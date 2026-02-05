Discuțiile tripartite Ucraina-Rusia-SUA s-au încheiat la Abu Dhabi fără progrese, cu excepția unui schimb de prizonieri
Financial Intelligence, 5 februarie 2026 15:50
Ucraina și Rusia au efectuat joi un schimb de prizonieri convenit în timpul negocierilor de la Abu Dhabi
Nazare: Impactul bugetar al pachetului de relansare economică, estimat la 2,1 – 2,2 miliarde de lei, în primul an # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că impactul bugetar al măsurilor prevăzute în pachetul de relansare economică va
ACUE: Reglementările impredictibile și intervențiile administrative – principalul risc pentru sectorul energetic # Financial Intelligence
Furnizorii nu stabilesc prețul pieței angro și nu controlează costurile reglementate, precum tarifele de transport și distribuție, taxele
Cristina Prună, USR: Plafonarea prețurilor la gaze nu este o politică energetică serioasă a unei țări producătoare de gaze naturale precum România # Financial Intelligence
Plafonarea prețurilor la gaze nu este o politică energetică serioasă a unei țări producătoare de gaze naturale precum
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) a anunţat miercuri suspendarea publicării raportului său anual privind "Starea lumii",
Dezarmare nucleară: Expirarea New START are implicaţii şi asupra unor puteri nucleare regionale din Asia # Financial Intelligence
Tratatul New START privind armele nucleare, care a expirat pe 5 februarie şi, pentru prima dată în ultimele
Declaraţiile şi acţiunile SUA faţă de Rusia se contrazic, declară ministrul de externe rus # Financial Intelligence
Sancţiunile şi măsurile recente ale SUA împotriva Rusiei contrazic declaraţiile Washingtonului că ar căuta o îmbunătăţire a relaţiilor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit azi despre câteva modificări fiscale care urmează, la TaxEU Forum. Florin Bărbuță,
Ministrul Finanţelor: În 2026, mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive # Financial Intelligence
Anul acesta este unul în care se va schimba paradigma dezvoltării României şi se va muta accentul de
Valabilitatea Tratatului dintre SUA și Rusia privind limitarea armelor ofensive strategice expiră azi # Financial Intelligence
La 5 februarie 2026 expiră valabilitatea Tratatului între Statele Unite ale Americii și Federația Rusă privind Măsurile de
Procurorii anticorupție efectuează, joi, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu, au precizat, pentru
Licitație pentru vânzarea stațiilor de încărcare vehicule electrice Lotul I și/sau Lotul II # Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub
Star Residence Invest, prima platformă investițională listată la Bursa de Valori București dedicată sectorului imobiliar, își consolidează echipa
Fondurile speculative au câștigat 24 de miliarde de dolari vânzând short acțiuni software, în acest an, și își măresc pariul # Financial Intelligence
Fondurile speculative își măresc pariurile short pe acțiunile software, contribuind la vânzarea brutală din acest sector de până
Bitcoin se prăbușește după ce secretarul Trezoreriei Bessent a declarat că guvernul SUA nu poate spune băncilor să salveze criptomonedele # Financial Intelligence
Bitcoin (BTC-USD) a scăzut sub 73.000 de dolari pe token miercuri seară, prelungind pierderile de la începutul sesiunii,
Statele Unite vor purta discuţii cu Iranul vineri, în Oman, a declarat miercuri pentru AFP un înalt oficial
Cooperarea dintre Taipei şi Washington “nu se va schimba” după avertismentul lui Xi, asigură preşedintele taiwanez # Financial Intelligence
Preşedintele taiwanez Lai Ching-te a asigurat joi că cooperarea dintre Taipei şi Washington "nu se va schimba", după
FT: Două vehicule spaţiale ruse au desfăşurat activităţi de spionaj în apropierea sateliţilor europeni # Financial Intelligence
Oficialii europeni responsabili cu securitatea consideră că două vehicule spaţiale ruseşti au interceptat comunicaţiile a cel puţin 12
Mircea Abrudean: Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon central în strategia de apărare a României # Financial Intelligence
Contribuţia constantă a României la securitatea regională, angajamentul ferm pentru protejarea frontierelor Uniunii Europene şi ale NATO şi
Trump consideră că ayatollahul Khamenei “ar trebui să fie foarte îngrijorat acum” # Financial Intelligence
Ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, "ar trebui să fie foarte îngrijorat acum", a afirmat preşedintele american Donald
Rusia nu mai este legată de tratatul de dezarmare nucleară New START cu SUA, care expiră în 5
Digital Innovation Summit Bucharest 2026: lideri internaționali, tehnologii emergente și politici digitale, reunite la Palatul Parlamentului # Financial Intelligence
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București organizează, în perioada 10–12 martie 2026, Digital Innovation Summit
SUA consideră productive negocierile cu #Ucraina şi Rusia, care vor continua joi # Financial Intelligence
Statele Unite au descris drept "productive" negocierile trilaterale cu Ucraina şi Rusia, care au avut loc miercuri la
Bolojan: Proiecte pentru simplificarea obţinerii avizelor de mediu, a autorizaţiilor de securitate la incendiu şi a avizelor CEISD # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri trei proiecte care vizează simplificarea obţinerii avizelor de mediu, scurtarea termenelor pentru
Ilie Bolojan: Pachetul de relansare economică va fi prezentat într-o primă lectură joi în şedinţa de Guvern (video) # Financial Intelligence
Pachetul de relansare economică va fi prezentat într-o primă lectură, joi, în şedinţa de Guvern, urmând ca vineri
SUA, UE şi Japonia vor coopera pentru a ameliora aprovizionarea lor cu minerale critice (declaraţie comună) # Financial Intelligence
SUA, Uniunea Europeană şi Japonia au anunţat miercuri că realizează un parteneriat strategic care vizează ameliorarea aprovizionării cu
Ilie Bolojan: Mâine voi informa CCR asupra consecinţelor amânării deciziei privind pensiile magistraţilor # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că, în cursul zilei de joi, va informa Curtea Constituţională asupra consecinţelor amânării
Ilie Bolojan: Preţul la gaze pentru consumatorii casnici va fi reglementat, pe tot lanţul, de la 1 aprilie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că între 1 aprilie anul acesta şi sfârşitul lunii martie 2027 va
Premierul Ilie Bolojan: Vom pune o presiune pe Hidroelectrica pentru a-şi creşte capacităţile de stocare # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că se va pune presiune pe Hidroelectrica pentru a-şi creşte capacităţile de stocare
Bolojan: Ne propunem să declarăm obiectiv de importanţă strategică Combinatul Liberty pentru a putea să demarăm o procedură de licitaţie internaţională pentru preluarea lui # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că intenţia Guvernului este de a declara obiectiv de importanţă strategică Combinatul
Ilie Bolojan: Pachetul privind administraţia va fi adoptat săptămâna viitoare; recomandarea MJ e prin asumarea răspunderii Guvernului (video) # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, că pachetul privind reforma administraţiei a intrat în circuitul guvernamental de avizare
Dezarmare nucleară: Marco Rubio susţine că orice acord nuclear cu Rusia trebuie să includă şi China # Financial Intelligence
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a declarat miercuri că orice acord în domeniul nuclear cu Rusia ar trebui
Mesajul Adunării Generale a SRJ MediaSind către Guvernul României: Implementați integral Regulamentul european privind libertatea presei – EMFA # Financial Intelligence
Delegații prezenți la Adunarea Generală extraordinară a Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, desfășurată în zilele de 2, 3
Premierul Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare vom finaliza discuţiile pe buget (video) # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că discuţiile asupra bugetului de stat pe anul 2026 ar urma să fie
Dezarmare nucleară: Papa Leon al XIV-lea îndeamnă Rusia şi SUA să prelungească tratatul New START # Financial Intelligence
Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat miercuri pe liderii din Rusia şi SUA să reînnoiască ultimul lor tratat
Parlamentul European reia lucrul la acordul comercial al UE cu SUA, după ce Donald Trump a dat înapoi în afirmaţiile sale despre Groenlanda # Financial Intelligence
Parlamentul European a anunţat miercuri că reia examinarea acordului comercial al UE cu SUA, după ce Donald Trump
Atac cibernetic la Conpet; infrastructura IT de business a fost afectată; tehnologiile operaționale nu au fost impactate # Financial Intelligence
Un atac cibernetic a afectat infrastructura IT de business a Conpet, potrivit unui comunicat. Compania precizează că tehnologiile
Producția totală de gaze naturale a Romgaz s-a situat la 4.954,5 milioane mc, în 2025, similară cu 2024 # Financial Intelligence
ROMGAZ raportează rezultate operaționale solide aferente anului 2025, demonstrând reziliență în gestionarea declinului natural al zăcămintelor mature și
Preşedintele chinez Xi a discutat telefonic cu Trump la câteva ore după o videoconferinţă cu Putin # Financial Intelligence
Preşedintele chinez Xi Jinping a discutat telefonic miercuri cu omologul său american Donald Trump, înaintea vizitei acestuia în
Oferta Lion Capital a atras jumătate din acțiunile Fondul Proprietatea vizate; Lion ajunge la peste 5% din FP # Financial Intelligence
Swiss Capital a anunțat că numărul total de acțiuni subscrise în cadrul ofertei publice de cumpărare a titlurilor Fondul
Greenvolt a obţinut aproape 60 de milioane de euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore în Dobrogea, la Săcele # Financial Intelligence
Greenvolt Group a obţinut o finanţare în valoare de 58,5 milioane de euro pentru a susţine dezvoltarea unui
Veniturile Rusiei din petrol şi gaze sunt la cel mai scăzut nivel din iulie 2020 # Financial Intelligence
Veniturile Rusiei din petrol şi gaze s-au înjumătăţit în ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2025, atingând cel
Dezarmare nucleară/ Kremlinul dă asigurări că va acţiona responsabil după exprirarea tratatului New START cu SUA # Financial Intelligence
Kremlinul a afirmat miercuri că va acţiona "responsabil", în ajunul expirării tratatului de dezarmare nucleară New START între
MOL şi ADNOC discută despre rafinăria NIS, Serbia este implicată (ministrul sârb al Energiei) # Financial Intelligence
Grupul ungar MOL şi ADNOC, compania petrolieră naţională din Emiratele Arabe Unite, sunt în negocieri cu Gazprom Neft
Banca Naţională a României avertizează asupra distribuirii unui document fals atribuit instituţiei # Financial Intelligence
Banca Naţională a României (BNR) avertizează că documentul "Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală",
Transelectrica anunță încheierea unui Memorandum de Înțelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea Proiectului de interconexiune Georgia – România Cablu Submarin în Marea Neagră # Financial Intelligence
Transelectrica și Georgian State Electrosystem JSC (GSE), operatorii de transport și de sistem din România, respectiv Georgia, au
Nicuşor Dan: România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA. Referirile la adresa ţării noastre, strict contextuale # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor
Comisarul european pentru industrie şi şefii de companii cer o strategie „Fabricat în Europa” # Financial Intelligence
Europa trebuie să îşi protejeze propriile industrii cu o strategie 'Made in Europe' ("Fabricat în Europa", n.r.), a
Alina Popa, OMV Petrom: “Dividendul propus este la nivelul minim din politica noastră de dividende, în contextul unor investiții record și al unui mediu de piață macroeconomic dificil” # Financial Intelligence
Dividendul propus de OMV Petrom pentru 2025 este la nivelul minim din politica de dividende, în contextul unor
Verchere, OMV Petrom: Proiectul Neptun Deep avansează, cu prima producţie de gaze aşteptată în 2027 # Financial Intelligence
Proiectul Neptun Deep avansează, iar prima producţie de gaze este aşteptată în 2027, a anunţat miercuri directorul general
