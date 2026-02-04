VIDEO | „Sunt șanse bune” ca Planșeul Unirii să fie gata anul acesta, promite Băluță. Constructorul are o singură temere – banii, care vor decide ritmul lucrărilor
4 februarie 2026
Lucrările la Planșeul Unirii au început în iunie 2025 și ar urma să dureze 2 ani, potrivit termenului din contractul de execuție. Doar că, recent, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că „sunt șanse
VIDEO | „Sunt șanse bune" ca Planșeul Unirii să fie gata anul acesta, promite Băluță. Constructorul are o singură temere – banii, care vor decide ritmul lucrărilor
Lucrările la Planșeul Unirii au început în iunie 2025 și ar urma să dureze 2 ani, potrivit termenului din contractul de execuție. Doar că, recent, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că „sunt șanse
„Voi raportați gropile pe Waze, noi le astupăm!", promite PS6. Pe Prelungirea Ghencea e o mare jale, dar tot orașul e ca după bombardament, nu ca după două ninsori
Ca de fiecare dată când plouă mai mult în București sau, Doamne ferește, când ninge, cum s-a întâmplat de două rânduri în această iarnă, gropile de pe străzi și bulevarde reapar cu sălbăticie în viețile
Alertă de blocaje suplimentare azi, în București, în Piața Victoriei. E protest al profesorilor și studenților, revoltați de Pachetele Bolojan, sunt așteptați 2.000 de oameni
Profesorii și studenții ies în stradă, în Piața Victoriei, pentru a-și striga nemulțumirile față de măsurile adoptate de Guvern. Sindicaliștii spun că acestea „influențează salarizarea, condițiile de muncă, statutul și demnitatea profesiei didactice". Protest al
Petiția „Faceți ceva cu Șantierul M6" – 150 de mii de șoferi pierd zilnic ore în blocajele inumane dintre Otopeni și Casa Presei, provocate de restricțiile pentru metrou
Șoferii care tranzitează DN1, în zona restricțiilor pentru Magistrala 6, metroul spre Otopeni, cer printr-o petiție reluarea urgentă a celor două benzi de circulație eliminate pe acest drum. Acest tronson este tranzitat de aproximativ 150.000
Ciprian Ciucu, declarație nouă despre scumpirea biletelor STB și eliminarea unor gratuități în transportul public din București. Când ar putea fi redeschisă discuția
Scumpirea biletelor STB a fost subiect dominant în viața orașului nostru la acest început de an, an în care am intrat cu Ciprian Ciucu primar general. La început de mandat, domnul Ciucu ne-a dat vestea
Se aduce la cunoștință o veste care nu dă bine la stomac și nici la ficat: dispare Gambrinus. Nu e glumă, nu e metaforă, nu e reclamă mascată. E realitate pură, seacă, fără spumă. Curat
Oropsiții din Berceni, în tandemul de probleme Termoenergetica – Elcen. Bucureștean: „La noi ori cad turbinele de la CET Progresul, ori se sparge vreo coloană"
Un bucureștean a spus că cei din Berceni, Sectorul 4, sunt cei mai oropsiți în tandemul de probleme Termoenergetica – Elcen. Aici, sunt zilnic foarte multe avarii care afectează alimentarea cu apa și caldă și
Dichisar Love Fest e în acest weekend. Târgul de unde putem alege cadouri frumoase se ține la Impact Hub Universitate
Weekendul acesta va avea loc Dichisar Love Fest. Târgurile cu produse deosebite și lucrate manual vor avea loc în zilele de 7 și 8 februarie. Intrarea se face pe bază de bilet. Dichisar Love Fest
FOTO | Dl. Ciucu a dezghețat și vrea să facă reforme. „Nu am ce face, îmi suflec mânecile și voi încerca să aflu eu direct ce s-a întâmplat și ce se întâmplă la STB"
Primarul General Ciprian Ciucu a revenit cu un nou mesaj pentru bucureșteni, după mai multe zile de liniște. El spune că va afla singur ce se întâmplă la STB. Ciucu are un nou mesaj pentru
FOTO | O pisicuță albă cu pete maro și negre nu a mai nimerit dumul spre casă. O bucureșteancă a găsit-o la stația de metrou 1 Decembrie 1918 și-i caută familia
O pisică mititică și extrem de frumoasă a fost găsită de o bucureșteancă lângă stația de metrou 1 Decebrie 1918, din București. Are blănița fină, albă cu pete maro și negre. Ochii ei sunt la
Doi tineri reținuți după ce au tras cu pistoale neletale în patru fete. Incidentul a avut loc într-o intersecție din Sectorul 5
Doi tineri, de 18 și 17 ani, ar fi tras cu pistoale cu bile în patru adolescente. Polițiștii i-au reținut pentru infracțiuni de lovire sau alte violenșe, plus tulburarea liniștii și ordinii publice. Fetele nu
Cel mai înalt bloc din București e în Sectorul 4. Clădirea are priveliște spre Parcul Natural Văcărești și Casa Poporului
Turnul T3 din complexul Asmita Gardens este, în prezent, cel mai înalt bloc de locuințe finalizat din București. Are 25 de etaje și aproape 92 de metri înălțime. Clădirea se află pe Splaiul Unirii. Din
„Primul instinct al primarului general este să taie, apoi se plânge că nu sunt bani", spune Băluță. Primarul S4 susține că Bolojan și Ciucu au același stil
Daniel Băluță are noi comentarii privind felul cum Ciprian Ciucu administrează orașul. Primarul Sectorului 4 spune că primul instinct ar primarului general este „să vină să taie și apoi să se plângă că nu are
Parteneriat media Pe 13 februarie, ne dăm întâlnire cu Bere Gratis la Sala Palatului, pentru a sărbători 28 de ani de carieră, de prietenie și de seri în care am cântat unele dintre cele mai
9 stații de încărcare pentru mașinile electrice în Sectorul 1. Bucureștenii care parchează acolo riscă amenzi de până la 1.000 de lei
Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu EVconnect, a inaugurat 9 stații de încărcare pentru mașini electrice în 7 locații din sector. Acestea au posibilitatea de a încărca simultan 18 mașini. 9 stații de încărcare a
„Ciucu o fi înzăpezit în PMB?" Pimarul general, dat dispărut de un bucureștean simpatic, care tot dădea refresh la pagina lui de Facebook, unde e nefiresc de mut
Primarul general Ciprian Ciucu nu a mai vorbit cu bucureștenii de joia trecută, când la ședința CGMB nu au trecut proiectele inițiate de el. Acum, orașul pe care-l conduce trece prin problemele zăpezii, gerului și
Mesajul lui Mircea Lucescu din spital, de la Universitar, unde a fost internat de urgență: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare"
Antronorul Naționalei Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din București. Selecționerul a transmis un mesaj din unitatea medicală. Care este starea selecționerului În prezent, antrenorul Naționalei Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din
VIDEO | Apel aproape disperat către șoferii din București, cu ilustrație grăitoare. „Tramvaiul are 50 de tone, nu reacționează ca mașina, atenție mare în intersecții cu șine!"
De multe ori, vatmanii din București sunt puși în situații limită din cauza șoferilor care, ajunși în intersecții cu linii de tramvai, ignoră semnalele și nu se asigură la schimbarea direcției de mers. Din acest
Surpriza cât casa pentru un bucureștean din Berceni, când a vrut să își plătească locul de parcare. În loc de 960 de lei, avea de dat 1.440
Un bucureștean din Berceni s-a trezit cu o surpriză când a vrut să își plătească parcarea. A descoperit că taxa de parcare pentru mașina sa a crescut de la 960 la 1.440 de lei. Șocul
Ce se mai aude cu Referendum București, votat cu +50% și invocat 100% când problemele devin insuportabile. Până nu devine lege votată de Parlament, e doar exercițiu electoral
Vlad Gheorghe, fost candidat PMB și acum consilier onorific al premierului, susține că Bolojan vede necesar referendumul local din București. Dar pentru implementarea prevederilor trebuie să fie convins și Parlamentul. Parlamentarii trebuie convinși Vlad Gheorghe,
Adio, Gambrinus! Berăria simbol din București, de lângă Cișmigiu, a fost cumpărată și va avea alt nume. A fost și a lui Caragiale, vezi la cine a ajuns acum
Dragoș Petrescu, proprietarul City Grill, a cumpărat Berăria Gambrinus din Cișmigiu. El
ESENȚIAL | Minicentralele care ar rezolva din marile probleme cu apa caldă și căldura din București, posibile abia de Paște. Și asta în cel mai bun caz # B365.ro
Acum două săptămâni, primarul general Ciprian Ciucu a dat o soluție pentru problemele cu apa caldă și căldura din București. La acel moment, pomenea de 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic, în zonele […] Articolul ESENȚIAL | Minicentralele care ar rezolva din marile probleme cu apa caldă și căldura din București, posibile abia de Paște. Și asta în cel mai bun caz apare prima dată în B365.
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar din București. Starea de sănătate a antrenorului Naționalei e oficial îngrijorătoare # B365.ro
Mircea Lucescu se află în prezent internat la Spitalul Universitar din București, iar starea sa de sănătate este gravă. Situația selecționerului ridică semne de întrebare inclusiv asupra viitorului său pe banca echipei naționale. Mircea Lucescu […] Articolul Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar din București. Starea de sănătate a antrenorului Naționalei e oficial îngrijorătoare apare prima dată în B365.
Ryan Reynolds vine la București și e prima lui vizită la noi în țară. Cu ce treburi prin oraș # B365.ro
Actorul Ryan Reynolds va veni pentru prima dată în România, la Capitală. El va participa la evenimentul Impact Bucharest, de anul acesta între 29 – 30 septembrie. Ryan Reynolds va fi pentru prima dată în […] Articolul Ryan Reynolds vine la București și e prima lui vizită la noi în țară. Cu ce treburi prin oraș apare prima dată în B365.
Constructor-surpriză la prelungirea magistralei M4, metroul cel nou, care va lega Gara de Nord de Gara Progresul. Firma familiei lui Adriean Videanu și rolul ei pe șantier # B365.ro
Theda Mar Design SRL, firmă deținută de familia fostului lider PDL, fost ministru și primar general, Adriean Videanu, este subcontractor pentru lucrările de prelungire a magistralei M4 de metrou. Proiect ce valorează aproape un miliard […] Articolul Constructor-surpriză la prelungirea magistralei M4, metroul cel nou, care va lega Gara de Nord de Gara Progresul. Firma familiei lui Adriean Videanu și rolul ei pe șantier apare prima dată în B365.
FOTO | Băluță, într-un puseu de entuziasm, zice că „lucrurile merg strună” la Pasajul de la Apărătorii Patriei. Se va circula pe pod anul acesta # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, dă din nou asigurări că se va circula pe Pasajul Apărătorii Patriei până la finalul anului. El a adăugat că „lucrurile merg strună” pe șantier. „Lucrurile merg strună” pe șantierul […] Articolul FOTO | Băluță, într-un puseu de entuziasm, zice că „lucrurile merg strună” la Pasajul de la Apărătorii Patriei. Se va circula pe pod anul acesta apare prima dată în B365.
FOTO | Bucureșteni în pragul unei crize de nervi din cauza „colectării selective” a lui Negoiță. La multe pubele inteligente devenite mormane de gunoaie nici nu poți ajunge # B365.ro
Colectarea selectivă a deșeurilor din Sectorul 3, unul dintre proiectele fanion ale lui Robert Negoiță, este una dintre marile surse de nemulțumire pentru bucureștenii din S3. Sub veșnica amenințare a marilor amenzi. în Sectorul 3 […] Articolul FOTO | Bucureșteni în pragul unei crize de nervi din cauza „colectării selective” a lui Negoiță. La multe pubele inteligente devenite mormane de gunoaie nici nu poți ajunge apare prima dată în B365.
În sfârșit, o veste bună de pe Bd. Iuliu Maniu! Termoenergetica a terminat lucrările de aici. Restricțiile dispar, liniile STB 62 și 63 revin pe traseele lor # B365.ro
Lucrările desfășurate de Termoenergetica pe Bulevardul Iuliu Maniu s-au încheiat, motiv pentru care, începând de azi, troleibuzele 62 și 63 au revenit pe traseele de bază, anunță Societatea de Transport București. Liniile 62 și 63 […] Articolul În sfârșit, o veste bună de pe Bd. Iuliu Maniu! Termoenergetica a terminat lucrările de aici. Restricțiile dispar, liniile STB 62 și 63 revin pe traseele lor apare prima dată în B365.
Aplicația TERMO-ALERT le dă bucureștenilor o veste ireal de bună, dacă lucrurile chiar stau așa. Cum funcționează azi sistemul de termoficare din oraș # B365.ro
Peste 350 de blocuri/imobile din București au probleme, azi, cu apa caldă și căldura livrate de Compania Municipală Termoenergetica București. Cu toate acestea, mulți bucureșteni se plâng că, în ciuda faptului că adresa la care […] Articolul Aplicația TERMO-ALERT le dă bucureștenilor o veste ireal de bună, dacă lucrurile chiar stau așa. Cum funcționează azi sistemul de termoficare din oraș apare prima dată în B365.
METEO UPDATE | Încă o zi cu cod galben de ger în București, plus vestea proastă „vin ploile”. Vremea, pe zile, descrisă de prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
Gerul pe care îl simțim în București în acest al doilea episod de iarnă adevărată va mai persista, ne anunță ANM, care a prelungit până mâine, la ora 10:00, avertizarea de vreme extrem de rece. […] Articolul METEO UPDATE | Încă o zi cu cod galben de ger în București, plus vestea proastă „vin ploile”. Vremea, pe zile, descrisă de prognoza specială pentru Capitală apare prima dată în B365.
FOTO | O cumătră vulpe, la plimbare prin Bucureștii Noi. Un bucureștean a surprins-o pe Strada Garofiței # B365.ro
Vulpile sunt o prezență din ce în ce mai activă în viețile noastre. Cei care se bucură de prezența lor sunt mai ales bucureștenii din Sectorul 1, din cartierul Bucureștii Noi. Un oaspete cu coadă […] Articolul FOTO | O cumătră vulpe, la plimbare prin Bucureștii Noi. Un bucureștean a surprins-o pe Strada Garofiței apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să elimine gratuitatea cu STB pentru pensionarii bucureșteni cu venituri mari. Ce înseamnă ”pensie mare” # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, plănuiește să elimine gratuitatea STB – adică mersul cu tramvaie, troleibuze ori autobuze – pentru pensionari „cu venituri mari”. Este vorba, potrivit unor surse din PMB citate de Adevărul, […] Articolul ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să elimine gratuitatea cu STB pentru pensionarii bucureșteni cu venituri mari. Ce înseamnă ”pensie mare” apare prima dată în B365.
VIDEO | Coșmar într-o parcare înghețată din Ghencea: un șofer a derapat și-a lovit mai multe mașini. Ce făcea vinovatul când păgubiții îl căutau prin orașul virtual # B365.ro
Cel mai mare coșmar al șoferilor în această perioadă, cu ghețuș, cu străzi și alei care n-au fost deszăpezite, este să-și găsească mașina lovită în parcare. Într-un asemenea vis urât s-au trezit câțiva bucureșteni de […] Articolul VIDEO | Coșmar într-o parcare înghețată din Ghencea: un șofer a derapat și-a lovit mai multe mașini. Ce făcea vinovatul când păgubiții îl căutau prin orașul virtual apare prima dată în B365.
Cum a fost atacat Băluță cu arsenic și mercur: „Cineva chiar mi-a făcut rău, n-am vrut să zic în campanie, să nu pară că mă victimizez” Legătura cu sârma Gabrielei Firea # B365.ro
Despre straniile probleme de sănătate ale primarului Sectorului 4, recent au tot apărut diverse informații în media de la București, dar Daniel Băluță vorbește acum pentru prima dată despre cum, de fapt, a fost atacat […] Articolul Cum a fost atacat Băluță cu arsenic și mercur: „Cineva chiar mi-a făcut rău, n-am vrut să zic în campanie, să nu pară că mă victimizez” Legătura cu sârma Gabrielei Firea apare prima dată în B365.
FOTO | Poftiți la legume bocnă în Obor. E doar ger, cumpărați acum sau în august și le congelați voi # B365.ro
Oborul este un loc care, indiferent dacă afară soarele arde și topește asfaltul la 40 de grade sau îngheață totul într-un decor siberian cu temperaturi mai degrabă pe placul pinguinilor, își va continua viața nestingherit. […] Articolul FOTO | Poftiți la legume bocnă în Obor. E doar ger, cumpărați acum sau în august și le congelați voi apare prima dată în B365.
Fenomen extrem printre bucureșteni, în această iarnă. E ok și să nu circulăm când ninge un pic, putem și fără căldură. Atât se poate # B365.ro
În București există o unitate de măsură specială pentru iarnă: centimetrul de zăpadă care paralizează orașul. Nu contează că pe stațiile meteo s-au văzut valori mai apropiate de 8–15 cm decât de 5. În mentalul […] Articolul Fenomen extrem printre bucureșteni, în această iarnă. E ok și să nu circulăm când ninge un pic, putem și fără căldură. Atât se poate apare prima dată în B365.
FOTO | Inconștiența unui șofer din București care a mers cu mașina plină de zăpadă pe o stradă cu sens unic. Bucureștean: „Era pe contrasens!” # B365.ro
Zăpada a pus stăpânire pe Capitală și nici măcar acest lucru nu i-a oprit pe bucureșteni să se deplaseze neregulamentar. Printre cele mai periculoase isprăvi se numără cea a unui șofer care a circulat pe […] Articolul FOTO | Inconștiența unui șofer din București care a mers cu mașina plină de zăpadă pe o stradă cu sens unic. Bucureștean: „Era pe contrasens!” apare prima dată în B365.
Irlandez înjunghiat în abdomen de un altul, într-un apartament din București. S-a dus la farmacie cu rana însângerată. Agresorul a fost reținut 24 de ore # B365.ro
Un tânăr irlandez a fost înjunghiat de un altul, într-un apartament din București. Ar fi fost vorba de un accident, în urma unei glume. Ulterior, victima s-a dus la o farmacie din Sectorul 5. Agresorul […] Articolul Irlandez înjunghiat în abdomen de un altul, într-un apartament din București. S-a dus la farmacie cu rana însângerată. Agresorul a fost reținut 24 de ore apare prima dată în B365.
Troleibuze și autobuze ar putea circula deviat, dacă va fi nevoie, joi seară. STB: Schimbările se fac pentru meciul FCSB – FC Botoșani de pe Arena Națională # B365.ro
Joi, 5 februarie, va avea loc meciul de fotbal dintre FCSB și FC Botoșani din Superliga României pe Arena Națională. STB anunță posibilitatea modificării traseelor troleibuzelor liniilor 86, 90 și autobuzelor liniilor 104, 143 în […] Articolul Troleibuze și autobuze ar putea circula deviat, dacă va fi nevoie, joi seară. STB: Schimbările se fac pentru meciul FCSB – FC Botoșani de pe Arena Națională apare prima dată în B365.
Terenuri ale Administrației Naționale de Meteorologie expropriate pentru lucrările de la viitorul metrou spre Otopeni. Vor fi date în folosință la Metrorex # B365.ro
Zilele trecute, Guvernul a aprobat lista terenurilor care vor trece de la ANM la Ministerul Transporturilor. Decizia este pentru continuarea lucrărilor de la viitoarea Magistrala de metrou M6, care va duce la Aeroportul Otopeni. Terenurile […] Articolul Terenuri ale Administrației Naționale de Meteorologie expropriate pentru lucrările de la viitorul metrou spre Otopeni. Vor fi date în folosință la Metrorex apare prima dată în B365.
Denise Rifai a bătut palma cu o altă televiziune. Nu va mai prezenta emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D # B365.ro
Denise Rifai pleacă de la Kanal D la Antena Group. Ea a prezentat în ultimii ani emisiune „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Se alătură din luna februarie la Antena Group, compania care deține televiziunile […] Articolul Denise Rifai a bătut palma cu o altă televiziune. Nu va mai prezenta emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D apare prima dată în B365.
Picii din București vor „prepara” mini croissante la Lego Breakfast, în această sâmbătă. Atelierul are loc la Cereal Crunch # B365.ro
Weekendul acesta picii din București se pot distra la Lego Breakfast. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 ianuarie la Cereal Crunch, mai precis pe Bulevardul Națiunile Unite nr. 3. Acesta va începe la ora 10:30. […] Articolul Picii din București vor „prepara” mini croissante la Lego Breakfast, în această sâmbătă. Atelierul are loc la Cereal Crunch apare prima dată în B365.
Dl. Bolojan, ședință grea cu liberalii la Vila Lac (greu era și să ajungi la Guvern prin nămeți). Le-ar putea cere colegilor un vot de încredere # B365.ro
În București, orașul care luptă cu o zi de iarnă mai degrabă banală de parcă ar fi nins ca în Canada, mai există și dificultăți politice mari, inclusiv la domnul Bolojan n partid (PNL, adică), […] Articolul Dl. Bolojan, ședință grea cu liberalii la Vila Lac (greu era și să ajungi la Guvern prin nămeți). Le-ar putea cere colegilor un vot de încredere apare prima dată în B365.
Primăria orașului cu patinoare pe trotuare avertizează: Proprietarii, asociațiile de proprietari, comercianții trebuie să dea zăpada din fața clădirii. „Am dat 300 de somații” # B365.ro
Administrația locală reamintește comercianților, asociațiilor de proprietari și celor care stau la casă în București că ei trebuie să se ocupe de curățarea trotuarelor de zăpadă. Între timp, echipele de salubritate intervin, deși nu se […] Articolul Primăria orașului cu patinoare pe trotuare avertizează: Proprietarii, asociațiile de proprietari, comercianții trebuie să dea zăpada din fața clădirii. „Am dat 300 de somații” apare prima dată în B365.
Ateliere de împâslit lână, de făcut mărțișoare și de apicultură, la Muzeul Satului. Sunt în fiecare în weekend, în perioada 14 februarie – 14 martie # B365.ro
În perioada 14 februarie – 14 martie, Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” organizează mai multe ateliere inspirate din obiceiuri, sărbători și meșteșuguri tradiționale. Ele sunt dedicate atât copiilor, cât și adulților, în funcție de specificul fiecărei […] Articolul Ateliere de împâslit lână, de făcut mărțișoare și de apicultură, la Muzeul Satului. Sunt în fiecare în weekend, în perioada 14 februarie – 14 martie apare prima dată în B365.
Băluță, avocatul proiectului PSD „N-ai căldură, nu plătești factură”. Primarul S4 se duce la TV să vorbească despre refuz de plată pentru apă călâie și calorifere reci # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis astăzi, 2 februarie, că va participa la ora 21.00, la Digi24 unde va vorbi despre proiectul de hotărâre prin care bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura […] Articolul Băluță, avocatul proiectului PSD „N-ai căldură, nu plătești factură”. Primarul S4 se duce la TV să vorbească despre refuz de plată pentru apă călâie și calorifere reci apare prima dată în B365.
Pericol de gheață, la noapte, pe autostrăzile care vin și pleacă din București, unde e god galben de ger. Recomandările polițiștilor și promisiunea că utilajele intervin constant # B365.ro
În prezent, este în vigoare un cod galben de ger în București și alte județe din țară. În acest context, Centrul Infotrafic anunță că se circulă în condiții de iarnă, pe mai multe autostrăzi sunt […] Articolul Pericol de gheață, la noapte, pe autostrăzile care vin și pleacă din București, unde e god galben de ger. Recomandările polițiștilor și promisiunea că utilajele intervin constant apare prima dată în B365.
VIDEO | „S-a mai deschis o șosea în București!”. Grăbit sau poate rătăcit, un șofer a condus prin Parcul Plumbuita ca pe bulevard # B365.ro
A nins ca în povești în București toată noaptea. Orașul a fost acoperit de zăpadă, iar șoferii după ce au stat zeci de minute pentru a deszăpezi mașinile au ieșit cu ele pe străzile care […] Articolul VIDEO | „S-a mai deschis o șosea în București!”. Grăbit sau poate rătăcit, un șofer a condus prin Parcul Plumbuita ca pe bulevard apare prima dată în B365.
Parteneriat media VAMA va da liber la distracție pe 25 iulie, la Arenele Romane! Așa cum a obișnuit fanii, trupa pregătește show-ul special de vară în aer liber – cel mai bun prilej de reconectare […] Articolul KIMARO Entertainment prezintă: VAMA – Live la Arenele Romane apare prima dată în B365.
FOTO | Cocheta Roxy, o cățelușă de numai 4 luni, ajunsă în adăpost la sfârșitul anului trecut. ASPA îi caută acum o familie # B365.ro
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) caută, prin intermediul rețelelor de socializare, o familie pentru o cățelușă de numai 4 luni, pe care au botezat-o Roxy. Ea a ajuns în adăpostul din Bragadiru la […] Articolul FOTO | Cocheta Roxy, o cățelușă de numai 4 luni, ajunsă în adăpost la sfârșitul anului trecut. ASPA îi caută acum o familie apare prima dată în B365.
