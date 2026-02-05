Primarul Bistriței susține menținerea clasei de restaurare la Liceul de Arte
PressHub, 5 februarie 2026 12:20
Decizia privind desființarea clasei de restaurare din cadrul Liceul de Arte „Corneliu Baba" din Bistrița a generat reacții puternice în comunitatea locală, venind într-un moment în care sistemul de învățământ traversează o amplă reorganizare la nivel național, scrie Săptămâna Online. Măsura face parte dintr-un proces mai larg de redimensionare a rețelei școlare, coordonat la nivel
• • •
Acum 30 minute
12:20
Decizia privind desființarea clasei de restaurare din cadrul Liceul de Arte „Corneliu Baba" din Bistrița a generat reacții puternice în comunitatea locală, venind într-un moment în care sistemul de învățământ traversează o amplă reorganizare la nivel național, scrie Săptămâna Online. Măsura face parte dintr-un proces mai larg de redimensionare a rețelei școlare, coordonat la nivel
Acum o oră
11:50
Câtă prevenție e în stare să facă România: 61% dintre români vor screening oncologic, însă doar 5% ajung la el # PressHub
România are câteva „insule" de normalitate în sistemul de sănătate, mai are și medici dedicați sau inițiative locale care funcționează pe ici pe colo. Dar când vine vorba de prevenție – mai ales în oncologie – intrăm într-o zonă în care lucrurile se întâmplă, prea des, după ce e târziu. Nu pentru că oamenii nu
Acum 2 ore
11:20
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 într-un dosar privind lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi fără documente legale # PressHub
Procurorii DNA efectuează, joi, percheziții în 11 locații din București și județul Ilfov, printre care și la sediul Primăriei Sectorului 3, într-un dosar ce vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi, ce ar fi fost realizate fără documente legale. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate
10:50
Poliţist aflat în timpul liber atacat de un adolescent de 16 ani pe o stradă din Baia Mare # PressHub
Un poliţist în vârstă de 42 de ani, aflat în timpul liber, a fost atacat de un adolescent în vârstă de 16 ani pe o stradă din municipiul Baia Mare, a declarat, miercuri seara, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Maramureş, Florina Meteş. „Colegul nostru a fost atacat pe stradă
Acum 4 ore
10:30
Pe fondul tensiunilor tot mai vizibile din interiorul Partidul Național Liberal, președintele formațiunii, Ilie Bolojan, ar intenționa să forțeze reluarea votului privind înlocuirea conducerii celor mai slabe filiale ale partidului. Ilie Bolojan consideră că votul din ultima ședință a Biroului Politic Național a fost „blocat artificial" și că este necesară o nouă rundă de vot
Acum 6 ore
08:00
EPPO se luptă cu țigările de contrabandă: o fabrică ilegală sechestrată la Padova, amendă de 10 milioane de euro pentru contrabandă din Belarus # PressHub
Trei cetățeni moldoveni au fost reținuți marți de poliția italiană în interiorul unei fabricii ilegale de țigări, acuzați pentru moment de deținere de tutun prelucrat de contrabandă și contrafacere de mărci comerciale. Descinderea din orașul italian Padova a fost coordonată de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, și a scos la iveală un sit
07:10
„Fitness pentru mintea copiilor” – cea mai amplă inițiativă dedicată promovării lecturii și antrenării gândirii copiilor din România # PressHub
De Ziua Internațională a Cititului Împreună, România lansează un demers de amploare pentru formarea unei generații de copii care nu doar știu să citească, ci folosesc lectura ca instrument de reflecție și dezvoltare a gândirii. Trei organizații neguvernamentale, alături de 10 edituri, librării, Opera Comică pentru Copii și zeci de parteneri educaționali și media, dau
Acum 24 ore
22:40
Aktual24 | Dosarul Grampet. Numele afaceristului Gruia Stoica și numele ”Coldea” apar des în stenogramele DNA # PressHub
Referatul DNA privind acuzațiile de dare de mită la adresa lui Cristian Rădulescu, director general al uneia dintre firmele din grupul Grampet, controlat de Gruia Stoica, conține stenograme ale unor interceptări în care numele cunoscutului afacerist este des pomenit. Apare pomenit și numele "Coldea", însă nu se precizează dacă este vorba despre fostul șef al
22:30
Primăria Arad, sesizată ani la rând să asfalteze o stradă de pământ. Locuitorii din zonă s-au ales cu promisiuni fără rezultat # PressHub
Mai mulți locatari din cartierul Micălaca au semnalat publicației Special Arad probleme legate de starea deplorabilă a străzii Podgoriei, acuzând lipsa unor soluții concrete din partea autorităților locale, în ciuda sesizărilor făcute de-a lungul anilor. Deși o mică porțiune a străzii respective a fost asfaltată în urmă cu mulți ani, mare parte a străzii a
20:20
EurActiv | Interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: în alte țări se iau măsuri, în România, pălăvrăgeală # PressHub
Sfârșitul lunii ianuarie a adus în discuție și în România, la inițiativa șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, subiectul interzicerii accesului copiilor la rețelele sociale, scrie EurActiv. Pe 31 ianuarie, Arafat scria pe Facebook faptul că stătea și reflecta, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori
19:40
Adăposturi pentru pisici de 200 de lei, cumpărate de administrația din Slatina cu 4.250 lei # PressHub
Dezvoltare Urbană Slatina, firma primăriei care este controlată de Andrei Bălan, omul de casă al primarului Mario De Mezzo (foto), a făcut o nouă achiziţie care ridică semne de întrebare. Este vorba despre 20 adăposturi pentru pisici, care au fost deja amplasate în oraş şi care au un preţ de 4.250 lei pe bucată. Firma
19:40
Profesori și autorități locale critică absorbirea Universității din Cahul: „O măsură nesustenabilă” # PressHub
Miercuri, 4 februarie, guvernul Republicii Moldova a aprobat absorbirea Universității de Stat Bogdan Petriceiu Hașdeu din Cahul de către Universitatea Tehnică „Moldova" din Galați. Decidenții de la Chișinău au invocat scăderea numărului studenților și lipsa de resurse. Hotărârea este, însă, criticată de profesori și societate. Ministrul Educației de la Chișinău a menționat că sediul Universității
19:10
Cazul Certej: proceduri de autorizare și impactul litigiilor asupra proiectelor miniere din România # PressHub
Cazul Certej scoate din nou la lumină vulnerabilitățile sistemului românesc de reglementare în domeniul resurselor naturale, unde proiecte miniere de miliarde de euro pot avansa în ciuda unor semne serioase de ilegalitate. Într-o zonă cu un istoric traumatic al exploatărilor industriale, autoritățile sunt acuzate că au permis reluarea demersurilor pentru un proiect aurifer major, deși
18:30
Impasul financiar prin care trece echipa de fotbal Politehnica Iași i-a făcut pe asociații clubului să decidă vânzarea acestuia, scrie Ziarul de Iași. Capii grupării din Copou umblă după un „mire" care să aibă o „zestre" de circa 6,5-7 milioane de lei. Cine va da acești bani, va prelua controlul total la club. Suma amintită
18:20
Camelia Bogdan vrea să participe la procesul în care Dan Voiculescu cere rejudecarea cazului ICA # PressHub
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a făcut cerere de intervenție în dosarul de revizuire în dosarul lui Dan Voiculescu, caz care se judecă joi la Tribunalul București. Bogdan l-a condamnat pe mogulu Dan Voiculescu în dosarul ICA în 2014. Ea arată că cererea de revizuire depusă de Dan Voiculescu se bazează pe o presupusă „constatare a
18:10
UE investește masiv în natură: 160 de milioane de euro pentru salvarea zonelor umede din Spania # PressHub
Uniunea Europeană pariază pe natură ca soluție la crizele climatice și economice tot mai frecvente. Programul LIFE a lansat cel mai amplu proiect din istoria sa, alocând 160 de milioane de euro pentru refacerea zonelor umede din Spania. Inițiativa, care va reuni autorități publice, ONG-uri și sectorul agricol, vizează restaurarea a zeci de mii de
17:50
Nicușor Dan: România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt "strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare". Declarația șefului statului vine ca urmare a unui raport preliminar al Comisiei juridice
17:10
România continuă să fie în topurile statelor care marginalizează femeile, care nu vor să le lase să fie nici măcar în consiliile locale. Studiile arată o înclinație misogină a liderilor partidelor autohtone. „Suntem un partid de misogini", ar fi spus deputata Alina Gorghiu, potrivit unor surse din PNL, la ședința de luni a conducerii partidului.
16:10
Achiziția unei mașini pentru muncă nu este doar o decizie financiară, ci și una strategică. Vehiculul trebuie să fie fiabil, să ofere confort, spațiu și performanțe constante pe termen lung. Spre deosebire de achizițiile personale, o mașină pentru activități profesionale este folosită intens și poate suporta sarcini suplimentare, ceea ce face verificarea atentă a fiecărui
16:00
Instanța a confirmat luni redeschiderea urmăririi penale într-un dosar în care este vizat Păcuraru Ionescu Paul Cătălin, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată. Acesta este fiul patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, iar dosarul are legătură cu scandalul Romprest, scrie Aktual24. Conform datelor oficiale, Judecătoria București a admis, la data de 03.02.2026, cererea de
15:30
Procurorii cer reforme ample ale justiției: mandate unice, revenirea DNA la anchetarea magistraților și eliminarea camerei preliminare # PressHub
Procurorii din CSM au transmis către Ministerul Justiției, către comisiile juridice din cele două camere ale Parlamentului României și Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției propunerile pentru modificarea legilor justiției. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a concluzionat, în urma consultării adunărilor generale ale procurorilor din întreaga țară, că este
15:10
Concursul de admitere directă în magistratură, blocat. Judecătorii din CSM spun că Guvernul nu a răspuns solicitării publice, deși plenul trebuia să ceară oficial # PressHub
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis un comunicat în care arată că nu a primit răspuns din partea Guvernului la cererea publică de organizare a unui concurs pentru intrarea directă în magistratură a juriștilor cu 5 ani vechime. Judecătorii din CSM arată că, „raportat la deficitul de judecători, respectiv 751
15:10
Garda Forestieră Națională a publicat, pe site-ul instituțional, lansarea unui proiect amplu de digitalizare a procedurilor administrative din domeniul agriculturii ecologice și al regimului silvic și cinegetic, în vederea simplificării proceselor și reducerii birocraţiei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 (PoCIDIF) și este implementat în parteneriat cu Ministerul
14:50
Balerinul Angelo Greco, unul din „nepoții” lui Balanchine, va dansa la București în gala dedicată legendarului coregraf # PressHub
Gala internațională de balet de săptămâna viitoare, „Balanchine's Legacy", 11 februarie, de la Sala Palatului, va fi evenimentul anului. Cel puțin din calendarul anunțat până acum, chiar dacă, da, știm cu toții, cuvântul „eveniment" a căzut în derizoriu după repetatele abuzuri la care a fost supus. Dar, atenție! Aici, va fi exact cum se anunță,
14:20
Curtea de Conturi a României a constatat deficiențe majore în modul de administrare și gestionare a investițiilor în curs de execuție la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (RA-APPS), în urma unui audit de conformitate desfășurat pentru perioada 2023–2024. Potrivit raportului aprobat de Plenul Curții de Conturi în decembrie 2025, RA-APPS nu a asigurat
14:10
România s-a împrumutat în 2024 mai mult decât Arabia Saudită: 2026, an crucial pentru deficit # PressHub
România s-a împrumutat, în 2024, mai mult decât Arabia Saudită, renumită pentru dependența de împrumuturi. Această informație a fost transmisă de directorul exectuiv al J.P: Morgan în România, Alexandru Chidesciuc. El, alături de alți economiști susțin că 2026 este un an crucial pentru soluționarea deficitului. „România s-a împrumutat în 2024 circa 19 miliarde de euro.
13:40
Europenii cer o UE mai unită și mai puternică în fața amenințărilor globale. Românii au încredere in instituțiile europene, nu în cele autohtone # PressHub
Îngrijorările legate de securitate domină agenda publică în Europa, iar așteptările față de Uniunea Europeană cresc pe fondul tensiunilor geopolitice. Potrivit celui mai recent Eurobarometru, publicat pe 4 februarie și prezentat de Parlamentul European, nouă din zece cetățeni ai UE cred că statele membre ar trebui să fie mai unite pentru a face față provocărilor
13:10
Numărul cazurilor de violenţă în şcolile din Dolj a crescut de şapte ori în ultimii trei ani şcolari # PressHub
În anul şcolar 2024-2025 în şcolile din judeţul Dolj s-au înregistrat 446 de cazuri de violenţă, de şapte ori mai multe decât în perioada 2021-2022 când au fost înregistrate 64 de cazuri. Din cele 446 de cazuri, 249 au avut loc în şcolile din mediul rural şi 197 în şcolile din mediul urban. Potrivit datelor
Ieri
12:00
Iazuri piscicole pe hârtie, balastiere în realitate. Aceasta pare să fie situația cu câteva sute de râuri, declarate spații de creștere
11:10
Mai puțini europeni în frig, dar decalajele persistă: peste 9% din populația UE nu își poate încălzi locuința # PressHub
Criza energetică începe să lase urme mai puțin adânci în viața de zi cu zi a europenilor, însă problema nu a dispărut. În 2024, aproape unul din zece cetățeni ai Uniunii Europene nu a reușit să își mențină locuința suficient de caldă, chiar dacă situația s-a îmbunătățit față de anul precedent. În timp ce țările […] Articolul Mai puțini europeni în frig, dar decalajele persistă: peste 9% din populația UE nu își poate încălzi locuința apare prima dată în PRESShub.
10:30
Se reiau negocierile trilaterale de pace pentru Ucraina: poate administrația Trump obține un angajament credibil din partea Kremlinului? # PressHub
Emisari din Kiev, Moscova și Washington reiau miercuri și joi, la Abu Dhabi, discuțiile menite să pună capăt războiului din Ucraina, scrie Financial Times. După luni de negocieri, care au văzut un plan american inițial de 28 de puncta, redus la 20 de puncte de Ucraina împreună cu partenerii europeni (care lipsesc însă de la […] Articolul Se reiau negocierile trilaterale de pace pentru Ucraina: poate administrația Trump obține un angajament credibil din partea Kremlinului? apare prima dată în PRESShub.
08:10
Primele 10 căsuţe pentru pisicile fără stăpân au fost amplasate marţi în municipiul Slatina, a informat primarul Mario De Mezzo, acesta menţionând că vor mai fi amplasate alte asemenea adăposturi, în funcţie de solicitările cetăţenilor, transmite Agerpres. „Azi am amplasat primele 10 căsuţe pentru pisici în Municipiul Slatina. Avem grijă de pisicile din oraş, dar […] Articolul Primăria Slatina lansează programul de adăposturi moderne pentru pisicile străzii apare prima dată în PRESShub.
07:10
Supraviețuirea industrială a Europei – adevărată temă a Reuniunii informale a liderilor UE # PressHub
Castelul Alden Biesen, situat în regiunea Limburg din Belgia, găzduiește Reuniunea informală în cadru retras a liderilor UE din 12 februarie. Tema oficială a întâlnirii este competitivitatea europeană. Tema reală este supraviețuirea industrială. În jurul mesei se află nu doar șefi de stat și de guvern, ci și două dintre figurile care au marcat dezbaterea […] Articolul Supraviețuirea industrială a Europei – adevărată temă a Reuniunii informale a liderilor UE apare prima dată în PRESShub.
3 februarie 2026
18:10
Paradoxul Bolivian: Resursele strategice ale marilor puteri și lumea izolată a achachairu-ului în era Mercosur # PressHub
Pasul spre Mercosur: Cum se poziționează Bolivia în centrul economiei regionale Mercosur este un bloc economic format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, înființat în 1991, care funcționează ca o uniune vamală care permite libera circulație a bunurilor, serviciilor și persoanelor în regiune. Uniunea Europeană și Mercosur au semnat oficial acordul istoric de liber schimb […] Articolul Paradoxul Bolivian: Resursele strategice ale marilor puteri și lumea izolată a achachairu-ului în era Mercosur apare prima dată în PRESShub.
17:10
Fonduri europene 2026: MIPE lansează calendarul apelurilor de proiecte pentru beneficiari # PressHub
Pentru anul 2026, MIPE a publicat un calendar estimativ al apelurilor de proiecte, care reunește sute de oportunități de finanțare accesibile autorităților publice, ONG-urilor, mediului de afaceri și altor beneficiari. Documentul preconizează lansarea a aproape 300 de apeluri de proiecte, cu o valoare cumulată de peste 6,6 miliarde de euro, contribuind la transparența și predictibilitatea […] Articolul Fonduri europene 2026: MIPE lansează calendarul apelurilor de proiecte pentru beneficiari apare prima dată în PRESShub.
16:20
Delegare cu dedicație la Tribunalul București. Cum a fost umilit un candidat și cum a fost elogiat fără rezerve „preferatul” CSM # PressHub
Colegiul de Conducere al Curții de Apel București a „analizat”, pe 15 ianuarie, care judecător ar trebui să ocupe, prin delegare, funcția de președinte al Tribunalului București după vacantarea postului. Tribunalul se află în circumscripția Curții de Apel București. În urma unei veritabile ședințe precum cea de partid din perioada comunistă, un candidat a fost […] Articolul Delegare cu dedicație la Tribunalul București. Cum a fost umilit un candidat și cum a fost elogiat fără rezerve „preferatul” CSM apare prima dată în PRESShub.
15:00
Analiză Deutsche Welle: Ilie Bolojan e primul șef de guvern liberal care cere un vot de încredere în interiorul partidului, fiindcă e hăituit de proprii oameni. Cei din jurul lui nu-l susțin cu entuziasm și nu-l apără când e nevoie. Biroul Politic Național al PNL a dat un vot de încredere, ieri seară, pentru șeful liberalilor, premierul Ilie […] Articolul Greșelile lui Bolojan și cine vrea să-l arunce peste bord apare prima dată în PRESShub.
14:20
Campania împotriva Unirii a socialiștilor de la Chișinău: o nouă linie de atac a Kremlinului? # PressHub
Liderul socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat o campanie împotriva unirii cu România. Campania, numită „Republica Moldova nu e România”, implică amplasarea în toată țara a unor panouri cu mesaje așa-numite „patriotice” şi „stataliste”. „Cine vrea Unire, știe unde să se ducă și să se unească”, a declarat Igor Dodon în cadrul unei […] Articolul Campania împotriva Unirii a socialiștilor de la Chișinău: o nouă linie de atac a Kremlinului? apare prima dată în PRESShub.
14:10
Consiliul de conducere al Societății Timișoara* a stabilit premiile pe anul 2025. Premiul „Speranța”: Victor Rebengiuc și Raluca Moroșanu Premiul „Speranţa“ se acordă „Pentru cea mai însemnată contribuţie la instaurarea democraţiei, destrămarea structurilor comuniste şi menţinerea speranţei în România“. Premiul „Secera și ciocanul”: Lia Savonea și Elena Costache Premiul „Secera şi ciocanul“ se acordă „Pentru […] Articolul Societatea „Timișoara” își anunță premiile pe 2025 apare prima dată în PRESShub.
13:50
Ungaria contestă în justiție decizia UE de a interzice importurile de gaz rusesc. India schimbă țițeiul rusesc pe combustibil din SUA si Venezuela. Guvernul Orban a anunțat că a cerut Curții de Justiție a Uniunii Europene să anuleze noua lege care interzice importurile de gaze rusești în UE, depunând acțiunea în instanță la doar câteva […] Articolul Unde se mai duc exporturile rusești de gaze și țiței? apare prima dată în PRESShub.
13:20
Aktual24 | Cum s-a dat de gol o postacă ”suveranistă”: ”Ajutați-mă. Am peste 50 cartele prepay și peste 50 adrese email. În cei 15 ani de vechime pe FB, mi-au fost dezactivate 88 profiluri” # PressHub
Unul dintre trollii care activează intens de rețelele de socializare, postând fake news și texte de susținere a așa-numitului ”suveranism”, se plânge că Faqcebook i-a dezactivat aproximativ 90 de profiluri și cere ajutor, tot pe Facebook, pentru a-și crea un profil nou, relatează Aktual24. Trollul postează acum sub numele Cornelia Victoria Iordache, însă înainte posta […] Articolul Aktual24 | Cum s-a dat de gol o postacă ”suveranistă”: ”Ajutați-mă. Am peste 50 cartele prepay și peste 50 adrese email. În cei 15 ani de vechime pe FB, mi-au fost dezactivate 88 profiluri” apare prima dată în PRESShub.
13:10
Companie a secretarului general PSD, Claudiu Manda, intră în cursa pentru milioane de euro destinate culturii de cartofi # PressHub
O companie deținută de Secretarul-General al PSD, Claudiu Manda, a depus un proiect pentru acordare de fonduri europene privind producția de cartofi. Acțiunea vine în moemntul în care, prin intervenția DR 16, s-au oferit finanțări nerambrusabile pentru cultura de cartofi. Cererile depuse, însă, însumează 100 de milioane de euro, dublu față de suma alocată. Agrii […] Articolul Companie a secretarului general PSD, Claudiu Manda, intră în cursa pentru milioane de euro destinate culturii de cartofi apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei # PressHub
Primarul Municipiului București ar dori să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari au declarat surse politice pentru Adevărul. Surse politice citate de Adevărul au declarat că Ciprian Ciucu ar urmări eliminarea gratuității pentru pensionarii care beneficiază de remunerații care depășesc 3.000 de lei. Edilul se află, însă, într-o situație dificilă după ce propunerile […] Articolul Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei apare prima dată în PRESShub.
11:10
Cine a fost profesorul ieșean menționat în Dosarele Jeffrey Epstein: chimist cu master în teologie # PressHub
Documentele desecretizate din Dosarele Jeffrey Epstein includ numele profesorului universitar Iulian Rusu, fost cadru didactic al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, provocând surpriză în mediul academic, deși nu există dovezi că ar fi avut o implicare directă în scandalul internațional, relatează Ziarul de Iași. Documentele […] Articolul Cine a fost profesorul ieșean menționat în Dosarele Jeffrey Epstein: chimist cu master în teologie apare prima dată în PRESShub.
11:00
„Președintele din umbră” al Vămii. Șeful AVR a fost schimbat, dar Irina Tănase rămâne șefa de cabinet al președintelui instituție # PressHub
Schimbarea conducerii Autorității Vamale Române (AVR) nu a adus și o schimbare reală de putere în interiorul instituției. Deși Bogdan Bălan a fost înlocuit de Mihai Savin la șefia Vămii, o piesă-cheie a rămas pe poziție: Irina Tănase, șefa de cabinet a președintelui, considerată de surse interne drept adevăratul centru de decizie al instituției. Potrivit […] Articolul „Președintele din umbră” al Vămii. Șeful AVR a fost schimbat, dar Irina Tănase rămâne șefa de cabinet al președintelui instituție apare prima dată în PRESShub.
10:40
„Va fi o noapte grea”: fără căldură la -24 de grade la Kiev. Rusia reia atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina # PressHub
Forțele ruse au reluat în noaptea de 3 februarie atacurile masive cu rachete balistice și drone asupra Kievului, lovind mai multe clădiri rezidențiale din oraș și rănind cel puțin trei persoane, au anunțat autoritățile. „Rușii au ales o noapte geroasă de februarie pentru a lansa un nou atac masiv asupra Kievului”, a scris pe rețelele […] Articolul „Va fi o noapte grea”: fără căldură la -24 de grade la Kiev. Rusia reia atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina apare prima dată în PRESShub.
10:30
Un bucureștean în vârstă de 50 de ani este cercetat penal, după ce s-a descoperit, în posesia acestuia, un autoturism căutat de autoritățile italiene în vederea confiscării. Autoturismul, care a fost depistat de către Poliția Rutieră Giurgiu, valorează în jur de 100.000 de euro, transmite Agerpres. Polițiștii din Giurgiu au declarat că efectuau o operațiune […] Articolul Autoturism de 100.000 de euro căutat în Italia, descoperit la un bărbat din București apare prima dată în PRESShub.
10:00
Vot tak, Moldova! Televiziunea Poloneză lansează un program în limba română pentru Republica Moldova # PressHub
Pe 2 februarie, Telewizija Polska (Televiziunea Poloneză, TVP) a lansat un program în limba română în cadrul canalului de știri „Вот так, Молдова!” (Vot tak, Moldova!/Așa este, Moldova!), care a fost, până în acest moment, doar rusofon. Programul în română va fi difuzat de către Ecaterina Tanasiiciuc, relatează News.ro. „Așa este, Moldova!” este un canal […] Articolul Vot tak, Moldova! Televiziunea Poloneză lansează un program în limba română pentru Republica Moldova apare prima dată în PRESShub.
09:30
Apel al primarului din Botoșani către Guvern: Mențineți actualele cote pentru autoritățile locale # PressHub
Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, a cerut, luni, Guvernului să nu diminueze cota defalcată din impozitul pe venit pentru bugetele locale, transmite Agerpres. El susţine că veniturile localităţilor au fost influenţate deja în mod negativ de tăierile de venituri ale angajaţilor, iar o diminuare a cotelor defalcate ar pune în pericol administraţiile locale. „Dacă se […] Articolul Apel al primarului din Botoșani către Guvern: Mențineți actualele cote pentru autoritățile locale apare prima dată în PRESShub.
09:10
Luni, 2 februarie, a fost adoptat, în Senat, proiectul de lege anti-femicid cu 97 de voturi pentru și, un vot împotrivă și șapte abțineri. Proiectul propune înăsprirea pedepselor de la 10 la 25 de ani pentru abuzuri grave sau chiar închisoarea pe viață în cazurile cele mai severe. Legea urmează să fie trimisă în Camera […] Articolul Senatul a adoptat proiectul legii anti-femicid apare prima dată în PRESShub.
