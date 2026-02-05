Avertizări nowcasting ANM: cod portocaliu de viscol și cod galben de vânt

13:45

O femeie în vârstă de 45 de ani a fost condamnată la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, precum și la o perioadă de reabilitare, după ce a fost găsită vinovată de hărțuirea modelului și actriței Mădălina Ghenea pe rețelele de socializare, prin mesaje jignitoare și amenințări.