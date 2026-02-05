Ziua în care lumea a rămas fără „noul început”. Ce se întâmplă după ce a expirat cel mai important tratat nuclear din istorie
Digi24.ro, 5 februarie 2026 11:20
Noul Tratat de reducere a armelor strategice (New START) din 2010, ultimul acord bilateral de control al armelor nucleare rămas între Statele Unite și Rusia, expiră pe 5 februarie. Președintele rus Vladimir Putin a repetat oferta de a continua să respecte în mod informal limitele tratatului pentru încă un an. Cu excepția unei amânări de ultim moment din partea președintelui Donald Trump, sfârșitul New START va marca sfârșitul unei ere pentru controlul armelor nucleare.
• • •
Bill Gates spune că „regretă fiecare minut” petrecut cu Epstein, dar neagă informațiile din arhiva făcută publică # Digi24.ro
Miliardarul american Bill Gates a declarat într-un interviu acordat miercuri că „regretă fiecare minut” petrecut alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein, dar că nu are nimic să îşi reproşeze, după ce fosta lui soţie, Melinda French Gates, a spus că magnatul trebuie să ofere explicaţii despre acea relaţie.
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți # Digi24.ro
Parchetul din Burgas, Bulgaria, a deschis o anchetă şi a efectuat percheziţii după ce mai multe cliente ale unor saloane de înfrumuseţare care au descoperit imagini cu ele făcute fără consimțământul lor pe site-uri pornografice, relatează AFP.
Mii de blocuri din București au rămas din nou fără căldură. Motivul pentru care o turbină de la CET Sud a fost oprită # Digi24.ro
Sistemul centralizat de termoficare lasă din nou bucureștenii în frig. Mii de blocuri au rămas fără căldură după ce o turbină de la CET Sud a fost oprită pentru remedierea sistemului de reglaj.
Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online Roblox, invocând necesitatea protejării copiilor de conținut inadecvat și de riscurile asociate utilizării excesive a platformei. Decizia vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari legate de siguranța minorilor în mediul digital.
Noi alerte meteo de ploi, ninsori viscolite și vânt puternic. Care sunt zonele vizate de cod galben și cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de ploi, ninsori și vânt puternic, care vizează cea mai mare parte a țării. În zonele montane și nord-estul țării va ninge, existând risc de polei și strat nou de zăpadă. Vântul va avea intensificări în special în regiunile sud-vestice, estice și pe crestele montane, cu rafale locale ce pot depăși 100 km/h.
Vizat de o moțiune simplă a opoziției, pentru o declarație pe care o califică drept „fake news”, ministrul Apărării vine la Digi24 să explice ce a vrut să spună despre Groenlanda, ce face România ca să țină cât se poate de departe războiul lui Putin din Ucraina, ce arme își cumpără România de 16 miliarde de euro și cum merge instalarea de echipamente de comunicații pe Spartanul președintelui. Radu Miruță va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00, la Jurnalul de Seară.
Noul ambasador al Republicii Moldova în România este Mihail Mîţu. Preşedinta Maia Sandu a semnat decretul de numire # Digi24.ro
Republica Moldova va avea un nou ambasador în România, în persoana lui Mihail Mîţu, după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire. Maia Sandu a mai aprobat, de asemenea, trimiterea unor noi ambasadori în Ucraina, Franţa şi China.
Dragoș Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR sunt considerați pierduți # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat la Digi24 că România pierde 231 de milioane de euro din PNRR, după ce Comisia Europeană a considerat că nu a fost îndeplinit jalonul 215, referitor la pensiile magistraţilor.
Un apropiat al lui Maduro a fost arestat în Venezuela și este pregătit pentru extrădarea în SUA # Digi24.ro
Oficialul venezuelean Alex Saab, fost om de afaceri și apropiat al fostului președinte Nicolas Maduro, a fost arestat miercuri în Venezuela într-o operațiune comună între autoritățile americane și cele venezuelene, a declarat un oficial al forțelor de ordine americane.
Percheziţii în Medgidia la suspecţi de camătă cu dobânzi de până la 400% și șantaj. Victimele erau amenințate și agresate # Digi24.ro
Trei percheziţii domiciliare se desfăşoară joi în Medgidia, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de camătă şi şantaj, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.
În cardiologie, unele intervenții au schimbat fundamental prognosticul pacienților fragili, pentru care chirurgia clasică ar fi prea riscantă. În acest registru intră și procedurile care restabilesc fluxul sanguin printr-o abordare minim invazivă, ghidată imagistic. Una dintre procedurile endovasculare care s-au impus este cea de înlocuire transcateter a valvei aortice, procedura TAVI.
Prefectul Capitalei, despre drumurile făcute de Negoiță peste conducte de gaz: Nu s-a remediat, s-au blocat în „nu găsim constructori” # Digi24.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a spus la Digi24 că situația drumurilor construite peste conducte de gaze în Sectorul 3, caz în care primarul Robert Negoiță este vizat de DNA, nu s-a remediat nici în prezent. El spune că, după ce a izbucnit scandalul, un singur drum a fost închis, pentru că celelalte aveau limite de tonaj și viteză. Nistor a mai spus că nu a sesizat procurorii în acest caz.
Ciucu avertizează asupra situației financiare grave de la STB: „Primăria nu mai poate susține un buget cât al orașului Brașov” # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, joi ăntr-un mesaj video postat pe Facebook, un mesaj amplu către angajații Societății de Transport București (STB), în contextul unor „zvonuri” apărute în ultimele zile privind posibile tăieri de salarii sau concedieri. Edilul a respins ferm aceste informații și a subliniat că problemele companiei sunt însă „extrem de grave” din punct de vedere financiar.
VIDEO Un pod aflat în construcție s-a prăbușit în China și a căzut în apă cu tot cu oameni și utilaje. 5 oameni au murit # Digi24.ro
Cinci oameni au murit în China, după ce podul la care lucrau s-a prăbușit. Tragedia a avut loc la un șantier din estul țării.
Rezultate LOTO - Joi, 5 februarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste patru milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 5 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat 30.714 câștiguri în valoare totală de peste 2,76 milioane de lei.
Bulgaria va topi peste 10.500 de tone de monede leva vechi și se pregăteşte să producă primele bancnote euro # Digi24.ro
Bulgaria înregistrează progrese în tranziţia la euro şi se pregăteşte să producă primele sale bancnote euro, în limitele cotei alocate de Banca Centrală Europeană (BCE), informează Novinite.
Surse: Robert Negoiță, vizat de DNA într-un dosar de corupție. Procurorii fac percheziții la Primăria Sectorului 3 # Digi24.ro
Procurorii DNA fac miercuri dimineață percheziții de amploare la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță este vizat într-un dosar de corupție, potrivit surselor Digi24.
Jeffrey Epstein ar fi intervenit pentru admiterea fiicei lui Woody Allen la Bard College # Digi24.ro
Jeffrey Epstein i-a ajutat pe Woody Allen şi Soon-Yi Previn atunci când una dintre fiicele lor a depus dosarul de admitere la facultate, după ce a pus familia în legătură cu preşedintele Bard College, o cunoştinţă veche a lui Epstein, potrivit unor e-mailuri făcute publice de Departamentul de Justiţie.
India „nu își permite să-l umilească” pe Putin, susțin experții. Și Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump # Digi24.ro
Kremlinul a respins, marţi, afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achiziţiile de petrol rusesc în cadrul unui nou acord comercial cu Statele Unite, transmite CNBC.
Avertisment al șefului ONU privind tratatul nuclear între SUA şi Rusia: „Un moment grav pentru pacea internațională” # Digi24.ro
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat miercuri Washingtonul şi Moscova să ajungă rapid la un acord privind un nou tratat de dezarmare nucleară, în contextul în care acordul existent expiră astăzi, marcând „un moment grav pentru pacea şi securitatea internaţională”.
Ilie Bolojan va informa azi CCR privind pensiile magistraţilor. „Ideea că jalonul 215 ar fi îndeplinit este falsă” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan va informa azi Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor, potrivit anunțului făcut miercuri într-o conferință de presă la Palatul Victoria. CCR a amânat, la mijlocul lunii ianuarie, pentru data de 11 februarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet, în Germania: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară” # Digi24.ro
Un controlor de tren a murit miercuri în Germania după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, a anunţat compania feroviară naţională Deutsche Bahn, transmite AFP.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 5 februarie
Un apropiat al lui Putin anunță că vrea acorduri energetice cu UE, pentru a reduce dependenţa de gazele ruseşti # Digi24.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat într-un interviu pentru Reuters că Serbia îşi diversifică sursele de aprovizionare cu gaze naturale şi poartă deja discuţii pentru achiziţii prin mecanismul comun de cumpărare al Uniunii Europene, pe măsură ce reduce dependenţa de importurile din Rusia, relatează News.ro.
Ucraina şi Rusia continuă azi discuţiile mediate de SUA la Abu Dhabi. Întâlnirea de miercuri, „substanţială şi productivă” # Digi24.ro
Oficialii ucraineni şi ruşi au încheiat miercuri o primă zi „productivă” a noilor negocieri mediate de SUA la Abu Dhabi, a declarat negociatorul principal al Kievului. Discuţiile se reiau joi, în timp ce luptele din cel mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial continuă să facă ravagii.
Cum a ajuns un personaj negativ din „Harry Potter” un simbol neaşteptat în China: „Binecuvântare de Anul Calului, lipiţi un Malfoy” # Digi24.ro
Draco Malfoy, rivalul lui Harry Potter din celebra serie de cărţi fantasy, a devenit un simbol neaşteptat al Anului Nou Chinezesc, chipul său ajungând să fie lipit pe decoruri festive de culoare roşie sau pe diferite obiecte, de la postere la huse pentru telefon, informează Reuters.
Era superputerilor de nișă: Cum pot țările „de nivel mediu” să iasă învingătoare din lupta pentru supremație dintre SUA și China # Digi24.ro
În discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, premierul canadian Mark Carney a vorbit despre „ruptura ordinii mondiale” și le-a cerut „puterilor de nivel mediu” să își unească forțele pentru a face față volatilității globale în creștere. Însă, multe dintre aceste țări au ales deja o cale diferită, în care fiecare dintre ele joacă rolul unei „superputeri de nișă”.
Pensia socială în 2026: Cum completează statul veniturile celor care au contribuit la sistemul public, fără diferențe între categorii # Digi24.ro
Indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută și sub denumirea de pensie socială minimă, reprezintă o completare financiară destinată celor care au contribuit la sistemul public și ale căror drepturi se află sub pragul minim garantat prin lege.
Jocurile Olimpice 2026 se desfășoară la Milano-Cortina între 6 și 22 februarie, iar România va fi reprezentată de 28 de sportivi și o rezervă. Aceștia vor concura la opt discipline, iar programul complet al competițiilor le oferă fanilor posibilitatea de a urmări fiecare evoluție a delegației noastre
„E plin de gropi!”. Dezastru pe șosele după ploi și ninsori. Orașul în care 50 de străzi sunt astăzi adevărate capcane pentru șoferi # Digi24.ro
Zăpezile de iarna aceasta, dar mai ales operațiunile de deszăpezire au lăsat în urmă drumuri pline de gropi. La acestea se adaugă și lucrările de infrastructură, amânate din cauza frigului. Împreună, transformă traficul din marile orașe în coșmar. Numai în Oradea, de pildă, 50 de străzi au nevoie urgentă de reparații, după cea mai grea iarnă din ultimii ani.
SUA au testat cu succes o rachetă low-cost cu rază lungă de acțiune, destinată Ucrainei. La ce distanță poate lovi ERAM # Digi24.ro
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au testat cu succes o rachetă de croazieră destinată Ucrainei, deschizând calea pentru producția în serie a unei arme cu cost redus, concepută pentru lovituri la distanță mare, scrie Kyiv Post.
România a atras doar 4 investitori din afara UE în 2 ani, prin vizele de lungă ședere. Senator PNL: „Oferta noastră e un pic dificilă” # Digi24.ro
România a atras, în perioada 2024-2025, doar patru investitori din afara Uniunii Europene prin vizele de lungă ședere, susține senatorul PNL Glad Varga. Liberalul a declarat pentru Digi24.ro că „oferta noastră e un pic dificilă”, având în vedere că orice investitor trebuie să reînnoiască viza o dată la trei luni.
Cel mai recent sondaj din SUA arată capitolul la care Trump se descurcă mai prost decât Biden. Alte trei sondaje din ultima perioadă # Digi24.ro
Un nou sondaj relevă că majoritatea alegătorilor din SUA consideră că Donald Trump se descurcă mai prost ca președinte decât Joe Biden.
„Am sunat la 112. Mi s-a spus că nu e urgență”. Sat terorizat de câinii unui localnic. Oamenii au filat animalele, ca să strângă dovezi # Digi24.ro
Un sat întreg din Arad este terorizat de câinii unuia dintre vecini, care își lasă animalele să umble libere pe străzi. Patrupedele sunt de talie mare și atacă animalele vecinilor. Localnicii se tem pentru viața lor, iar în ciuda apelurilor repetate la autorități, au primit un răspuns neașteptat: nu există o situație de urgență, iar dovezile nu sunt suficiente.
Un startup din Rusia având legături cu fiica lui Putin testează un nou tip de drone: porumbei cu cipuri implantate în creier # Digi24.ro
Rusia testează porumbei transformați în „biodrone” prin cipuri implantate în creier, într-un experiment dezvoltat de un startup care are conexiuni cu institutul condus de fiica cea mică a lui Vladimir Putin. Compania a atras investiții de aproape un miliard de ruble din fonduri publice și private, inclusiv de la structuri apropiate Kremlinului și lucrează la zeci de proiecte de neurotehnologie cu potențial controversat.
Drama a zeci de familii din Mehedinți, izolate de lume. Nici măcar Ambulanța nu mai ajunge în sat. Localnică: „Aș pleca, dar n-am unde” # Digi24.ro
Un sat întreg din Mehedinți a rămas izolat din cauza drumului neasfaltat și plin de gropi. Nici salvarea, nici pompierii nu pot ajunge la puținii bătrâni care mai locuiesc în Poiana Gruii, localitate situată la doar doar 50 de kilometri de Drobeta-Turnu Severin. Nici mașina cu pâine n-a mai călcat pe-acolo de două săptămâni, după ce ploile au transformat drumul de pământ în adevărate tranșee. „Aș pleca, dar n-am unde”, spune cu amărăciune o bătrână din sat.
„Cea mai mare operațiune de șantaj din istorie”: cazul Epstein, pista rusă (Le Parisien) # Digi24.ro
Una dintre cele mai spectaculoase părți ale acestui caz de proxenetism duce acum la Moscova și la un „prieten al lui Putin”. Specialiștii evocă spectrul unui gigant „kompromat”, scrie Le Parisien într-o amplă relatare despre cazul Jeffrey Epstein, care se dezvăluie publicului de la o zi la alta, după ce Departamentul de Justiție al SUA a decis publicarea a milioane de pagini din dosarul referitor la infractorul sexual. Suspiciunile şi acuzaţiile privind legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein continuă să zdruncine elitele mondiale din politică, afaceri, tehnologie, mediul academic sau familii regale. Din Statele Unite, Marea Britanie până în Polonia se deschid investigaţii, la peste 6 ani de când infractorul sexual s-a sinucis într-o închisoare din New York.
Gluma care l-a făcut celebru l-a băgat după gratii: 6 ani de închisoare pentru un comediant rus, după un banc cu un veteran de război # Digi24.ro
Un comediant rus a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură şi a fost închis pentru aproape şase ani pentru o glumă pe care a făcut-o despre un veteran de război fără picioare, care a stârnit indignarea naţionaliştilor şi a bloggerilor militari, relatează Reuters.
„Neo-regalismul” și ce spune acest termen despre Donald Trump. Politologi: „Politica externă, un instrument de canalizare a banilor” # Digi24.ro
Hotărârea președintelui american Donald Trump de a distruge ordinea mondială actuală a dat naștere unei industrii artizanale dedicate explicării viziunii sale asupra modului în care funcționează lumea și asupra rolului Americii în aceasta. Profesorii și experții au invocat politica marilor puteri și realismul nemilos, precum și președinții anteriori și oamenii puternici autoritari. Dar există o nouă teorie care atrage atenția. Aceasta susține că mandatul lui Trump seamănă cel mai mult cu cea a familiilor regale din secolul al XVI-lea, precum cea a Tudorilor și a Habsburgilor, relatează The New York Times.
Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului” # Digi24.ro
Germania și-a mărit prezența militară în Lituania la aproape 2.000 de soldați, ca parte a eforturilor de a spori securitatea flancului estic al NATO și de a descuraja o potențială agresiune rusă.
„Jobul e nașpa”. O avocată ICE a fost înlăturată din Minnesota după ce s-a plâns unui judecător de munca copleșitoare # Digi24.ro
O avocată a Agenției americane de Imigrare și Vamă (ICE), detașată în Minnesota pentru a contribui la gestionarea măsurilor restrictive ale administrației Trump, a fost întoarsă din post după ce i-a spus unui judecător că slujba „e nașpa” din cauza volumului de muncă copleșitor și a incapacității guvernului de a se conforma ordinelor judecătorești, potrivit ABC News.
Volodimir Zelenski avertizează că Vladimir Putin vrea să umilească Europa şi că se teme numai de Donald Trump # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui (Vladimir) Putin este să umilească Europa”, în condiţiile în care preşedintele francez Emmanuel Macron afirmase marţi că reluarea dialogului cu preşedintele rus „este în curs de pregătire”, relatează Le Figaro, citată de News.ro.
Jocurile Olimpice de iarnă au început deja, cu proba de curling. Competiţia a fost însă întreruptă din cauza unei pene de curent # Digi24.ro
Jocurile Olimpice de iarnă au început miercuri cu primele confruntări de curling la Cortina, dar au fost întrerupte la scurt timp din cauza unei pene de curent, relatează AP.
Un poliţist din Baia Mare a fost înjunghiat în spate, miercuri, şi a fost transportat la spital. Incidentul s-a produs pe o stradă din oraş, în timp ce agentul era în timpul liber. Făptaşul a fugit, fiind derulată o amplă operaţiune pentru căutarea sa.
Noi atacuri în Fâșia Gaza: cel puțin 16 palestinieni uciși. Bombardamentele au distrus corturi pentru refugiați # Digi24.ro
Cel puțin 16 palestinieni, printre care femei și copii, au fost uciși, iar alții răniți miercuri, în urma unor noi bombardamente care ar fi țintit zona corturilor pentru refugiați, o casă și un grup de civili din Fâșia Gaza, în ciuda acordului de încetare a focului din enclavă, anunță Anadolu Ajansi.
Militari din SUA, aduși la baza Mihail Kogălniceanu cu avionul echipei de fotbal american New England Patriots # Digi24.ro
O aeronavă cu însemnele echipei de fotbal american New England Patriots a aterizat pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Avionul a fost folosit pentru transportul soldaților americani care au ajuns în România.
Cucerirea estului Ucrainei ar costa Moscova 800.000 de soldați, susține Volodimir Zelenski. Câți ucraineni au murit pe front # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit pentru postul de televiziune France 2 numărul soldaților ucraineni uciși pe câmpul de luptă. Totodată, liderul de la Kiev a apreciat că Rusia ar trebui să sacrifice încă 800.000 de soldaţi pe parcursul a doi ani pentru a cuceri militar estul Ucrainei pe care doreşte să îl anexeze, relatează Reuters și AFP.
Chipul Giorgiei Meloni, îndepărtat din fresca renovată de la Bazilica San Lorenzo in Lucina din Roma # Digi24.ro
Fața prim-ministrului italian Giorgia Meloni a fost ștersă de pe o frescă a unei biserici din Roma, în urma unei controverse legate de opera de artă, la începutul acestei săptămâni. Scandalul a început cu restaurarea de către pictorul Bruno Valentinetti a unei fresce din Bazilica San Lorenzo in Lucina din Roma, pe care o pictase pentru prima dată la începutul anilor 2000. Oamenii au observat că una dintre figurile din fresca restaurată semăna în mod straniu cu Giorgia Meloni, scrie Politico.
Direcțiile relansării economice: stimularea investițiilor și mai puțină birocrație. Ambiția lui Bolojan: investitori mari în România # Digi24.ro
Măsuri de stimulare a investițiilor, facilități fiscale și miza reducerii deficitului sunt direcțiile principale pe baza cărora a fost gândit și construit pachetul de relansare economică, anunțat de premierul Ilie Bolojan într-o conferință de presă. Documentul, care urmează să fie pus în transparență publică, își propune simplificarea fiscală pentru mediul de afaceri și contribuabili, potrivit declarațiilor șefului Guvernului, anunță Digi24.
