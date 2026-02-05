Inter, în semifinalele Cupei Mulți antrenori s-au plâns, nu și Cristi Chivu! Românul i-a surprins pe jurnaliști cu declarația dată după meci

18:10

Cele care ne provoacă emoție, deși simțim că sunt fake-uri? Cele care ne comunică un adevăr crud sau cele care ne liniștesc? Cred că știm deja ce preferă Măria Sa, Publicul. De la “Aflăm de la Miliția Capitalei” din urmă cu 50 de ani, nimic nou sub soare