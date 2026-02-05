Cupa Ligii Angliei: Manchester City va juca finala competiţiei cu Arsenal Londra

10:40

BT Broker de Asigurare, lider în intermedierea poliţelor CASCO, a demarat extinderea la nivel naţional prin propria reţea de francize, primul parteneriat fiind încheiat cu DIASIG VEST, companie din Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Contractul a fost semnat de Valentin Coroiu, director general al BT Broker de Asigurare, şi Diana Borzan, administratorul DIASIG VEST, se arată în comunicat.Conform sursei menţionate, noua reţea de francize va oferi clienţilor acces la consultanţă şi soluţii personalizate direct în comunităţile locale. Comunicatul subliniază că partenerii locali vor beneficia de sprijinul Grupului Financiar Banca Transilvania şi de acces la un portofoliu variat de produse de asigurare.Directorul general al BT Broker de Asigurare, Valentin Coroiu, a declarat că franciza reprezintă o direcţie strategică pentru companie, care urmăreşte să aducă clienţilor o experienţă mai accesibilă şi mai apropiată de nevoile lor, potrivit comunicatului remis redacţiei.BT Broker de Asigurare şi-a anunţat anterior planul de a se transforma din broker specializat într-un broker universal cu acoperire naţională şi servicii digitale extinse, subliniază sursa precizată, vizând atât persoanele fizice, cât şi companiile. La finalul anului 2025, compania avea peste 46.000 de clienţi, iar numărul poliţelor intermediate a crescut cu 17% faţă de anul precedent, ajungând la aproape 140.000, mai adaugă comunicatul.