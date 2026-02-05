Verificări la vârful Armatei: Audit și Corp de Control la Spitalul Militar Central și CSA Steaua

Newsweek.ro, 5 februarie 2026 17:00

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi veri...

Acum 15 minute
17:00
Acum 30 minute
16:50
Cine influențează mai mult sănătatea copilului: mama sau tatăl? Ce au descoperit oamenii de știință Newsweek.ro
Cine influențează mai mult sănătatea copilului: mama sau tatăl? Ce au descoperit oamenii de știință....
Acum o oră
16:40
Apele Române vor trimite avertizări în județele cu risc de inundații; posibile blocaje pe râuri și la poduri Newsweek.ro
Ministerul Mediului informează că specialiştii de la Apele Române vor transmite mesaje de avertizare...
16:30
An „negru”, pentru motorsportul din România. După 47 de ani, în 2026, Raliul Brașovului ia „pauză” Newsweek.ro
2026 va fi un an „negru” pentru motorsportul din România. După 47 de ani, Raliul Brașovului, cel mai...
16:20
Ce îi așteaptă pe șoferi români: Camerele de supraveghere ale traficului pot amenda automat oameni nevinovați Newsweek.ro
Sistemul de monitorizare și sancționare automată a șoferilor contravenienți care va fi implentat și ...
16:20
11 decese din cauza gripei într-o săptămână, majoritatea în București, Prahova și Constanța Newsweek.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie ...
Acum 2 ore
16:10
Ministrul Sănătății schimbă legea concediului medical. Care pacienți vor avea toate zilele plătite? Newsweek.ro
Rogobete anunță că introduce exepții pentru neplata primei zile de concediu medical, măsură intrată ...
16:00
Localitățile din România unde impozitul pe teren, mașină, case e cu 50% mai mic. Cât plătești în restul țării? Newsweek.ro
Impozitele pe mașină, case, terenuri, au crescut foarte mult de la 1 ianuarie. Vă spunem orașele din...
16:00
Radu Miruță, a anunțat că România a semnat deja contractul de achiziție a Rachetelor Mistral prin SAFE Newsweek.ro
Radu Miruță. ministrul Apărării, a anunțat că România a semnat deja contractul de achiziție a Rachet...
15:40
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari Newsweek.ro
Guvernul nu a indexat la 1 ianuarie 2025 pensiile cu 13%, apoi la 1 ianuarie 2026 nu le-a mai indexa...
15:30
În Sofia, șoferii parcau gratis la Park&#38;Ride cu abonament la metrou de 12,5 €. S-a terminat. Parcarea și 184 € Newsweek.ro
În încercarea de a decongestiona traficul din Sofia, autoritățile îi încurajau pe șoferi să-și lase ...
Acum 4 ore
15:10
Un șofer, prins pe autostradă cu o viteză nebună de 267 km/h, în loc de 110 km/h. Cum a scăpat doar cu amendă? Newsweek.ro
Un șofer a fost prins de radar pe autostradă rulând cu o viteză nebună, de 267 km/h, în loc de 110 k...
15:00
Care este județul unde s-au înregistrat cele mai puține nașteri? Newsweek.ro
Iașul a înregistrat în acest an cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani: aproximativ 6.0...
15:00
Universitarul Corneliu Gașpar, trimis în judecată pentru agresiune. Va fi judecat în st Newsweek.ro
Profesorul Corneliu Gașpar, fost cadru didactic la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Univ...
14:50
Nicușor Dan, reacție la prezența tancurilor SUA în România, la Smârdan: „Aceasta e stabilitatea” Newsweek.ro
Soldați SUA și români au făcut antrenamente la Smârdan cu tancuri Abrams americane. Președintle nicu...
14:30
Fost senator, fost vicepremier și fostul șef al AEP, în afaceri cu gunoaie. Legăturile primului cu mafia Newsweek.ro
Fostul senator PDL, Mircea Andrei Florin, implicat într-o serie de controverse s-a lansat în afaceri...
14:30
România pierde 231.000.000 de euro din PNRR din cauza pensiilor magistraților. CCR a amânat de 4 ori decizia Newsweek.ro
România poate considera pierdute 231 de milioane de euro din PNRR după ce jalonul privind pensiile m...
14:10
Cauți un apartament de închiriat în București? Chiria la 2 camere, minimum 520 €. Prețurile din fiecare zonă Newsweek.ro
Dacă te afli în căutarea unui apartament de închiriat în București, trebuie să ști că prețul mediu a...
13:50
Ministrul muncii insistă: 1.000 lei ajutor la pensie pentru pensionari. Bolojan: Nu am discutat în coaliție Newsweek.ro
Ciudățenie în coaliție unde pare să existe neînțelegeri pe Pachetul social. Ministrul muncii insistă...
13:40
Cum a rămas Interlopul oltean Rechinu fără vilele de lux din Mexic. Extrădarea sa se judecă de 3 ani Newsweek.ro
Interlopul oltean Rechinu, șeful mafiei La Riviera Maya a rămas fără proprietățile de lux din Mexic....
13:30
Robert Negoiță dă vina pe Nicușor Dan pentru drumurile făcute ilegal. Cine l-a denunțat la DNA? Newsweek.ro
Procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3 și acasă la Robert Negoiță. Primarul este vizat î...
13:20
FT: Ilan Șor, creierul rețelei „Monopoly” prin care Moscova ocolește sancțiunile. Conexiunile cu George Simion Newsweek.ro
Financial Times dezvăluie existența unei rețele financiare paralele create de Rusia pentru a ocoli s...
Acum 6 ore
13:10
Muncitorii şi candidaţii fără studii superioare, campioni la schimbarea joburilor Newsweek.ro
Interesul pentru schimbarea locului de muncă a crescut semnificativ la începutul anului 2026, cele m...
12:50
Un bărbat care a alunecat şi a căzut într-o fântână adâncă de şapte metri, salvat de pompieri Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 67 de ani din oraşul Darabani a fost salvat, joi, de pompieri militari şi vol...
12:30
Arma revoluționară anti-drone, dotată cu rachete &#34;Hellfire&#34;, testată în secret de SUA pe frontul din Ucraina Newsweek.ro
Statele Unite se pregătesc să introducă un nou sistem mobil anti-drone, după teste desfășurate inclu...
12:30
CIA nu va mai publica emblematicul său raport anual despre &#34;Starea lumii&#34; Newsweek.ro
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) a anunţat miercuri suspendarea publicării raportului său ...
12:20
Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2023, în greva foamei într-o închisoare din Iran Newsweek.ro
Narges Mohammadi, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2023, se află de 4 zile în greva foamei în...
12:00
Polițiștii au câștigat restante salariale în instanța. Ministerul le da lovitura - plata în rate Newsweek.ro
Polițiști care și-au câștigat în instanță recuperarea unor drepturi financiare restante mai au de aș...
11:40
METEO Iarna nu se lasă. Cod Galben de ploi și ninsori, în 7 județe. 15-30 cm noi de zăpadă, în zonele montane Newsweek.ro
România a scăpat momentan de ger, dar iarna nu se lasă. Meteorologii au emis Cod Galben de ploi și n...
11:40
Mărturia fotbalistului FC Metz care a supravieţuit infernului din clubul din Crans-Montana. „Ca paralizat” Newsweek.ro
Un fotbalist al echipei FC Metz a supravieţuit infernului din clubul din celebra stațiune elevețiană...
11:20
VIDEO Ciucu despre STB: Are buget cât Brașovul. Suntem nebuni la cap? Otokar-ele proaste, 25%-30% nu merg Newsweek.ro
Nu sunt bani de motorină și piese, salariile șoferilor, vatmanilor, muncitorilor n-au mai crescut de...
Acum 8 ore
11:10
Propaganda suveranistă, demolată de Ambasada SUA: România, partener strategic în securitatea mineralelor rare Newsweek.ro
Ambasada SUA la București a transmis un mesaj ferm de susținere pentru România, reafirmând cooperare...
11:00
Jaf la o sală de jocuri din Brașov. Autorii, prinși după 2 zile. Cât au furat? Newsweek.ro
Jaf la o sala de jocuri din Brașov. Autorii au fost prinși după două zile. Au fost arestați preventi...
10:50
Traficanți de droguri, prinși cu focuri de armă, în Ilfov. Doi polițiști au fost răniți în timpul acțiunii Newsweek.ro
Traficanți de droguri periculoși au fost prinși de Poliție și DIICOT în apropierea Capitalei. Poliți...
10:40
Cămătari săltați de Poliție la malul mării. Cereu dobânzi de 400%. Cum recuperau datoriile? Newsweek.ro
O gruparede cămătari care ar fi obținut sume uriașe de bani din împrumuturi ilegale, însoțite de ame...
10:20
Dacă pui în aplicare aceste opt puncte, vei trăi cu peste 20 de ani mai mult. E dovedit științific Newsweek.ro
Secretul unei vieți lungi și sănătoase nu pare să rezide exclusiv în gene. Factorii modificabili ai ...
10:20
Văduva lui Steve Jobs a cheltuit aproape jumătate din moștenirea sa. Pe ce a dat banii? Newsweek.ro
Laurene Powell Jobs a moștenit o avere după moartea cofondatorului Apple, Steve Jobs, care s-a micșo...
10:00
Ministrul Energiei garantează că prețurile la gaz nu cresc de la 1 aprilie: „Mă țin de cuvânt” Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări ferme că prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprili...
10:00
Concedieri masive la Washington Post. Ce primesc jurnaliștii la plecare? Pot refuza Newsweek.ro
Washington Post a concediat sute de angajați. Reducerile afectează redacțiile din toate sectoarele, ...
09:50
Averea uriașă a primarului Negoiță: 25 de terenuri, 4 case și 50.000.000€ datorii la ANAF. „Călcat” de DNA Newsweek.ro
Robert Negoiță a fost vizitat azi de către DNA pentru că i-ar fi făcut un favor fratelui său Robert ...
09:40
Tratatul nuclear SUA-Rusia a expirat. Avertisment dur lansat de ONU: Lumea intră într-o eră nucleară nesigură Newsweek.ro
Tratatul nuclear New START dintre Statele Unite și Rusia expiră la miezul nopții, marcând un moment ...
09:40
Atac șocant în Baia Mare. Un polițist a fost înjunghiat în spate. Agresorul, un adolescent de 16 ani Newsweek.ro
Un polițist aflat în timpul liber a fost înjunghiat în spate, marți seară, în Baia Mare, de un adole...
09:20
Percheziții la Primăria Sectorului 3 din București. Primarul Robert Negoiță, în atenția DNA Newsweek.ro
Procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță ar fi vizat de o anchetă...
09:20
Speranțe fragile de pace. Ucraina și Rusia reiau joi negocierile la Abu Dhabi, sub medierea SUA Newsweek.ro
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA la Abu Dhabi, continuă joi după o primă ...
Acum 12 ore
09:00
FT: Amenințare războiului hibrid vine și din spațiu. Sateliți spion ruși au interceptat comunicații europene Newsweek.ro
Rusia ar fi interceptat comunicații de la cel puțin 12 sateliți europeni cu ajutorul unor vehicule s...
08:40
Incident tragic în Germania: Un controlor de tren a murit după ce a fost lovit de un pasager fără bilet Newsweek.ro
Un controlor de tren a murit miercuri în Germania după ce a fost lovit de un pasager care călătorea ...
08:40
EXCLUSIV Ce șanse sunt ca politicienii să își publice din nou declarațiile de avere? Bolojan zice că o va face Newsweek.ro
Anul trecut CCR a dat o decis că politicienii și persoanele plătite din bani publici nu mai trebuie ...
08:30
Gheorghe Hagi împlinește 61 de ani: „Regele” fotbalului românesc, o legendă vie Newsweek.ro
Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, Gheorghe Hagi, considerat „Regele” fo...
08:20
Zelenski avertizează: Putin vrea „să umilească Europa”, în contextul reluării dialogului Moscova–Paris Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Vladimir Putin urmărește „să umilească Europa...
08:00
Cea mai mare erupție vulcanică din istorie a remodelat Pacificul de Sud și ar fi putut provoca o extincție Newsweek.ro
Acum milioane de ani, vulcani subacvatici masivi au remodelat Oceanul Pacific - și este posibil să f...
