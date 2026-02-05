Controlor de tren ucis de un pasager fără bilet în Germania, o tragedie șocantă

04:10

Familia Wąsik a renunțat la vila din Marea Britanie cu facturi de 3.500 de euro și s-a mutat în Vasiliki, Grecia, plătind doar 800 de euro pe lună. Acum se bucură de un stil de viață mai liber, însă se confruntă cu provocări locale. Au achiziționat și un teren pentru a construi o casă. O … Articolul Familie renunță la vila de 3.500 euro pentru o casă în Grecia la 650 euro apare prima dată în Main News.