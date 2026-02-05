Hidroelectrica revine și depășește din nou OMV Petrom la capitalizare bursieră. Cea mai valoroasă companie listată

10:40

Persoanele fizice care depun Declarația Unică vor primi o bonificatie de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și obținut de către Profit.ro. Ar primi putea primi astfel bonificație la plata în 2026 a impozitului pentru veniturile din 2025, în jur de 800.000-1 milion de persoane cu venituri din alte surse decât salariile, în timp ce pentru 5,7 milioane de salariați, cărora statul le reține lunar (nu cu plata anul următor) impozit și contribuții, Guvernul nu acordă niciobonificație.