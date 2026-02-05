Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

12:20

O expoziție cu artefacte a fost deschisă recent publicului la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj Napoca. Evenimentul este intitulat „Comori nespuse. Istoria Transilvaniei prin obiecte”. Prezentarea reunește unele dintre cele mai vechi și valoroase obiecte descoperite pe teritoriul României. Printre piesele de mare interes se numără și tăblițele de la Tărtăria, considerate…