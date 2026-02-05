INSP: 11 decese cauzate de gripă în doar o săptămână. Cele mai multe cazuri, în București, Prahova și Constanța

12:40

Controversa contractului pentru promovarea AUR în SUA, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, continuă. Firma care a raportat oficial autorităților americane că ar fi încheiat un contract de lobby cu AUR, în valoare de 1,5 milioane de dolari, BGD Legal Consulting, a dat în judecată o altă companie care ar fi promis, fără să se țină de cuvânt, că va facilita întâlniri între lideri ai partidului cu mai mulți oficiali de rang înalt ai Administrației Trump, printre care chiar președintele. Din plângerea depusă în instanțele americane, mai reiese că BGD Legal Consulting a facilitat interviul lui George Simion pentru NewsMax, din mai 2025. George Simion și Marius Lulea neagă, însă, informațiile prezentate de BGD Legal Consulting în procesul din SUA.