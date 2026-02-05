Ministrul Nazare anunță 12 măsuri de sprijin pentru firme
MainNews.ro, 5 februarie 2026 14:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat 12 măsuri noi de sprijin pentru firme, inclusiv credite fiscale, supra-amortizări super-accelerate și măsuri pentru micro-întreprinderi. Aceste inițiative vizează stimularea investițiilor, simplificarea impozitului pe profit și susținerea internaționalizării business-ului românesc. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat 12 măsuri de sprijin pentru firme în cadrul unei conferințe de presă
Acum 30 minute
14:20
Firma Ralucăi Cacencu, șefa OMD Eco-Delta, a primit peste 37.000 lei de la Primăria Crișan, condusă de iubitul ei, Silviu Rahău. ANI a declarat că nu este conflict de interese deoarece nu erau căsătoriți la acel moment. De asemenea, fratele acesteia a obținut și el bani de la primărie, ridicând suspiciuni legate de transparență.
14:20
Un român de 26 de ani a fost amendat în Germania după ce a parcat ilegal în fața unei gări, blocând accesul pentru intervențiile de urgență. După ce a refuzat să se conformeze poliției, a încercat să le ofere mită. Acum, el este cercetat penal pentru dare de mită către funcționari publici în urma incidentului.
14:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat 12 măsuri noi de sprijin pentru firme, inclusiv credite fiscale, supra-amortizări super-accelerate și măsuri pentru micro-întreprinderi. Aceste inițiative vizează stimularea investițiilor, simplificarea impozitului pe profit și susținerea internaționalizării business-ului românesc. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat 12 măsuri de sprijin pentru firme în cadrul unei conferințe de presă
Acum 2 ore
13:40
Kevin Ciubotaru este pe cale să devină noul jucător al FCSB-ului, marcând o mutare importantă în fotbalul românesc. Aceasta vine după ce Dennis Politic va pleca de la echipa lui Gigi Becali la Hermannstadt sub formă de împrumut. Rămâneți alături pentru mai multe actualizări despre transferuri și starea echipei. Kevin Ciubotaru se va alătura echipei
13:30
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se apără în fața acuzațiilor DNA, afirmând că nu a construit nimic cu bani publici pentru fratele său. El susține că lucrările de infrastructură au fost destinate cetățenilor și acuză Primăria Capitalei de blocaje administrative. Ancheta vizează lucrări ilegale din 2017-2025. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că nu
13:30
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a declarat că nu a construit niciun drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță, cu fonduri publice, ci că i-a făcut un deserviciu. DNA investighează posibile abuzuri legate de utilizarea banilor publici. Negoiță respinge acuzațiile și afirmă că a construit drumuri pentru cetățeni. Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost vizat
13:20
Sindicatul Angajaților din Guvern îi solicită premierului Ilie Bolojan să oprească reforma administrației publice, acuzându-l de abordări autoritare și lipsă de consultare. Sindicaliștii avertizează că vor utiliza toate instrumentele legale pentru a opri modificările ce afectează drepturile lucrătorilor din sectorul public. Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere premierului Ilie Bolojan să oprească
13:20
Liderul suprem iranian Ali Khamenei, la prima sa apariție publică de la reprimarea protestelor, a acuzat manifestanții de lovitură de stat. Protestele au zguduit Iranul timp de trei săptămâni, iar opoziția din exil consideră că imaginile publicate sunt o încercare de a masca tensiunile interne. Aceasta reflectă instabilitatea regimului. Liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a
13:20
Ungaria a început să toarne betonul la centrala nucleară Paks 2, construită de Rusia, marcând un pas important după ani de amânări. Proiectul, de 12,5 miliarde euro, va include două reactoare VVER, asigurând 70% din necesarul de electricitate al țării și consolidând relațiile ungaro-ruse. Ungaria a început turnarea betonului la centrala nucleară Paks 2, construită
13:20
Mihail Mîțu a fost numit noul ambasador al Republicii Moldova în România, printr-un decret semnat de Maia Sandu. Mîțu, cu o carieră diplomatică deosebită, a preluat funcția de la Victor Chirilă, care a fost numit diplomat în Ucraina. Decretul intră în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial. Mihail Mîțu a fost numit noul ambasador al
Acum 4 ore
12:30
Află care este suprafața minimă de teren agricol necesară pentru a beneficia de subvenții APIA în 2026. Fermierii trebuie să dețină cel puțin un hectar de teren arabil, iar pentru sere și solarii, minimul este de 0,03 hectare. Detalii despre noi reguli și termene importante! APIA păstrează suprafața minimă de un hectar pentru subvenții în
12:30
Incendiu devastator la Centrul Helmholtz GSI din Darmstadt, Germania, care găzduiește un accelerator de particule unic. Pompierii intervin pentru a controla flăcările, iar locuitorii sunt sfătuiți să își țină feronierile închise. Incendiul nu a provocat victime, dar autoritățile investighează cauzele izbucnirii. Incendiu de proporții la Centrul Helmholtz GSI din Darmstadt, Germania, pe 5 februarie 2026
12:30
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se află sub anchetă pentru construirea unei șosele peste o magistrală de gaz, fără autorizații. Prefectul Andrei Nistor a avertizat că situația ar fi putut provoca o tragedie similară celui din Rahova. Verificările continuă, iar documentele cerute de autorități nu au fost complet furnizate. Primarul Robert Negoiță a fost acuzat
12:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat numirea unui nou ministru al Educației până săptămâna viitoare. Obiectivul său principal este deblocarea absorbției fondurilor europene pentru educație. Bolojan subliniază necesitatea îmbunătățirii calității învățământului și monitorizarea angajării absolvenților. Ilie Bolojan va numi un nou ministru al Educației săptămâna viitoare Obiectivul principal a fost deblocarea fondurilor europene pentru educație Bolojan
12:30
Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY, oferind ocazia de a urmări jucători de top ca Karim Benzema, Darwin Nunez și Florinel Coman. Fanii fotbalului pot savura spectacolul competiției directe din confortul casei, cu transmisiuni live de calitate. Abonează-te acum pentru a nu rata meciurile! Spectacolul din Liga Campionilor Asiei revine în AntenaPLAY
12:20
Un controlor de tren din Germania a fost ucis de un pasager fără bilet, provocând un val de indignare în rândul angajaților feroviari. Incidentul, soldat cu arestarea agresorului, subliniază necesitatea măsurilor de securitate. Tragedia a generat un moment de reculegere în Gara Centrală din Berlin. Un controlor de tren din Germania a fost ucis în
12:10
Compania irakiană Mass Global Energy Rom va finaliza o centrală pe gaze la Mintia, având o capacitate de 1.700 MW, cea mai mare din UE. Cu o investiție de 1,2 miliarde de euro, se estimează începutul producției în septembrie 2026. De asemenea, se planifică capacități de stocare de 2.500 MW. Mass Global Energy Rom construiește
11:10
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 din București, a fost vizat de DNA într-un dosar de abuz în serviciu, având datorii uriașe la stat. Cu un trecut politic complex și implicat în scandaluri, el a acumulat peste 53 de milioane de euro datorii, inclusiv în mai multe anchete penale controversate. Robert Negoiță este primarul Sectorului 3
11:10
Angajată a unui supermarket din Grosseto, Italia, concediată după 30 de ani de muncă pentru un detergent de 2,9 euro. Femeia a informat conducerea despre incident, dar a fost sancționată pentru furt. Cazul a ajuns în instanță, continuând să ridice întrebări despre etica în afaceri și drepturile angajaților. Angajată a unui supermarket din Italia a
11:10
Producătorul danez de bijuterii Pandora își schimbă strategia și va introduce bijuterii placate cu platină pentru a scădea dependența de argint, pe fondul creșterii prețurilor. Noua abordare vizează reducerea procentului de argint din produsele sale la 20% până în 2027, răspunzând astfel pieței volatile. Pandora, producător de bijuterii danez, va introduce produse placate cu platină
Acum 6 ore
10:30
Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională excluderea automată a firmelor cercetate penal de la concesiuni, afirmând că prezumția de nevinovăție trebuie respectată. Decizia subliniază dreptul operatorilor economici de a participa la proceduri, protejând egalitatea în drepturi și garantând justiția. CCR a decis că excluderea automată a firmelor cercetate penal de la concesiuni este neconstituțională
10:30
Procurorii DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 3, avându-l în vizor pe primarul Robert Negoiță. Acesta este cercetat pentru posibile fapte de corupție legate de utilizarea fondurilor publice în construcția unui drum privat destinat fratelui său, Ionuț Negoiță. Procurorii DNA efectuează percheziții la Primăria Sectorului 3 și la locuința primarului Robert Negoiță Negoiță este acuzat
10:30
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, s-a arătat nemulțumit de campania de transferuri din această iarnă, descriind-o ca o porcărie. Totuși, el este mulțumit de avansarea echipei în semifinalele Cupei Italiei după victoria împotriva AC Torino. Inter are ambiții mari, în ciuda provocărilor din piața transferurilor. Cristian Chivu este mulțumit de calificarea echipei Inter Milano
10:10
Dorin Dumitran, profiler al Poliției Române, analizează crimele comise de copii, evidențiind influența grupului de vârstă și comunității. El subliniază că violența nu provine doar din familie, ci din interacțiunile sociale, punând accent pe necesitatea unor cercetări temeinice pentru a preveni infracțiunile. Dorin Dumitran, profiler al Poliției Române, analizează comportamentul copiilor infractori și influența comunității
10:10
Vizita secretă a șefului IDF, Eyal Zamir, la Washington, subliniază tensiunile regionale cu Iranul. Discuțiile între oficialii israelieni și americani vizează programul nuclear iranian și posibile negocieri în Turcia. Netanyahu și lideri militari reafirmă preferința pentru acțiuni militare împotriva Iranului. Șeful IDF, Eyal Zamir, a vizitat Washington pentru discuții cu oficiali americani privind Iranul Administratia
10:10
România se confruntă cu o scădere semnificativă a vânzărilor de alimente și servicii, conform INS. Consumatorii devin mai prudenți, afectând comerțul și micile afaceri. Inflația și creșterile salariale nu mai susțin consumul, iar economia intră într-o nouă fază de normalizare după șocuri economice recente. Vânzările de alimente au scăzut cu 2,7% în 2025, reflectând o
09:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță, se confruntă cu o moțiune simplă la Senat din partea AUR și PACE, acuzându-l de declarații iresponsabile. Miruță subliniază importanța moțiunii ca instrument democratic, criticând disprețul față de subiectele serioase în apărare și promițând răspunsuri bazate pe date în Parlament. Ministrul Apărării Radu Miruță se va confrunta cu o moțiune simplă
09:30
Imane Khelif, campioană olimpică la box, se apără de acuzațiile de a fi transgender, subliniind
09:20
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3, unde primarul Robert Negoiță este vizat într-o anchetă pentru fapte de corupție. Suspectat de abuz în serviciu, Negoiță ar fi construit un drum din bani publici pentru fratele său, Ionuț Negoiță. Detalii despre acuzații și investigațiile DNA continuă să iasă la iveală. Procurorii DNA desfășoară percheziții la Primăria Sectorului … Articolul Percheziții DNA la Primăria Sector 3: Primarul Robert Negoiță, în vizorul anchetei apare prima dată în Main News.
09:10
Jeffrey Epstein a facilitat admiterea fiicei lui Woody Allen, Bechet, la Bard College. E-mailuri recente din documentele Departamentului de Justiție dezvăluie cum Epstein a pus familia în legătură cu președintele instituției. Bard College afirmă că acceptarea a fost bazată pe meritele proprii ale fiicei. Jeffrey Epstein a ajutat familia lui Woody Allen să admită fiica … Articolul Legătura lui Epstein cu admiterea fiicei lui Woody Allen: noi dezvăluiri apare prima dată în Main News.
09:10
Dalai Lama câștigă Grammy pentru „Cea mai bună carte audio”: „Nu e o onoare personală” # MainNews.ro
Dalai Lama a câștigat primul său premiu Grammy pentru „Cea mai bună carte audio” duminică, 1 februarie, cu cartea „Meditaţii: Reflecţiile Sanctităţii Sale Dalai Lama”. Liderul spiritual a declarat că distincția nu este o onoare personală, ci o recunoaștere a responsabilității colective pentru pace și compasiune în lume. Dalai Lama a câștigat primul său premiu … Articolul Dalai Lama câștigă Grammy pentru „Cea mai bună carte audio”: „Nu e o onoare personală” apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
08:30
Premierul Ilie Bolojan va informa Curtea Constituțională a României asupra amânării deciziilor privind pensiile magistraților. El a subliniat riscurile financiare ale acestei amânări, subliniind că România ar putea pierde fonduri europene esențiale în contextul PNRR, dacă problema nu este rezolvată rapid. Premierul Ilie Bolojan va informa CCR despre amânarea deciziilor privind pensiile magistraților Amânarea deciziilor … Articolul Ilie Bolojan informează CCR despre impactul amânării pensiilor magistraților apare prima dată în Main News.
08:30
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 vor avea patru ceremonii de deschidere în locații diferite: Milano, Cortina, Livigno și Predazzo. România va fi reprezentată de 29 de sportivi, inclusiv 7 purtători de drapel. Olimpiada se va desfășura între 6 și 22 februarie, transmițându-se pe TVR Sport și Eurosport. Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 se … Articolul Ceremoniile de deschidere la JO de Iarnă 2026: 7 sportivi români cu drapelul apare prima dată în Main News.
08:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că Rusia ar putea pierde 800.000 de soldați în următorii doi ani în lupta pentru Donbas. El subliniază că pierderile de efective nu sunt sustenabile și discută despre influența sancțiunilor internaționale asupra Kremlinului. Un conflict înghețat ar însemna concesii pentru Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski estimează că Rusia ar putea … Articolul Pierderi uriașe: Putin ar putea să piardă 800.000 de soldați în Donbas apare prima dată în Main News.
08:10
Premierul Ilie Bolojan a avertizat Curtea Constituțională despre amânările repetate privind pensiile magistraților, subliniind o reținere de 230 milioane de euro din PNRR. Această situație riscă să afecteze grav finanțările esențiale pentru proiectele României. Deciziile amânate ar putea duce la pierderi financiare majore. Premierul Ilie Bolojan a avertizat CCR despre consecințele amânării deciziilor privind pensiile … Articolul Bolojan, avertisment CCR: amânările deciziei despre pensiile magistraților apare prima dată în Main News.
08:10
Kremlinul a confirmat a doua rundă de negocieri trilaterale SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi, programată pentru miercuri și joi. Discuțiile se concentrează pe soluții pentru conflictul din Ucraina, inclusiv problemele teritoriale și controlul centralei nucleare Zaporojie. Ucraina își exprimă interesul pentru un sfârșit demn al războiului. Kremlinul a confirmat a doua rundă de negocieri trilaterale SUA-Rusia-Ucraina … Articolul Negocieri SUA-Rusia-Ucraina la Abu Dhabi, confirmate de Kremlin apare prima dată în Main News.
07:30
Kennedy Boateng, omul meciului în partida Farul – Dinamo 2-3, a declarat că echipa are tot ce îi trebuie pentru a lupta la titlu. Fundașul central a marcat două goluri și a promis că se va concentra pe următoarele meciuri, fără a oferi detalii despre viitorul său la club. Dinamo speră la un sezon de … Articolul Kennedy Boateng, omul meciului cu Farul, își dorește titlul cu Dinamo! apare prima dată în Main News.
07:20
Google investește masiv în inteligența artificială, stimulând cererea pentru cipurile Nvidia și contribuind la creșterea acțiunilor Broadcom. Aceste investiții vizează centre de date și tehnologii avansate. Competiția în piața AI se intensifică, beneficiind giganții tehnologici și producătorii de hardware. Google investește masiv în inteligența artificială, mărind cererea pentru cipurile Nvidia Acțiunile Nvidia și Broadcom au … Articolul Nvidia și Broadcom încep să crească datorită investițiilor Google în IA apare prima dată în Main News.
07:20
PSD blamează premierul Ilie Bolojan pentru întârzierea de cinci luni a pachetului de stimulare economică, afirmând că această indecizie a contribuit la deteriorarea situației economice și creșterea inflației. Social-democrații subliniază necesitatea rapidă de măsuri pentru sprijinul consumului și investițiilor. PSD acuză guvernul Bolojan de întârzierea adoptării pachetului de stimulare a economiei cu cinci luni Partidul … Articolul Bolojan acuzat de PSD pentru întârzierea pachetului de stimulare economica apare prima dată în Main News.
07:10
Angajații ANRE, conduși de fiica fostului șef, contestă tăierile de salarii în instanță # MainNews.ro
Peste 100 de angajați ANRE contestă în instanță tăierile de salarii, inclusiv Ioana Laura Chiriță, fiica fostului șef al ANRE. Salariile nete ajung la 18.000 lei lunar, iar măsurile de austeritate afectează capacitatea de a face față cheltuielilor zilnice. Curtea a respins inițial acțiunea, dar decizia poate fi atacată. Peste 100 de angajați ANRE, inclusiv … Articolul Angajații ANRE, conduși de fiica fostului șef, contestă tăierile de salarii în instanță apare prima dată în Main News.
07:10
Un elefant a ucis un turist thailandez în parcul național Khao Yai, fiind a treia victimă a aceluiași animal. Incidentul a stârnit îngrijorare, iar autoritățile urmează să decidă soarta elefantului. Începând din 2012, elefanții sălbatici din Thailanda au omorât peste 220 de persoane, inclusiv turiști. Un turist thailandez de 65 de ani a fost ucis … Articolul Turist ucis de elefant în Thailanda: animalul a mai omorât doi oameni apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
06:20
Dan Podaru a obținut o decizie favorabilă în instanță care îi anulează revocarea din funcția de prodecan la Facultatea de Jurnalism a Universității din București. Instanța a constatat că revocările emise de conducere nu respectau legea, iar Podaru a promis să continue acțiunile legale pentru a-și apăra drepturile. Dan Podaru a obținut o decizie favorabilă … Articolul Dan Podaru obține o victorie împotriva Universității din București apare prima dată în Main News.
06:20
Ministrul Cătălin Predoiu a declarat că nu susține interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale, argumentând că educația este soluția pentru problemele online. Predoiu subliniază importanța educației sociale și digitale pentru a proteja copiii de influențe negative, promovând un dialog deschis între părinți și profesori. Ministrul Cătălin Predoiu se opune interzicerii accesului minorilor la rețelele sociale, … Articolul Predoiu răspunde propunerii lui Arafat de a limita accesul copiilor la rețele sociale apare prima dată în Main News.
06:20
Alexandru Musi a analizat victoria importantă a echipei sale, Dinamo, în meciul cu Farul Constanța, unde a subliniat efortul echipei și reușita lui Alexandru Pop. Musi a comentat dificultățile întâmpinate pe teren și a transmis mesajul că sunt pregătiți pentru lupta la titlu în acest sezon. Dinamo București a învins Farul Constanța cu 3-2, obținând … Articolul Musi dezvăluie cheia victoriei în meciul Farul – Dinamo 2-3 apare prima dată în Main News.
06:10
O tânără din România a cheltuit o săptămână de vacanță într-o stațiune de schi din Franța, comparând prețurile cu cele din Poiana Brașov. Les Menuires, considerată accesibilă, oferă acces la pârtii extraordinare și facilități moderne, fiind o opțiune ideală pentru schiori care caută calitate la un preț rezonabil. O tânără din România a cheltuit o … Articolul Tânără din România: Costul unei săptămâni de schi în Franța vs. Poiana apare prima dată în Main News.
06:10
O româncă a dezvăluit prețurile accesibile din Bukovel, Ucraina, într-un videoclip viral pe TikTok. O sticlă de Coca-Cola costă aproximativ 2,5 lei, iar o pungă de chipsuri 5 lei. De asemenea, prețurile pentru cazare și produse cosmetice sunt semnificativ mai mici comparativ cu destinațiile din UE, atrăgând turiști români. Georgiana, o româncă, a filmat prețurile … Articolul Prețuri Bukovel filmate de o româncă: Ghid complet pentru turiști apare prima dată în Main News.
05:20
Călin Georgescu a contestat trimiterea în judecată pentru propagandă legionară la Tribunalul București. Fost candidat la prezidențiale, el afirmă că justiția trebuie să fie autentică, criticând clasa politică. Acuzat de promovarea ideologiilor extremiste, Georgescu rămâne ferm în convingerile sale. Călin Georgescu contestă trimiterea în judecată în dosarul de propagandă legionară la Tribunalul București Georgescu a … Articolul Călin Georgescu contestă în judecată dosarul de propagandă legionară apare prima dată în Main News.
05:20
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va decide dacă rămâne sau părăsește guvernarea după încheierea evaluării interne, odată cu bugetul. În contextul tensiunilor cu PNL și al criticilor la adresa premierului Ilie Bolojan, Grindeanu a reiterat că nu îl interesează ce face PNL și că guvernul va cădea automat în cazul în care PSD iese … Articolul Sorin Grindeanu anunță decizia PSD privind guvernarea: când va fi luată? apare prima dată în Main News.
05:20
Alex Pop, crescut de Gică Hagi, a marcat în minutul 89, aducând victoria lui Dinamo în meciul cu Farul Constanța. Fotbalistul a vorbit despre sentimentul special de a marca împotriva fostei echipe și și-a exprimat aprecierea pentru Hagi cu ocazia zilei sale de naștere. Fiecare victorie la Dinamo este o sărbătoare. Alex Pop a marcat … Articolul Alex Pop: „Sentiment aparte să marchiez împotriva echipelor foste” apare prima dată în Main News.
05:10
Vânzările Tesla în Norvegia au scăzut cu 88% în ianuarie 2026, afectându-i cota de piață la doar 2,8%. Concurența de la Volkswagen, Toyota și brandurile chinezești crește în Europa, iar Tesla se confruntă cu provocări din partea noilor producători, inclusiv BYD, care deschide o fabrică în Ungaria. Vânzările Tesla în Norvegia au scăzut cu 88% … Articolul Vânzările Tesla în Norvegia coboară cu 88% în ianuarie 2023 apare prima dată în Main News.
