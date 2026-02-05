Cupa Ligii Angliei: Manchester City va juca finala competiţiei cu Arsenal Londra

5 februarie 2026

Echipa Manchester City s-a calificat miercuri seara în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a învins în manşa secundă a semifinalelor, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Newcastle. În finală, Manchester City o va înfrunta pe Arsenal Londra

USR vrea plata primei zile de concediu pentru bolnavii cronici Bursa
Parlamentarii USR vor vota amendamentul care asigură plata primei zile de concediu medical pentru toţi bolnavii cronici
Cupa Italiei: Inter s-a calificat în semifinale, după 2-1 cu Torino Bursa
Echipa Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Torino, în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Nerazzurrii s-au calificat în semifinale
Superliga: Dinamo s-a impus la Farul Constanţa, scor 3-2 Bursa
Echipa bucureşteană Dinamo a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 25-a din Superligă
Baschet masculin: U BT Cluj, eşec dramatic după prelungiri cu liderul Hapoel Ierusalim Bursa
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare şi după prelungiri, scor 114-104 (48-33, 96-96), de formaţia Hapoel Ierusalim, liderul grupei A din BKT EuroCup
Ciprian Şerban: and #8221;A fost desemnat câştigătorul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa and #8221; Bursa
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă joi că a fost desemnată câştigătoare Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. - SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L., pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa, etapa III
Guvernul susţine accelerarea proiectului strategic de la Mintia Bursa
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii companiei Mass Global Energy Rom, în contextul dezvoltării centralei electrice pe gaze naturale de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România
Premierul discută despre centrala de la Mintia Bursa
Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii Mass Global Energy Rom pentru discuţii privind dezvoltarea centralei pe gaze naturale de la Mintia, proiect energetic major în România
Antonio Guterres, îngrijorat de o and #8221;prăbuşire and #8221; a Cubei, din cauza penuriei de petrol Bursa
Secretarul general al ONU Antonio Guterres este and #8221;extrem de îngrijorat de situaţia umanitară din Cuba, care se va agrava, eventual se va prăbuşi and #8221;, dacă Statele Unite continuă să ameninţe aprovizionarea insulei cu petrol, avertizează un purtător de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric
ONU: and #8221;Ameninţarea Statului Islamic a crescut în mod constant and #8221; Bursa
Ameninţarea pe care o reprezintă Statul Islamic (SI) în lume and #8221;a crescut în mod constant and #8221; începând din vara lui 2025 şi devine tot mai and #8221;complex and #8221; de oprit din cauza capacităţii de adaptare a grupării, estimează Biroul ONU însărcinat cu lupta împotriva terorismului (UNOCT)
Cupa Spaniei: Real Sociedad a revenit de la 1-2 cu Alaves şi merge în semifinale, scor 3-2 Bursa
Echipa Real Sociedad a învins miercuri seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Deportivo Alaves, în sferturile de finală ale Cupei Spaniei. Real Sociedad s-a calificat în semifinale
Agenţii AI devin resursă de bază în companiile din România în 2026 Bursa
Companiile din România trec într-o nouă fază a digitalizării, în care automatizarea bazată pe inteligenţă artificială devine parte din activitatea de zi cu zi.
Ministrul Muncii:Pentru pensionarii cu pensii mici propunem un sprijin din partea statului Bursa
Pensionarii cu pensii mici au simţit mai mult decât oricine impactul creşterii TVA şi al inflaţiei de anul trecut şi pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie şi decembrie, a anunţat, joi, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre Florin Manole, potrivit Agerpres.
Braşov, Sinaia şi Predeal, cele mai căutate destinaţii de Ziua Îndrăgostiţilor Bursa
Braşov, Sinaia şi Predeal domină preferinţele cuplurilor de Ziua Îndrăgostiţilor.
Dezarmare nucleară: NATO face apel la reţinere după expirarea Tratatului New START Bursa
NATO face apel la and #8222;reţinere şi responsabilitate and #8221; după expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară între Rusia şi Statele Unite, a declarat joi un oficial al Alianţei Nord-Atlantice, citat de Agerpres.
SUA şi UE au convenit asupra primului lor plan de acţiune pentru comerţul cu minereuri critice Bursa
Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat miercuri primul lor plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minereuri, informează Agerpres.
Neakaisa.ro estimează creştere de 20% în 2026 şi îşi consolidează echipa managerială Bursa
Neakaisa.ro, retailer online autohton specializat în obiecte sanitare şi produse pentru amenajarea casei, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 7,75 milioane euro, în creştere cu 7% faţă de anul precedent.
Majoritatea dintre noi alegem plăţile digitale în vacanţa de iarnă Bursa
Opt din zece dintre noi intenţionăm să achităm cheltuielile vacanţelor de iarnă folosind cardul sau telefonul, arată cel mai recent studiu Visa.
Declaraţiile şi acţiunile SUA faţă de Rusia se contrazic, declară ministrul de externe rus Bursa
Sancţiunile şi măsurile recente ale SUA împotriva Rusiei contrazic declaraţiile Washingtonului că ar căuta o îmbunătăţire a relaţiilor şi o cooperare reciproc avantajoasă cu Moscova, a declarat joi ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de Agerpres.
Retailul modern din România depăşeşte 5 milioane mp Bursa
Piaţa de retail modern din România a depăşit pragul de 5 milioane de metri pătraţi în 2025, după livrări de aproximativ 190.000 mp de spaţii comerciale noi, cu 20% peste media ultimilor cinci ani.
Ciucu: Nu vor fi şoferi şi vatmani concediaţi; nu li se vor reduce lor salariile Bursa
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit asigurări, joi, că eforturile de eficientizare a activităţii STB nu vor duce la concedieri în rândul vatmanilor sau al şoferilor, informează Agerpres.
BT Broker de Asigurare lansează prima reţea de francize la nivel naţional Bursa
BT Broker de Asigurare, lider în intermedierea poliţelor CASCO, a demarat extinderea la nivel naţional prin propria reţea de francize, primul parteneriat fiind încheiat cu DIASIG VEST, companie din Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Contractul a fost semnat de Valentin Coroiu, director general al BT Broker de Asigurare, şi Diana Borzan, administratorul DIASIG VEST, se arată în comunicat.Conform sursei menţionate, noua reţea de francize va oferi clienţilor acces la consultanţă şi soluţii personalizate direct în comunităţile locale. Comunicatul subliniază că partenerii locali vor beneficia de sprijinul Grupului Financiar Banca Transilvania şi de acces la un portofoliu variat de produse de asigurare.Directorul general al BT Broker de Asigurare, Valentin Coroiu, a declarat că franciza reprezintă o direcţie strategică pentru companie, care urmăreşte să aducă clienţilor o experienţă mai accesibilă şi mai apropiată de nevoile lor, potrivit comunicatului remis redacţiei.BT Broker de Asigurare şi-a anunţat anterior planul de a se transforma din broker specializat într-un broker universal cu acoperire naţională şi servicii digitale extinse, subliniază sursa precizată, vizând atât persoanele fizice, cât şi companiile. La finalul anului 2025, compania avea peste 46.000 de clienţi, iar numărul poliţelor intermediate a crescut cu 17% faţă de anul precedent, ajungând la aproape 140.000, mai adaugă comunicatul.
Star Invest îl numeşte pe Adrian Tănase în funcţia de CFO Bursa
Star Residence Invest, prima platformă investiţională listată la Bursa de Valori Bucureşti dedicată sectorului imobiliar, şi-a consolidat echipa de management prin numirea lui Adrian Tănase în funcţia de Chief Financial Officer (CFO).
Melania Trump spune că discuţiile cu echipa lui Putin despre eliberarea copiilor ucraineni continuă Bursa
Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a declarat miercuri că rămâne în contact cu echipa preşedintelui rus Vladimir Putin în efortul de a asigura întoarcerea acasă a mai multor copii ucraineni din Rusia, potrivit Agerpres.
Vest Ventures: primul fond regional de capital de risc din vestul României Bursa
Vest Ventures, primul fond de investiţii de capital de risc din vestul României, cofinanţat din fonduri europene, a fost lansat oficial pe 4 februarie, în cadrul Romanian Startup Summit de la Timişoara.
ADVERTORIAL Subiect: De ce unele evenimente rămân în memorie, iar altele nu Bursa
Într-un eveniment corporate, succesul nu se măsoară doar în logistică impecabilă, agendă respectată sau organizare fără cusur. Succesul real se simte. Se vede în reacţiile invitaţilor şi se păstrează în memoria lor.
ADVERTORIAL ESET: O nouă prioritate critică pentru organizaţiile moderne - reducerea complexităţii cibernetice Bursa
Mediul digital în care operează companiile se află într-o continuă expansiune, determinată de progresul accelerat al tehnologiilor IT şi, mai recent, de integrarea soluţiilor bazate pe inteligenţă artificială. Deşi aceste evoluţii susţin scalabilitatea şi eficienţa operaţională, ele introduc şi riscuri cibernetice semnificative, dificil de gestionat pentru multe organizaţii, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
Transelectrica şi Georgia semnează memorandum pentru cablu submarin în Marea Neagră Bursa
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. şi Georgian State Electrosystem JSC (GSE), operatorii de transport şi de sistem din România, respectiv Georgia, au semnat miercuri, 4 februarie 2026, un Memorandum de Înţelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia - România printr-un cablu submarin în Marea Neagră.
AEI: and #8222;Băieţii deştepţi and #8221; profită de plafonarea preţului la gaze Bursa
Prelungirea plafonării preţului la gaze, în vigoare până la 1 aprilie 2026 pentru consumatorii casnici la 0,31 lei/kWh, trece dincolo de simpla protecţie socială şi devine un mecanism care avantajează furnizorii mari şi traderii, avertizează Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).
Trump vrea să transfere controlul alegerilor de la state la guvernul federal, în ciuda Constituţiei Bursa
Preşedintele Donald Trump intensifică atacurile asupra sistemului electoral american, recurgând la percheziţii, acţiuni juridice şi propuneri de and #8222;naţionalizare and #8221; a scrutinurilor, pe fondul alegerilor de la mijloc de mandat din noiembrie, care par dificile pentru Partidul Republican.
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3 Bursa
Procurorii anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Noul ambasador al Republicii Moldova în România este Mihail Mîţu Bursa
Republica Moldova va avea ambasadori noi în România, Ucraina, Franţa şi China, iar Mihail Mîţu va fi noul ambasador la Bucureşti, relatează news.ro. Decretele preşedintei Maia Sandu privind numirea acestora au fost publicate joi în Monitorul Oficial.
Rusia va continua să furnizeze petrol Cubei Bursa
Rusia a furnizat petrol Cubei în ultimii ani şi va continua să o facă, a declarat ambasadorul Rusiei la Havana, Viktor Coroneli, într-un interviu acordat agenţiei RIA Novosti, relatează Agerpres.
Ministrul Finanţelor: România mută accentul de pe consum pe investiţii masive în 2026 Bursa
Anul 2026 va marca o schimbare importantă în strategia economică a României, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
UE pregăteşte returnarea migranţilor afgani ilegali Bursa
Comisia Europeană a început misiuni tehnice în Afganistan pentru a pregăti returnarea migranţilor aflaţi ilegal pe teritoriul Uniunii Europene, potrivit declaraţiilor purtătorului de cuvânt pentru afaceri interne, Markus Lammert.
Guvernul acordă sprijin financiar de urgenţă pomicultorilor afectaţi de îngheţ Bursa
Guvernul va analiza în şedinţa de joi mai multe proiecte importante, printre care acordarea unui sprijin financiar de urgenţă pentru sectorul pomicol afectat de îngheţul târziu din primăvara anului 2025.
China interzice and #8221;mânerele ascunse and #8221; la uşile auto Bursa
China va elimina treptat, începând din 2027, and #8222;mânerele ascunse and #8221; de la uşile automobilelor, devenind prima ţară care interzice un design popularizat de producătorul american Tesla şi preluat ulterior de constructori chinezi precum Xiaomi, relatează news.ro.
Bolojan informează CCR asupra amânării deciziilor privind pensiile magistraţilor Bursa
Premierul Ilie Bolojan urmează să aducă, joi, în faţa Curţii Constituţionale (CCR) detalii despre consecinţele amânării unor decizii legate de pensiile magistraţilor.
Serbia caută acorduri energetice cu UE Bursa
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că Serbia îşi diversifică sursele de aprovizionare cu gaze naturale şi poartă deja discuţii pentru achiziţii prin mecanismul comun de cumpărare al Uniunii Europene, în contextul reducerii dependenţei de importurile din Rusia, relatează news.ro.
Rusia ameninţă continuarea războiului în timp ce negocierile cu Ucraina încep la Abu Dhabi Bursa
Rusia a ameninţat miercuri că va continua ostilităţile în Ucraina dacă Kievul nu va accepta condiţiile sale, în timp ce un nou ciclu de negocieri, în prezenţa oficialilor americani, a început la Abu Dhabi pentru a încerca să pună capăt celor patru ani de război.
Amazon lansează oficial Alexa+ Bursa
Amazon a anunţat miercuri că noul său asistent vocal bazat pe inteligenţă artificială, Alexa+, devine disponibil pentru toţi utilizatorii din Statele Unite, după aproape un an de la lansarea în regim de acces anticipat, relatează news.ro.
Tratatul nuclear între Statele Unite şi Rusia expiră Bursa
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat miercuri Washingtonul şi Moscova să ajungă rapid la un acord privind un nou tratat de dezarmare nucleară, în contextul în care acordul existent expiră and #8222;astăzi, la miezul nopţii (GMT) and #8221;, marcând and #8222;un moment grav pentru pacea şi securitatea internaţională and #8221;, relatează news.ro.
UE aprobă împrumutul de 90 miliarde euro pentru Ucraina, urmează votul final Bursa
Trimişii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord asupra detaliilor unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, fonduri menite să acopere nevoile financiare ale Kievului în perioada 2026-2027 şi să susţină efortul de apărare împotriva invaziei ruse.
SUA şi Iranul reiau negocierile în Oman, fără acord asupra agendei Bursa
Statele Unite şi Iranul au confirmat oficial că vor relua negocierile vineri, la Muscat, în Oman, însă rămân în dezacord asupra agendei discuţiilor.
India nu renunţă complet la petrolul rusesc Bursa
Kremlinul a respins marţi afirmaţia preşedintelui american Donald Trump, potrivit căreia India ar fi fost de acord să înceteze achiziţiile de petrol rusesc în cadrul unui nou acord comercial cu Statele Unite, relatează news.ro.
CSM Oradea, victorie în FIBA Europe Cup cu Pallacanestro Reggiana Bursa
Vicecampioana CSM Oradea a bifat miercuri, pe teren propriu, a doua victorie din grupa L a FIBA Europe Cup, scor 81-77 (34-37), cu liderul Pallacanestro Reggiana. CSM Oradea a ratat anterior calificarea în sferturile de finală.
Jocurile Olimpice de iarnă au început deja, cu proba de curling Bursa
Jocurile Olimpice de iarnă au început miercuri cu primele confruntări de curling la Cortina, dar au fost întrerupte la scurt timp din cauza unei pene de curent, relatează AP.
FRF: Biletele pentru meciul Turcia - România se pun în vânzare vineri Bursa
Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat că biletele pentru partida Turcia - România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, vor fi puse în vânzare vineri.
Emma Răducanu s-a calificat în sferturi la Transylvania Open Bursa
Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat miercuri în semifinalele turneului WTA Transylvania Open, după ce a dispus de Kaja Juvan, în optimi.
Volei feminin: CSO Voluntari s-a calificat în sferturile CEV Cup Bursa
Vicecampioana CSO Voluntari a învins miercuri, pe teren propriu, echipa poloneză Moya Radomka Radom, scor 3-1, în manşa retur din faza play-off a CEV Cup şi se califică în sferturile competiţiei.
