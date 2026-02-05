Infrastructura feroviară din Portul Constanța intră în modernizare. Cât costă proiectul
Click.ro, 5 februarie 2026 17:00
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a informat joi că asocierea formată din BAWI Construction și Swietelsky Construct a fost desemnată câștigătoarea contractului pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – etapa a III-a. Proiectul are o valoare de 523 de milioane de l
Mădălina Ghenea, victorie în instanță: „Este greșit să taci”. Pedeapsa pe care a primit-o femeia care a hărțuit-o ani la rând # Click.ro
Mădălina Ghenea (38 de ani) a câștigat procesul cu femeia care a hărțuit-o în mediul online ani de zile. Agresoarea a fost condamnată la închisoare și trebuie să plătească despăgubiri de mii de euro.
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi # Click.ro
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi.
Taxiurile zburătoare sunt tot mai aproape de a deveni realitate.
Britney Spears (44 de ani) a declarat că îi este „frică” de familia sa și că se simte „norocoasă să fie în viață” într-o postare șocantă pe rețelele sociale.
Sydney Sweeney (28 de ani) a încins Instagramul zilele trecute, după ce a publicat o nouă serie de imagini provocatoare pentru linia sa de lenjerie SYRN.
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert # Click.ro
Elwira Petre (44 de ani) revine în atenția comunității sale de fani din mediul online cu o altă rețetă gustoasă pentru copiii care au poftă de dulce. Soția lui Mihai Petre (46 de ani) a explicat cum pregătește tiramisu, rețetă adaptată pentru cei mici: fără ouă, cafea și alcool.
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux # Click.ro
Odihna și starea de bine sunt influențate de mai mulți factori, printre care amintim un detaliu care face diferența: mirosul plăcut al covoarelor din dormitor. Iată câteva trucuri care îți fac camera să miroasă ca una de hotel.
Iuliana Marciuc reacționează după criticile aduse de Mihai Trăistariu Andreei Bălan, la aflarea veștii că face parte din juriul Eurovision 2026: „Una dintre cele mai bune realizatoare de show-uri!” # Click.ro
Iuliana Marciuc intervine în scandalul Eurovision, după ce Mihai Trăistariu a criticat prezența în juriu a Andreei Bălan. Șefa delegației României la Eurovision consideră că atitudinea acestuia la adresa artistei a fost extrem de dură.
Cum să-ți recapeți energia chiar și în cele mai mohorâte zile de iarnă? Trucuri simple care dau roade # Click.ro
Zilele scurte, lipsa soarelui și temperaturile scăzute își pun amprenta asupra nivelului nostru de energie în sezonul rece. Mulți oameni resimt iarna o stare accentuată de oboseală, lipsă de motivație și dificultăți de concentrare.
Cuvintele părinților au o putere enormă asupra dezvoltării emoționale a copiilor. De multe ori, anumite replici sunt rostite din oboseală, stres sau dorința de a corecta rapid un comportament, fără a ne da seama că ele pot lăsa urme adânci în psihicul copilului.
Taxele pentru locurile de veci: când trebuie plătite și ce se întâmplă dacă expiră concesiunea # Click.ro
În România, locurile de veci din cimitirele publice nu sunt proprietate privată, ci sunt concesionate pe perioade limitate de timp conform legislației în vigoare și regulamentelor locale ale administrațiilor cimitirelor.
Luke Thompson, Yerin Ha, Ruth Gemmell și Hannah Dodd participă la Balul Mascat Bridgerton din București # Click.ro
Sezonul acesta, Bucureștiul intră în lumina reflectoarelor - actorii care îi interpretează pe Benedict Bridgerton, Sophie Baek, Lady Violet Bridgerton și Francesca Bridgerton se vor întâlni cu fanii.
Dana Săvuică și Carmen Negoiță, 10 zile de vis în Guadeloupe: „Am făcut o cură cu fructe tropicale, ne-am distrat cu rom și maracuja” # Click.ro
Dana Săvuică se ghidează după principiul “Călătorului îi stă bine cu drumul” așa că a plecat să exploreze o superbă insulă, alături de prietena ei de suflet și de vacanțe exotice, Carmen Negoiță.
Ce va face Cătălin Măruță după ultima ediție a emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV. Ce planuri are prezentatorul TV: „Eram așa de fericit că am emisiunea mea” # Click.ro
Se încheie un capitol memorabil din cariera lui Cătălin Măruță (48 de ani), realizatorul emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV. Ultima ediție va fi difuzată mâine, 6 februarie, iar el face declarații despre planurile pe care le are. Soțul Andrei Măruță (39 de ani) a vorbit deschis despre finalul emisi
Portughezul ar fi protestat câteva zile la clubul său.
Cine e frumușica de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, surprinsă în ipostaze intime, în plină zi, alături de un estetician care ar fi căsătorit, într-un peco din Capitală. Imaginile au creat mare vâlvă # Click.ro
Ruxandra Luca, vedeta de la Antena 1, cunoscută pentru aparițiile sale în cadrul emisiunii matinale Neatza cu Răzvan și Dani, a intrat în atenția presei după ce a fost surprinsă în compania unui bărbat care ar fi căsătorit. Cei doi au fost surprinși în ipostaze intime chiar în plină zi, marți, într-
Ce pun unguroaicele în cartofii prăjiți să iasă crocanți pe exterior și moi pe interior. Sunt extrem de diferiți de cei pe care îi fac românii # Click.ro
Cartofii prăjiți sunt una dintre cele mai iubite garnituri, însă nu toți ies la fel: uneori sunt prea moi, alteori se îmbibă cu ulei sau nu capătă acea crustă crocantă pe care o găsim în restaurante.
Cove, pe repede-nainte: turnee prin țară, televiziune, teatru și visuri pe două roți: „Ca orice bărbat care visează și la libertate…” # Click.ro
Cove (51 de ani) nu își mai vede capul de treabă!
Echipa românului defilează în toate competițiile.
Ce a putut să facă Ramona Olaru înainte de a intra în televiziune? „Un vis într-o valiză mică, roșie!” # Click.ro
Ramona Olaru, asistenta de la Super Neatza, destăinuiri în premieră despre viața ei la 18 ani.
Selecționerul naționalei de fotbal e internat pentru a treia oară.
Taraf de Caliu. Povestea muzicii autentice românești care nu moare niciodată. Cum a pornit lăutăria și ce comoară lasă în spate generația fără studii, dar cu inima plină # Click.ro
Taraful lui Caliu din Clejani, județul Giurgiu, a reușit să scrie una dintre cele mai fascinante pagini ale muzicii lăutărești. De la simpli cântăreți la nunți, botezuri și petreceri rurale, au ajuns să creeze momente artistice pe marile scene ale lumii.
Egiptul a blocat accesul la platforma de jocuri Roblox. Statul invocă protecția minorilor # Click.ro
Autoritățile din Egipt au decis să blocheze accesul la platforma de jocuri online Roblox, motivând că această măsură are rolul de a proteja minorii de conținut inadecvat și de riscurile asociate utilizării excesive a jocurilor digitale.
George Ivașcu, dezvăluiri de senzație de la filmările pentru sezonul 3 de „Tătuțu’”! Ce relație are cu Codin Maticiuc?! „Nu ne cunoșteam” # Click.ro
George Ivașcu, cel care îl aduce la viață pe celebrul personaj Pelicanu în „Tătuțu’” a explicat, în exclusivitate pentru Click!, care sunt asemănările și diferențele dintre Pelicanul din „Clanul” și cel din „Tătuțu’”.
S-a stins din viață Felicia Soare, considerată cea mai bună educatoare din Botoșani: „A muncit mult, s-a plâns puțin” # Click.ro
Este doliu în învățământul botoșănean, după vestea tristă a trecerii la cele veșnice a educatoarei Felicia Soare, un cadru didactic iubit și respectat de generații întregi de copii și părinți.
Unde poți schia noaptea și cât costă echipamentul? Experiența care începe după închiderea instalațiilor # Click.ro
Apusul soarelui și oprirea instalațiilor de transport pe cablu nu înseamnă sfârșitul zilei pe pârtiile din Masivul Postăvarul. Odată cu lăsarea serii, zona rămâne deschisă pentru schiorii de tură, care aleg să urce pe cont propriu și să se bucure de o experiență aparte, departe de aglomerație.
Kaufland a anunțat retragerea unui lot de salată de icre cu caras și ceapă, după ce testele de laborator au confirmat prezența bacteriei Listeria monocytogenes, un microorganism periculos pentru sănătatea consumatorilor.
Cum se simte Monica Pop după ce a învins cancerul? Medicul oftalmolog a rupt tăcerea: „Să vedem cum ies investigațiile” # Click.ro
Monica Pop (72 de ani), una dintre cele mai cunoscute și mai respectate figuri medicale din România, vorbește despre starea sa de sănătate după ce a reușit să învingă cancerul, acum ani în urmă. Medicul a vorbit despre cea mai dificilă perioadă prin care a trecut și cum se simte acum.
Pentru mulți oameni care trăiesc în București, viața se desfășoară într-un ritm care nu lasă prea mult loc pentru pauză sau reflecție.
Delia îl face praf pe Ian după ce s- a speculat că au avut o relație în Thailanda! Ce a putut să spună despre el după ce s-au sărutat?: „Nu îl consider îndeajuns de bărbat” # Click.ro
Delia Salchievici, lămuriri despre relația cu trapper-ul Ian după plecarea de la „Desafio: Aventura”.
Banca Națională a României publică zilnic, în jurul orei 13.00, cursul valutar oficial pentru principalele monede utilizate în tranzacțiile din România. Astfel, valorile pentru euro, dolarul american și lira sterlină vor fi actualizate în cursul zilei de joi, 5 februarie.
Ana Bărbosu primește lovitură după lovitură. Riscă suspendarea din activitate, după ce a pierdut medalia olimpică # Click.ro
Gimnasta Ana Bărbosu traversează una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale, după ce cazul medaliei olimpice obținute la sol la Jocurile Olimpice din 2024 a fost redeschis, iar acum sportiva se confruntă cu o nouă problemă majoră.
Cum a arătat copilăria Virginiei Rogin? Actrița a devenit sprijinul fratelui ei, la o vârstă fragedă: „Eram în clasa l când mama s-a îmbolnăvit foarte tare” # Click.ro
La 74 de ani, Virginia Rogin rămâne una dintre cele mai apreciate actrițe românești Are o poveste de viață intensă și emoționantă, maturizare timpurie și de responsabilități asumate încă din copilărie. Cum a fost copilăria actriței și care sunt momentele care au marcat-o profund?
Cine sunt adolescentele de 12, 14 și 16 ani care au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul: „Una dintre ele părea hotărâtă” # Click.ro
Trei surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani, și-au pierdut viața miercuri dimineață după ce s-au aruncat de pe balconul apartamentului în care locuiau cu familia, în orașul Ghaziabad, din India.
Unde se află tronsonul de autostradă cu 50 de pasaje și un tunel de 1.7 km. Va traversa un loc legendar în istoria României # Click.ro
Cel mai dificil sector al Autostrăzii Sibiu–Pitești a intrat într-o nouă etapă de execuție, lucrările avansând pe tronsonul montan Cornetu–Tigveni, unde se construiesc viaducte, fundații și ecoductul de pe Valea Oltului, iar șantierul se pregătește pentru forarea celui mai lung tunel de pe traseu.
Cum a încercat Irinel Columbeanu să câștige bani din azil. Dezvăluirile făcute de Mihai Albu: „L-a contactat pentru notorietate și atunci...” # Click.ro
Irinel Columbeanu ar fi avut un plan pentru a obține venituri chiar și după ce a ajuns să locuiască într-un azil din apropierea Capitalei. Fostul afacerist a fost dat de gol chiar de unul dintre apropiații săi, designerul Mihai Albu, care a povestit public despre discuția avută cu acesta.
Plante care vindecă, relaxează sau energizează. Cum să le alegi în funcție de nevoia pe care o ai acum # Click.ro
Plantele nu sunt doar simple decorațiuni care înfrumusețează spațiul în care trăim – ele au puterea de a influența în mod real starea noastră de spirit, confortul și chiar productivitatea zilnică.
După 30 de ani de carieră în televiziune, Andreea Raicu a decis să renunțe. Ce s-a întâmplat în viața vedetei? „Totul părea atât de grandios” # Click.ro
Andreea Raicu (48 de ani), una dintre cele mai apreciate femei din showbiz-ul românesc, își începea cariera în televiziune în urmă cu trei decenii. Avea să cunoască succesul, dar și prețul cu care venea acesta, la frageda vârstă de doar 19 ani. După ce s-a retras din cariera care a consacrat-o, vede
Meteorologii anunță o încălzire a vremii în aproape toată țara, joi, 5 februarie, temperaturile urmând să depășească valorile normale pentru această perioadă. Totodată, ploile vor fi prezente în majoritatea regiunilor, iar la munte sunt așteptate ninsori și precipitații mixte.
De-a lungul istoriei, oamenii au fost în mod constant fascinați de apă și de posibilitățile pe care le oferă. Încă din preistorie, ambarcațiunile au fost nu doar mijloace de transport, ci instrumente de explorare, supraviețuire și colonizare a noilor teritorii.
De ce nu ar trebui să îți mai pui niciodată geanta pe jos. 5 motive ignorate de majoritatea oamenilor # Click.ro
Pare un detaliu nesemnificativ: intri într-un restaurant, la sală sau într-o sală de așteptare și îți lași geanta lângă scaun, direct pe podea. Este un gest pe care mulți îl fac zilnic, fără să se gândească de două ori.
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend # Click.ro
Astrologii spun că acest weekend vine cu surprize financiare majore pentru anumite zodii. Fie că vorbim despre un câștig la LOTO, un bonus neașteptat, o datorie returnată sau o oportunitate care apare „din senin”, trei semne zodiacale sunt sub protecția norocului financiar în următoarele zile.
Contrar mitului că bărbații caută perfecțiunea absolută, cei inteligenți sunt atrași de naturalețe, spontaneitate și profunzime.
Baia ta arată veche doar din cauza acestui detaliu. Trucuri pentru rosturi albe ca zăpada care funcționează instantaneu # Click.ro
Chiar dacă plăcile din baie sunt impecabile și de cea mai bună calitate, baia ta poate părea obosită și neîngrijită. De cele mai multe ori, vinovatul nu este faianța, ci rosturile dintre plăci.
De ce își schimbă bebelușii culoarea ochilor după naștere și când se stabilizează aceasta # Click.ro
Mulți părinți sunt surprinși să observe că ochii nou-născuților par adesea albaștri, iar treptat, în primele luni sau ani, nuanța se modifică.
Dacă vrei să obții cartofi prăjiți crocanți ca la restaurant, metoda preferată de fast-food-uri este prăjirea dublă. Deși necesită puțin mai mult timp și atenție, rezultatul merită: un exterior aurit și crocant, cu un interior moale și pufos, exact cum îți dorești.
Care este culoarea primăverii 2026. Redefinește modul în care accesoriile și hainele pot transforma un outfit obișnuit în unul memorabil. # Click.ro
Primăvara 2026 promite să fie mai îndrăzneață ca niciodată, iar vedeta sezonului este chartreuse, nuanța care combină galbenul și verdele într-o fuziune vibrantă, modernă și plină de personalitate.
Cele două zodii care vor avea parte, în weekend, de o veste ce o să le schimbe viața cu totul # Click.ro
Astrologia arată că anumite perioade pot aduce schimbări majore în viața noastră, iar acest weekend este unul dintre ele. Două zodii norocoase – Leu și Scorpion – vor primi vești neașteptate care le vor transforma complet perspectiva asupra vieții.
