum”, a afirmat preşedintele american Donald Trump miercuri într-un fragment dintr-un interviu difuzat de NBC, transmite Agerpres, care citează AFP. „Cred că ar trebui să fie foarte îngrijorat acum. După cum ştiţi, ei negociază cu noi”, a spus preşedintele american. El a făcut […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că săptămâna viitoare este foarte probabil să fie desemnat noul ministru al Educaţiei, el afirmând că îngrijorările sindicatelor privind eventuale reduceri bugetare în acest domeniu „nu au nicio bază reală, transmite Agerpres. Într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, şeful Executivului a fost întrebat, în calitatea sa de ministru […] © G4Media.ro.
Pro-rusul Călin Georgescu, despre raportul SUA privind anularea alegerilor: Autoritățile să aducă prin desecretizare toate documentele care au fost baza deciziilor din 6 decembrie # G4Media
Fost candidat la președinția României și judecat penal pentru propagandă legionară, pro-rusul Călin Georgescu a comentat miercuri în emisiune la Realitatea, raportul preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA care pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România. Georgescu a spus că „a luat la cunoștință de raportul comisiei juridice” și că „pentru […] © G4Media.ro.
Poliția franceză a arestat doi cetățeni chinezi pentru presupusa încercare de a accesa date militare / Cei doi sunt acuzați că au încercat să captureze date sensibile ale Franței folosind Starlink dintr-un apartament închiriat prin AirBnB # G4Media
Procurorii din Paris au deschis miercuri o anchetă privind acuzațiile că cetățeni chinezi ar fi încercat să captureze date sensibile ale guvernului și armatei franceze folosind Starlink, scrie Politico. „Patru persoane au fost aduse în fața judecătorului de instrucție pentru punere sub acuzare, două dintre ele fiind arestate preventiv”, a declarat parchetul într-un comunicat. Anchetatorii […] © G4Media.ro.
Ministrul Energiei: ”Îi asigur pe români că preţurile la gaz nu cresc” / ”Românii nu mai puteau suporta încă o rundă de scumpiri” # G4Media
O liberalizare treptată a pieţei de gaz protejează românii de creşteri necontrolate de preţuri, dar ajută concomitent şi mediul privat să rămână competitiv, a transmis, miercuri, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, citat de Agerpres. „O spun de 3 luni de zile şi mă ţin de cuvânt. Este propunerea PSD adoptată în coaliţie. Aşa cum am mai […] © G4Media.ro.
Președintele Senatului s-a întâlnit cu președintele Camerei Reprezentanților, la Washington / ”Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon important în strategia de apărare a României” # G4Media
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudan, s-a întâlnit la Washington cu Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților a SUA. ”L-am asigurat că suntem un partener și aliat de bază și că pot conta pe noi în regiune”, a transmis Abrudan într-o postarepe pagina sa de Facebook. ”Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon important în strategia de […] © G4Media.ro.
A murit Victor Kapra, redactor-şef adjunct la Ziarul Financiar / E considerat „veteranul” presei economice şi de IT&C # G4Media
Victor Kapra, „veteranul” presei economice şi de IT&C, a murit, anunță Mediafax. Victor a fost unul unul din promotorii de IT&C, fiind consultant “în ale Internetului şi chestii adiacente”, după cum îi plăcea să spună, coordonând propriile proiecte online şi campanii social media şi totodată oferind consultanţă în proiecte şi iniţiative antreprenoriale. În 2007-2008, Victor […] © G4Media.ro.
Emmanuel Bonne, diplomatul francez cu rangul cel mai înalt din subordinea preşedintelui Emmanuel Macron, a făcut marţi o vizită la Moscova, pentru discuţii cu oficiali ruşi, afirmă o sursă informată despre întâlniri şi alte două surse diplomatice ale agenţiei Reuters, transmite Agerpres.Prima sursă a precizat că Bonne, care conduce celula diplomatică prezidenţială a Franţei din […] © G4Media.ro.
Autoritățile elene lansează o anchetă privind incidentul în care au murit 15 migranți/ O navă a pazei de coastă avea camera video oprită în momentul în care a intrat în coliziune cu o barcă care transporta migranți # G4Media
Autoritățile elene au lansat miercuri o anchetă internă privind coliziunea mortală dintre o navă de patrulare a pazei de coastă și o barcă rapidă care transporta migranți în largul insulei Chios, informează Politico. Potrivit unei declarații a pazei de coastă, coliziunea a avut loc după ce barca rapidă, care avea luminile de navigație stinse, a […] © G4Media.ro.
224 de persoane accidentate în Poiana Brașov, în luna ianuarie / O medie de 7 cazuri pe zi / Cele mai multe s-au petrecut pe pârtii # G4Media
Salvamont Poiana Brașov a prezentat raportul de activitate pentru ianuarie 2026. Potrivit acestuia, în prima lună a anului, 224 de persoane au fost implicate în accidente, ceea ce reprezintă o medie de aproximativ şapte cazuri pe zi, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Dintre persoanele accidentate, 76 au fost predate echipajelor SMURD […] © G4Media.ro.
Bulgaria: Sute de femei au fost filmate în secret în saloane de înfrumusețare, iar imaginile au ajuns pe site-uri pornografice / Printre victime se află minore și persoane publice # G4Media
Procurorii bulgari au deschis o anchetă penală după ce sute de femei au fost filmate în secret în timpul unor proceduri cosmetice intime în saloane de înfrumusețare, imaginile fiind distribuite pe site-uri pornografice fără știrea sau consimțământul lor, scrie Euronews. Femeile au fost filmate cu camere ascunse în timp ce se supuneau procedurilor de epilare […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Ministerul Mediului vrea să recupereze în instanță plajele și zonele de coastă de pe litoral vândute ilegal / Diana Buzoianu: „Procedurile au fost demarate” / Ministerul a publicat planșele cu numerele cadastrale ale proprietarilor # G4Media
Ministrul Mediului anunță că va merge în instanță să recupreze plajele și zonele de coastă, vândute ilegal de autoritățile publice, arata raportul instituției conduse de ministra Dana Buzoianu, publicat vineri seară pe site-ul ministerului Mediu, informează în exclusivitate InfoSudEst. Procedurile au fost deja demarate, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Vezi mai mult pe InfoSudEst. © G4Media.ro.
Închisoare pe viaţă pentru Ryan Routh, bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în Florida # G4Media
Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, bărbatul care a încercat să îl asasineze pe Donald Trump înainte de alegerile prezidenţiale din 2024 din SUA, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă, informează Agerpres, care preia Reuters. Un juriu a stabilit în septembrie anul trecut vinovăţia lui Routh, care se ascunsese într-un tufiş, […] © G4Media.ro.
