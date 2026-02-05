Primarul Bistriței susține menținerea clasei de restaurare la Liceul de Arte

10:40

Forțele ruse au reluat în noaptea de 3 februarie atacurile masive cu rachete balistice și drone asupra Kievului, lovind mai multe clădiri rezidențiale din oraș și rănind cel puțin trei persoane, au anunțat autoritățile. „Rușii au ales o noapte geroasă de februarie pentru a lansa un nou atac masiv asupra Kievului", a scris pe rețelele