Unde se află tronsonul de autostradă cu 50 de pasaje și un tunel de 1.7 km. Va traversa un loc legendar în istoria României
Click.ro, 5 februarie 2026 09:50
Cel mai dificil sector al Autostrăzii Sibiu–Pitești a intrat într-o nouă etapă de execuție, lucrările avansând pe tronsonul montan Cornetu–Tigveni, unde se construiesc viaducte, fundații și ecoductul de pe Valea Oltului, iar șantierul se pregătește pentru forarea celui mai lung tunel de pe traseu.
• • •
Acum 5 minute
10:00
Ana Bărbosu primește lovitură după lovitură. Riscă suspendarea din activitate, după ce a pierdut medalia olimpică # Click.ro
Gimnasta Ana Bărbosu traversează una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale, după ce cazul medaliei olimpice obținute la sol la Jocurile Olimpice din 2024 a fost redeschis, iar acum sportiva se confruntă cu o nouă problemă majoră.
10:00
Cum a arătat copilăria Virginiei Rogin? Actrița a devenit sprijinul fratelui ei, la o vârstă fragedă: „Eram în clasa l când mama s-a îmbolnăvit foarte tare” # Click.ro
La 74 de ani, Virginia Rogin rămâne una dintre cele mai apreciate actrițe românești Are o poveste de viață intensă și emoționantă, maturizare timpurie și de responsabilități asumate încă din copilărie. Cum a fost copilăria actriței și care sunt momentele care au marcat-o profund?
Acum 15 minute
09:50
Cine sunt adolescentele de 12, 14 și 16 ani care au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul: „Una dintre ele părea hotărâtă” # Click.ro
Trei surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani, și-au pierdut viața miercuri dimineață după ce s-au aruncat de pe balconul apartamentului în care locuiau cu familia, în orașul Ghaziabad, din India.
09:50
09:50
Cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani din azil. Dezvăluirile făcute de Mihai Albu: „L-a contactat pentru notorietate și atunci...” # Click.ro
Irinel Columbeanu ar fi avut un plan pentru a obține venituri chiar și după ce a ajuns să locuiască într-un azil din apropierea Capitalei. Fostul afacerist a fost dat de gol chiar de unul dintre apropiații săi, designerul Mihai Albu, care a povestit public despre discuția avută cu acesta.
Acum o oră
09:30
Plante care vindecă, relaxează sau energizează. Cum să le alegi în funcție de nevoia pe care o ai acum # Click.ro
Plantele nu sunt doar simple decorațiuni care înfrumusețează spațiul în care trăim – ele au puterea de a influența în mod real starea noastră de spirit, confortul și chiar productivitatea zilnică.
09:30
După 30 de ani de carieră în televiziune, Andreea Raicu a decis să renunțe. Ce s-a întâmplat în viața vedetei? „Totul părea atât de grandios” # Click.ro
Andreea Raicu (48 de ani), una dintre cele mai apreciate femei din showbiz-ul românesc, își începea cariera în televiziune în urmă cu trei decenii. Avea să cunoască succesul, dar și prețul cu care venea acesta, la frageda vârstă de doar 19 ani. După ce s-a retras din cariera care a consacrat-o, vede
09:10
Meteorologii anunță o încălzire a vremii în aproape toată țara, joi, 5 februarie, temperaturile urmând să depășească valorile normale pentru această perioadă. Totodată, ploile vor fi prezente în majoritatea regiunilor, iar la munte sunt așteptate ninsori și precipitații mixte.
Acum 2 ore
08:20
De-a lungul istoriei, oamenii au fost în mod constant fascinați de apă și de posibilitățile pe care le oferă. Încă din preistorie, ambarcațiunile au fost nu doar mijloace de transport, ci instrumente de explorare, supraviețuire și colonizare a noilor teritorii.
08:10
Ai Click & Collect PENNY, ai mai mult timp pentru ce contează cu adevarat.
Acum 4 ore
08:00
De ce nu ar trebui să îți mai pui niciodată geanta pe jos. 5 motive ignorate de majoritatea oamenilor # Click.ro
Pare un detaliu nesemnificativ: intri într-un restaurant, la sală sau într-o sală de așteptare și îți lași geanta lângă scaun, direct pe podea. Este un gest pe care mulți îl fac zilnic, fără să se gândească de două ori.
07:50
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend # Click.ro
Astrologii spun că acest weekend vine cu surprize financiare majore pentru anumite zodii. Fie că vorbim despre un câștig la LOTO, un bonus neașteptat, o datorie returnată sau o oportunitate care apare „din senin”, trei semne zodiacale sunt sub protecția norocului financiar în următoarele zile.
07:10
Contrar mitului că bărbații caută perfecțiunea absolută, cei inteligenți sunt atrași de naturalețe, spontaneitate și profunzime.
06:10
Baia ta arată veche doar din cauza acestui detaliu. Trucuri pentru rosturi albe ca zăpada care funcționează instantaneu # Click.ro
Chiar dacă plăcile din baie sunt impecabile și de cea mai bună calitate, baia ta poate părea obosită și neîngrijită. De cele mai multe ori, vinovatul nu este faianța, ci rosturile dintre plăci.
Acum 6 ore
05:10
De ce își schimbă bebelușii culoarea ochilor după naștere și când se stabilizează aceasta # Click.ro
Mulți părinți sunt surprinși să observe că ochii nou-născuților par adesea albaștri, iar treptat, în primele luni sau ani, nuanța se modifică.
04:10
Dacă vrei să obții cartofi prăjiți crocanți ca la restaurant, metoda preferată de fast-food-uri este prăjirea dublă. Deși necesită puțin mai mult timp și atenție, rezultatul merită: un exterior aurit și crocant, cu un interior moale și pufos, exact cum îți dorești.
Acum 8 ore
03:10
Care este culoarea primăverii 2026. Redefinește modul în care accesoriile și hainele pot transforma un outfit obișnuit în unul memorabil. # Click.ro
Primăvara 2026 promite să fie mai îndrăzneață ca niciodată, iar vedeta sezonului este chartreuse, nuanța care combină galbenul și verdele într-o fuziune vibrantă, modernă și plină de personalitate.
02:10
Cele două zodii care vor avea parte, în weekend, de o veste ce o să le schimbe viața cu totul # Click.ro
Astrologia arată că anumite perioade pot aduce schimbări majore în viața noastră, iar acest weekend este unul dintre ele. Două zodii norocoase – Leu și Scorpion – vor primi vești neașteptate care le vor transforma complet perspectiva asupra vieții.
Acum 12 ore
01:10
Principiul-cheie pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată. Sfaturile un medic nutriționist renumit # Click.ro
Henri Chenot, renumit medic nutritionist și fondator al biontologiei, le arăta pacienților săi cum să adopte o alimentație sănătoasă nu doar pentru slăbire, ci pentru detoxifierea și echilibrul organismului.
00:10
Alimentele ultraprocesate, precum chipsurile, băuturile carbogazoase sau biscuiții industriali, ar putea necesita o supraveghere mai strictă decât cea actuală.
4 februarie 2026
23:50
Ricotta cu fulgi de ciocolată, rețeta fabuloasă cu doar câteva ingrediente. Ce trebuie să adaugi pentru o textură moale. VIDEO # Click.ro
Desertul cu ricotta și fulgi de ciocolată se remarcă printr-o combinație simplă de ingrediente și un mod de preparare accesibil, fiind nevoie de doar cinci linguri de făină. Rețeta este potrivită pentru cei care își doresc un dulce rapid, aromat și ușor de realizat acasă.
23:40
Cât costă o sticlă de suc în Ucraina: „Prețul este chiar bun”. O româncă a prezentat imagini dintr-un supermarket aflat în celebra stațiune Bukovel # Click.ro
Georgiana, o tânără româncă aflată în vacanță la schi în Ucraina, a prezentat prețurile pe care le-a găsit într-un supermarket din stațiunea Bukovel. Ceea ce le-a atras cel mai mult atenția urmăritorilor săi a fost costul băuturilor răcoritoare.
23:40
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical # Click.ro
Începând cu data de 5 februarie 2026, trei semne zodiacale intră într-o perioadă favorabilă, marcată de oportunități și echilibru. Tranziția Lunii din Fecioară în Balanță aduce în prim-plan cooperarea, diplomația și importanța relațiilor bine gestionate.
23:10
Are ajutoare de nădejde în creșterea copilului! Anca Dinicu se bazează pe soțul ei și pe soacră “Acum prioritizez ce e nevoie” # Click.ro
Anca Dinicu (36 de ani) e fericită că zilele trecute s-a reîntâlnit cu gașca frumoasă de actori alături de care joacă în filmul “Băieți de oraș: Golden Boyz”, în frunte cu bunul ei prieten Mihai Bendeac.
23:10
Unde se află cel mai lat tunel subacvatic din lume. A fost construit în doar 110 zile și a marcat un record uriaș în domeniul ingineriei tunelurilor submarine # Click.ro
China stabilește un nou reper în ingineria civilă, după ce cel mai lat tunel subacvatic din lume a fost realizat într-un interval extrem de scurt: doar 110 zile. Proiectul a fost dus la capăt în orașul Jinan, capitala provinciei Shandong, și face parte din Tunelul rutier Huanggang Road, care traver
22:50
Cadoul special pe care Sandra Izbașa i l-a făcut soțului ei. Valoarea lui se ridică la mii de euro, dar Răzvan îl ține ascuns: „Nici nu îl port” # Click.ro
Sandra Izbașa i-a oferit soțului său, Răzvan Bănică, un cadou de mii de euro. Actorul a dezvăluit în emisiunea „Power Couple” despre ce obiect prețios este vorba și a explicat de ce preferă să îl țină ascuns.
22:10
Rețeta Gabrielei Cristea de creveți cu sos roșu pe care familia sa o adoră. Detaliul care face diferența: „Este secretul ei” # Click.ro
Gabriela Cristea (51 de ani) este o adevărată maestră în bucătărie, iar familia sa adoră creveții în sos roșu pe care aceasta îi pregătește. Vedeta gătește acest deliciu în doar 10 minute, iar lista de ingrediente este simplă.
21:20
Provocarea virală care poate pune în pericol sănătatea. Când devine periculos consumul semințelor de chia # Click.ro
Specialiștii atrag atenția asupra consumului de apă cu semințe de chia, o provocare care a devenit tot mai populară pe TikTok și Instagram. De ce poate fi periculoasă?
Acum 24 ore
21:00
Ce salariu are, de fapt, Bursucu la Antena 1. Prezentatorul TV a dat cărțile pe față: „Mai mult decât la Kanal D” # Click.ro
Prezentatorul Bursucu a dezvăluit cu umor că veniturile sale de la Antena 1 sunt mai mari decât cele pe care le avea la Kanal D. Confesiunea a fost făcută într-o discuție relaxată cu Gabi Tamaș, invitat în podcastul propriu al jurnalistului, care a strâns deja sute de mii de vizualizări.
20:40
Ilie Bolojan anunță sfârșitul „apocalipsei” bugetare. Gazele nu se mai scumpesc pentru consumatorii casnici # Click.ro
La două luni de la ultima conferință de presă, premierul Ilie Bolojan a venit miercuri să explice ce se întâmplă cu pachetul de relansare economică, cu reforma administrației și ce planuri are pentru următoarea perioadă. Tariful la gaze rămâne plafonat pentru consumatorii casnici.
20:40
Cât de importante sunt salatele în dieta copiilor. Cristian Mărgărit dezvăluie combinațiile ideale pentru cei mici # Click.ro
Meniul unui copil trebuie să conțină obligatoriu alimente care să ofere nutrienții necesari pentru o creștere sănătoasă și un nivel optim de energie. Salatele fac parte din categoria preparatelor bogate în vitamine, dar cât de potrivite sunt acestea pentru cei mici?
20:00
Alimentul banal care elimină rapid arsurile de pe tigaie. Secretul din bucătărie pe care toți îl ignoră # Click.ro
Orice gospodină a trecut cel puțin o dată prin situația neplăcută: mâncarea s-a lipit de tigaie și a lăsat urme arse greu de curățat. Deși există numeroase soluții comerciale, unele dintre ele scumpe sau agresive pentru suprafața tigăii, un aliment banal din bucătărie poate r
19:40
Amenda pe care o femeie a primit-o după ce a stat doar două minute la clasa întâi într-un tren din Austria: „Nu am făcut nimic greșit” # Click.ro
O simplă călătorie de la Viena-Meidling la Tullnerfeld s-a transformat într-un coșmar pentru Renate, o femeie cu dizabilitate 50%. Din cauza aglomerației sufocante, aceasta a suferit un atac de panică sever și susține că a fost amendată pentru că...
19:10
Mirela Retegan, Tanti Prezentatoarea din Gașca Zurli, s-a emoționat să-și vadă fiica, pe Maya, în primul ei videoclip: „Nu-mi vine să cred ce trăim” # Click.ro
Mirela Retegan (55 de ani), Tanti Prezentatoarea din Gașca Zurli, își dorește un an doar al ei, în care să se răsfețe și să facă ce nu a avut timp până acum pentru ea.
19:10
Bianca Drăgușanu (43 de ani) a fost prezentă luni seara la lansarea filmului “Băieți de oraș: Golden Boyz”.
19:10
Tragedie cumplită! O fetiță de 5 ani a murit după ce a fost lovită de o mașină în fața unei școli din București # Click.ro
O fetiță de cinci ani și-a pierdut viața miercuri după-amiază, fiind accidentată de un autoturism în apropierea unei școli din Sectorul 3, București. Copila se afla împreună cu bunica sa în momentul impactului.
19:10
Satul din „Game of Thrones” care fascinează turiștii: „Zona este absolut superbă”. Unde se află celebra locație # Click.ro
Locațiile care apar în filmele și serialele de succes devin adesea țintele turiștilor dornici să vadă în realitate decorurile de pe ecrane. Un exemplu este un mic sat pitoresc al cărui peisaj spectaculos a fost prezentat în Game of Thrones.
19:00
Mădălina Ghenea trece prin mari emoții: „Nu am dormit”. Astăzi află verdictul în procesul de hărțuire, iar starea de sănătate a fiicei sale o îngrijorează # Click.ro
Mădălina Ghenea (38 de ani) a avut o noapte albă. Astăzi, 4 februarie, află verdictul final în procesul de hărțuire pe care l-a inițiat acum șase ani, iar emoțiile sunt și mai apăsătoare din cauza stării de sănătate a fiicei sale.
19:00
Vești bune pentru viitorii pensionari! Cât crește contribuția la Pilonul 2. Senatul a aprobat proiectul # Click.ro
Senatul a aprobat tacit, miercuri, un proiect de lege care prevede majorarea contribuției la Pilonul 2 de pensii private, documentul urmând să ajungă acum la Camera Deputaților, forul decizional. Inițiativa legislativă a trecut de prima cameră după ce termenul pentru dezbatere și vot a fost depășit
18:00
Atac violent în Sectorul 6. Trei tineri, arestați după ce au agresat un livrator nigerian cu cuțitele # Click.ro
Trei tineri din Capitală au fost reținuți de polițiști după un atac violent asupra unui curier de mâncare, pe care l-au amenințat cu arme albe și l-au jefuit de comanda pe care o livra. Incidentul a avut loc în Sectorul 6 și a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, imaginile contribuind
17:40
Un polițist din Ialomița aflat în timpul liber a găsit pe stradă 10.000 de euro. Ce a făcut cu banii: „A ales să…” # Click.ro
Un polițist din Ialomița a dat dovadă de o integritate exemplară, deși se afla în timpul liber. Agentul a găsit 10.000 de euro pe stradă și a restituit toți banii bărbatului care îi pierduse.
17:40
O nouă mutare de impact la Antena 1. După Denise Rifai, un alt nume cunoscut se alătură televiziunii # Click.ro
Una dintre figurile emblematice ale postului Digi 24 se pregătește să încheie un capitol important din cariera sa profesională. Potrivit informațiilor publicate de PaginadeMedia, o prezentatoare cu vechime va părăsi televiziunea de știri după mai bine de un deceniu de activitate.
17:30
Selecționerul a fost internat în spital de trei ori, în acest an.
17:00
Cum și-a prelungit un american ziua de naștere. Paul Morgan a petrecut 48 de ore și a intrat în Cartea Recordurilor # Click.ro
Sărbătorirea zilei de naștere este ocazia perfectă pentru momente unice, așa că un american s-a gândit „să își prelungească” propria aniversare pe durata a 48 de ore. Cum a fost posibil?
17:00
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană # Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană.
17:00
Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024: „Reflectă doar parțial răspunsul unei...” # Click.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a clarificat public poziția statului român în legătură cu un raport recent al Congresului Statelor Unite, subliniind că documentul nu vizează direct România și nu pune sub semnul întrebării decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale d
16:00
Bullyng-ul de care s-a lovit Lidia Buble la începutul carierei muzicale. Cum a ținut piept artista acestui fenomen? „Cred că acest lucru a făcut diferența” # Click.ro
Lidia Buble (32 de ani) se bucură de un succes remarcabil în cariera muzicală care a consacrat-o, însă expunerea publică a venit la pachet cu avantaje și dezavantaje despre care artista a vorbit fără nicio reținere. Iubita afaceristului Horațiu Nicolau (83 de ani) a povestit cum a făcut față bullyin
16:00
Gropi în asfalt. Șoferii reclamă pagube, service-urile sunt pline. Cât costă să-ți repari mașina? # Click.ro
Topirea zăpezii din ultimele zile a scos la iveală cratere și gropi în asfalt, care pun în pericol mașinile șoferilor. De la anvelope și jante distruse până la suspensii afectate, pagubele se adună rapid, iar nervii conducătorilor auto sunt întinși la maximum.
15:50
Cele 3 zodii feminine care au făcut „pact cu Diavolul”. Ele nu îmbătrânesc niciodată și arată impecabil în orice! # Click.ro
Există femei care par să sfideze trecerea timpului și care reușesc să arate impecabil indiferent de vârstă.
15:50
Betty Salam, primele declarații despre nunta cu Roberto Tudor. Când va îmbrăca pentru a doua oară rochia de mireasă: „M-am îndrăgostit de el!” # Click.ro
Betty Salam (25 de ani) vorbește pentru prima dată despre nunta cu Roberto Tudor, bărbatul cu care și-a refăcut viața după divorțul de Cătălin Vișănescu, tatăl copilului ei. Care sunt planurile de viitor ale celor doi, aflați din continuarea acestui articol.
