Neakaisa.ro își întărește echipa managerială
Profit.ro, 5 februarie 2026 12:20
Neakaisa.ro, business online cu obiecte sanitare și produse pentru amenajarea casei, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 7,75 milioane euro, în creștere cu 7% față de 2024.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
12:30
FOTO Nouă investiție-gigant în România. Proprietarul fostei termocentrale Mintia a venit la Bolojan cu noile planuri. "Prețuri accesibile la energie pentru cetățeni." # Profit.ro
Cumpărătorul activelor fostei termocentrale Mintia, Mass Global Holding, controlat de antreprenorul iordanian Ahmad Ismail Saleh, a venit la premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre dezvoltarea centralei, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România.
12:30
Iordanienii care fac la Mintia cea mai mare centrală pe gaze din Europa au mers la Bolojan pentru grăbirea racordării. Vor și stocare de 2.500 MW. Când începe producția # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Mass Global Energy Rom, compania controlată de antreprenorul iordanian Ahmad Ismail Saleh și familia sa, dezvoltatorul centralei pe gaze naturale de 1.700 MW de la Mintia, care după finalizare va fi cea mai mare de profil din Europa.
Acum 30 minute
12:20
Neakaisa.ro, business online cu obiecte sanitare și produse pentru amenajarea casei, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 7,75 milioane euro, în creștere cu 7% față de 2024.
Acum o oră
12:00
Fost pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu, cunoscut astăzi sub numele de Hadar Chalet, construit în anul 1985, a fost vândut după ce a atras interesul mai multor investitori.
12:00
EXCLUSIV Dacia începe livrările pentru noile motorizări Hybrid G 4x4 și Eco G 120 de pe Duster, Bigster și Sandero. Mihai Bordeanu, director Dacia România Spring de 100 CP mai așteaptă # Profit.ro
Noua familie de motoare pe care Dacia le-a introdus în gama sa la sfârșitul anului și care pot fi deja comandate de clienții români urmează să ajungă la primii clienți în perioada următoare, a declarat Mihai Bordeanu, Head of Country Dacia România, pentru Profit.ro.
11:40
Mii de blocuri au rămas fără căldură după ce o turbină de la CET Sud a fost oprită pentru remedierea sistemului de reglaj.
11:40
Spotify anunță o serie de îmbunătățiri pentru versiunile melodiilor, dar și suport pentru grupuri de discuții, ceea ce crește funcționalitatea socială a platformei de sunet.
Acum 2 ore
11:30
EXCLUSIV Firmele care se listează la bursă vor deduce 50% din cheltuielile admiterii la tranzacționare și cheltuieli de menținere la tranzacționare în primul an - proiect # Profit.ro
Firmele care se listează la bursă (pe o piață reglementată) vor putea deduce la calculul impozitului, în proporție de 50%, cheltuieli aferente procesului de admitere la tranzacționare, precum și cheltuieli de menținere la tranzacționare înregistrate în primul an celui de admitere, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și obținut acum de către Profit.ro.
11:20
Accesul la jocul video online Roblox a fost blocat de principalul organism de reglementare a mass-media pentru a proteja copiii, alăturându-se astfel altor țări care au interzis această aplicație.
11:10
Ministerul Energiei: Proiectul de plafonare a adaosului comercial al furnizorilor și traderilor a fost publicat din greșeală # Profit.ro
Proiectul de ordonanță de urgență care prevede că adaosul comercial în activitatea de comercializare a energiei electrice și gazelor naturale va fi plafonat la maximum 3% pentru traderi, care activează exclusiv pe piețele angro, și 5% pentru furnizori, care vând și clienților finali, a fost publicat din greșeală, a transmis Ministerul Energiei.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
EXCLUSIV Guvernul vine cu ajutoare de stat ad-hoc și schimbări la fondurile de pensii administrate privat # Profit.ro
Un proiect de lege obținut de Profit.ro, ce va fi lansat de Guvern sub titulatura de „relansare economică și creștere a investițiilor” propune una dintre cele mai ample reorganizări ale politicii economice din ultimii ani. Documentul introduce o schimbare profundă: mutarea accentului de la stimulente generale, aplicabile uniform, către mecanisme diferite de alocare a banilor publici, prin decizie administrativă, sub conceptul de „investiții strategice”.
11:00
EXCLUSIV Se mai naște o instituție la guvern. Noul mecanism va gândi proiectele în parteneriat public-privat și costă 25 de milioane de euro # Profit.ro
Se instituie Programul 2026-2028 - Facilitatea Națională pentru Pregătirea proiectelor și asistență tehnică pentru parteneriate public-private (PPP), scrie într-un proiect de lege ce va fi lansat azi de Guvern, spun surse apropiate situației pentru Profit.ro
11:00
11:00
Lidl își consolidează prezența la nivel național prin deschiderea a două noi magazine.
10:50
Până vineri dimineață va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în Moldova și în estul Transilvaniei vor fi lapoviță și ninsori, cu posibilitatea de a se forma polei.
10:40
Spionaj în spațiu: vehicule spațiale ruse au interceptat comunicațiile a cel puțin 12 sateliți-cheie europeni # Profit.ro
Două vehicule spațiale rusești au interceptat comunicațiile a cel puțin 12 sateliți cheie deasupra continentului european, spun oficialii europeni responsabili cu securitatea.
10:40
EXCLUSIV Guvernul introduce bonificație de 3% la impozit pe venit pentru persoane fizice, dar numai pentru cei care depun Declarația Unică. Cei 5,7 milioane de salariați nu primesc vreo bonificație, deși statul le ia banii lunar - proiect # Profit.ro
Persoanele fizice care depun Declarația Unică vor primi o bonificatie de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și obținut de către Profit.ro. Ar primi putea primi astfel bonificație la plata în 2026 a impozitului pentru veniturile din 2025, în jur de 800.000-1 milion de persoane cu venituri din alte surse decât salariile, în timp ce pentru 5,7 milioane de salariați, cărora statul le reține lunar (nu cu plata anul următor) impozit și contribuții, Guvernul nu acordă niciobonificație.
Acum 4 ore
10:30
Românii au cumpărat mai puține alimente anul trecut. Vânzările magazinelor au scăzut chiar și de Crăciun # Profit.ro
În ciuda unei majorări a prețurilor de circa 10%, încasările marketurilor, dar și cele ale mall-urilor, au scăzut pe total cu 2-3%, semnalând o foarte probabilă intrare a economiei în recesiune.
10:30
Guvernul anunță schimbarea: România va trece de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe investiții masive # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că în acest an se va schimba paradigma dezvoltării României și se va muta accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiții masive și valoare adăugată.
10:20
EXCLUSIV Crește plafonul pentru TVA la încasare de la 1 martie, cu o nouă majorare anul următor. Alte modificări la regimul TVA - proiect # Profit.ro
Plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare va crește de la 1 martie la 5 milioane de lei, de la 4,5 milioane de lei în prezent, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și obținut de Profit.ro. De la 1 ianuarie 2027, plafonul este pregătit să crească din nou, la 5,5 milioane de lei, prevede proiectul.
10:20
Românii au cumpărat mai puține alimente anul trecut. Vânzările magazinelor din România au scăzut chiar și de Crăciun # Profit.ro
În ciuda unei majorări a prețurilor de circa 10%, încasările marketurilor, dar și cele ale mall-urilor, au scăzut pe total cu 2-3%, semnalând o foarte probabilă intrare a economiei în recesiune.
10:10
Google a postat un scurt clip de prezentare pentru smartphone-ul Pixel 10a, anunțând, cu această ocazie, și data de la care acesta va putea fi precomandat.
10:00
Adrian Tănase, fostul director general al Bursei de Valori București, preia funcția de CFO al Star Residence Invest, companie imobiliară listată pe AeRO.
10:00
EXCLUSIV Modificări la microîntreprinderi - sunt vizate inclusiv condiția de a avea un angajat, unde termenul crește la 90 de zile, calculul veniturilor, dar și revenirea la regimul de microîntreprindere - proiect # Profit.ro
Regimul microîntreprinderilor va fi modificat pentru a introduce o serie de facilități, prevede un proiect de lege pregătit de Guvern și obținut de către Profit.ro. Printre modificările pe care le-a pregătit executivul, se numără schimbări la condițiile de încadrare la regimul microîntreprinderilor, la condiția de a avea un angajat, unde termenul de îndeplinire a condiției crește de la 30 la 90 de zile pentru firmele noi, precum și la calculul veniturilor pentru încadrarea la regimul micro, revenirea la regimul de microîntreprindere dacă sunt îndeplinite condițiile.
09:40
Compania românească Kinderpedia, care a dezvoltat o platformă de comunicare și management pentru grădinițe și școli, anunță atragerea unei finanțări de 2,2 milioane de euro, parte dintr-o rundă de 3,5 milioane de euro, condusă de Simpact Ventures, cu participarea investitorilor existenți Early Game Ventures și ROCA X.
09:30
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță este suspectat că a construit un drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar # Profit.ro
Procurorii anticorupție efectuează percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo cu nuanțe de cireșe zemoase, căpșune și fructe roșii bine coapte, urmate de arome de vanilie și cafea. Un vin savuros alături de friptură de miel, carne de vânat, burgeri, brânzeturi și preparate mediteraneene # Profit.ro
Vinul de azi, Critera Primitivo 2023, este o expresie pură a forței și eleganței specifice sudului Italiei.
09:00
Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a îndemnat Washingtonul și Moscova să ajungă rapid la un acord privind un nou tratat de dezarmare nucleară, în contextul în care acordul existent a expirat, marcând „un moment grav pentru pacea și securitatea internațională”.
08:50
Amazon lansează oficial Alexa+ pentru clienții din SUA. Poate chema un instalator sau comanda un Uber # Profit.ro
Alexa+ noul asistent vocal bazat pe inteligență artificială al Amazon, devine disponibil pentru toți utilizatorii din Statele Unite, după aproape un an de la lansarea în regim de acces anticipat.
08:40
Eli Lilly, grup farmaceutic american, a raportat rezultate peste așteptările analiștilor pentru trimestrul al patrulea, susținute de cererea puternică pentru medicamentele sale vedetă pentru slăbit, Zepbound, și pentru diabet, Mounjaro.
Acum 6 ore
08:20
LinkedIn este diferit de alte rețele sociale pentru că miza contului tău nu este doar socială, ci profesională.
08:00
GRAFICE Majorare a prețului energiei pe piața spot. România a ocupat în ianuarie poziția a 4-a în topul celor mai scumpe piețe UE, după statele baltice # Profit.ro
Prețul energiei pe piața pentru ziua următoare operată de OPCOM, pe care se tranzacționează un volum echivalent cu o treime din consumul intern, a crescut în luna ianuarie cu 8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și cu 28% față de luna precedentă, România situându-se pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe piețe spot din UE, după statele baltice, relevă o analiză Profit.ro.
08:00
VIDEO Principalele riscuri economice în 2026. Florin Dănescu, președinte executiv ARB: Intrarea României în junk ar fi însemnat, practic, o consfințire de faliment. Riscurile rămân ridicate - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Instabilitatea politică, riscul retrogradării la categoria junk, deficitul bugetar accelerat și impredictibilitatea fiscală au marcat anul 2025 pentru economia României. Sectorul bancar a absorbit șocuri majore, într-un context de taxare crescută și percepții negative, cu efecte directe asupra creditării, investițiilor și comportamentului economic. În 2026, reducerea deficitului și costul datoriei publice rămân principalele riscuri.
07:50
Taxa pe colete - ANAF așteaptă datele de la firmele de curierat, după care urmează analize de risc și verificări # Profit.ro
ANAF va aștepta declarațiile firmelor de curierat, până pe 25 februarie, privind taxa de 25 de lei pe coletele non-UE cu valoare mai mică de 150 de euro, după care pe baza analizelor de risc va trece la verificări, scopul fiind să identifice situațiile în care livrările nu au fost declarate corespunzător, potrivit informațiilor Profit.ro.
07:40
Ingka Investments, divizia de investiții a grupului suedez Ingka, proprietarul magazinelor IKEA, a alimentat compania din România cu aproape 436 milioane lei (peste 85 milioane euro).
07:40
DOCUMENT ″Re-legalizare″ în România pentru război și alte situații de criză, cu avizul CSAT, a construirii de noi termocentrale de producție de energie pe cărbune # Profit.ro
Peste 30 de parlamentari, de la 4 partide, dintre care 3 aflate la guvernare, susțin un proiect de lege care propune ″re-legalizarea″ construirii și punerii în funcțiune de noi termocentrale de producție de energie electrică pe bază de cărbune în România, în anumite situații.
07:30
Guvernul pregătește modificarea legislației în vigoare pentru a putea plăti de la buget salariile restante ale angajaților combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex.
07:20
PREMIERĂ OMV Petrom - preocupată de riscul “atacurilor motivate geopolitic”, fizice sau cibernetice # Profit.ro
OMV Petrom, cea mai mare companie energetică integrată din regiune, cu activitate de producție hidrocarburi, dar și cu o rafinărie și o centrală electrică și care, în 2027, ar trebui să înceapă producția, alături de Romgaz, în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, se arată, pentru prima dată în rapoartele ei, preocupată de riscul “atacurilor motivate geopolitic, fie că sunt fizice sau cibernetice”.
07:10
Investiție la eMAG și OLX cu gigantul Amazon. Acționarul majoritar al eMAG semnează cu Amazon Web Services pentru aplicații AI, inclusiv pe platformele retailerului # Profit.ro
Acționarul majoritar al eMAG, compania olandeză de tehnologie Prosus, a semnat un acord pe trei ani cu Amazon Web Services (AWS) pentru scalarea aplicațiilor de inteligență artificială pe platformele sale din America Latină, India și Europa, inclusiv pe eMAG și OLX, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:00
EXCLUSIV Exit evaluat la 2 milioane euro la French Bakery. Dinu Cismărescu, proprietar: Nu vrem să ne dăm pe mâna oricui! # Profit.ro
Dinu Cismărescu, proprietarul lanțului de cafenele-patiserii French Bakery, continuă să tatoneze piața pentru un posibil exit, însă spune că procesul este condiționat de identificarea unui cumpărător care să ducă mai departe brandul și conceptul dezvoltat în peste 20 de ani.
Acum 8 ore
06:30
VIDEO Leadership fără compromis: Andreea Roșca și puterea de a construi valori, comunități și sens în business # Profit.ro
Andreea Roșca este una dintre vocile care au modelat jurnalismul de business din România și, ulterior, spațiul conversațiilor despre leadership, organizații și valori.
06:10
O singură ofertă pentru port. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:20
EXCLUSIV FOTO Avocadoo a închis toate restaurantele și se restructurează: Mai funcționăm doar pe delivery. Lucrăm la un proiect, nu va mai fi restaurant # Profit.ro
Avocadoo, business din zona de mâncare sănătoasă fondat în 2018 de Liviu Moreanu și Sabrina Marinescu, a închis toate restaurantele și funcționează în prezent exclusiv pe delivery, în urma unui amplu proces de restructurare.
00:20
Consumatorii casnici care semnează până la 25 februarie contracte cu Nova Power&Gas vor beneficia de un preț mai bun decât cel de 0,45 lei/MWh practicat de Hidroelectrica pentru energia furnizată, pe o perioadă limitată la 4 sau 6 luni.
00:20
ULTIMA ORĂ Vânzările Dacia s-au prăbușit pe alte două piețe mari din Europa. Se conturează o posibilă strategie de criză # Profit.ro
Dacia raportează scăderi masive pe încă două piețe majore din Europa, Germania și Spania, deși ultimele luni din anul precedent marcaseră creșteri substanțiale. Până acum, România și Franța au adus căderi importante pentru marca românească de automobile, relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum 24 ore
23:30
Ministerul Mediului va merge în instanță pentru a încerca să elibereze plaje și zone de coastă de anumite clădiri pe care le consideră ca fiind ridicate ilegal cu acceptul autorităților publice.
23:20
Ministerul Mediului va merge în instanță pentru a încerca să recupereze plaje și zonele de coastă pe care le consideră ca fiind vândute ilegal de autoritățile publice.
22:10
Washington Post a declanșat concedieri ample, care vor afecta o treime din angajații din toate departamentele.
22:00
Vânzările globale de automobile electrice s-au relansat în 2025 și au depășit pragul de 4 milioane vehicule pe trimestru. Prognozele sunt optimiste pentru următorii cinci ani # Profit.ro
Chiar dacă au trecut printr-o perioadă de recul în 2024 și începutul lui 2025, automobilele electrice au revenit pe creștere în a doua parte a anului trecut și au încheiat anul cu o viteză din ce în ce mai mare de penetrare a piețelor auto ale lumii.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.