Forvis Mazars: 9 din 10 executivi C-suite din România anticipează creşterea businessului în 2026; 65% majorează investiţiile în oameni şi operaţiuni; AI şi costurile cu energia influenţează deciziile strategice

09:15

OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie din România şi cea mai valoroasă firmă listată la Bursa de Valori Bucureşti, a încheiat 2025 cu venituri din vânzări de 36,6 miliarde de lei, în creştere cu 2%, însă profitul net a coborât la aproximativ 3 mld. lei, minus 27% faţă de anul anterior, după ajustări nete de depreciere de circa 2,2 mld. lei legate de obligaţii de abandonare şi de activele din explorare şi producţie, dar şi pe fondul creşterii impozitării segmentului upstream.