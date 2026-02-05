Pieter Mulier este noul director creativ al Versace
G4Media, 5 februarie 2026 14:20
Pieter Mulier este noul chief creative officer al Versace, a anunțat compania astăzi. Designerul belgian vine de la Alaïa, unde a avut un mandat de succes după ce a fost numit, în 2021, primul director creativ al casei de la moartea fondatorului Azzedine Alaïa, în 2017, scrie Vogue. Numirea lui Mulier va intra în vigoare […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
14:40
Mai mult de un francez din trei consideră acceptabilă recurgerea la tortură, un procent în continuă creștere de 25 de ani # G4Media
Treizeci și opt la sută dintre francezi consideră acceptabilă recurgerea la tortură în anumite cazuri excepționale, relevă joi, 5 februarie, un sondaj Ifop realizat pentru Asociația creștinilor pentru abolirea torturii (Acat), care deplânge „o banalizare îngrijorătoare”, scrie BFM TV. Cifra este în ușoară creștere față de acum 10 ani; în 2016, procentul era de 36%, […] © G4Media.ro.
14:40
Viitorul cabinetelor veterinare din România în 2026: Cerere mai mare pentru tratamente moderne, dar finanțare în scădere | Studiu Ipsos Vets Monitor # G4Media
Medicii veterinari din România se așteaptă la o creștere a cererii pentru suplimente nutriționale, vaccinuri, terapii specializate și tratamente pentru managementul durerii în 2026, potrivit celui mai recent studiu Ipsos Vets Monitor. În același timp, sectorul se confruntă cu presiuni tot mai mari în urma reducerii finanțării guvernamentale pentru cabinetele veterinare. Studiul, realizat în luna […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
14:30
Autoritatea germană pentru concurență a interzis Amazon să impună plafoane de preț comercianților online din marketplace-ul său din Germania și, pentru prima dată, a cerut recuperarea a mai multor milioane de euro despre care afirmă că firma americană le-ar fi obținut prin comportamente anticoncurențiale, scrie Fashion Network. „Amazon concurează direct cu alți comercianți din marketplace-ul […] © G4Media.ro.
14:30
Pană masivă de curent în orașul german Stuttgart. Un incident similar din Berlin a fost atribuit extremiștilor de stânga # G4Media
O pană de curent extinsă a afectat joi dimineaţă oraşul german Stuttgart, situaţie care a provocat paralizarea traficului şi a perturbat transportul public, în timp ce numeroase alarme de incendiu s-au declanşat automat, relatează agenţia DPA, citată de Agerpres. Operatorii reţelei de electricitate nu au precizat imediat cauza acestui blackout, dar au anunţat mai târziu […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:20
14:20
UNICEF solicită incriminarea conținutului cu inteligență artificială care prezintă abuzuri sexuale # G4Media
UNICEF a făcut miercuri un apel către state pentru a introduce pedepse împotriva materialelor realizate cu inteligență artificială care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Organizația a anunțat că în prezent există un număr tot mai mare de imagini artificiale care sexualizează minori, scrie Reuters preluată de MEDIAFAX. Agenția ONU a solicitat și companiilor care dezvoltă astfel […] © G4Media.ro.
14:20
Sezonul ATP 2026 a început. Tocmai ce a avut loc primul Mare Șlem – Australian Open (câștigat de Carlos Alcaraz) – însă multe alte turnee în circuit vor avea loc pe parcursul acestui sezon. Un an deosebit de încărcat îi așteaptă pe pasionații de tenis. Dacă sezonul 2026 a debutat în trombă, cu titlul cucerit […] © G4Media.ro.
Acum o oră
14:10
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic # G4Media
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a confirmat joi posibilitatea interzicerii cultivării organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul unui stat membru, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Astfel, instanţa cu sediul la Luxemburg a confirmat legalitatea interdicţiei impuse de Italia privind cultivarea soiului de porumb MON 810, implementată […] © G4Media.ro.
14:10
Pilotul McLaren de Formula 1, Oscar Piastri, a susținut abordarea mai lejeră a echipei în ceea ce privește libertatea acordată lui și coechipierului său Lando Norris de a concura pe picior de egalitate, mai exact acele „papaya rules”, sperând ca echipa să evite „să ne provocăm singuri niște bătăi de cap de care nu aveam […] © G4Media.ro.
14:10
Nicușor Dan: Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al SUA pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că ”exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”. Șeful statului a vorbit într-o postare pe X despre antrenamentul comun de la Smârdan, […] © G4Media.ro.
14:00
Pe imaginile surprinse joi, 5 ianuarie, în zona pârtiei Lupului din Poiana Brașov se observă prezența unei ursoaice cu pui într-o zonă frecventată de iubitorii de schi – copii și adulți. „Pot părea amuzanți, uneori drăgălași, dar nu trebuie să uităm că animalele sălbatice reprezintă un pericol real! Jandarmii montani sunt prezenți în zonă, iar […] © G4Media.ro.
14:00
Hotărârea președintelui Trump de a distruge ordinea mondială actuală a dat naștere unei industrii artizanale dedicate explicării viziunii sale asupra modului în care funcționează lumea și rolul Americii în aceasta, scrie New York Times. Profesorii și experții au invocat politica marilor puteri și realismul nemilos, precum și președinții anteriori și oamenii puternici autoritari. Dar există […] © G4Media.ro.
13:50
Witkoff: Delegaţiile SUA, Ucrainei şi Rusiei au convenit la Abu Dhabi asupra unui schimb de 314 de prizonieri de război # G4Media
Delegaţiile SUA, Ucrainei şi Rusiei au convenit la discuţiile lor de joi de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, asupra unui schimb de prizonieri, a anunţat emisarul special american Steve Witkoff, care a adăugat că sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului, relatează Reuters şi AFP. „Astăzi, delegaţiile din SUA, Ucraina […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:40
Noutate pe piața asigurărilor: Hellas Direct lansează FlexiPay, primul sistem de asigurări auto în 12 tranșe cu zero împrumuturi și fără credit # G4Media
Hellas Direct a lansat FlexiPay, un sistem de plată care permite șoferilor din România să achite asigurarea auto în 12 tranșe lunare: fără împrumuturi, fără credit și cu o rată de aprobare de 100%. Produsul apare într-un context în care costurile creditelor cresc, iar presiunea pe bugetele familiilor este tot mai mare. FlexiPay le oferă o […] © G4Media.ro.
13:30
Trei surori adolescente din India s-au sinucis după ce părinții le-au fost confiscat telefoanele mobile / Renunțaseră la școală și erau dependente de cultura coreeană # G4Media
Autoritățile indiene au deschis o anchetă privind sinuciderile a trei surori dependente de cultura coreeană, după ce părinții acestora le-au confiscat telefoanele mobile, au relatat joi poliția și presa locală, scrie Mediafax. Decesele, care au avut loc în Ghaziabad, o suburbie a orașului New Delhi, au reaprins îngrijorările cu privire la consecințele dependenței puternice de […] © G4Media.ro.
13:20
Un nou tratament oral promite reducerea drastică a colesterolului „rău” pentru pacienții cu risc cardiovascular ridicat, oferind o alternativă la terapiile injectabile, scrie agenția de știri AP, citată de Mediafax. Un medicament experimental în formă de pastilă, conceput pentru a scădea nivelul colesterolului, ar putea deveni o opțiune terapeutică esențială pentru milioane de oameni expuși […] © G4Media.ro.
13:20
Două mânze gemene, sănătoase, din rasa Furioso North-Star au fost născute la Herghelia Ruşeţu din judeţul Buzău, un eveniment rar, consideră specialiştii, în situaţia în care după fătare se pot ivi uneori complicaţii grave care pot duce la decesul lor. Evenimentul a luat prin surprindere responsabilii hergheliei, parte a Direcţiei de Creştere, Exploatare şi Ameliorare […] © G4Media.ro.
13:20
Vest Ventures, primul fond regional de investiții de capital de risc din vestul României, s-a lansat cu un buget de 16,6 milioane de euro # G4Media
Vest Ventures, primul fond de investiții de capital de risc din vestul României, cofinanțat din fonduri europene, a fost lansat oficial, marcând debutul unui program continuu dedicat susținerii antreprenoriatului inovator și dezvoltării startup-urilor cu potențial de creștere regională. Lansarea a avut loc în cadrul evenimentului Romanian Startup Summit, organizat la cinema Timiș din Timișoara. Fondul […] © G4Media.ro.
13:10
USR anunță că va vota în Parlament pentru ca toți bolnavii cronici să beneficieze de plata primei zile de concediu medical # G4Media
Parlamentarii USR vor vota în Parlament ca toți bolnavii cronici, fără discriminare, să beneficieze de plata primei zile de concediu medical. „USR a solicitat public, încă de la finalul anului trecut, ca românii cu adevărat bolnavi să nu fie pedepsiți din cauza celor care au comis abuzuri susținând că suferă de boli închipuite”, se arată […] © G4Media.ro.
13:10
Un italian este anchetat pentru crimă în cazul ”vânătorii de oameni” din Sarajevo. E acuzat că ucidea bosniaci cu luneta în expediții de ”safari uman” # G4Media
Un șofer italian de camion, în vârstă de 80 de ani, este anchetat pentru omucidere voluntară agravată și recidivă în cadrul anchetei privind cazul așa-numiților „lunetişti de weekend”, care au plătit pentru a ucide oameni, inclusiv femei, bătrâni și copii, la Sarajevo, oraș asediat de sârbii bosniaci între 1992 și 1995, transmite La Stampa, citată […] © G4Media.ro.
13:00
33 de angajați ai CFR, trimiși în judecată pentru fraudă / Întrebau ChatGPT ce să le răspundă anchetatorilor # G4Media
33 de angajați vor fi trimiși în judecată pentru fapte de fraudă. În încercarea de a scăpa de pedeapsă sau de a-și diminua responsabilitatea, aceștia întrebau aplicația ChatGPT ce răspunsuri să dea la anchetă, scrie Mediafax. 33 de angajați ai CFR vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub acuzația […] © G4Media.ro.
13:00
Anchetă a publicației italiene Corriere Della Sera, via Rador: Timp de decenii, s-a crezut că problema conturilor naziste din băncile elvețiene a fost definitiv închisă. Acum, o nouă anchetă o redeschide cu cifre care schimbă amploarea problemei: 890 de rapoarte bancare necunoscute anterior au apărut la Credit Suisse, acum parte a UBS. Republicanul Chuck Grassley […] © G4Media.ro.
12:50
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din două judeţe, valabil până vineri, la prânz, transmite Agerpres. „Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, INHGA a emis Codul portocaliu, care este valabil în intervalul 5 februarie, ora 21:00 […] © G4Media.ro.
12:50
Von der Leyen se pregătește să semneze acordul comercial cu Australia, după cele cu India și Mercosur # G4Media
La sfârșitul lunii februarie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va călători în Australia pentru a încerca să încheie un acord comercial mult amânat, au declarat pentru Euronews Italia surse oficiale, potrivit Rador. Încheierea acordului ar marca o altă victorie comercială a Comisiei pe fondul tensiunilor geopolitice sporite cu Statele Unite și China, după […] © G4Media.ro.
12:50
Editorial Wall Street Journal, via Rador: Președintele Trump este cu totul implicat în Venezuela, totodată gândindu-se și la o eventuală operațiune militară în Iran, dar războiul din Ucraina apasă greu or, Vladimir Putin dorește ca lumea să creadă că el nu poate fi învins. Un nou raport detaliat evidențiază faptul că Putin nu câștigă, iar […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:40
SUA a anunțat că vrea să coopereze cu România în ceea ce privește mineralele critice. Anunțul a fost făcut joi prin intermediul Ambasadei SUA la București, potrivit Mediafax. Reprezentanții Ambasadei SUA de la București au publicat un mesaj pe pagina de Facebook. Ei susțin că vor să colaboreze cu România în ceea ce privește consolidarea […] © G4Media.ro.
12:40
Bitcoin se apropie de pragul de 70.000 de dolari și provoacă investitorilor o „teamă extremă” # G4Media
Bitcoin continuă să scadă. La ora 12:30, regina criptomonedelor se tranzacționa la circa 71.560 de dolari pe CoinMarketCap, în scădere cu 6% într-o zi și cu 18,5% într-o săptămână. Mai devreme în această dimineață, bitcoinul a atins chiar 70.000 de dolari, un prag tehnic important, revenind la cel mai scăzut nivel din octombrie 2024. Bitcoinul […] © G4Media.ro.
12:40
Confruntată cu riscuri din ce în ce mai mari la adresa cablurilor de date submarine, care transportă 99% din traficul de internet intercontinental, şi sunt esenţiale pentru viaţa modernă şi economia europeană, Comisia Europeană a introdus joi un nou set de instrumente pentru securitatea cablurilor, care cuprinde măsuri de atenuare a riscurilor, precum şi o […] © G4Media.ro.
12:30
Comandant ucrainean: Armata rusă se confruntă cu un „dezastru” după blocarea accesului militar la terminale Starlink # G4Media
Consilierul ministrului ucrainean al Apărării, Serhii Beskrestnov (indicativul Flash), a declarat că trupele ruse se confruntă cu un “dezastru” pe front din cauza blocării terminalelor Starlink în ultimele zile, transmite BBC. „Inamicul nu se confruntă doar cu o problemă pe linia frontului, ci cu un dezastru. Comanda și controlul trupelor s-au prăbușit. Operațiunile de asalt […] © G4Media.ro.
12:30
Iranul a declanșat o campanie de represalii împotriva medicilor care au îngrijit protestatari răniți # G4Media
Regimul de la Teheran a declanșat o campanie de represalii împotriva medicilor și a asistenților care au tratat protestatarii răniți în timpul manifestațiilor violente din ianuarie. Cadrele medicale sunt arestate și intimidate pentru a fi forțate să colaboreze cu autoritățile și pentru a reduce la tăcere martorii atrocităților petrecute în unitățile spitalicești, arată publicația Il […] © G4Media.ro.
12:10
Attila Korodi, primarul din Miercurea Ciuc: Majorarea impozitelor locale a dus la o stare de nervozitate reală în societate / Presiune crescută din partea electoratului # G4Media
”Ar trebui să tăcem și să nu spunem? Nu, trebuie să spunem”, afirmă primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Attila Korodi (UDMR), care susține că majorarea impozitelor locale a adus societatea într-o stare de nervozitate reală, transmite Mediafax. Majorarea impozitelor locale a generat o tensiune accentuată în rândul populației, iar gradul de suportabilitate al oamenilor a fost depășit, […] © G4Media.ro.
12:10
Planeta la 1,5°C: 2025, anul în care Europa a trecut pragul critic al climei – al treilea cel mai cald din istoria observațiilor / Șase grafice esențiale # G4Media
Climatologul Bogdan Antonescu a realizat șase grafice care spun povestea anului 2025. Concentrația de CO₂ a atins un nou record, temperatura globală s-a apropiat de pragul de 1,5°C, Europa a fost aproape integral peste mediile climatice, iar România a înregistrat un număr semnificativ mai mare de zile cu stres termic sever. Datele arată, în perspectiva […] © G4Media.ro.
12:10
Aliatul pro-rus al lui George Simion din Republica Moldova lansează o informație falsă despre o presupusă fabrică de muniții care ar transforma țara într-o țintă pentru Rusia # G4Media
Guvernul Republicii Moldova a respins afirmațiile deputatului Vasile Costiuc, potrivit căruia la Ungheni s-ar construi o fabrică de arme și muniții și care ar transforma Republica Moldova într-o țintă pentru Rusia. În realitate e vorba despre o fabrică de cartușe pentru arme de vânătoare. Vasile Costiuc, care are multiple legături cu Rusia, a făcut campanie pentru […] © G4Media.ro.
12:00
SUA şi UE au convenit asupra primului lor plan de acţiune pentru comerţul cu minereuri critice și contracarează astfel concurența Chinei # G4Media
Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat miercuri primul lor plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minereuri, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
12:00
Îndemnat de fosta lui soţie să ofere explicaţii, Bill Gates spune că ”regretă fiecare minut” petrecut cu Epstein # G4Media
Miliardarul american Bill Gates a declarat într-un interviu acordat miercuri că „regretă fiecare minut” petrecut alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein, dar că nu are nimic să îşi reproşeze, după ce fosta lui soţie, Melinda French Gates, a spus că magnatul trebuie să ofere explicaţii despre acea relaţie, informează AFP, citată de Agerpres. Ciorna unui […] © G4Media.ro.
12:00
SpotMedia: Autorul raportului din SUA care neagă implicarea Rusiei în alegerile din România este republicanul Jim Jordan, un apropiat al lui Trump # G4Media
Congresmanul republican care a scris raportul în care este respinsă existența dovezilor ingerințelor rusești în alegerile din România, din noiembrie 2024, este Jim Jordan, un apropiat al președintelui Donald Trump, notează SpotMedia, citând ABC News. El este președintele Comisiei Juridice din Congresul SUA și reprezintă din 2007 al 4-lea district congresional din Ohio. Jordan a […] © G4Media.ro.
11:50
Un român acuzat de dublă crimă în Italia a încercat să evadeze din penitenciar cu ajutorul unor cearșafuri înnodate # G4Media
Vasile Frumuzache, fostul agent de securitate român în vârstă de 32 de ani, care a mărturisit uciderea a două prostituate la Prato și Montecatini, a încercat să evadeze din închisoarea Sollicciano miercuri dimineață, înaintea procesului său, transmite Corriere Della Sera, citat de Rador. Conform reconstituirii, bărbatul a folosit cel mai clasic tipar – cearșafuri înnodate […] © G4Media.ro.
11:50
Republica Moldova va avea noi ambasadori în mai multe țări, printre care și România. Potrivit decretelor de numire publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Mihail Mîțu va fi noul ambasador în România, transmite MEDIAFAX. Republica Moldova va avea un nou ambasador în România. Este vorba despre Mihail Mîțu, cel care îl va înlocui pe […] © G4Media.ro.
11:50
CIA nu va mai publica emblematicul său raport anual despre „Starea lumii” / Oferea o analiză detaliată a naţiunilor străine, a economiilor lor, a forţelor armate și a resurselor # G4Media
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) a anunţat miercuri suspendarea publicării raportului său anual privind „Starea lumii”, o lucrare analitică de referinţă care a difuzată fără intermitenţe timp de 60 de ani până acum, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres. „Una dintre cele mai vechi şi mai emblematice rapoarte de informaţii ale […] © G4Media.ro.
11:40
Primăria Ruse vrea să cumpere cu bani de la stat parcarea privată de camioane de la granița cu România. Parcarea s-a golit complet după aderarea la Schengen # G4Media
În timpul unei ședințe extraordinare deosebit de tensionate de marți, 3 februarie, Consiliul Municipal Ruse a aprobat propunerea primarului Pencio Milkov de a achiziționa unitățile companiei private Tir Parking Ruse. Tranzacția, evaluată la 10 milioane de euro și foarte criticată de societatea civilă, se așteaptă să fie finanțată în întregime din fonduri alocate de la […] © G4Media.ro.
11:30
Fumul emis de incendiile de pădure ucide peste 24.000 de americani pe an, arată un studiu de specialitate # G4Media
Fumul emis de incendiile de pădure a ucis 24.100 de americani pe an între 2006 şi 2020, potrivit unui studiu publicat miercuri, ai cărui autori au subliniat necesitatea unei schimbări urgente a politicilor climatice în Statele Unite, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Este un număr foarte mare”, a declarat Min Zhang, autoarea […] © G4Media.ro.
11:20
EXCLUSIV Cercetătoarea Diana Tăut, investigator OMS în România: Pledez pentru interzicerea totală sub 12 ani a rețelelor sociale, urmată de un acces în condiții stricte pe care companiile să le respecte pentru copiii până în 15 ani # G4Media
Accesul copiilor sub 12 ani la rețelele de socializare trebuie blocat, iar pentru grupa de vârstă 12-15 ani permisiunea să fie posibilă, dar în condiții stricte pe care marile companii să le respecte, a declarat pentru Edupedu.ro cercetătoarea Diana Tăut. Investigatoare principală pentru România a Organizației Mondiale a Sănătății în testarea masivă aplicată de OMS privitoare la […] © G4Media.ro.
11:10
UDMR se confruntă în premieră cu nemulțumirea publicului din Ținutul Secuiesc, Kelemen Hunor preia jocul dublu al PSD și critică guvernarea din care face parte – analiză Transtelex # G4Media
Pentru prima dată, UDMR se confruntă cu o nemulțumire politică la bază, necontrolată, în Ținutul Secuiesc. Protestele au fost inițial împotriva creșterilor de taxe, dar o atmosferă anti-UDMR s-a dezvoltat rapid în mai multe localități, deoarece mulți consideră că partidul a promis ceva diferit în campanie față de ceea ce a fost capabil să reprezinte […] © G4Media.ro.
11:10
Primarul Capitalei, despre problemele financiare de la Societatea de Transport București: Nu vor fi şoferi şi vatmani concediaţi. Nu li se vor reduce lor salariile # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit asigurări, joi, că eforturile de eficientizare a activităţii STB nu vor duce la concedieri în rândul vatmanilor sau al şoferilor, transmite Agerpres. Precizările au fost făcute într-un live realizat de edilul general într-un mijloc de transport în comun. Ciucu a menţionat că, de fiecare dată când vor […] © G4Media.ro.
11:10
Sindicatul angajaților din Guvern cere oprirea asumării răspunderii pe reforma administrației: Bolojan să abordeze o guvernare „mai justă”, cum îi cere și UDMR # G4Media
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) critică vehement anunțul premierului Ilie Bolojan privind intenția de asumare a răspunderii pe pachetul de reformă a administrației și solicită stoparea procesului, amenințând cu utilizarea tuturor instrumentelor legale și precizând: ”Când în jurul numelui premierului se rostogolesc suspiciuni de trafic de influență și intermediere, am fi […] © G4Media.ro.
11:00
Transelectrica vrea conectarea rețelelor electrice din România și Georgia, printr-un cablu submarin / Proiectul e finanțat de Uniunea Europeană # G4Media
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. și Georgian State Electrosystem JSC (GSE), operatorii de transport și de sistem din România, respectiv Georgia, au semnat miercuri, la București, un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia – România Cablu Submarin în Marea Neagră, anunță Agenția de presă Rador, care […] © G4Media.ro.
11:00
Coduri galbene de ploi, ninsori şi vânt în 11 judeţe / La munte se va depune strat nou de zăpadă # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, valabilă până vineri dimineaţa în şapte judeţe, transmite Agerpres. Astfel, în Prahova, Buzău şi Vrancea va ploua şi se vor acumula 25…35 l/mp şi izolat peste 40…50 l/mp. Totodată, în zona montană a judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Braşov şi […] © G4Media.ro.
10:50
Guvernul va declara combinatul siderurgic Liberty Galați drept unitate strategică / Reacția autorităților locale # G4Media
Declararea combinatului drept obiectiv strategic reprezintă soluția pentru plata salariilor restante, asigurarea securității energetice și desfășurarea licitației, spun autoritățile locale, potrivit Mediafax. Autoritățile gălățene consideră că prin decizia Guvernului se fac „pași importanți” pentru soluționarea crizei de la Liberty Galați. „Combinatul Siderurgic Liberty Galați va deveni obiectiv de importanță strategică națională. Acesta este unul dintre […] © G4Media.ro.
10:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Până la finalul anului, cartea electronică de identitate va fi primul document integrat în wallet-ul digital / „Nu putem promite termene” pentru cardul de sănătate, diplome și alte documente # G4Media
Guvernul își propune ca, până la finalul acestui an, cartea electronică de identitate să devină primul document funcțional integrat în viitorul wallet digital, urmând ca ulterior să fie adăugate și alte documente emise de stat. Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că procesul este deja în desfășurare, iar peste 1,2 milioane de cărți electronice de identitate […] © G4Media.ro.
10:50
Misterioasa dispariţie a mamei unei prezentatoare vedetă de la postul american NBC News, răpită probabil de la domiciliu în noaptea de sâmbătă spre duminică, a suscitat emoţie în SUA, inclusiv la Casa Albă, relatează joi France Presse potrivit Agerpres. „Trebuie să ştim fără nicio umbră de îndoială că este în viaţă şi că este cu […] © G4Media.ro.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
