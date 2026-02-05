Jeffrey Epstein ar fi intervenit pentru admiterea fiicei lui Woody Allen la Bard College

07:10

Una dintre cele mai spectaculoase părți ale acestui caz de proxenetism duce acum la Moscova și la un „prieten al lui Putin”. Specialiștii evocă spectrul unui gigant „kompromat”, scrie Le Parisien într-o amplă relatare despre cazul Jeffrey Epstein, care se dezvăluie publicului de la o zi la alta, după ce Departamentul de Justiție al SUA a decis publicarea a milioane de pagini din dosarul referitor la infractorul sexual. Suspiciunile şi acuzaţiile privind legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein continuă să zdruncine elitele mondiale din politică, afaceri, tehnologie, mediul academic sau familii regale. Din Statele Unite, Marea Britanie până în Polonia se deschid investigaţii, la peste 6 ani de când infractorul sexual s-a sinucis într-o închisoare din New York.