Fratele șefului Agenţiei israeliene pentru securitate internă, inculpat pentru „ajutor dat duşmanului pe timp de război” / Este suspectat de contrabandă cu mărfuri în Fâșia Gaza
G4Media, 5 februarie 2026 15:50
Fratele directorului Agenţiei israeliene pentru securitate internă (Shin Bet) a fost inculpat joi pentru „ajutor dat duşmanului pe timp de război" în cadrul unei mari afaceri de contrabandă cu mărfuri cu destinaţia Fâşia Gaza, a anunţat parchetul, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Betzalel Zini şi alţi doi suspecţi sunt de asemenea urmăriţi,
• • •
Acum 5 minute
16:10
VIDEO INTERVIU Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nu cred că este posibil ca până la finele acestui an să avem o companie de stat care se listează la bursă
Listarea companiilor de stat la bursă nu se va întâmpla „pe repede înainte", iar statul român probabil nu va lista la bursă nicio companie de stat în acest an, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, într-un interviu pentru Economedia. Deși reforma companiilor de stat este un punct central pe agenda noului Executiv, românii nu vor vedea nicio
16:10
Administrația Națională „Apele Române" scoate la licitație 58 de sectoare de plajă din Năvodari, pentru o perioadă de 10 ani
Administrația Națională „Apele Române" (ANAR) anunță, joi, organizarea unei licitații publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă situate în zona Năvodari. Terenurile fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de ANAR, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Potrivit anunțului instituției, perioada de închiriere este de 10 ani. Suprafețele scoase la
16:10
Consiliul Superior al Magistraturii a admis, joi, cererea judecătoarei Ionela Tudor de a ieşi la pensie, transmite Agerpres. Ionela Tudor a devenit celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia". „Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 10
16:10
Fundația condusă de Dan Dungaciu (AUR) și înființată de fostul ambasador comunist Mircea Malița a fost scoasă de Ministerul de Externe din colaborarea cu o prestigioasă rețea internațională
Ministerul de Externe (MAE) a înlocuit Fundația Universitară a Mării Negre, fondată de ideologul comunist Mircea Malița și condusă de Dan Dungaciu (numărul 2 în partidul extremist AUR) cu un al ONG ca Șef de Rețea al Fundației Anna Lindh în România, potrivit unui comunicat. Fundația Anna Lindh este o rețea internațională de organizații prestigioase
Acum 15 minute
16:00
Ministrul Finanțelor: Pachetul de relansare economică are un impact de 2,2 miliarde lei. Vom mitiga costul prin reforma administrativă
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a declarat joi că pachetul de relansare economică are un impact bugetar de 2,1 – 2,2 miliarde lei, iar costul acestuia va fi mitigat prin reforma administrativă, cele două proiecte urmând să fie adoptate la pachet. „Impactul bugetar calculat pentru 2026 este de 2,1 – 2,2 miliarde lei. Impactul pentru toate
16:00
BREAKING Radu Miruță: MApN sesizează DNA după un control la batalionul din Satu Mare / Acuzații de concursuri trucate, misiuni inventate pentru decontări și pensii mărite, defrișări ilegale și rețea de magazine ilegale
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, joi, într-o conferință de presă, că MApN sesizează DNA după un control la Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu Mare, unde au fost descoperite nereguli grave. Comandatul batalionului a fost destituit. „Documentele au fost înainte structurilor abilitate. Un calup destul de mare de oameni au fost trimiși către DNA,
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:40
Joi, la Abu Dhabi, au loc noi discuții între oficialii ucraineni și cei ruși, după ce miercuri au încheiat o zi „productivă" în privința negocierilor de pace. Acum, Rusia vine cu o nouă condiție privind încheierea războiului din Ucraina, scrie Mediafax. Miercuri și joi, la Abu Dhabi, are loc o nouă rundă de negocieri Rusia-SUA-Ucraina
15:40
Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut joi, așa cum era de așteptat, ratele dobânzilor de referință la nivelul actual, aceasta fiind a cincea pauză consecutivă în ciclul de relaxare monetară, după decizii similare luate în iulie, septembrie, octombrie și decembrie, transmite agenția Reuters. Rata dobânzii de depozit rămâne astfel la 2,0%, iar cea de refinanțare
15:30
Ucraina a lovit poligonul militar Kapustin Iar, de unde Rusia îşi lansează rachetele balistice cu rază medie de acţiune Oreşnik
Armata ucraineană a anunţat joi că a efectuat o serie de atacuri „reuşite" în ianuarie asupra unui poligon utilizat de Rusia pentru lansarea rachetelor sale balistice cu rază medie de acţiune, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Statul Major General al Ucrainei a precizat într-un comunicat că au fost avariate mai multe clădiri
15:30
Ministrul Apărării: Un ansamblu imobiliar care se construiește la Craiova fără respectarea nivelului de înălțime face ineficient radarul de la Cârcea / Avizul negativ s-a schimbat în 3 săptămâni în aviz favorabil / Analizăm variantele pentru a se ajunge cât mai rapid la starea inițială
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că un ansamblu imobiliar care se construiește la Craiova fără respectarea nivelului de înălțime face ineficient radarul de la Cârcea. În plus, complexul Satina Park nu respectă nici distanța față de depozite de muniție. Ministrul a precizat că avizul negativ al MApN pentru construcția
Acum 2 ore
15:10
Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano Cortina se apropie cu pași rapizi, iar cei peste 3.500 de sportivi din 93 de țări se pregătesc pentru cea de-a XIV ediție ce va avea loc între 6 și 22 februarie 2026, potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român. România are în componența echipei olimpice pe următorii
15:00
DOCUMENT Ce conține planul de ajutoare economice anunțat de Ministrul Finanțelor: Ajutor de stat pentru proiecte strategice de peste 1 miliard lei / Facilități pentru microîntreprinderi / Super-deduceri pentru companii care vor să se listeze / Bonificații pentru persoane fizice / Schemă pentru românii din diaspora
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi planul de ajutoare economice anunțat cu o zi înainte de premierul Ilie Bolojan. Proiectul de lege obținut de Economedia prevede mai multe scheme de ajutor de stat pentru proiecte strategice de peste 1 miliard lei, facilități pentru microîntreprinderi, deduceri de impozite pentru companii care vor să se listeze,
14:50
EXCLUSIV Ciudatul caz al judecătorului Vasilică Pralea / După pensionare s-a angajat ca profesor la o școală din oraș după ce i-a achitat definitiv pe un primar și un viceprimar al Bacăului/ La momentul angajării, soția unuia dintre edilii achitați era șefa Resurselor Umane din Inspectoratul Școlar
Un fost judecător de la Curtea de Apel Bacău, Ovidiu Vasilică Pralea, a fost implicat în cursul activității de magistrat și după ieșirea din magistratură într-o situație care ridică semne de întrebare majore, a transmis G4Media.ro o sursă judiciară care și-a asumat rolul de avertizor de integritate. În martie 2024, un complet de judecată condus
14:50
Planurile de concediere au atins cel mai ridicat nivel pentru luna ianuarie de la criza financiară globală, în timp ce intențiile de angajare au atins cel mai scăzut nivel din aceeași perioadă, a anunțat joi firma de plasare Challenger, Gray & Christmas, citată de CNBC. Angajatorii americani au anunțat 108.435 concedieri pentru această lună, în
14:40
Mai mult de un francez din trei consideră acceptabilă recurgerea la tortură, un procent în continuă creștere de 25 de ani
Treizeci și opt la sută dintre francezi consideră acceptabilă recurgerea la tortură în anumite cazuri excepționale, relevă joi, 5 februarie, un sondaj Ifop realizat pentru Asociația creștinilor pentru abolirea torturii (Acat), care deplânge „o banalizare îngrijorătoare", scrie BFM TV. Cifra este în ușoară creștere față de acum 10 ani; în 2016, procentul era de 36%,
14:40
Viitorul cabinetelor veterinare din România în 2026: Cerere mai mare pentru tratamente moderne, dar finanțare în scădere | Studiu Ipsos Vets Monitor
Medicii veterinari din România se așteaptă la o creștere a cererii pentru suplimente nutriționale, vaccinuri, terapii specializate și tratamente pentru managementul durerii în 2026, potrivit celui mai recent studiu Ipsos Vets Monitor. În același timp, sectorul se confruntă cu presiuni tot mai mari în urma reducerii finanțării guvernamentale pentru cabinetele veterinare. Studiul, realizat în luna
14:30
Autoritatea germană pentru concurență a interzis Amazon să impună plafoane de preț comercianților online din marketplace-ul său din Germania și, pentru prima dată, a cerut recuperarea a mai multor milioane de euro despre care afirmă că firma americană le-ar fi obținut prin comportamente anticoncurențiale, scrie Fashion Network. „Amazon concurează direct cu alți comercianți din marketplace-ul
14:30
Pană masivă de curent în orașul german Stuttgart. Un incident similar din Berlin a fost atribuit extremiștilor de stânga
O pană de curent extinsă a afectat joi dimineaţă oraşul german Stuttgart, situaţie care a provocat paralizarea traficului şi a perturbat transportul public, în timp ce numeroase alarme de incendiu s-au declanşat automat, relatează agenţia DPA, citată de Agerpres. Operatorii reţelei de electricitate nu au precizat imediat cauza acestui blackout, dar au anunţat mai târziu
14:20
Pieter Mulier este noul chief creative officer al Versace, a anunțat compania astăzi. Designerul belgian vine de la Alaïa, unde a avut un mandat de succes după ce a fost numit, în 2021, primul director creativ al casei de la moartea fondatorului Azzedine Alaïa, în 2017, scrie Vogue. Numirea lui Mulier va intra în vigoare
14:20
UNICEF solicită incriminarea conținutului cu inteligență artificială care prezintă abuzuri sexuale
UNICEF a făcut miercuri un apel către state pentru a introduce pedepse împotriva materialelor realizate cu inteligență artificială care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Organizația a anunțat că în prezent există un număr tot mai mare de imagini artificiale care sexualizează minori, scrie Reuters preluată de MEDIAFAX. Agenția ONU a solicitat și companiilor care dezvoltă astfel
14:20
Sezonul ATP 2026 a început. Tocmai ce a avut loc primul Mare Șlem – Australian Open (câștigat de Carlos Alcaraz) – însă multe alte turnee în circuit vor avea loc pe parcursul acestui sezon. Un an deosebit de încărcat îi așteaptă pe pasionații de tenis. Dacă sezonul 2026 a debutat în trombă, cu titlul cucerit
Acum 4 ore
14:10
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că statele membre pot, în anumite condiţii, să interzică cultivarea organismelor modificate genetic
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a confirmat joi posibilitatea interzicerii cultivării organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul unui stat membru, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii, informează agenția de știri EFE, citată de
14:10
Pilotul McLaren de Formula 1, Oscar Piastri, a susținut abordarea mai lejeră a echipei în ceea ce privește libertatea acordată lui și coechipierului său Lando Norris de a concura pe picior de egalitate, mai exact acele „papaya rules”, sperând ca echipa să evite „să ne provocăm singuri niște bătăi de cap de care nu aveam […] © G4Media.ro.
14:10
Nicușor Dan: Prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al SUA pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că ”exercițiile militare desfășurate în ultimele zile la Smârdan, unde forțele românești s-au antrenat alături de cele americane, arată că Parteneriatul Strategic între România și Statele Unite ale Americii este puternic și se consolidează permanent”. Șeful statului a vorbit într-o postare pe X despre antrenamentul comun de la Smârdan, […] © G4Media.ro.
14:00
Pe imaginile surprinse joi, 5 ianuarie, în zona pârtiei Lupului din Poiana Brașov se observă prezența unei ursoaice cu pui într-o zonă frecventată de iubitorii de schi – copii și adulți. „Pot părea amuzanți, uneori drăgălași, dar nu trebuie să uităm că animalele sălbatice reprezintă un pericol real! Jandarmii montani sunt prezenți în zonă, iar […] © G4Media.ro.
14:00
Hotărârea președintelui Trump de a distruge ordinea mondială actuală a dat naștere unei industrii artizanale dedicate explicării viziunii sale asupra modului în care funcționează lumea și rolul Americii în aceasta, scrie New York Times. Profesorii și experții au invocat politica marilor puteri și realismul nemilos, precum și președinții anteriori și oamenii puternici autoritari. Dar există […] © G4Media.ro.
13:50
Witkoff: Delegaţiile SUA, Ucrainei şi Rusiei au convenit la Abu Dhabi asupra unui schimb de 314 de prizonieri de război # G4Media
Delegaţiile SUA, Ucrainei şi Rusiei au convenit la discuţiile lor de joi de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, asupra unui schimb de prizonieri, a anunţat emisarul special american Steve Witkoff, care a adăugat că sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului, relatează Reuters şi AFP. „Astăzi, delegaţiile din SUA, Ucraina […] © G4Media.ro.
13:40
Noutate pe piața asigurărilor: Hellas Direct lansează FlexiPay, primul sistem de asigurări auto în 12 tranșe cu zero împrumuturi și fără credit # G4Media
Hellas Direct a lansat FlexiPay, un sistem de plată care permite șoferilor din România să achite asigurarea auto în 12 tranșe lunare: fără împrumuturi, fără credit și cu o rată de aprobare de 100%. Produsul apare într-un context în care costurile creditelor cresc, iar presiunea pe bugetele familiilor este tot mai mare. FlexiPay le oferă o […] © G4Media.ro.
13:30
Trei surori adolescente din India s-au sinucis după ce părinții le-au fost confiscat telefoanele mobile / Renunțaseră la școală și erau dependente de cultura coreeană # G4Media
Autoritățile indiene au deschis o anchetă privind sinuciderile a trei surori dependente de cultura coreeană, după ce părinții acestora le-au confiscat telefoanele mobile, au relatat joi poliția și presa locală, scrie Mediafax. Decesele, care au avut loc în Ghaziabad, o suburbie a orașului New Delhi, au reaprins îngrijorările cu privire la consecințele dependenței puternice de […] © G4Media.ro.
13:20
Un nou tratament oral promite reducerea drastică a colesterolului „rău” pentru pacienții cu risc cardiovascular ridicat, oferind o alternativă la terapiile injectabile, scrie agenția de știri AP, citată de Mediafax. Un medicament experimental în formă de pastilă, conceput pentru a scădea nivelul colesterolului, ar putea deveni o opțiune terapeutică esențială pentru milioane de oameni expuși […] © G4Media.ro.
13:20
Două mânze gemene, sănătoase, din rasa Furioso North-Star au fost născute la Herghelia Ruşeţu din judeţul Buzău, un eveniment rar, consideră specialiştii, în situaţia în care după fătare se pot ivi uneori complicaţii grave care pot duce la decesul lor. Evenimentul a luat prin surprindere responsabilii hergheliei, parte a Direcţiei de Creştere, Exploatare şi Ameliorare […] © G4Media.ro.
13:20
Vest Ventures, primul fond regional de investiții de capital de risc din vestul României, s-a lansat cu un buget de 16,6 milioane de euro # G4Media
Vest Ventures, primul fond de investiții de capital de risc din vestul României, cofinanțat din fonduri europene, a fost lansat oficial, marcând debutul unui program continuu dedicat susținerii antreprenoriatului inovator și dezvoltării startup-urilor cu potențial de creștere regională. Lansarea a avut loc în cadrul evenimentului Romanian Startup Summit, organizat la cinema Timiș din Timișoara. Fondul […] © G4Media.ro.
13:10
USR anunță că va vota în Parlament pentru ca toți bolnavii cronici să beneficieze de plata primei zile de concediu medical # G4Media
Parlamentarii USR vor vota în Parlament ca toți bolnavii cronici, fără discriminare, să beneficieze de plata primei zile de concediu medical. „USR a solicitat public, încă de la finalul anului trecut, ca românii cu adevărat bolnavi să nu fie pedepsiți din cauza celor care au comis abuzuri susținând că suferă de boli închipuite”, se arată […] © G4Media.ro.
13:10
Un italian este anchetat pentru crimă în cazul ”vânătorii de oameni” din Sarajevo. E acuzat că ucidea bosniaci cu luneta în expediții de ”safari uman” # G4Media
Un șofer italian de camion, în vârstă de 80 de ani, este anchetat pentru omucidere voluntară agravată și recidivă în cadrul anchetei privind cazul așa-numiților „lunetişti de weekend”, care au plătit pentru a ucide oameni, inclusiv femei, bătrâni și copii, la Sarajevo, oraș asediat de sârbii bosniaci între 1992 și 1995, transmite La Stampa, citată […] © G4Media.ro.
13:00
33 de angajați ai CFR, trimiși în judecată pentru fraudă / Întrebau ChatGPT ce să le răspundă anchetatorilor # G4Media
33 de angajați vor fi trimiși în judecată pentru fapte de fraudă. În încercarea de a scăpa de pedeapsă sau de a-și diminua responsabilitatea, aceștia întrebau aplicația ChatGPT ce răspunsuri să dea la anchetă, scrie Mediafax. 33 de angajați ai CFR vor fi trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub acuzația […] © G4Media.ro.
13:00
Anchetă a publicației italiene Corriere Della Sera, via Rador: Timp de decenii, s-a crezut că problema conturilor naziste din băncile elvețiene a fost definitiv închisă. Acum, o nouă anchetă o redeschide cu cifre care schimbă amploarea problemei: 890 de rapoarte bancare necunoscute anterior au apărut la Credit Suisse, acum parte a UBS. Republicanul Chuck Grassley […] © G4Media.ro.
12:50
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din două judeţe, valabil până vineri, la prânz, transmite Agerpres. „Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, INHGA a emis Codul portocaliu, care este valabil în intervalul 5 februarie, ora 21:00 […] © G4Media.ro.
12:50
Von der Leyen se pregătește să semneze acordul comercial cu Australia, după cele cu India și Mercosur # G4Media
La sfârșitul lunii februarie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va călători în Australia pentru a încerca să încheie un acord comercial mult amânat, au declarat pentru Euronews Italia surse oficiale, potrivit Rador. Încheierea acordului ar marca o altă victorie comercială a Comisiei pe fondul tensiunilor geopolitice sporite cu Statele Unite și China, după […] © G4Media.ro.
12:50
Editorial Wall Street Journal, via Rador: Președintele Trump este cu totul implicat în Venezuela, totodată gândindu-se și la o eventuală operațiune militară în Iran, dar războiul din Ucraina apasă greu or, Vladimir Putin dorește ca lumea să creadă că el nu poate fi învins. Un nou raport detaliat evidențiază faptul că Putin nu câștigă, iar […] © G4Media.ro.
12:40
SUA a anunțat că vrea să coopereze cu România în ceea ce privește mineralele critice. Anunțul a fost făcut joi prin intermediul Ambasadei SUA la București, potrivit Mediafax. Reprezentanții Ambasadei SUA de la București au publicat un mesaj pe pagina de Facebook. Ei susțin că vor să colaboreze cu România în ceea ce privește consolidarea […] © G4Media.ro.
12:40
Bitcoin se apropie de pragul de 70.000 de dolari și provoacă investitorilor o „teamă extremă” # G4Media
Bitcoin continuă să scadă. La ora 12:30, regina criptomonedelor se tranzacționa la circa 71.560 de dolari pe CoinMarketCap, în scădere cu 6% într-o zi și cu 18,5% într-o săptămână. Mai devreme în această dimineață, bitcoinul a atins chiar 70.000 de dolari, un prag tehnic important, revenind la cel mai scăzut nivel din octombrie 2024. Bitcoinul […] © G4Media.ro.
12:40
Confruntată cu riscuri din ce în ce mai mari la adresa cablurilor de date submarine, care transportă 99% din traficul de internet intercontinental, şi sunt esenţiale pentru viaţa modernă şi economia europeană, Comisia Europeană a introdus joi un nou set de instrumente pentru securitatea cablurilor, care cuprinde măsuri de atenuare a riscurilor, precum şi o […] © G4Media.ro.
12:30
Comandant ucrainean: Armata rusă se confruntă cu un „dezastru” după blocarea accesului militar la terminale Starlink # G4Media
Consilierul ministrului ucrainean al Apărării, Serhii Beskrestnov (indicativul Flash), a declarat că trupele ruse se confruntă cu un “dezastru” pe front din cauza blocării terminalelor Starlink în ultimele zile, transmite BBC. „Inamicul nu se confruntă doar cu o problemă pe linia frontului, ci cu un dezastru. Comanda și controlul trupelor s-au prăbușit. Operațiunile de asalt […] © G4Media.ro.
12:30
Iranul a declanșat o campanie de represalii împotriva medicilor care au îngrijit protestatari răniți # G4Media
Regimul de la Teheran a declanșat o campanie de represalii împotriva medicilor și a asistenților care au tratat protestatarii răniți în timpul manifestațiilor violente din ianuarie. Cadrele medicale sunt arestate și intimidate pentru a fi forțate să colaboreze cu autoritățile și pentru a reduce la tăcere martorii atrocităților petrecute în unitățile spitalicești, arată publicația Il […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:10
Attila Korodi, primarul din Miercurea Ciuc: Majorarea impozitelor locale a dus la o stare de nervozitate reală în societate / Presiune crescută din partea electoratului # G4Media
”Ar trebui să tăcem și să nu spunem? Nu, trebuie să spunem”, afirmă primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Attila Korodi (UDMR), care susține că majorarea impozitelor locale a adus societatea într-o stare de nervozitate reală, transmite Mediafax. Majorarea impozitelor locale a generat o tensiune accentuată în rândul populației, iar gradul de suportabilitate al oamenilor a fost depășit, […] © G4Media.ro.
12:10
Planeta la 1,5°C: 2025, anul în care Europa a trecut pragul critic al climei – al treilea cel mai cald din istoria observațiilor / Șase grafice esențiale # G4Media
Climatologul Bogdan Antonescu a realizat șase grafice care spun povestea anului 2025. Concentrația de CO₂ a atins un nou record, temperatura globală s-a apropiat de pragul de 1,5°C, Europa a fost aproape integral peste mediile climatice, iar România a înregistrat un număr semnificativ mai mare de zile cu stres termic sever. Datele arată, în perspectiva […] © G4Media.ro.
12:10
Aliatul pro-rus al lui George Simion din Republica Moldova lansează o informație falsă despre o presupusă fabrică de muniții care ar transforma țara într-o țintă pentru Rusia # G4Media
Guvernul Republicii Moldova a respins afirmațiile deputatului Vasile Costiuc, potrivit căruia la Ungheni s-ar construi o fabrică de arme și muniții și care ar transforma Republica Moldova într-o țintă pentru Rusia. În realitate e vorba despre o fabrică de cartușe pentru arme de vânătoare. Vasile Costiuc, care are multiple legături cu Rusia, a făcut campanie pentru […] © G4Media.ro.
12:00
SUA şi UE au convenit asupra primului lor plan de acţiune pentru comerţul cu minereuri critice și contracarează astfel concurența Chinei # G4Media
Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat miercuri primul lor plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minereuri, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
12:00
Îndemnat de fosta lui soţie să ofere explicaţii, Bill Gates spune că ”regretă fiecare minut” petrecut cu Epstein # G4Media
Miliardarul american Bill Gates a declarat într-un interviu acordat miercuri că „regretă fiecare minut” petrecut alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein, dar că nu are nimic să îşi reproşeze, după ce fosta lui soţie, Melinda French Gates, a spus că magnatul trebuie să ofere explicaţii despre acea relaţie, informează AFP, citată de Agerpres. Ciorna unui […] © G4Media.ro.
