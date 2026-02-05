VIDEO Ciucu despre STB: Are buget cât Brașovul. Suntem nebuni la cap? Otokar-ele proaste, 25%-30% nu merg
Newsweek.ro, 5 februarie 2026 11:20
Nu sunt bani de motorină și piese, salariile șoferilor, vatmanilor, muncitorilor n-au mai crescut de...
• • •
Acum 30 minute
11:20

Nu sunt bani de motorină și piese, salariile șoferilor, vatmanilor, muncitorilor n-au mai crescut de...
11:10
Propaganda suveranistă, demolată de Ambasada SUA: România, partener strategic în securitatea mineralelor rare # Newsweek.ro
Ambasada SUA la București a transmis un mesaj ferm de susținere pentru România, reafirmând cooperare...
Acum o oră
11:00
Jaf la o sala de jocuri din Brașov. Autorii au fost prinși după două zile. Au fost arestați preventi...
10:50
Traficanți de droguri, prinși cu focuri de armă, în Ilfov. Doi polițiști au fost răniți în timpul acțiunii # Newsweek.ro
Traficanți de droguri periculoși au fost prinși de Poliție și DIICOT în apropierea Capitalei. Poliți...
10:40
Cămătari săltați de Poliție la malul mării. Cereu dobânzi de 400%. Cum recuperau datoriile? # Newsweek.ro
O gruparede cămătari care ar fi obținut sume uriașe de bani din împrumuturi ilegale, însoțite de ame...
Acum 2 ore
10:20
Dacă pui în aplicare aceste opt puncte, vei trăi cu peste 20 de ani mai mult. E dovedit științific # Newsweek.ro
Secretul unei vieți lungi și sănătoase nu pare să rezide exclusiv în gene. Factorii modificabili ai ...
10:20
Văduva lui Steve Jobs a cheltuit aproape jumătate din moștenirea sa. Pe ce a dat banii? # Newsweek.ro
Laurene Powell Jobs a moștenit o avere după moartea cofondatorului Apple, Steve Jobs, care s-a micșo...
10:00
Ministrul Energiei garantează că prețurile la gaz nu cresc de la 1 aprilie: „Mă țin de cuvânt” # Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări ferme că prețurile la gaz nu vor crește de la 1 aprili...
10:00
Washington Post a concediat sute de angajați. Reducerile afectează redacțiile din toate sectoarele, ...
09:50
Averea uriașă a primarului Negoiță: 25 de terenuri, 4 case și 50.000.000€ datorii la ANAF. „Călcat” de DNA # Newsweek.ro
Robert Negoiță a fost vizitat azi de către DNA pentru că i-ar fi făcut un favor fratelui său Robert ...
09:40
Tratatul nuclear SUA-Rusia a expirat. Avertisment dur lansat de ONU: Lumea intră într-o eră nucleară nesigură # Newsweek.ro
Tratatul nuclear New START dintre Statele Unite și Rusia expiră la miezul nopții, marcând un moment ...
09:40
Atac șocant în Baia Mare. Un polițist a fost înjunghiat în spate. Agresorul, un adolescent de 16 ani # Newsweek.ro
Un polițist aflat în timpul liber a fost înjunghiat în spate, marți seară, în Baia Mare, de un adole...
Acum 4 ore
09:20
Percheziții la Primăria Sectorului 3 din București. Primarul Robert Negoiță, în atenția DNA # Newsweek.ro
Procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3. Primarul Robert Negoiță ar fi vizat de o anchetă...
09:20
Speranțe fragile de pace. Ucraina și Rusia reiau joi negocierile la Abu Dhabi, sub medierea SUA # Newsweek.ro
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA la Abu Dhabi, continuă joi după o primă ...
09:00
FT: Amenințare războiului hibrid vine și din spațiu. Sateliți spion ruși au interceptat comunicații europene # Newsweek.ro
Rusia ar fi interceptat comunicații de la cel puțin 12 sateliți europeni cu ajutorul unor vehicule s...
08:40
Incident tragic în Germania: Un controlor de tren a murit după ce a fost lovit de un pasager fără bilet # Newsweek.ro
Un controlor de tren a murit miercuri în Germania după ce a fost lovit de un pasager care călătorea ...
08:40
EXCLUSIV Ce șanse sunt ca politicienii să își publice din nou declarațiile de avere? Bolojan zice că o va face # Newsweek.ro
Anul trecut CCR a dat o decis că politicienii și persoanele plătite din bani publici nu mai trebuie ...
08:30
Fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, Gheorghe Hagi, considerat „Regele” fo...
08:20
Zelenski avertizează: Putin vrea „să umilească Europa”, în contextul reluării dialogului Moscova–Paris # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Vladimir Putin urmărește „să umilească Europa...
08:00
Cea mai mare erupție vulcanică din istorie a remodelat Pacificul de Sud și ar fi putut provoca o extincție # Newsweek.ro
Acum milioane de ani, vulcani subacvatici masivi au remodelat Oceanul Pacific - și este posibil să f...
08:00
Atac dur al PSD la adresa premierului: Programul de stimulare a economiei, blocat de cinci luni # Newsweek.ro
PSD a transmis că Programul de stimulare a economiei putea fi adoptat de acum cinci luni, de când a ...
07:50
Mărturisire emoționantă a Prințesei de Wales: Cancerul aduce teamă și epuizare, dar și o forță neașteptată # Newsweek.ro
Prințesa de Wales a spus de Ziua Mondială a Cancerului că drumul printr-o boală oncologică aduce „mo...
07:40
Câte accidente au avut loc pe autostrăzile din România, în 2025? Ce greșeli fac șoferii la volan? # Newsweek.ro
Într-un răspuns pentru Newsweek, Poliția Română a precizat câte accidente rutiere grave au avut loc ...
07:40
Noul centru de antrenament al piloților de F-16 funcționează în România. Aici învață ucrainenii să lupte # Newsweek.ro
Un nou centru de antrenament pe avioanele Fighting Falcon F-16 „Viper” este funcțional în estul Româ...
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 6 februarie. Luna în Balanță aduce o zi cu tensiuni în relațiile Berbecilor. Vărsătorii, iritați # Newsweek.ro
Horoscop 6 februarie. Luna în Balanță aduce o zi cu tensiuni în relațiile Berbecilor. Vărsătorii, ir...
07:10
Amendă 100.000 lei dacă îți construiești un garaj în curte. Poți intra în legalitate după ce ai construit? # Newsweek.ro
Dacă ai construit un garaj fără autorizație, riști o amendă de până la 100.000 lei. Totuși, poți int...
06:50
1.400€ bonus la pensie pentru pensionarii din Italia inclusiv români. De ce nu se dă a-13-a pensie în România? # Newsweek.ro
Pensiile cresc în Italia cu 2,7%. În plus o categorie de pensionari primesc un bonsu de aproape 1.40...
Acum 24 ore
22:30
SUA vor oferi pentru Republica Moldova 36,5 milioane de dolari, pentru securitatea națională # Newsweek.ro
SUA vor oferi pentru Republica Moldova 36,5 milioane de dolari, pentru securitatea națională. Este l...
22:00
Ilie Bolojan anunţă amânarea pentru 2027 a liberalizării pieţei de gaze. "Vom avea supraproducţie" # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă amânarea pentru anul 2027 a liberalizării pieţei de gaze. "Vom av...
21:30
Eurovision România: 101 piese - intrate în Selecția Națională 2026; vineri - alegerea semifinaliștilor # Newsweek.ro
În competiţia muzicală Eurovision România sunt înscrise 101 piese, care au intrat în Selecția Națion...
21:10
Vești bune și vești proaste la negocierile de pace Rusia-Ucraina. Care-i vestea rea pentru Ucraina # Newsweek.ro
Echipele de negociatori au încheiat prima zi de discuții trilaterale Ucraina-Rusia-SUA la Abu Dhabi,...
20:50
Transelectrica și Georgian State Electrosystem intensifică cooperarea pentru cablul submarin din Marea Neagră # Newsweek.ro
CNTEE Transelectrica S.A. și Georgian State Electrosystem intensifică cooperarea pentru dezvoltarea ...
20:40
Procurorii din CSM vor ca anchetarea magistraţilor să revină la (DNA) Direcţia Naţională Anticorupţie # Newsweek.ro
Procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii vor ca anchetarea magistraţilor să revină la (DNA...
20:20
VIDEO SUA fabrică pentru Ucraina rachete cu rază lungă și cap penetrant. Face ravagii adânc în Rusia # Newsweek.ro
Forțele Aeriene ale SUA au testat cu succes racheta de croazieră ERAM (Extended Range Attack Munitio...
20:10
Planifici o vacanță cu mașina? O destinație turistică celebră introduce taxe de drum pe toate șoselele # Newsweek.ro
Islanda le cere șoferilor să plătească: o taxă de drum bazată pe kilometri va fi introdusă în 2026. ...
20:00
Bolojan, anunț surpriză despre ajutorul de 1.000 lei la pensie propus de PSD. „Trebuie să găsim bani” # Newsweek.ro
Premerul Bolojan a avut o serie de declarații legate de ajutorul pentru pensionari dar și despre fac...
19:50
UE și Australia se apropie de un acord comercial, în timp ce persistă obstacolele în domeniul agricol # Newsweek.ro
Uniunea Europeană și Australia se apropie de un acord comercial, în timp ce, între cele două părţi, ...
19:40
Gestul unui pompier a salvat viața unui tânăr de 19 ani: „Te rog, liniștește-te! Sunt aici să te ajut” # Newsweek.ro
Gestul unui pompier aflat în timpul liber a salvat viața unui tânăr de 19 ani implicat într-un accid...
19:30
Bolojan anunță că dacă nu se taie pensiile speciale pe 11 februarie se pierd 220.000.000€. Cine sunt vinovați? # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunța că este iminetă pierderea sumei de 220.000.000 de euro dacă pe 11 fe...
19:20
Alimentul pe care trebuie să-l mănânci pentru echilibrarea hormonilor. Este bun pentru toate femeile # Newsweek.ro
Hrișca este alimentul care ajută la echilibrarea hormonilor în mod natural. Bogată în fibre, magnezi...
19:10
De ce aleg antreprenorii Bulgaria, în detrimentul României şi Greciei, pentru noile lor afaceri? # Newsweek.ro
De ce aleg acum antreprenorii Bulgaria, pentru mediul ei de afaceri, în detrimentul României şi Grec...
18:50
Motivul pentru care gătitul împreună cu partenerul schimbă definitiv relația. Se reduc hormonii stresului # Newsweek.ro
Gătitul împreună cu partenerul reduce hormonii stresului, crește conexiunea și comunicarea. Acest ri...
18:50
Horoscop februarie Care sunt cele 5 zodii care vor avea parte succes în carieră și bani # Newsweek.ro
Februarie 2026 este plin de impulsuri cosmice pentru progrese bruște în carieră, iar cinci semne zod...
18:40
Ministrul muncii, anunț sumbru despre creșterea pensiei la mica recalculare. Mai iau pensionarii bani în plus? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Flortin Manole, dă o veste rea pensionarilor care sperau într-o pensie mai mare la...
18:40
Europa își creează propria platformă de date în domeniul apărării. Își ferește secretele militare de SUA # Newsweek.ro
Uniunea Europeană intenționează să își creeze propria platformă de partajare a datelor din domeniul ...
18:20
Un proxenet italian, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, a fost prins la Bucur...
18:10
Cât costă biletele pentru partida Turcia-România? Vineri se pun în vânzare. Biletele pentru partida ...
18:00
Anunț important de la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă de la ora 19.00 # Newsweek.ro
Ilie Bolojan este anunțat să facă anunțuri impotrante. Guvernul a anunțat o conferință de presă pent...
18:00
Sorin Grindeanu: Noi, românii, suntem respectați aici, la Ierusalim, pentru că am știut să ne apărăm credința # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a fost în vizită în Israel. Șeful PSD a afirmat că la Ierusalim, comunitatea de româ...
17:50
MAE: Atenționare de călătorie în Japonia - ninsori abundente în provinciile Niigata, Aomori și Akita # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționeaz...
