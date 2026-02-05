18:00

Câte-un pic, pic, pic, câte-un pic, pic pic, până nu mai curge nimic. Pe această cale țin să vă anunț că am un apartament de vânzare. Zonă centrală, ultramodern, priveliște direct în cimitirul de la […] Articolul Șoc la bloc, azi, în Obor: pe țeava de apă caldă nu mai vine apă deloc. „Vând apartamentul! Un fel de lux, dar fără duș sau baie la cap” apare prima dată în B365.