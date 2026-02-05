Forvis Mazars: 9 din 10 executivi C-suite din România anticipează creşterea businessului în 2026; 65% majorează investiţiile în oameni şi operaţiuni; AI şi costurile cu energia influenţează deciziile strategice
Ziarul Financiar, 5 februarie 2026 16:00
Ministrul Finanţelor prezintă pachetul de relansare economică. Impactul bugetar negativ este estimat la 2,1-2,2 mld.lei în 2026: „Încercăm să mutăm logica dinspre consum spre investiţii. Pachetul are două componente: una de stimulare a investiţiilor şi o a doua de regândire a modului în care funcţionează schemele de suport pentru companii” # Ziarul Financiar
ZF Live. Platformele online din China au ajuns să reprezinte 20% din piaţa locală de e-commerce, iar primii afectaţi sunt chiar micii producători locali. A redus taxa de 25 de lei din livrările de pe platformele din China? # Ziarul Financiar
În ultimii ani, platformele din China au câştigat tot mai mult teren în piaţa locală, iar această evoluţie s-a datorat unor campanii agresive de marketing şi a unor preţuri foarte mici cu care niciun retailer local nu poate concura.
Anularea de la plată a primei zile de concediu medical începe să se rostogolească precum un bulgăre de zăpadă: pensiile ar fi afectate indirect, iar legea va ajunge la Curtea Constituţională. Neplata primei zile de concediu medical a atras tot mai multe nemulţumiri. Salariaţii vor pierde bani, iar angajatorii vor avea şi mai multă birocraţie # Ziarul Financiar
Neplata primei zile de concediu medical va ajunge pe masa Curţii Constituţionale, după ce Federaţia Asociaţiei Bolnavilor cu Cancer (FABC) a sesizat Avocatul Poporului.
GEN Z Sondaj. Ce alege generaţia Z când vine vorba de investiţii: aproape 50% dintre tineri îşi investesc banii la Bursă # Ziarul Financiar
Investiţiile sunt pentru toată lumea. Dacă ai reuşit să economiseşti, poţi face deja acest pas, către a-ţi pune banii la treabă. Am întrebat tinerii pe toate platformele sociale: „În ce alegi să-ţi investeşti banii?“, iar sondajul ZF a adunat peste 830 de răspunsuri.
Idei fresh de business. Ce proiecte inedite dezvoltă noua generaţie de antreprenori: de la startup-uri tech până la produse printate 3D sau venite parcă din viitor # Ziarul Financiar
În timp ce generaţia părinţilor tăi visa la jobul stabil, generaţia ta visează la impact. Vrea să construiască, să experimenteze, să testeze, iar mulţi dintre tineri o fac prin antreprenoriat.
Bursă. Viitorul începe astăzi. Acţiunile Foraj Sonde Videle câştigă 30% într-o singură zi şi investiţia lui Iulian Stanciu de la eMag creşte cu peste 20 mil. lei după un acord de 660 mil. lei cu francezii de la EDF # Ziarul Financiar
Cu aproape 30% urcau spre finele şedinţei de ieri acţiunile companiei Foraj Sonde Videle (simbol bursier FOJE), pe o lichiditate de 1,2 mil. lei care a dus preţul unui titlu la 25,6 lei şi a crescut capitalizarea societăţii de la 223 mil. lei la circa 290 mil. lei, conform datelor bvb.ro.
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Producătorul de ambalaje de hârtie Evopack din Piatra Neamţ: Autostrada Moldovei înseamnă timpi de livrare mai scurţi, costuri logistice mai mici şi predictibilitate. Ne permite să lucrăm cu clienţi mai mari, să planificăm mai bine # Ziarul Financiar
Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră în derulare, care va lega la sfârşitul anului Bucureştiul de Paşcani, înseamnă timpi de livrare mai scurţi, costuri logistice mai mici şi predictibilitate, ceea ce ne permite să lucrăm cu clienţi mai mari, să planificăm mai bine, spune Cosmin Vacariu, proprietarul fabricii Evopack din Piatra Neamţ.
Deloitte CFO Summit 2026, ediţia a VII-a. Cum va fi anul 2026 în business? Directorii financiari sunt optimişti, însă ei amintesc de prudenţa atât de necesară în vremuri dificile # Ziarul Financiar
Poate fi anul 2026 mai bun decât 2025? Directorii financiari spun „DA“, însă pentru asta investiţiile trebuie să continue. „Nimeni nu vrea să piardă cotă de piaţă sau oportunităţi doar pentru că trecem printr-o perioadă mai dificilă“ # Ziarul Financiar
Directorii financiari se uită la anul 2026 cu un sentiment de optimism moderat, conştienţi pe de-o parte de contextul economic încă dificil, care aduce o serie de provocări în activitatea companiilor, iar pe de altă parte de oportunităţile care există pe piaţă şi care pot susţine creşterea şi dezvoltarea viitoare a businessului, după cum arată opiniile exprimate de participanţii la cea de-a şaptea ediţie a Deloitte CFO Summit 2026, conferinţa anuală dedicată directorilor financiari, organizată miercuri în parteneriat cu Ziarul Financiar.
Strategia OMV Petrom, gândită pentru 2022-2030, prevedea investiţii de 11 mld. euro din care 35% erau destinate pentru proiecte de tranziţie energetică. Suma rămâne neschimbată, dar tranziţia energetică mai primeşte 25% din banii de investiţii ai celei mai mari companii din România, 1 mld. euro fiind mutat spre zona convenţională de dezvoltare, adică pe explorare şi producţie # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie din România şi cea mai valoroasă firmă listată la Bursa de Valori Bucureşti, a încheiat 2025 cu venituri din vânzări de 36,6 miliarde de lei, în creştere cu 2%, însă profitul net a coborât la aproximativ 3 mld. lei, minus 27% faţă de anul anterior, după ajustări nete de depreciere de circa 2,2 mld. lei legate de obligaţii de abandonare şi de activele din explorare şi producţie, dar şi pe fondul creşterii impozitării segmentului upstream.
Start-up-ul de voce AI ElevenLabs a atras 500 mil. dolari într-o rundă de serie D, la o evaluare de 11 mld. dolari # Ziarul Financiar
ElevenLabs, start-up-ul de origine poloneză specializat în generarea de voce prin inteligenţă artificială, a atras o finanţare de serie D în valoare de 500 de milioane de dolari, potrivit The Wall Street Journal.
Aeroportul din Bacău a accesat un proiect european de 24,8 mil. lei pentru construirea unui parc fotovoltaic de 1,6 MW # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „George Enescu“ Bacău, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, a accesat un proiect european de 24,8 mil. lei (aproximativ 5 mil. euro), TVA inclus, finanţat din Fondul pentru Modernizare prin Programul cheie 9: Eficienţă energetică în transporturi - reducerea emisiilor de CO2 prin eficienţă energetică şi noi tehnologii în transporturi, ce prevede construirea unui parc fotovoltaic de 1,6 MW.
Iulian Anghel, ZF: Suntem deja în februarie şi România nu are un buget pe anul în curs. Cauzele întârzierii şi consecinţele ei # Ziarul Financiar
Sunt mai multe cauze pentru care adoptarea bugetului consolidat întârzie. Sunt patru partide la guvernare. Sunt multe pretenţii de la un buget sărac, obligat să-şi restrângă încă cheltuielile pentru a ajunge la final de an la un deficit de 6% din PIB, de la 7,6% din PIB în 2025. Spaţiul fiscal este aproape inexistent, iar cheltuieli noi pe datorie ar ştrangula economia.
Bursă. Ce spune George Ciubotaru despre posibilitatea de închidere anticipată. Ordine de 2 mld. lei la IPO Electroalfa, pe fondul suprasubscrierii de peste 3.000% la retail şi al subscrierilor finanţate prin credit şi garanţii bancare # Ziarul Financiar
Oferta publică iniţială prin care Electroalfa, producător român de echipamente pentru distribuţia şi automatizarea energiei electrice, se listează la Bursa de Valori Bucureşti a ajuns în ultimele zile de subscriere cu volume foarte mari pe tranşa de retail, unde investitorii individuali au introdus ordine care depăşesc cu mult pachetul efectiv disponibil.
