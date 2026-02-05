Aktual24 | Jocurile de culise care au dus la alegerea lui Claudiu Manda secretar general al PSD
PressHub, 5 februarie 2026 19:00
Sorin Grindeanu, actualul președinte al PSD, l-a susținut pe Claudiu Manda pentru funcția de secretar general al PSD la presiunile primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care a amenințat că va candida ea însăși la șefia PSD dacă soțul ei nu primește funcția, au declarat mai mulți lideri ai PSD pentru aktual24.ro. La finalul anului 2024, […] Articolul Aktual24 | Jocurile de culise care au dus la alegerea lui Claudiu Manda secretar general al PSD apare prima dată în PRESShub.
• • •
Acum 30 minute
19:00
Acum 2 ore
17:50
Start înscrieri: Shakespeare School Essay Competition 2026 – ediția a 18-a, gratuit pentru elevii din România # PressHub
Asociația Shakespeare School pentru Educație anunță lansarea celei de-a 18-a ediții a Shakespeare School Essay Competition, unul dintre cele mai mari concursuri naționale de creație în limba engleză dedicat elevilor din România. Competiția este deschisă tinerilor cu vârste între 11 și 19 ani, iar participarea este gratuită și se realizează online. Anul trecut, s-au înscris […] Articolul Start înscrieri: Shakespeare School Essay Competition 2026 – ediția a 18-a, gratuit pentru elevii din România apare prima dată în PRESShub.
17:20
Raportul anual al parchetelor din județul Arad pentru 2025 scoate în evidență o realitate îngrijorătoare: fluctuația magistraților și schemele incomplete au pus presiune asupra procurorilor, afectând ritmul soluționării dosarelor, scrie Special Arad. Evaluarea raportului subliniază că principalele dificultăți au fost legate de lipsa de personal, care a influențat direct ritmul de soluționare a dosarelor. În […] Articolul Parchetele din județul Arad se confruntă cu criză de personal apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
16:40
Radu Miruță: un bloc construit prea aproape de obiective militare pune în pericol siguranța și operațiunile MAPN # PressHub
Un bloc cosntruit recent în Craiova obstrucționează obiectivele militare, a declarat Ministrul Apărării, Radu Miruță, în timpul unei conferințe de presă susținută joi. Acesta susține că un bloc cu nouă etaje a fost ridicat la o distanță prea mică față de un depozit de muniție. De asemenea, înălțimea acestuia ar afecta actvitatea radarului de la […] Articolul Radu Miruță: un bloc construit prea aproape de obiective militare pune în pericol siguranța și operațiunile MAPN apare prima dată în PRESShub.
16:20
Aktual24 | Premierul Ilie Bolojan, răspuns pentru reportera Realitatea Plus: ”Este o întrebare de tip fake-ul cu ceasul” # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a pus-o la punct în conferința de presă pe trimisa Realitatea Plus, Alesia Păcuraru. Șeful Executivului i-a adus aminte că postul ei a lansat fake news-ul legat de ceasul său, scrie Aktual24.ro. Alesia Păcuraru: Domnule prim-ministru, la şedinţa de la Vila Lac a Partidului Naţional Liberal se vede foarte clar… Ilie Bolojan: […] Articolul Aktual24 | Premierul Ilie Bolojan, răspuns pentru reportera Realitatea Plus: ”Este o întrebare de tip fake-ul cu ceasul” apare prima dată în PRESShub.
15:40
Bătălia pentru rejudecarea lui Dan Voiculescu: Tribunalul București cere acte de la PG în cazul Camelia Bogdan # PressHub
Tribunalul București a amânat, pentru 19 februarie, cererea de admitere în principiu a revizuirii deciziei din dosarul ICA, cerere depusă de mogulul media Dan Voiculescu, după ce la dosar au fost trimise mai multe documente de către fosta judecătoare Camelia Bogdan. Apărătorul lui Voiculescu a cerut un termen scurt pentru a studia documentele depuse la […] Articolul Bătălia pentru rejudecarea lui Dan Voiculescu: Tribunalul București cere acte de la PG în cazul Camelia Bogdan apare prima dată în PRESShub.
15:30
Șefa diplomației române a fost invitată la Washington exact când a apărut raportul Congresului SUA care pune sub semnul întrebării decizia anulării alegerilor și amestecul Rusiei în prezidențialele din 2024. Raportul Congresului intitulat „Amenințarea cenzurii străine, partea a II-a: campania de decenii a Europei de cenzurare a internetului global și modul în care aceasta afectează […] Articolul Oana Țoiu și mersul pe sârmă între București și Washington apare prima dată în PRESShub.
15:20
Arest preventiv pentru medicul din Sebeș condamnat cu suspendare care continua să ceară mită pacienților # PressHub
Adrian Ienea, medicul care a cerut bani de la pacienți la puțin timp după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru luare de mită, a fost arestat preventiv. Decizia a fost pronunțată joi de Tribunalul Alba. Procurorii de pe lângă Tribunalul Alba susțin că suspectul ar fi încasat sume între 100 și 600 […] Articolul Arest preventiv pentru medicul din Sebeș condamnat cu suspendare care continua să ceară mită pacienților apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
15:00
„Un cadou pentru propaganda rusă” – WatchDog Moldova despre raportul Comisiei juridice din Camera Reprezentanților SUA # PressHub
Comisia juridică a Camerei Reprezentanților din Congresul american a publicat recent un raport care acuză direct Uniunea Europeană de cenzură și amestec în alegerile dintr-o serie de țări, pentru că ar fi încercat să oblige platformelor de socializare (care sunt platforme în primul rând comerciale) de a marca, respectiv modera, propaganda politică. România și primul […] Articolul „Un cadou pentru propaganda rusă” – WatchDog Moldova despre raportul Comisiei juridice din Camera Reprezentanților SUA apare prima dată în PRESShub.
14:20
Ruta cultural-turistică „Pe urmele lui Constantin Brâncuşi”, lansată la 150 de ani de la naşterea sculptorului # PressHub
Ruta cultural-turistică „Pe urmele lui Constantin Brâncuşi” va fi lansată pe 19 februarie, la 150 de ani de la naşterea sculptorului, au anunţat, joi, reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Gorj, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, în contextul marcării a 150 de ani de la naşterea părintelui sculpturii moderne, forul administrativ gorjean, împreună cu instituţiile de cultură […] Articolul Ruta cultural-turistică „Pe urmele lui Constantin Brâncuşi”, lansată la 150 de ani de la naşterea sculptorului apare prima dată în PRESShub.
14:00
Iașul a înregistrat în acest an cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani: aproximativ 6.000 de copii, potrivit datelor centralizate de maternitățile din oraș, scrie Ziarul de Iași. Maternitatea „Cuza Vodă” a raportat 4.833 de nașteri, iar la Maternitatea „Elena Doamna” au venit pe lume 1.167 copii. Doar Maternitatea Arcadia, cea […] Articolul Iașul a înregistrat cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
12:20
Decizia privind desființarea clasei de restaurare din cadrul Liceul de Arte „Corneliu Baba” din Bistrița a generat reacții puternice în comunitatea locală, venind într-un moment în care sistemul de învățământ traversează o amplă reorganizare la nivel național, scrie Săptămâna Online. Măsura face parte dintr-un proces mai larg de redimensionare a rețelei școlare, coordonat la nivel […] Articolul Primarul Bistriței susține menținerea clasei de restaurare la Liceul de Arte apare prima dată în PRESShub.
11:50
Câtă prevenție e în stare să facă România: 61% dintre români vor screening oncologic, însă doar 5% ajung la el # PressHub
România are câteva „insule” de normalitate în sistemul de sănătate, mai are și medici dedicați sau inițiative locale care funcționează pe ici pe colo. Dar când vine vorba de prevenție – mai ales în oncologie – intrăm într-o zonă în care lucrurile se întâmplă, prea des, după ce e târziu. Nu pentru că oamenii nu […] Articolul Câtă prevenție e în stare să facă România: 61% dintre români vor screening oncologic, însă doar 5% ajung la el apare prima dată în PRESShub.
11:20
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 într-un dosar privind lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi fără documente legale # PressHub
Procurorii DNA efectuează, joi, percheziții în 11 locații din București și județul Ilfov, printre care și la sediul Primăriei Sectorului 3, într-un dosar ce vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi, ce ar fi fost realizate fără documente legale. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate […] Articolul Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 într-un dosar privind lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi fără documente legale apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
10:50
Poliţist aflat în timpul liber atacat de un adolescent de 16 ani pe o stradă din Baia Mare # PressHub
Un poliţist în vârstă de 42 de ani, aflat în timpul liber, a fost atacat de un adolescent în vârstă de 16 ani pe o stradă din municipiul Baia Mare, a declarat, miercuri seara, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Maramureş, Florina Meteş. „Colegul nostru a fost atacat pe stradă […] Articolul Poliţist aflat în timpul liber atacat de un adolescent de 16 ani pe o stradă din Baia Mare apare prima dată în PRESShub.
10:30
Pe fondul tensiunilor tot mai vizibile din interiorul Partidul Național Liberal, președintele formațiunii, Ilie Bolojan, ar intenționa să forțeze reluarea votului privind înlocuirea conducerii celor mai slabe filiale ale partidului. Ilie Bolojan consideră că votul din ultima ședință a Biroului Politic Național a fost „blocat artificial” și că este necesară o nouă rundă de vot […] Articolul Bolojan ar dori să repete votul din PNL pierdut în fața lui Thuma apare prima dată în PRESShub.
08:00
EPPO se luptă cu țigările de contrabandă: o fabrică ilegală sechestrată la Padova, amendă de 10 milioane de euro pentru contrabandă din Belarus # PressHub
Trei cetățeni moldoveni au fost reținuți marți de poliția italiană în interiorul unei fabricii ilegale de țigări, acuzați pentru moment de deținere de tutun prelucrat de contrabandă și contrafacere de mărci comerciale. Descinderea din orașul italian Padova a fost coordonată de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, și a scos la iveală un sit […] Articolul EPPO se luptă cu țigările de contrabandă: o fabrică ilegală sechestrată la Padova, amendă de 10 milioane de euro pentru contrabandă din Belarus apare prima dată în PRESShub.
07:10
„Fitness pentru mintea copiilor” – cea mai amplă inițiativă dedicată promovării lecturii și antrenării gândirii copiilor din România # PressHub
De Ziua Internațională a Cititului Împreună, România lansează un demers de amploare pentru formarea unei generații de copii care nu doar știu să citească, ci folosesc lectura ca instrument de reflecție și dezvoltare a gândirii. Trei organizații neguvernamentale, alături de 10 edituri, librării, Opera Comică pentru Copii și zeci de parteneri educaționali și media, dau […] Articolul „Fitness pentru mintea copiilor” – cea mai amplă inițiativă dedicată promovării lecturii și antrenării gândirii copiilor din România apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
22:40
Aktual24 | Dosarul Grampet. Numele afaceristului Gruia Stoica și numele ”Coldea” apar des în stenogramele DNA # PressHub
Referatul DNA privind acuzațiile de dare de mită la adresa lui Cristian Rădulescu, director general al uneia dintre firmele din grupul Grampet, controlat de Gruia Stoica, conține stenograme ale unor interceptări în care numele cunoscutului afacerist este des pomenit. Apare pomenit și numele ”Coldea”, însă nu se precizează dacă este vorba despre fostul șef al […] Articolul Aktual24 | Dosarul Grampet. Numele afaceristului Gruia Stoica și numele ”Coldea” apar des în stenogramele DNA apare prima dată în PRESShub.
22:30
Primăria Arad, sesizată ani la rând să asfalteze o stradă de pământ. Locuitorii din zonă s-au ales cu promisiuni fără rezultat # PressHub
Mai mulți locatari din cartierul Micălaca au semnalat publicației Special Arad probleme legate de starea deplorabilă a străzii Podgoriei, acuzând lipsa unor soluții concrete din partea autorităților locale, în ciuda sesizărilor făcute de-a lungul anilor. Deși o mică porțiune a străzii respective a fost asfaltată în urmă cu mulți ani, mare parte a străzii a […] Articolul Primăria Arad, sesizată ani la rând să asfalteze o stradă de pământ. Locuitorii din zonă s-au ales cu promisiuni fără rezultat apare prima dată în PRESShub.
20:20
EurActiv | Interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: în alte țări se iau măsuri, în România, pălăvrăgeală # PressHub
Sfârșitul lunii ianuarie a adus în discuție și în România, la inițiativa șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, subiectul interzicerii accesului copiilor la rețelele sociale, scrie EurActiv. Pe 31 ianuarie, Arafat scria pe Facebook faptul că stătea și reflecta, mai ales după ultimele evenimente extrem de grave care au avut ca principali actori […] Articolul EurActiv | Interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: în alte țări se iau măsuri, în România, pălăvrăgeală apare prima dată în PRESShub.
19:40
Adăposturi pentru pisici de 200 de lei, cumpărate de administrația din Slatina cu 4.250 lei # PressHub
Dezvoltare Urbană Slatina, firma primăriei care este controlată de Andrei Bălan, omul de casă al primarului Mario De Mezzo (foto), a făcut o nouă achiziţie care ridică semne de întrebare. Este vorba despre 20 adăposturi pentru pisici, care au fost deja amplasate în oraş şi care au un preţ de 4.250 lei pe bucată. Firma […] Articolul Adăposturi pentru pisici de 200 de lei, cumpărate de administrația din Slatina cu 4.250 lei apare prima dată în PRESShub.
19:40
Profesori și autorități locale critică absorbirea Universității din Cahul: „O măsură nesustenabilă” # PressHub
Miercuri, 4 februarie, guvernul Republicii Moldova a aprobat absorbirea Universității de Stat Bogdan Petriceiu Hașdeu din Cahul de către Universitatea Tehnică „Moldova” din Galați. Decidenții de la Chișinău au invocat scăderea numărului studenților și lipsa de resurse. Hotărârea este, însă, criticată de profesori și societate. Ministrul Educației de la Chișinău a menționat că sediul Universității […] Articolul Profesori și autorități locale critică absorbirea Universității din Cahul: „O măsură nesustenabilă” apare prima dată în PRESShub.
Ieri
19:10
Cazul Certej: proceduri de autorizare și impactul litigiilor asupra proiectelor miniere din România # PressHub
Cazul Certej scoate din nou la lumină vulnerabilitățile sistemului românesc de reglementare în domeniul resurselor naturale, unde proiecte miniere de miliarde de euro pot avansa în ciuda unor semne serioase de ilegalitate. Într-o zonă cu un istoric traumatic al exploatărilor industriale, autoritățile sunt acuzate că au permis reluarea demersurilor pentru un proiect aurifer major, deși […] Articolul Cazul Certej: proceduri de autorizare și impactul litigiilor asupra proiectelor miniere din România apare prima dată în PRESShub.
18:30
Impasul financiar prin care trece echipa de fotbal Politehnica Iași i-a făcut pe asociații clubului să decidă vânzarea acestuia, scrie Ziarul de Iași. Capii grupării din Copou umblă după un „mire” care să aibă o „zestre” de circa 6,5-7 milioane de lei. Cine va da acești bani, va prelua controlul total la club. Suma amintită […] Articolul Clubul Politehnica Iași va fi scos la vânzare. La ce sumă este evaluat apare prima dată în PRESShub.
18:20
Camelia Bogdan vrea să participe la procesul în care Dan Voiculescu cere rejudecarea cazului ICA # PressHub
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a făcut cerere de intervenție în dosarul de revizuire în dosarul lui Dan Voiculescu, caz care se judecă joi la Tribunalul București. Bogdan l-a condamnat pe mogului Dan Voiculescu în dosarul ICA în 2014. Ea arată că cererea de revizuire depusă de Dan Voiculescu se bazează pe o presupusă „constatare a […] Articolul Camelia Bogdan vrea să participe la procesul în care Dan Voiculescu cere rejudecarea cazului ICA apare prima dată în PRESShub.
18:10
UE investește masiv în natură: 160 de milioane de euro pentru salvarea zonelor umede din Spania # PressHub
Uniunea Europeană pariază pe natură ca soluție la crizele climatice și economice tot mai frecvente. Programul LIFE a lansat cel mai amplu proiect din istoria sa, alocând 160 de milioane de euro pentru refacerea zonelor umede din Spania. Inițiativa, care va reuni autorități publice, ONG-uri și sectorul agricol, vizează restaurarea a zeci de mii de […] Articolul UE investește masiv în natură: 160 de milioane de euro pentru salvarea zonelor umede din Spania apare prima dată în PRESShub.
17:50
Nicușor Dan: România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt ”strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare”. Declarația șefului statului vine ca urmare a unui raport preliminar al Comisiei juridice […] Articolul Nicușor Dan: România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA apare prima dată în PRESShub.
17:10
România continuă să fie în topurile statelor care marginalizează femeile, care nu vor să le lase să fie nici măcar în consiliile locale. Studiile arată o înclinație misogină a liderilor partidelor autohtone. „Suntem un partid de misogini”, ar fi spus deputata Alina Gorghiu, potrivit unor surse din PNL, la ședința de luni a conducerii partidului. […] Articolul De ce partidele nu vor mai multe femei la vârf? apare prima dată în PRESShub.
16:10
Achiziția unei mașini pentru muncă nu este doar o decizie financiară, ci și una strategică. Vehiculul trebuie să fie fiabil, să ofere confort, spațiu și performanțe constante pe termen lung. Spre deosebire de achizițiile personale, o mașină pentru activități profesionale este folosită intens și poate suporta sarcini suplimentare, ceea ce face verificarea atentă a fiecărui […] Articolul Ce să urmărești când cumperi o mașină pentru muncă | Ghid Auto Schunn apare prima dată în PRESShub.
16:00
Instanța a confirmat luni redeschiderea urmăririi penale într-un dosar în care este vizat Păcuraru Ionescu Paul Cătălin, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată. Acesta este fiul patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, iar dosarul are legătură cu scandalul Romprest, scrie Aktual24. Conform datelor oficiale, Judecătoria București a admis, la data de 03.02.2026, cererea de […] Articolul Aktual24 | Fiul patronului Realitatea Plus, urmărit penal apare prima dată în PRESShub.
15:30
Procurorii cer reforme ample ale justiției: mandate unice, revenirea DNA la anchetarea magistraților și eliminarea camerei preliminare # PressHub
Procurorii din CSM au transmis către Ministerul Justiției, către comisiile juridice din cele două camere ale Parlamentului României și Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției propunerile pentru modificarea legilor justiției. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a concluzionat, în urma consultării adunărilor generale ale procurorilor din întreaga țară, că este […] Articolul Procurorii cer reforme ample ale justiției: mandate unice, revenirea DNA la anchetarea magistraților și eliminarea camerei preliminare apare prima dată în PRESShub.
15:10
Concursul de admitere directă în magistratură, blocat. Judecătorii din CSM spun că Guvernul nu a răspuns solicitării publice, deși plenul trebuia să ceară oficial # PressHub
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a transmis un comunicat în care arată că nu a primit răspuns din partea Guvernului la cererea publică de organizare a unui concurs pentru intrarea directă în magistratură a juriștilor cu 5 ani vechime. Judecătorii din CSM arată că, „raportat la deficitul de judecători, respectiv 751 […] Articolul Concursul de admitere directă în magistratură, blocat. Judecătorii din CSM spun că Guvernul nu a răspuns solicitării publice, deși plenul trebuia să ceară oficial apare prima dată în PRESShub.
15:10
Garda Forestieră Națională a publicat, pe site-ul instituțional, lansarea unui proiect amplu de digitalizare a procedurilor administrative din domeniul agriculturii ecologice și al regimului silvic și cinegetic, în vederea simplificării proceselor și reducerii birocraţiei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 (PoCIDIF) și este implementat în parteneriat cu Ministerul […] Articolul Proiect național de digitalizare a serviciilor publice în silvicultură și agricultură apare prima dată în PRESShub.
14:50
Balerinul Angelo Greco, unul din „nepoții” lui Balanchine, va dansa la București în gala dedicată legendarului coregraf # PressHub
Gala internațională de balet de săptămâna viitoare, „Balanchine’s Legacy”, 11 februarie, de la Sala Palatului, va fi evenimentul anului. Cel puțin din calendarul anunțat până acum, chiar dacă, da, știm cu toții, cuvântul „eveniment” a căzut în derizoriu după repetatele abuzuri la care a fost supus. Dar, atenție! Aici, va fi exact cum se anunță, […] Articolul Balerinul Angelo Greco, unul din „nepoții” lui Balanchine, va dansa la București în gala dedicată legendarului coregraf apare prima dată în PRESShub.
14:20
Curtea de Conturi a României a constatat deficiențe majore în modul de administrare și gestionare a investițiilor în curs de execuție la Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS), în urma unui audit de conformitate desfășurat pentru perioada 2023–2024. Potrivit raportului aprobat de Plenul Curții de Conturi în decembrie 2025, RA-APPS nu a asigurat […] Articolul Curtea de Conturi: Nereguli grave în administrarea investițiilor RA-APPS apare prima dată în PRESShub.
14:10
România s-a împrumutat în 2024 mai mult decât Arabia Saudită: 2026, an crucial pentru deficit # PressHub
România s-a împrumutat, în 2024, mai mult decât Arabia Saudită, renumită pentru dependența de împrumuturi. Această informație a fost transmisă de directorul exectuiv al J.P: Morgan în România, Alexandru Chidesciuc. El, alături de alți economiști susțin că 2026 este un an crucial pentru soluționarea deficitului. „România s-a împrumutat în 2024 circa 19 miliarde de euro. […] Articolul România s-a împrumutat în 2024 mai mult decât Arabia Saudită: 2026, an crucial pentru deficit apare prima dată în PRESShub.
13:40
Europenii cer o UE mai unită și mai puternică în fața amenințărilor globale. Românii au încredere in instituțiile europene, nu în cele autohtone # PressHub
Îngrijorările legate de securitate domină agenda publică în Europa, iar așteptările față de Uniunea Europeană cresc pe fondul tensiunilor geopolitice. Potrivit celui mai recent Eurobarometru, publicat pe 4 februarie și prezentat de Parlamentul European, nouă din zece cetățeni ai UE cred că statele membre ar trebui să fie mai unite pentru a face față provocărilor […] Articolul Europenii cer o UE mai unită și mai puternică în fața amenințărilor globale. Românii au încredere in instituțiile europene, nu în cele autohtone apare prima dată în PRESShub.
13:10
Numărul cazurilor de violenţă în şcolile din Dolj a crescut de şapte ori în ultimii trei ani şcolari # PressHub
În anul şcolar 2024-2025 în şcolile din judeţul Dolj s-au înregistrat 446 de cazuri de violenţă, de şapte ori mai multe decât în perioada 2021-2022 când au fost înregistrate 64 de cazuri. Din cele 446 de cazuri, 249 au avut loc în şcolile din mediul rural şi 197 în şcolile din mediul urban. Potrivit datelor […] Articolul Numărul cazurilor de violenţă în şcolile din Dolj a crescut de şapte ori în ultimii trei ani şcolari apare prima dată în PRESShub.
12:00
Iazuri piscicole pe hârtie, balastiere în realitate. Aceasta pare să fie situația cu câteva sute de râuri, declarate spații de creștere a peștilor, dar utilizate pentru exploatarea de nisipuri și pietriș. Surse politice, citate de G4Media, au declarat că Ministerul Mediului efectuează o evaluare internă ce vizează acordarea avizelor proiectelor iazurilor piscicole. În urma a […] Articolul Amenzi de 4,4 milioane de lei după verificări la „iazuri” transformate în balastiere apare prima dată în PRESShub.
11:10
Mai puțini europeni în frig, dar decalajele persistă: peste 9% din populația UE nu își poate încălzi locuința # PressHub
Criza energetică începe să lase urme mai puțin adânci în viața de zi cu zi a europenilor, însă problema nu a dispărut. În 2024, aproape unul din zece cetățeni ai Uniunii Europene nu a reușit să își mențină locuința suficient de caldă, chiar dacă situația s-a îmbunătățit față de anul precedent. În timp ce țările […] Articolul Mai puțini europeni în frig, dar decalajele persistă: peste 9% din populația UE nu își poate încălzi locuința apare prima dată în PRESShub.
10:30
Se reiau negocierile trilaterale de pace pentru Ucraina: poate administrația Trump obține un angajament credibil din partea Kremlinului? # PressHub
Emisari din Kiev, Moscova și Washington reiau miercuri și joi, la Abu Dhabi, discuțiile menite să pună capăt războiului din Ucraina, scrie Financial Times. După luni de negocieri, care au văzut un plan american inițial de 28 de puncta, redus la 20 de puncte de Ucraina împreună cu partenerii europeni (care lipsesc însă de la […] Articolul Se reiau negocierile trilaterale de pace pentru Ucraina: poate administrația Trump obține un angajament credibil din partea Kremlinului? apare prima dată în PRESShub.
08:10
Primele 10 căsuţe pentru pisicile fără stăpân au fost amplasate marţi în municipiul Slatina, a informat primarul Mario De Mezzo, acesta menţionând că vor mai fi amplasate alte asemenea adăposturi, în funcţie de solicitările cetăţenilor, transmite Agerpres. „Azi am amplasat primele 10 căsuţe pentru pisici în Municipiul Slatina. Avem grijă de pisicile din oraş, dar […] Articolul Primăria Slatina lansează programul de adăposturi moderne pentru pisicile străzii apare prima dată în PRESShub.
07:10
Supraviețuirea industrială a Europei – adevărată temă a Reuniunii informale a liderilor UE # PressHub
Castelul Alden Biesen, situat în regiunea Limburg din Belgia, găzduiește Reuniunea informală în cadru retras a liderilor UE din 12 februarie. Tema oficială a întâlnirii este competitivitatea europeană. Tema reală este supraviețuirea industrială. În jurul mesei se află nu doar șefi de stat și de guvern, ci și două dintre figurile care au marcat dezbaterea […] Articolul Supraviețuirea industrială a Europei – adevărată temă a Reuniunii informale a liderilor UE apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Paradoxul Bolivian: Resursele strategice ale marilor puteri și lumea izolată a achachairu-ului în era Mercosur # PressHub
Pasul spre Mercosur: Cum se poziționează Bolivia în centrul economiei regionale Mercosur este un bloc economic format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, înființat în 1991, care funcționează ca o uniune vamală care permite libera circulație a bunurilor, serviciilor și persoanelor în regiune. Uniunea Europeană și Mercosur au semnat oficial acordul istoric de liber schimb […] Articolul Paradoxul Bolivian: Resursele strategice ale marilor puteri și lumea izolată a achachairu-ului în era Mercosur apare prima dată în PRESShub.
17:10
Fonduri europene 2026: MIPE lansează calendarul apelurilor de proiecte pentru beneficiari # PressHub
Pentru anul 2026, MIPE a publicat un calendar estimativ al apelurilor de proiecte, care reunește sute de oportunități de finanțare accesibile autorităților publice, ONG-urilor, mediului de afaceri și altor beneficiari. Documentul preconizează lansarea a aproape 300 de apeluri de proiecte, cu o valoare cumulată de peste 6,6 miliarde de euro, contribuind la transparența și predictibilitatea […] Articolul Fonduri europene 2026: MIPE lansează calendarul apelurilor de proiecte pentru beneficiari apare prima dată în PRESShub.
16:20
Delegare cu dedicație la Tribunalul București. Cum a fost umilit un candidat și cum a fost elogiat fără rezerve „preferatul” CSM # PressHub
Colegiul de Conducere al Curții de Apel București a „analizat”, pe 15 ianuarie, care judecător ar trebui să ocupe, prin delegare, funcția de președinte al Tribunalului București după vacantarea postului. Tribunalul se află în circumscripția Curții de Apel București. În urma unei veritabile ședințe precum cea de partid din perioada comunistă, un candidat a fost […] Articolul Delegare cu dedicație la Tribunalul București. Cum a fost umilit un candidat și cum a fost elogiat fără rezerve „preferatul” CSM apare prima dată în PRESShub.
15:00
Analiză Deutsche Welle: Ilie Bolojan e primul șef de guvern liberal care cere un vot de încredere în interiorul partidului, fiindcă e hăituit de proprii oameni. Cei din jurul lui nu-l susțin cu entuziasm și nu-l apără când e nevoie. Biroul Politic Național al PNL a dat un vot de încredere, ieri seară, pentru șeful liberalilor, premierul Ilie […] Articolul Greșelile lui Bolojan și cine vrea să-l arunce peste bord apare prima dată în PRESShub.
14:20
Campania împotriva Unirii a socialiștilor de la Chișinău: o nouă linie de atac a Kremlinului? # PressHub
Liderul socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a anunțat o campanie împotriva unirii cu România. Campania, numită „Republica Moldova nu e România”, implică amplasarea în toată țara a unor panouri cu mesaje așa-numite „patriotice” şi „stataliste”. „Cine vrea Unire, știe unde să se ducă și să se unească”, a declarat Igor Dodon în cadrul unei […] Articolul Campania împotriva Unirii a socialiștilor de la Chișinău: o nouă linie de atac a Kremlinului? apare prima dată în PRESShub.
14:10
Consiliul de conducere al Societății Timișoara* a stabilit premiile pe anul 2025. Premiul „Speranța”: Victor Rebengiuc și Raluca Moroșanu Premiul „Speranţa“ se acordă „Pentru cea mai însemnată contribuţie la instaurarea democraţiei, destrămarea structurilor comuniste şi menţinerea speranţei în România“. Premiul „Secera și ciocanul”: Lia Savonea și Elena Costache Premiul „Secera şi ciocanul“ se acordă „Pentru […] Articolul Societatea „Timișoara” își anunță premiile pe 2025 apare prima dată în PRESShub.
