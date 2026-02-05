FOTO | Un bărbat care lipea afișe pe la Universitate, amendat cu 3.000 de lei. După, a trebuit să-l și râcâie de pe perete
B365.ro, 5 februarie 2026 12:50
Bucureștiul e împânzit de afișe publicitare, lipite pe stâlpi, clădiri, care pe unde apucă, în mod ilegal. Poliția Locală a Municipiului București a amendat, miercuri, un bărbat din Galați din acest motiv. El a fost
• • •
Acum 30 minute
12:50
FOTO | Un bărbat care lipea afișe pe la Universitate, amendat cu 3.000 de lei. După, a trebuit să-l și râcâie de pe perete # B365.ro
Bucureștiul e împânzit de afișe publicitare, lipite pe stâlpi, clădiri, care pe unde apucă, în mod ilegal. Poliția Locală a Municipiului București a amendat, miercuri, un bărbat din Galați din acest motiv. El a fost
12:40
BREAKING | Incident extrem de grav la metrou, la testele noilor trenuri de la Alstom: butonul frânei de siguranță s-a rupt, mecanicul a rămas cu el în mână # B365.ro
Alstom Transport a oprit circulația noilor metrouri Metropolis în regim de tracțiune proprie după ce butonul pentru „frâna de siguranță" s-a rupt în timpul unor teste la unul dintre trenuri, potrivit unor surse Gândul. Din
Acum o oră
12:30
ESENȚIAL | Prefectul Capitalei, după perchezițiile de azi din dosarul „Drumurile lui Negoiță”: S-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizații # B365.ro
Andrei Nistor, Prefectul Capitalei, a anunțat la Digi24 că situația drumurilor construite peste conducte de gaze în Sectorul 3, caz în care primarul Robert Negoiță este vizat de DNA, a rămas la fel. Acesta a
12:30
Semne de primăvară în Piața Matache, unde se anunță Târgul de Mărțișor Primăria S1 cheamă artizanii să se înscrie # B365.ro
Deși iarna încă mai încearcă să ne convingă că nu este gata de plecare, în Sectorul 1 al Capitalei au început deja pregătirile pentru momentul în care natura și moralul tuturor vor trece pe „modul
Acum 2 ore
11:30
Abia încep zilele ploioase în București, unde vremea rămâne hâdă toată săptămâna. ANM actualizează prognoza cu o „Informarea meteo de cantități de apă” # B365.ro
ANM anunță ploi până la sfârșitul săptămânii. Totodată, vremea va continua să se încălzească. De săptămâna viitoare vremea se va răci. Vremea continuă să se încălzească azi, în București Meteorologii ANM au emis prognoza specială
Acum 4 ore
10:30
Semnalele corpului pe care nu trebuie să le ignori: Rolul medicului internist în menținerea echilibrului vital (P) # B365.ro
Într-o epocă dominată de viteza informației și de stresul cotidian, tendința generală este de a trata simptomele punctual, fără a căuta cauza profundă. O durere de cap este combătută cu un analgezic, o stare de
10:20
Zonele horror de trafic din București – top 5 actualizat. Intersecțiile în care se stă în cea mai mare parte a zilei și intrările pe unde e aproape imposibil să intri # B365.ro
Capitala României continuă să dețină titlul neoficial de „parcare în aer liber" a Europei. Departe de a fi doar o sursă de frustrare, ce se întâmplă în trafic în București a devenit, mai ales în
10:10
BREAKING | Aproape jumătate din oraș este azi, din nou, fără apă caldă și căldură, tot din cauza problemelor de la CET Sud. Termoenergetica: 4.000 de blocuri afectate # B365.ro
Aproape 4.000 de blocuri/imobile din București primesc apă caldă și căldură deficitar din cauza parametrilor insuficienți livrați de CET Sud, potrivit Termoenergetica. Aproape jumătate din București are probleme cu apa caldă și căldura Potrivit aplicației
09:40
PMB avertizează: Și bucureștenii cu cărți electronice de identitate pot fi amendați dacă nu au bilet. Controlorii nu au cititoare, dar au polițiștii locali care îi însoțesc # B365.ro
Primăria Municipiului București (PMB) avertizează călătorii să nu urce în mijloacele de transport în comun fără să plătească călătoria. Chiar dacă controlorii STB încă nu au cititoare pentru cărțile de identitate electronice, bucureștenii care le
09:20
BREAKING | Percheziții DNA pe Primăria Sectorului 3. Surse: Ancheta viziează drumul construit, din bani publici, pe un teren privat lui Ionuț Negoiță, fratele primarului # B365.ro
Sunt perchezeții DNA la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu. Se investighează modalitatea prin care PS3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui lui Robert Negoiță,
Acum 6 ore
08:40
Ca să fie mai bine, azi va fi foarte rău: restricții de circulație pe DN1A, în Mogoșoaia, pe un sens. Măsura, pentru lucrările de supralărgire a drumului la 4 benzi # B365.ro
Șoferii trebuie să știe că joi, 5 februarie, se vor institui restricții de circulație pe DN1A, în zona Mogoșoaia, pe sectorul curprins între km 12+800 și 13+100. Va fi blocat un sens de circulație. Restricții
08:10
VIDEO | Primarul Ciucu, mesaj matinal pentru vatmanii și șoferii STB, transmis din autobuzul cu care se duce la job: „Nu vor scădea salariile dumneavoastră, zvonuri false” # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut în dimineața aceasta un mesaj pentru vatmanii și șoferii STB, mesaj pe care l-a în direct pe internet dintr-un autobuz cu care se ducea de acasă, din
Acum 8 ore
06:10
FOTO | Foișorul de Foc, cândva farul de siguranță al Capitalei, a devenit un fel de turn de veghe al vremurilor de mult apuse # B365.ro
Cândva, un far peste o mare de acoperișuri. La ridicarea sa, în 1890, Foișorul de Foc era „ochiul ciclopian" al Bucureștiului. Într-o capitală plată, a caselor vagon și a mahalalelor, turnul de 42 de metri
Acum 24 ore
20:20
Tur ornitologic ghidat în Parcul Tineretului, în weekend. Bucureștenii vor descoperii ce păsări iernează în oraș # B365.ro
În acest weekend va avea loc un tur ghidat în Parcul Tineretului. Evenimentul se numește „Ce păsări iernează în Parcul Tineretului?". Intrarea este liberă dar se face pe bază de înscriere. Tur ornitologic ghidat în
20:00
FOTO | Bărbat căzut în Lacul IOR. Martor „A fost scos după 10 minute și i se aplică metode de resuscitare” # B365.ro
Un bărbat a căzut în Lacul IOR în această seară. Potrivit unui martor a fost salvat de autorități la 10 minute de la incident. Bărbat căzut în Lacul IOR Un bucureștean, membru al comunității „Cetățean
18:40
Muzeul Național de Artă al României a transmis bucureștenilor că începând de astăzi, 4 februarie, Muzeul Theodor Pallady va fi închis temporar. Muzeul Theodor Pallady va fi închis temporar De astăzi, 4 februarie, Muzeul Theodor
18:20
Tragedie în Sectorul 3 din București. O fetiță de cinci ani a murit după ce a fost lovită de mașină, chiar în fața școlii # B365.ro
În cursul zilei de astăzi, 4 februarie, a avut loc un teribil accident în fața unei școli din Sectorul 3 al Capitalei. În urma acestuia, o fetiță de 5 ani și-a pierdut viața. Tragedie în
18:00
Șoc la bloc, azi, în Obor: pe țeava de apă caldă nu mai vine apă deloc. „Vând apartamentul! Un fel de lux, dar fără duș sau baie la cap” # B365.ro
Câte-un pic, pic, pic, câte-un pic, pic pic, până nu mai curge nimic. Pe această cale țin să vă anunț că am un apartament de vânzare. Zonă centrală, ultramodern, priveliște direct în cimitirul de la
17:50
Cetățean străin urmărit internațional prins pe o stradă din Sectorul 5 de polițiști. Pe numele lui era un mandat european de arestare pentru încurajarea prostituției # B365.ro
Polițiștii Capitalei au depistat și reținut, în Sectorul 5, un bărbat în vârstă de 76 de ani, cetățean străin, urmărit internațional, pe numele căruia autoritățile italiene emiseseră un mandat european de arestare. Acesta era pentru
17:30
VIDEO | Un tigru siberian se plimba nestingherit printr-o localitate de pe lângă București. Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele proprietarului # B365.ro
Un tigru siberian a fost filmat mergând liber în curtea unui bărbat din județul Dâmbovița, mai precis în localitatea în Picior de Munte, în apropiere de Târgoviște. Imaginile s-au viralizat pe Tiktok. Polițiștii s-a sesizat
16:40
Înscrieri suplimentare la două creșe din Sectorul 1. Se fac exclusiv online, până pe 8 februarie. Câte locuri sunt și condiții trebuie îndeplinite # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a început sesinea suplimentară de înscrieri pentru anul școlar 2025–2026 la două creșe din sector. Este vorba despre Centrul de zi „Sf. Andrei" și Centrul de zi „Jiului". Înscrierile se încheie în
16:10
VIDEO ❤️ S-a dat startul la iubire în București. Cum arată restaurantele Eggspress și Bocca Lupo, pregătite deja pentru Valentine’s Day # B365.ro
Doar 10 zile ne mai despart de una dintre cele mai așteptate sărbători, Valentine's Day, iar antreprenorii HoReCa din București deja se pregătesc pentru a întâmpina, într-un decor parcă scos din cele mai romantice filme,
15:40
Parteneriat media Cantautorul Vasile Șeicaru aduce, pe 3 martie 2026, pe scena Palatului Național al Copiilor „Antiprimăvara", o incursiune în discografia sa, alături de invitați speciali. Pe 3 martie 2026, de la ora 19:00, Palatul
15:40
Pavilionul „Casa Doru” de la Spitalul Victor Babeș va fi modernizat. Reabilitarea va fi gata până la sfârșitul anului, anunță City Managerul PMB # B365.ro
Lucian Judele, City Managerul PMB, a anunțat bcuureștenii că se desfășoară lucrări de reabilitare la pavilionul „Casa Doru" din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș". Termenul de finalizare a acestor
15:20
Bucureșteancă din Baicului, disperată după fix o lună fără căldură, fără apă caldă. „Au răcit copii și bunici care stau prin spitale, punctul termic de la noi e un dezastru” # B365.ro
În Sectorul 2 al Capitalei bcuureștenii se luptă cu gerul din calorifere. Unele situații sunt extrem de delicate. Sunt cetățeni care nu au căldură de mai bine de o lună de zile. Chiar din prima
15:10
Livrator străin, tâlhărit și amenințat cu cuțite de trei tineri, în Sectorul 6. Ei au fugit cu mâncarea în valoare de 200 de lei și-au fost prinși la scurt timp # B365.ro
Un livrator nigerian a fost amenințat și tâlhărit de trei tineri în București. Ar fi fost amenințat cu cuțite și tâlhărit de trei tine. Livratorul străin a livrat mâncare pentru ziua unuia dintre tineri, dar
14:20
VIDEO | Incredibil episod de violență în traficul din București. Trei bărbați au luat la bătaie un șofer care nu ar fi acordat prioritate # B365.ro
Un conflict a izbucnit în trafic, din cauza neacordării priorității, în Sectorul 5 al Capitalei. Un bărbat de 39 de an, fiul său de 14 ani și încă un bărbat au coborât din mașină și
14:10
FOTO | 1 bilet la filmul „Efectul Pufi”, 1 bol de boabe pentru căței. Seară emoționantă la Cinemax Veranda, la avanpremieră # B365.ro
Seara trecută, la Cinemax Veranda, a avut loc avanpremiera de gală a filmului „Efectul Pufi" și, odată cu acest eveniment, s-a lansat și campania umanitară „1 bilet la cinema = 1 bol de boabe pentru
13:30
FOTO | Noutăți de pe Noul Dinamo. Cam 70% din peluza Nord a vechiului stadion a dispărut de pe fața pământului și etapa de demolarea mai durează un pic # B365.ro
Lucrările la noul stadion Dinamo avansează. Peluza Nord este demolată în proporție de aproximativ 70%. În prezent, se desfășoară operațiuni de evacuare a molozului și de spargere a sectorului betonat care a închis peluza în
13:30
PMB către bucureșteni: Nu plătim apa caldă și căldura pe care nu le-am primit! Primăria Capitalei explică și cum ar funcționa „neplata” din care PSD face campanie # B365.ro
Primăria Muncipiului București răspunde indirect la propunerea primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, privind introducerea unui proiect de hotărâre în CGMB care să prevadă că dacă nu se livrează apă caldă și căldură în parametri, asociațiile
Ieri
12:30
Ateneul, Parlamentul, Opera și alte aproape 20 de clădiri din București, luminate în portocaliu, diseară. E ziua mondială a luptei împotriva cancerului # B365.ro
Astăzi, 4 februarie, este ziua mondială a luptei împotriva cancerului, iar dat fiind acest aspect zeci de clădiri din București și din toată țara vor fi iluminate în portocaliu. Acest lucru se va întâmpla în
12:00
FOTO | Cinema Marconi se-ntoarce la viață și începe să se vadă ❤️ Noi imagini din interiorul monumentului de pe Griviței. „În curând, va fi nevoie de ajutorul vostru!” # B365.ro
Entuziasmul premergător finalizării lucrărilor de punere în siguranță a Cinematografului Marconi, bijuteria Art Deco de pe Calea Griviței, are o fărâmă de covârșire. Suntem martori la renașterea unui monument istoric, ridicat în anii '20, în
11:00
Taxele și impozitele locale pot fi tăiate cu 50%, spune Kelemen Hunor. Bucureșteancă: Și eu, care am plătit deja, ce fac? Primesc banii înapoi? # B365.ro
După ce am început anul cu cozi la ghișeul virtual care, în prima săptămână, era mai mult picat decât fucțional, că toți voiam să aflăm ce taxe și impozite locale avem de plătit în 2026,
10:20
VIDEO | „Sunt șanse bune” ca Planșeul Unirii să fie gata anul acesta, promite Băluță. Constructorul are o singură temere – banii, care vor decide ritmul lucrărilor # B365.ro
Lucrările la Planșeul Unirii au început în iunie 2025 și ar urma să dureze 2 ani, potrivit termenului din contractul de execuție. Doar că, recent, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că „sunt șanse
10:10
„Voi raportați gropile pe Waze, noi le astupăm!”, promite PS6. Pe Prelungirea Ghencea e o mare jale, dar tot orașul e ca după bombardament, nu ca după două ninsori # B365.ro
Ca de fiecare dată când plouă mai mult în București sau, Doamne ferește, când ninge, cum s-a întâmplat de două rânduri în această iarnă, gropile de pe străzi și bulevarde reapar cu sălbăticie în viețile
09:30
Alertă de blocaje suplimentare azi, în București, în Piața Victoriei. E protest al profesorilor și studenților, revoltați de Pachetele Bolojan, sunt așteptați 2.000 de oameni # B365.ro
Profesorii și studenții ies în stradă, în Piața Victoriei, pentru a-și striga nemulțumirile față de măsurile adoptate de Guvern. Sindicaliștii spun că acestea „influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice". Protest al
08:50
Petiția „Faceți ceva cu Șantierul M6” – 150 de mii de șoferi pierd zilnic ore în blocajele inumane dintre Otopeni și Casa Presei, provocate de restricțiile pentru metrou # B365.ro
Șoferii care tranzitează DN1, în zona restricțiilor pentru Magistrala 6, metroul spre Otopeni, cer printr-o petiție reluarea urgentă a celor două benzi de circulație eliminate pe acest drum. Acest tronson este tranzitat de aproximativ 150.000
08:40
Ciprian Ciucu, declarație nouă despre scumpirea biletelor STB și eliminarea unor gratuități în transportul public din București. Când ar putea fi redeschisă discuția # B365.ro
Scumpirea biletelor STB a fost subiect dominant în viața orașului nostru la acest început de an, an în care am intrat cu Ciprian Ciucu primar general. La început de mandat, domnul Ciucu ne-a dat vestea
06:20
Se aduce la cunoștință o veste care nu dă bine la stomac și nici la ficat: dispare Gambrinus. Nu e glumă, nu e metaforă, nu e reclamă mascată. E realitate pură, seacă, fără spumă. Curat
3 februarie 2026
19:40
Oropsiții din Berceni, în tandemul de probleme Termoenergetica – Elcen. Bucureștean: „La noi ori cad turbinele de la CET Progresul, ori se sparge vreo coloană” # B365.ro
Un bucureștean a spus că cei din Berceni, Sectorul 4, sunt cei mai oropsiți în tandemul de probleme Termoenergetica – Elcen. Aici, sunt zilnic foarte multe avarii care afectează alimentarea cu apa și caldă și
19:40
Dichisar Love Fest e în acest weekend. Târgul de unde putem alege cadouri frumoase se ține la Impact Hub Universitate # B365.ro
Weekendul acesta va avea loc Dichisar Love Fest. Târgurile cu produse deosebite și lucrate manual vor avea loc în zilele de 7 și 8 februarie. Intrarea se face pe bază de bilet. Dichisar Love Fest
18:30
FOTO | Dl. Ciucu a dezghețat și vrea să facă reforme. „Nu am ce face, îmi suflec mânecile și voi încerca să aflu eu direct ce s-a întâmplat și ce se întâmplă la STB” # B365.ro
Primarul General Ciprian Ciucu a revenit cu un nou mesaj pentru bucureșteni, după mai multe zile de liniște. El spune că va afla singur ce se întâmplă la STB. Ciucu are un nou mesaj pentru
18:20
FOTO | O pisicuță albă cu pete maro și negre nu a mai nimerit dumul spre casă. O bucureșteancă a găsit-o la stația de metrou 1 Decembrie 1918 și-i caută familia # B365.ro
O pisică mititică și extrem de frumoasă a fost găsită de o bucureșteancă lângă stația de metrou 1 Decebrie 1918, din București. Are blănița fină, albă cu pete maro și negre. Ochii ei sunt la
17:50
Doi tineri reținuți după ce au tras cu pistoale neletale în patru fete. Incidentul a avut loc într-o intersecție din Sectorul 5 # B365.ro
Doi tineri, de 18 și 17 ani, ar fi tras cu pistoale cu bile în patru adolescente. Polițiștii i-au reținut pentru infracțiuni de lovire sau alte violenșe,
17:40
Cel mai înalt bloc din București e în Sectorul 4. Clădirea are priveliște spre Parcul Natural Văcărești și Casa Poporului # B365.ro
Turnul T3 din complexul Asmita Gardens este, în prezent, cel mai înalt bloc de locuințe finalizat din București. Are 25 de etaje și aproape 92 de metri înălțime. Clădirea se află pe Splaiul Unirii. Din […] Articolul Cel mai înalt bloc din București e în Sectorul 4. Clădirea are priveliște spre Parcul Natural Văcărești și Casa Poporului apare prima dată în B365.
17:10
„Primul instinct al primarului general este să taie, apoi se plânge că nu sunt bani”, spune Băluță. Primarul S4 susține că Bolojan și Ciucu au același stil # B365.ro
Daniel Băluță are noi comentarii privind felul cum Ciprian Ciucu administrează orașul. Primarul Sectorului 4 spune că primul instinct ar primarului general este „să vină să taie și apoi să se plângă că nu are […] Articolul „Primul instinct al primarului general este să taie, apoi se plânge că nu sunt bani”, spune Băluță. Primarul S4 susține că Bolojan și Ciucu au același stil apare prima dată în B365.
16:40
Parteneriat media Pe 13 februarie, ne dăm întâlnire cu Bere Gratis la Sala Palatului, pentru a sărbători 28 de ani de carieră, de prietenie și de seri în care am cântat unele dintre cele mai […] Articolul Bere Gratis – concert aniversar de 28 de ani apare prima dată în B365.
16:30
9 stații de încărcare pentru mașinile electrice în Sectorul 1. Bucureștenii care parchează acolo riscă amenzi de până la 1.000 de lei # B365.ro
Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu EVconnect, a inaugurat 9 stații de încărcare pentru mașini electrice în 7 locații din sector. Acestea au posibilitatea de a încărca simultan 18 mașini. 9 stații de încărcare a […] Articolul 9 stații de încărcare pentru mașinile electrice în Sectorul 1. Bucureștenii care parchează acolo riscă amenzi de până la 1.000 de lei apare prima dată în B365.
16:20
„Ciucu o fi înzăpezit în PMB?” Pimarul general, dat dispărut de un bucureștean simpatic, care tot dădea refresh la pagina lui de Facebook, unde e nefiresc de mut # B365.ro
Primarul general Ciprian Ciucu nu a mai vorbit cu bucureștenii de joia trecută, când la ședința CGMB nu au trecut proiectele inițiate de el. Acum, orașul pe care-l conduce trece prin problemele zăpezii, gerului și […] Articolul „Ciucu o fi înzăpezit în PMB?” Pimarul general, dat dispărut de un bucureștean simpatic, care tot dădea refresh la pagina lui de Facebook, unde e nefiresc de mut apare prima dată în B365.
15:50
Mesajul lui Mircea Lucescu din spital, de la Universitar, unde a fost internat de urgență: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare” # B365.ro
Antronorul Naționalei Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din București. Selecționerul a transmis un mesaj din unitatea medicală. Care este starea selecționerului În prezent, antrenorul Naționalei Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din […] Articolul Mesajul lui Mircea Lucescu din spital, de la Universitar, unde a fost internat de urgență: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare” apare prima dată în B365.
