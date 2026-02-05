INSP: 11 decese cauzate de gripă în doar o săptămână. Cele mai multe cazuri, în București, Prahova și Constanța
Digi24.ro, 5 februarie 2026 15:20
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026, au fost confirmate 11 decese provocate de virusul gripal, totalul de la începutul sezonului ajungând la 68 de decese. Cele mai multe cazuri de gripă clinică au fost raportate în municipiul București (1.135), județul Prahova (894) și județul Constanța (704).
Profesorii ruși vor fi obligați să verifice telefoanele elevilor, inclusiv discuțiile personale ale acestora # Digi24.ro
Rețelele sociale ale elevilor ruși vor începe să fie monitorizate de profesori, scrie Mash. Printre atribuțiile acestora se va număra și monitorizarea chat-urilor, blogurilor și conturilor elevilor. Experimentul de identificare a conținutului distructiv a început în Tatarstan după cinci atacuri asupra instituțiilor de învățământ din țară în acest an și 12 în anul trecut.
Alfred Simonis anunță că vila de protocol a lui Nicolae Ceauşescu din Timișoara va reintra în patrimoniul județului # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a transmis, joi, că fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceauşescu, din zona centrală a municipiului Timişoara, va reintra în patrimoniul judeţului. Odată refăcută, vila va deservi un centru cultural sau un hub cultural-artistic, a anunțat social-democratul.
Facilități fiscale pentru investiții și piața de capital, în pachetul de relansare economică. Nazare: „Vrem să încurajăm listările” # Digi24.ro
Noul pachet de relansare economică prezentat joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ședința de Guvern, include un set de facilități fiscale dedicate investițiilor și dezvoltării pieței de capital. Măsurile au ca scop stimularea modernizării companiilor și facilitarea accesului acestora la finanțare prin instrumente alternative, inclusiv prin bursă. Potrivit ministrului, pachetul face parte dintr-o schimbare mai amplă de abordare economică, prin care statul încearcă să încurajeze investițiile productive și creșterea competitivității economiei.
Verdict în cazul femeii care a hărțuit-o ani de zile pe Mădălina Ghenea. Mesajul vedetei după aflarea sentinței # Digi24.ro
Verdict în cazul femeii care a hărțuit-o ani de zile pe Mădălina Ghenea. Tribunalul de la Milano a decis condamnarea la un an și șase luni cu suspendare a femeii de 45 de ani care îi trimitea mesaje de amenințare vedetei. Mădălina Ghenea a fost bombardată cu amenințări și jigniri repetate pe rețelele sociale. Inițial, procurorul de caz a cerut o pedeapsă de 2 ani de închisoare.
Sorin Grindeanu, mesaj pentru Guvern după întâlnirea cu Isaac Herzog în Israel: „Delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită” # Digi24.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a propus organizarea unor delegații de afaceri puternice la fiecare vizită oficială în Israel, după întâlnirea avută cu președintele israelian, Isaac Herzog. Președintele PSD susține că această abordare ar putea consolida relațiile economice dintre cele două țări și sprijini companiile românești să identifice noi oportunități de afaceri.
Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik # Digi24.ro
Forțele ucrainene au anunțat că, în luna ianuarie, au lovit hangarele de la baza de testare Kapustin Yar din Rusia, unde au avariat infrastructura legată de pregătirile pentru lansarea rachetelor, inclusiv temutele arme hipersonice Oreșnik.
„Unul dintre studiourile sale preferate”. De ce a transformat Donald Trump Air Force One în centrul său media preferat # Digi24.ro
De câteva săptămâni, Donald Trump multiplică intervențiile mediatice din avionul prezidențial. El transformase deja Biroul Oval, pe care l-a personalizat în mare măsură de la revenirea sa la putere, într-un loc indispensabil pentru comunicarea sa politică. De câteva săptămâni, Donald Trump multiplică și conferințele de presă de la bordul Air Force One, avionul prezidențial.
Volodimir Zelenski spune câți soldați ucraineni au murit până acum pe front în patru ani de război cu Rusia # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut public în această săptămână un nou bilanț al pierderilor suferite de armata ucraineană în războiul cu Rusia, vorbind despre zeci de mii de soldați uciși pe front. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru presa franceză și vin într-un moment în care negocierile de pace și presiunile internaționale se intensifică.
Trei responsabili militari ucraineni au fost interzişi în Ungaria, pe motiv că ar fi implicaţi în recrutări forţate # Digi24.ro
Guvernul maghiar a interzis accesul pe teritoriul Ungariei pentru trei şefi militari ucraineni, pe care îi considerp responsabili de recrutare forţată, a declarat joi Gergely Gulyas, şeful cancelariei premierului Viktor Orban.
USR anunță că va vota amendamentul ca toţi bolnavii cronici să beneficieze de plata primei zile de concediu medical # Digi24.ro
Deputaţii şi senatorii USR vor vota în Parlament amendamentul potrivit căruia toţi bolnavii cronici, fără discriminare, vor beneficia de plata primei zile de concediu medical, anunță deputatul Emanuel Ungureanu.
O tânără a ajuns la spital după ce a fost bătută de iubitul ei, într-o benzinărie din Constanța. Bărbatul a fost reținut # Digi24.ro
O tânără de 22 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătută de iubitul ei, într-o benzinărie din Constanţa, ea fiind lovită peste mâini cu un scaun. Bărbatul a fost reţinut, pe numele său fiind emis un ordin de protecţie provizoriu.
Exerciții româno-americane la Smârdan. Nicușor Dan: „Activitățile comune ne cresc capacitatea de acțiune în cadrul NATO” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a subliniat, într-o postare pe rețeaua X, că exercițiile militare desfășurate în poligonul Smârdan, județul Galați, evidențiază soliditatea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.
Țara europeană, care a interzis accesul pe TikTok pentru „a evita efectele nefaste”, renunță la decizie după mai puțin de un an # Digi24.ro
Guvernul albanez a abrogat interdicţia temporară decretată împotriva TikTok în urmă cu 11 luni, transmite AFP.
Cod portocaliu de inundații pe râuri din Buzău și Prahova. Avertizare pentru alte patru județe # Digi24.ro
Hidrologii avertizează că, de joi seară până vineri la prânz, există risc de inundații pe râuri din șase județe, pe fondul precipitațiilor prognozate, al topirii zăpezilor și al evoluției formațiunilor de gheață.
Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta # Digi24.ro
Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele american, Donald Trump, au discutat la telefon, în această săptămână, despre Taiwan, relațiile economice și principalele tensiuni internaționale. Convorbirea a avut loc într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Beijing și Washington și a fost urmată de mesaje ferme din ambele tabere.
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu peste 31.000 în prima lună din 2026 față de decembrie 2025. Expert: „E o perioadă de ajustare” # Digi24.ro
Numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut semnificativ în prima lună a anului 2026, pe fondul unei perioade sezonier mai lente și al unei prudențe crescute în rândul cumpărătorilor, spune Alexandru Ispir, expert în imobiliare, pentru Digi24.ro. În total, în luna ianuarie au fost vândute 24.598 de imobile la nivel național, cu 31.605 mai puține față de luna decembrie și cu 6.236 mai puține comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de ANCPI.
Calea ferată din Portul Constanța va fi modernizată. Proiectul costă peste 500 de milioane de lei # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat, joi, desemnarea asocierii BAWI Construction – Swietelsky Construct drept câștigătoare a contractului de 523 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța.
Kremlinul a declarat joi că nu dorește să piardă timp răspunzând la întrebări despre sugestii neprobate apărute în mass-media occidentală și ale premierului polonez, potrivit cărora Jeffrey Epstein ar fi fost un fel de agent al serviciilor secrete ruse.
România are cei mai mulți proprietari de locuinţe din UE, dar și cele mai aglomerate case # Digi24.ro
Peste 94% din populaţia României trăia în 2024 într-o locuinţă proprietate personală, acesta fiind cel mai mare procent înregistrat în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, arată datele Eurostat, publicate joi.
Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie # Digi24.ro
Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov. Turiștii de pe pârtie au dat nas în nas cu trei ursuleți. I-au admirat și au filmat de la distanță cum puii de urs se jucau în zăpadă.
Circa 2,8 milioane de pensionari ar putea primi sprijin de până la 1.000 lei de la stat, anunță Florin Manole. Cine ar putea beneficia # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, propune ca pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 de lei să beneficieze de un ajutor financiar de până la 1.000 de lei, care va fi acordat în două tranșe. Într-o postare de joi, pe Facebook, Manole a afirmat că circa 2,8 milioane de pensionari ar urma să primească acești bani.
Ce se schimbă pentru microîntreprinderi în noul pachet de relansare economică. Reguli mai flexibile, impozitare unică și bonificații # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, la conferința de fiscalitate Tax EU, o serie de măsuri incluse în noul pachet de relansare economică, menite să corecteze problemele semnalate de mediul de afaceri și să facă regimul fiscal al microîntreprinderilor mai predictibil și mai flexibil, în contextul reducerii plafonului de încadrare la 100.000 de euro.
Un apel la 112 a salvat două vieți în Neamț: dispecerul ISU a coordonat evacuarea dintr-o locuință cu monoxid de carbon # Digi24.ro
Două persoane vârstnice din comuna Dulcești, județul Neamț au fost salvate dintr-o locuință plină de monoxid de carbon după ce dispecerul ISU, plt.adj. Ariton Răzvan, le-a ghidat pas cu pas și apelanta le-a evacuat în siguranță înainte ca echipajele SMURD și SAJ să ajungă.
NATO face apel la „reţinere şi responsabilitate” după expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară între Rusia şi Statele Unite, a declarat joi un oficial al Alianţei Nord-Atlantice, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută accentul pe investiții. „Regândim sprijinul pentru companii” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi, în cadrul conferinței de fiscalitate Tax EU, un nou pachet de relansare economică ce include măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri, în special pentru microîntreprinderi și companiile mici și mijlocii. Potrivit ministrului, noul pachet schimbă fundamental abordarea politicilor economice, mutând accentul de la consum către investiții.
Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea AUR în SUA. Cât ar fi costat o poză cu Trump la Mar-a-Lago # Digi24.ro
Controversa contractului pentru promovarea AUR în SUA, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, continuă. Firma care a raportat oficial autorităților americane că ar fi încheiat un contract de lobby cu AUR, în valoare de 1,5 milioane de dolari, BGD Legal Consulting, a dat în judecată o altă companie care ar fi promis, fără să se țină de cuvânt, că va facilita întâlniri între lideri ai partidului cu mai mulți oficiali de rang înalt ai Administrației Trump, printre care chiar președintele. Din plângerea depusă în instanțele americane, mai reiese că BGD Legal Consulting a facilitat interviul lui George Simion pentru NewsMax, din mai 2025. George Simion și Marius Lulea neagă, însă, informațiile prezentate de BGD Legal Consulting în procesul din SUA.
Scandal în POT: Fost membru o acuză pe Gavrilă că cerea cotizații de 8.000 lei. Președinta partidului: „Să vină cu dovezi clare” # Digi24.ro
Deputatul neafiliat Radu Ionescu, exclus din POT, a acuzat-o pe președinta Partidului Oamenilor Tineri Anamaria Gavrilă că ar fi impus parlamentarilor să plătească cotizații de aproximativ 8.000 de lei pe lună, prin firme „umbrelă”, și să angajeze personal fictiv. În replică, Gavrilă a declarat, pentru Digi24.ro, că afirmațiile sunt false și i-a cerut acestuia să vină cu dovezi clare.
Prima reacție a lui Robert Negoiță, privind ancheta DNA care îl vizează: „Nu ne putem face treaba legal” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a avut o primă reacție privind dosarul de corupție al DNA care îl vizează. El susține că nu a făcut favoruri nimănui, dar a fost nevoit să contruiască „ilegal” drumuri, argumentând că documentațiile de urbanism sunt blocate la Primăria Generală a Capitalei.
Profesorul Cristian Păun, despre prețul administrat la gaze: „E o măsură păguboasă, plătită din deficit excesiv și datorie” # Digi24.ro
Profesorul de economie Cristian Păun a avrtizat că noul mecanism de „preț administrat” la gaze, anunțat de premierul Ilie Bolojan, riscă să prelungească o schemă costisitoare pentru bugetul de stat și să întârzie liberalizarea reală a pieței. Într-o intervenție la Digi24, economistul a subliniat că prețul gazului nu este nici în prezent unul cu adevărat liber, iar menținerea unui control generalizat al prețurilor înseamnă, în fapt, subvenții plătite pe deficit și datorie, inclusiv pentru consumatori care își permit să achite costurile reale.
Lavrov: Declarațiile și acțiunile SUA privind o îmbunătăţire a relaţiilor cu Rusia se contrazic # Digi24.ro
Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat joi că sancţiunile şi măsurile recente ale SUA împotriva Rusiei contrazic declaraţiile Washingtonului că ar căuta o îmbunătăţire a relaţiilor şi o cooperare reciproc avantajoasă cu Moscova.
Reacția unui comisar european după declarațiile șefului FIFA despre Rusia: „Nu totul este negociabil” # Digi24.ro
Comisarul european maltez pentru Echitate Intergenerațională, Tineret, Cultură și Sport, Glenn Micallef, a respins miercuri posibilitatea ridicării interdicției impuse Rusiei în competițiile internaționale, anunțată recent de președintele FIFA, Gianni Infantino.
Alertă alimentară: Salată de icre retrasă de la vânzare după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes # Digi24.ro
Un lot de salată de icre cu caras şi ceapă a fost retras din magazinele Kaufland după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl returneze în magazin, urmând a primi banii înapoi.
Ameninţarea Statului Islamic „a crescut în mod constant”. Teroriștii și-au adaptat metodele și folosesc inteligenţa artificială (UNOCT) # Digi24.ro
Ameninţarea pe care o reprezintă Statul Islamic (SI) în lume „a crescut în mod constant” începând din vara lui 2025 şi devine tot mai „complex” de oprit din cauza capacităţii de adaptare a grupării, estimează Biroul ONU însărcinat cu lupta împotriva terorismului (UNOCT).
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis Ambasada americană la București # Digi24.ro
Ambasada SUA la București a postat joi, pe platforma X, un mesaj din partea președintelui american Donald Trump, în care este evidențiat angajamentul „ferm” al Washingtonului de a colabora cu România privind „aprovizionarea sigură cu minerale esențiale”. Problema este o prioritate absolută pentru SUA, care își doresc să reducă dependența de minerale critice China.
Bill Gates spune că „regretă fiecare minut” petrecut cu Epstein, dar neagă informațiile din arhiva făcută publică # Digi24.ro
Miliardarul american Bill Gates a declarat într-un interviu acordat miercuri că „regretă fiecare minut” petrecut alături de infractorul sexual Jeffrey Epstein, dar că nu are nimic să îşi reproşeze, după ce fosta lui soţie, Melinda French Gates, a spus că magnatul trebuie să ofere explicaţii despre acea relaţie.
Ziua în care lumea a rămas fără „noul început”. Ce se întâmplă după ce a expirat cel mai important tratat nuclear din istorie # Digi24.ro
Noul Tratat de reducere a armelor strategice (New START) din 2010, ultimul acord bilateral de control al armelor nucleare rămas între Statele Unite și Rusia, expiră pe 5 februarie. Președintele rus Vladimir Putin a repetat oferta de a continua să respecte în mod informal limitele tratatului pentru încă un an. Cu excepția unei amânări de ultim moment din partea președintelui Donald Trump, sfârșitul New START va marca sfârșitul unei ere pentru controlul armelor nucleare.
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți # Digi24.ro
Parchetul din Burgas, Bulgaria, a deschis o anchetă şi a efectuat percheziţii după ce mai multe cliente ale unor saloane de înfrumuseţare care au descoperit imagini cu ele făcute fără consimțământul lor pe site-uri pornografice, relatează AFP.
Mii de blocuri din București au rămas din nou fără căldură. Motivul pentru care o turbină de la CET Sud a fost oprită # Digi24.ro
Sistemul centralizat de termoficare lasă din nou bucureștenii în frig. Mii de blocuri au rămas fără căldură după ce o turbină de la CET Sud a fost oprită pentru remedierea sistemului de reglaj.
Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online Roblox, invocând necesitatea protejării copiilor de conținut inadecvat și de riscurile asociate utilizării excesive a platformei. Decizia vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari legate de siguranța minorilor în mediul digital.
Noi alerte meteo de ploi, ninsori viscolite și vânt puternic. Care sunt zonele vizate de cod galben și cum va fi vremea în București # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de ploi, ninsori și vânt puternic, care vizează cea mai mare parte a țării. În zonele montane și nord-estul țării va ninge, existând risc de polei și strat nou de zăpadă. Vântul va avea intensificări în special în regiunile sud-vestice, estice și pe crestele montane, cu rafale locale ce pot depăși 100 km/h.
Vizat de o moțiune simplă a opoziției, pentru o declarație pe care o califică drept „fake news”, ministrul Apărării vine la Digi24 să explice ce a vrut să spună despre Groenlanda, ce face România ca să țină cât se poate de departe războiul lui Putin din Ucraina, ce arme își cumpără România de 16 miliarde de euro și cum merge instalarea de echipamente de comunicații pe Spartanul președintelui. Radu Miruță va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00, la Jurnalul de Seară.
Noul ambasador al Republicii Moldova în România este Mihail Mîţu. Preşedinta Maia Sandu a semnat decretul de numire # Digi24.ro
Republica Moldova va avea un nou ambasador în România, în persoana lui Mihail Mîţu, după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire. Maia Sandu a mai aprobat, de asemenea, trimiterea unor noi ambasadori în Ucraina, Franţa şi China.
Dragoș Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR sunt considerați pierduți # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat la Digi24 că România pierde 231 de milioane de euro din PNRR, după ce Comisia Europeană a considerat că nu a fost îndeplinit jalonul 215, referitor la pensiile magistraţilor.
Un apropiat al lui Maduro a fost arestat în Venezuela și este pregătit pentru extrădarea în SUA # Digi24.ro
Oficialul venezuelean Alex Saab, fost om de afaceri și apropiat al fostului președinte Nicolas Maduro, a fost arestat miercuri în Venezuela într-o operațiune comună între autoritățile americane și cele venezuelene, a declarat un oficial al forțelor de ordine americane.
Percheziţii în Medgidia la suspecţi de camătă cu dobânzi de până la 400% și șantaj. Victimele erau amenințate și agresate # Digi24.ro
Trei percheziţii domiciliare se desfăşoară joi în Medgidia, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de camătă şi şantaj, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.
În cardiologie, unele intervenții au schimbat fundamental prognosticul pacienților fragili, pentru care chirurgia clasică ar fi prea riscantă. În acest registru intră și procedurile care restabilesc fluxul sanguin printr-o abordare minim invazivă, ghidată imagistic. Una dintre procedurile endovasculare care s-au impus este cea de înlocuire transcateter a valvei aortice, procedura TAVI.
Prefectul Capitalei, despre drumurile făcute de Negoiță peste conducte de gaz: Nu s-a remediat, s-au blocat în „nu găsim constructori” # Digi24.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a spus la Digi24 că situația drumurilor construite peste conducte de gaze în Sectorul 3, caz în care primarul Robert Negoiță este vizat de DNA, nu s-a remediat nici în prezent. El spune că, după ce a izbucnit scandalul, un singur drum a fost închis, pentru că celelalte aveau limite de tonaj și viteză. Nistor a mai spus că nu a sesizat procurorii în acest caz.
Ciucu avertizează asupra situației financiare grave de la STB: „Primăria nu mai poate susține un buget cât al orașului Brașov” # Digi24.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, joi ăntr-un mesaj video postat pe Facebook, un mesaj amplu către angajații Societății de Transport București (STB), în contextul unor „zvonuri” apărute în ultimele zile privind posibile tăieri de salarii sau concedieri. Edilul a respins ferm aceste informații și a subliniat că problemele companiei sunt însă „extrem de grave” din punct de vedere financiar.
VIDEO Un pod aflat în construcție s-a prăbușit în China și a căzut în apă cu tot cu oameni și utilaje. 5 oameni au murit # Digi24.ro
Cinci oameni au murit în China, după ce podul la care lucrau s-a prăbușit. Tragedia a avut loc la un șantier din estul țării.
