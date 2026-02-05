La Belle Époque, cea mai elegantă perioadă din istoria României, revine! Povestea pictorului Nicolae Vermont, unul dintre liderii generației sale
HotNews.ro, 5 februarie 2026 13:50
Art Safari New Museum continuă seria de expoziții dedicate marilor maeștri uitați ai artei românești și deschide, din 26 martie, o expoziție de poveste dedicată uneia dintre ce mai importante figuri ale artei românești moderne:…
• • •
INTERVIU Istoricul Armand Goșu atrage atenția că „nimeni de la Moscova n-a spus că singura problemă care împiedică încheierea păcii din Ucraina este una teritorială”: „Putin nu vrea doar fâșii de teritorii din Ucraina” # HotNews.ro
Retragerea armatei ucrainene din Donbass este doar una dintre pretențiile Rusiei, care nu a renunțat nici la „denazificare”, nici la demilitarizare, și nu va accepta garanțiile de securitate în forma în care au fost negociate…
„Niciun loc nu a scăpat de încălzire” – De ce 2025 a fost un an critic atât pentru clima din Europa, cât și pentru cea din România # HotNews.ro
Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald din istoria observațiilor, marcând un nou moment critic în istoria climatică a planetei. În unele locuri din Europa, temperatura medie a fost cu două grade Celsius…
VIDEO „Pericol real”. Trei urși, filmați de schiori pe o pârtie frecventată de schiori din Poiana Brașov # HotNews.ro
Imaginile publicate de Jandarmeria Română pe Facebook prezintă o ursoaică cu pui care se joacă în zăpadă în timp ce numeroși schiori s-au oprit pentru a îi filma. „Pericol real”, este mesajul cu care jandarmii…
Systematic la 40 de ani: „Stabilitatea nu se măsoară în numărul de angajați, ci în deciziile strategice luate pe termen lung” # HotNews.ro
Compania daneză Systematic a marcat anul trecut 40 de ani de activitate la nivel global, într-un moment de performanță financiară fără precedent. Potrivit raportului anual publicat de companie, Systematic a înregistrat o creștere de aproape…
Un apropiat al președintelui Nicolas Maduro, reținut. Venezuela a colaborat cu SUA pentru capturarea sa # HotNews.ro
Alex Saab, un bogat om de afaceri columbian-venezuelan considerat mult timp omul de fațadă al lui Maduro, a fost demis din funcția sa din guvernul venezuelean la două săptămâni după ce forțele americane l-au capturat…
Guvernul albanez a abrogat interdicția temporară decretată împotriva TikTok în urmă cu 11 luni, transmite joi agenția AFP, citată de Agerpres. Albania a tăiat în martie 2025 accesul la TikTok pe teritoriul său pentru „a…
Românii și-au portat peste 1,4 milioane numere de mobil anul trecut. Una dintre rețele a strâns mai mulți clienți decât toate celelalte la un loc # HotNews.ro
Românii și-au mutat anul trecut peste 1,45 milioane de numere de telefon în alte rețele mobile, beneficiind de posibilitatea de a schimba furnizorul fără a-și pierde numărul de telefon, a anunțat joi autoritatea de reglementare…
Ce se întâmplă când o femeie întârzie controlul sânilor? Dr. Sorina Ungur, MedLife: „Amânarea împinge cancerul de sân în stadii greu de tratat” # HotNews.ro
În cabinetul medicului imagist Sorina Ungur, de la Hyperclinica MedLife Micromedica din Bacău, ajung în ultimii ani tot mai multe femei cu tumori la sân – unele, din păcate, în stadii avansate. „O zi în…
Sindicaliștii din guvern îl „somează” pe Bolojan „să nu forțeze reforma administrației după bunul plac”: „Nu vom sta cu mâinile în sân” # HotNews.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) i-a cerut public, joi, cer premierului Ilie Bolojan să oprească asumarea răspunderii pe proiectul de lege privind reforma administrației publice, dar și proiectul care limitează detașările…
Ungaria a început să toarne betonul la centrala nucleară Paks 2, construită de Rusia, după ani de amânări # HotNews.ro
Beton a fost turnat în premieră joi la centrala nucleară Paks 2 din Ungaria, construită de Rusia, transformând-o din punct de vedere legal într-o centrală nucleară aflată în construcție, a declarat ministrul ungar de externe,…
Un reputat economist avertizează: Diverse argumente conjuncturale au justificat cheltuieli cu caracter permanent # HotNews.ro
România nu a fost condusă prin decizii asumate, ci printr-un amestec comod de imitație (copiem reguli, instituții și modele din afară), constrângere („nu se poate altfel” – vina e mereu externă) și lux (discursuri mari,…
Companiile care activează pe piețe globale, în special cele din domenii precum energie, finanțe, apărare, tehnologie duală, logistică, transport, trebuie să acorde o atenție sporită noului cadru legislativ privind sancțiunile internaționale. Modificările intervenite la finalul…
Robert Negoiță, prima reacție după perchezițiile DNA: „Acolo unde am reușit să găsim soluții am făcut drumuri” # HotNews.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vizat de DNA pentru fapte de corupţie, spune că nu i-a construit fratelui său niciun drum public, ci a construit drumuri publice pentru cetățenii din Sectorul 3. „Am făcut mai…
Cursuri de educație media digitală pentru profesori. „E necesară copiilor pentru că lumea lor este online” # HotNews.ro
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) caută 385 de profesori care să învețe educație media digitală, într-un curs avizat de Ministerul Educației. Cursul este gratuit și se adresează profesorilor care predau discipline din ariile limbă și…
„Lasă-i pe tehno-oligarhi să latre, Sancho”. Cum au ajuns Spania și premierul socialist Pedro Sanchez în prima linie a conflictului cu Elon Musk și magnații platformelor sociale # HotNews.ro
Premierul Spaniei vrea să interzică accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale. Populația Spaniei susține măsura, la fel și cel mai important partid de opoziție. Elon Musk nu este însă de acord, motiv pentru…
VIDEO Un grup de hoți costumați în Robin Hood a jefuit un magazin din Canada și a donat alimentele furate în semn de protest # HotNews.ro
Un grup de hoți costumați în Robin Hood au jefuit un magazin alimentar din Montreal și au donat bunurile furate, într-un protest față de creșterea prețurilor la alimente. Noua lor formă de protest a avut…
„Știm cu toții că inflația este o amenințare”. Primele reacții după decizia de a amâna liberalizarea gazelor / De ce spune un expert că sunt avantajați „băieții deștepți” # HotNews.ro
Liberalizarea pieței gazelor este un deziderat firesc pentru companiile din acest sector, însă România parcurge o perioadă dificilă din punct de vedere economic, iar inflația este o amenințare pentru veniturile populației, a afirmat, pentru HotNews,…
O companie irakiană va deveni unul dintre cei mai mari producători de energie electrică din România, după ce va finaliza construirea unei centrale pe gaze și a unor mari capacități de stocare # HotNews.ro
Reprezentanți ai Mass Global Energy Rom SRL, compania irakiană care construiește o mare centrală electrică pe gaze naturale la Mintia, au avut, joi, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Discuțiile au vizat…
Microîntreprindere 2026: Noile măsuri incluse în pachetul de relansare economică, anunțate de ministrul Finanțelor # HotNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit, joi, la o conferință de fiscalitate la care a participat și StartupCafe.ro, despre noul pachet de relansare economică, care conține și măsuri de sprijin pentru firme, inclusiv pentru microîntreprinderi.…
INTERVIU EXCLUSIV cu pictorul român care a lucrat aproape un deceniu pentru infractorul sexual Jeffrey Epstein: „Era tot timpul vesel” / Cum a apărut „Templul sexului”, unde aveau loc orgiile sexuale: „Mi-a cerut o idee. I-am propus un templu” # HotNews.ro
„Eu sunt în Palm Beach. Poți să vii până la mine?”. A fost primul dialog, la telefon, pe care Ion Nicola spune că l-a avut cu Jeffrey Epstein, pentru care pictorul român a lucrat ani…
Reacție rapidă a Chinei după ce Franța i-a arestat doi cetățeni într-un caz neobișnuit de spionaj ce a vizat rețeaua Starlink # HotNews.ro
Patru persoane, inclusiv doi cetățeni chinezi, au fost arestate în Franța sub suspiciunea de spionaj în favoarea Chinei și au fost aduse în fața unui judecător de instrucție, a anunțat miercuri târziu Parchetul din Paris,…
România a pierdut 231 de milioane de euro din PNRR din cauza amânării CCR pe pensiile magistraților, anunță Dragoș Pîslaru # HotNews.ro
Amânările repetate ale CCR de a da o decizie în cazul pensiilor magistraților au dus la neîndeplinirea jalonului 215 din PNRR, astfel că România pierde cei 231 de milioane de euro alocate reformei pensiilor magistraților,…
Prefectul Capitalei, despre drumul construit de Robert Negoiță anchetat acum de DNA: „S-a construit peste o magistrală de gaz, fără autorizaţii” # HotNews.ro
Drumul construit de primarul Sectorului 3 pe terenul privat al fratelui său a fost făcut fără autorizații peste o magistrală de gaz, iar Prefectura București a făcut demersuri pentru rezolvarea situațiilor, dar situația nu a…
VIDEO Ciprian Ciucu, mesaj din autobuz către angajații STB. Ce spune despre zvonurile privind tăierea salariilor # HotNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi dimineață, într-o transmisiune live pe Facebook din autobuz, că situaţia financiară a STB este „extrem de proastă”, dar a dat asigurări că eforturile de eficientizare a…
Incendiu puternic la centrul german de cercetare care găzduiește un accelerator de particule unic în lume # HotNews.ro
Pompierii intervin la un incendiu de proporții care a izbucnit joi dimineață la Centrul Helmholtz GSI din orașul Darmstadt, din sud-vestul Germaniei, care găzduiete un accelerator a ionilor grei, transmite Reuters. Potrivit publicației Hessenschau, incendiul…
Microsoft și Marea Britanie vor colabora pentru crearea unui sistem de detectare automată a „deepfake”-urilor din mediul online # HotNews.ro
Guvernul britanic a anunțat joi că va colabora cu Microsoft, cu mediul academic și cu experți pentru a dezvolta un sistem de identificare a materialelor „deepfake” din mediul online în contextul în care încearcă să…
Unul dintre cei mai cunoscuți producători de bijuterii, cu numeroase magazine și în România, se distanțează de argint # HotNews.ro
Producătorul danez de bijuterii Pandora, care are are peste 6.700 de puncte de vânzare în jurul lumii, inclusiv magazine în marile orașe din România, va introduce produse placate cu platină pentru a se distanța de…
Cine este Robert Negoiță, primarul PSD al Sectorului 3, ajuns în vizorul DNA după o investigație Recorder. Dator cu sume uriașe la stat și un episod controversat de acum de acum 16 ani # HotNews.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vizat joi înt-un dosar de abuz în serviciu, este cel mai longeviv primar de sector din București. Cine este Robert Negoiță În vârstă de aproape 54 de ani, Robert Negoiță…
Alerte de la ANM: Cod galben de ninsori și vânt puternic în mai multe județe / Ploi și lapoviță în mare parte din țară până vineri # HotNews.ro
Meteorologii au emis joi dimineață alerte cod galben de vânt puternic, precipitații însemnate cantitativ și ninsori viscolite la munte, valabilă până vineri dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunţă că, până vineri dimineaţă, va…
A doua zi de negocieri de pace la Abu Dhabi. Emisarul lui Putin atacă Europa, dar vede o evoluție „pozitivă” a discuțiilor cu Ucraina # HotNews.ro
Prima zi de negocieri, de miercuri, a fost una „productivă”, au declarat oficialii ucraineni, care nu au anunțat însă un rezultat concret în privința principalelor probleme ce blochează un eventual armistițiu, scrie Reuters. Ucraina și…
Dosarele Epstein provoacă un cutremur la Londra. De ce spun mai mulți laburiști că zilele premierului Keir Starmer sunt numărate # HotNews.ro
Decizia lui Keir Starmer de a-l numi pe veteranul Peter Mandelson în funcția de ambasador la Washington, în ciuda legăturilor acestuia cu abuzatorul sexual Jeffrey Epstein, îl pune acum în mare dificultate pe premier, care…
INS confirmă: România începe să strângă cureaua. Vânzările de alimente au scăzut în 2025, iar comercianții sunt îngrijorați de scăderea vânzărilor și a clienților # HotNews.ro
Statistica a confirmat joi faptul că vânzările din comerț (care aproximează foarte bine consumul privat) sunt în declin, anul trecut comerțul cu amănuntul crescând cu doar 0,2%, după ce vânzările de produse alimentare, băuturi şi…
BREAKING Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar # HotNews.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este vizat înt-un dosar de abuz în serviciu, în care procurorii DNA fac joi dimineață mai multe percheziții, inclusiv la locuința acestuia, au declarat pentru HotNews surse judiciare. Între faptele…
Legătura lui Epstein cu admiterea fiicei lui Woody Allen la facultate. Noi dezvăluiri din documentele Departamentului de Justiţie # HotNews.ro
Jeffrey Epstein i-a ajutat pe marele regizor american Woody Allen şi soția sa, Soon-Yi Previn, atunci când una dintre fiicele lor a depus dosarul de admitere la facultate, punând familia în legătură cu preşedintele Bard…
„Un moment grav pentru pacea internațională”. Ultimul tratat SUA-Rusia pentru controlul armelor nucleare a expirat azi. De ce este acest lucru îngrijorător # HotNews.ro
Expirarea acordului New Start este „îngrijorătoare, deoarece ambele părți au motive să-și extindă capacitățile strategice” nucleare, au spus cercetătorii citați de BBC. Ultimul tratat pentru controlul armelor nucleare între SUA și Rusia a expirat, stârnind…
ESET: Reducerea complexității cibernetice – o prioritate esențială pentru companiile moderne # HotNews.ro
Ecosistemul digital în care operează companiile evoluează rapid, alimentat de avansul tehnologic și, mai recent, de ritmul accelerat al inovațiilor bazate pe inteligență artificială. Conform specialiștilor în securitate de la ESET, deși aceste transformări susțin…
LOTO. Tragerile LOTO de joi, 5 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 9,94 milioane de euro # HotNews.ro
Joi, 5 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 1 februarie, Loteria Română a acordat 30.714 câștiguri în…
România are un talent ciudat de a transforma probleme structurale în dezbateri morale fără soluții practice. Așa se întâmplă și cu tinerii NEET – cei care nu sunt studenți, nu muncesc și nu urmează nicio…
Bolojan, avertisment pentru CCR după amânările repetate ale deciziei privind pensiile magistraţilor: „Voi informa asupra consecinţelor” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că urmează să informeze astăzi, 5 februarie, Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor, spunând că, pe acest capitol România înregistrează „o reținere de 230…
Laureatul Nobel în Economie Vernon Smith a devenit miercuri Doctor Honoris Causa al ASE # HotNews.ro
Miercuri seara, într-o ceremonie desfășurată în Aula Magna a Academiei de Studii Economice, prof.dr. Vernon Sith, laureat al Premiului Nobel (pe care l-a împărțit cu Daniel Kahneman) a primit distincția de Doctor Honoris Causa al…
Un controlor de tren a fost omorât de un călător pe care l-a prins fără bilet, în Germania # HotNews.ro
Un tânăr controlor de tren a murit miercuri după ce a fost lovit de un pasager care călătorea fără bilet, în landul Renania-Palatinat, a anunțat compania feroviară națională Deutsche Bahn, transmite AFP. Incidentul a avut…
Consumatorii casnici care semnează până la 25 februarie contracte cu Nova Power&Gas vor beneficia de un preț mai bun decât cel de 0,45 lei/MWh practicat de Hidroelectrica pentru energia furnizată, pe o perioadă limitată la…
Nu este vorba doar despre numărul total de kilometri de autostrăzi care vor fi deschiși traficului. Anul 2026 vine cu tipuri de proiect inaugurate în premieră în România. Unul dintre ele este primul tunel forat de…
INVESTIGAȚIE. Cum au ajuns să plece din România către Israel exporturi militare de zeci de milioane de euro în 2025. Componente pentru Elbit, transportate cu avioane de linie. „Eu sunt un furnizor, pe mine nu mă interesează ce face clientul cu produsul” # HotNews.ro
România a făcut exporturi militare în Israel, în 2025, în valoare de cel puțin 35 de milioane de euro, potrivit datelor obținute de site-ul de investigații Snoop. Majoritatea transporturilor au fost făcute cu avionul, iar…
Ce este Moltbook, rețeaua socială „interzisă oamenilor”, pe care IA-urile ar discuta în secret # HotNews.ro
Prezentată drept o rețea socială rezervată mașinilor, Moltbook a fascinat pasionații de IA și mass-media. În realitate, platforma este în mare măsură manipulabilă de către oameni și afectată de breșe de securitate, scrie Liberation. Marți…
Xi Jinping îi spune lui Trump că SUA trebuie să fie prudentă atunci când furnizează arme Taiwanului # HotNews.ro
Liderul Chinei, Xi Jinping, a numit Taiwanul „cea mai importantă problemă” în relațiile sino-americane, în timpul unei convorbiri telefonice de miercuri cu președintele american Donald Trump, notează BBC. Xi i-a spus lui Trump să fie…
Nike, prinsă într-un război al lui Trump. Compania de haine sport a ajuns să fie anchetată # HotNews.ro
Agenția americană care aplică legile împotriva discriminării la locul de muncă a afirmat miercuri, într-un document depus la tribunal, că anchetează compania de echipament sportiv Nike pentru presupusă discriminare împotriva persoanelor albe prin politicile ei…
Zelenski, sceptic cu privire la reluarea dialogului cu Moscova dorită de Macron. „Interesul lui Putin este să umilească” # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seară, într-un interviu pentru France 2, că „interesul lui Putin este să umilească Europa”, în condiţiile în care preşedintele francez Emmanuel Macron afirmase marţi că reluarea dialogului cu…
Revoluția digitală a „puiului prăjit” în China. KFC se laudă cu cel mai mare program de loialitate din lume cu ajutorul AI # HotNews.ro
Compania-mamă a KFC din China a raportat o creștere agresivă a programelor sale digitale de loialitate, depășind 590 de milioane de membri, ceea ce reprezintă peste 40% din populația țării, informează miercuri Reuters. Yum China,…
