Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt probleme menționate de autorități
Digi24.ro, 5 februarie 2026 18:30
Autoritățile japoneze dintr-un oraș situat în apropierea Muntelui Fuji au anulat festivalul cireților înfloriți din acest an, afirmând că numărul crescut de turiști este imposibil de gestionat pentru localnici, scrie BBC News. Afluxul de turiști în orașul Fujiyoshida a dus la congestii cronice de trafic și la poluarea mediului, iar unii locuitori afirmă că au avut de-a face cu turiști care au pătruns fără permisiune în grădini private sau și-au făcut nevoile în acestea.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
18:40
Trump nu exclude noi atacuri aeriene ale SUA asupra Iranului: „Am auzit că Teheranul încearcă să reia programul nuclear” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu exclude noi atacuri militare ale SUA împotriva Iranului, avertizând că liderii de la Teheran ar trebui să fie „foarte îngrijorați” pe măsură ce negocierile privind programul nuclear al țării continuă. Oficialii americani și iranieni au declarat miercuri că vineri vor avea loc discuții la nivel înalt cu Iranul în Oman, care vizează inclusiv programul nuclear al Teheranului, anunță Kyiv Post.
Acum 30 minute
18:30
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor: care sunt probleme menționate de autorități # Digi24.ro
Autoritățile japoneze dintr-un oraș situat în apropierea Muntelui Fuji au anulat festivalul cireților înfloriți din acest an, afirmând că numărul crescut de turiști este imposibil de gestionat pentru localnici, scrie BBC News. Afluxul de turiști în orașul Fujiyoshida a dus la congestii cronice de trafic și la poluarea mediului, iar unii locuitori afirmă că au avut de-a face cu turiști care au pătruns fără permisiune în grădini private sau și-au făcut nevoile în acestea.
Acum o oră
18:10
Avocata Adriana Georgescu și falsul general SIE care i-a fost complice, plasați în arest la domiciliu: acuzații de trafic de influență # Digi24.ro
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant delict de către procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, precum şi complicele său, Gheorghe Iscru, care se prezenta drept general SIE, vor fi eliberaţi din arestul preventiv, după ce instanţa supremă le-a admis contestaţiile la această măsură şi a dispus plasarea acestora în arest la domiciliu.
18:10
HARTĂ Crește mortalitatea infantilă în România: cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Ce județe înregistrează cele mai multe decese # Digi24.ro
Rata mortalității infantile în România a crescut în 2024 la 6,6 decese la mia de copii născuți vii, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Diferențele între județe sunt mari: județul Mureș a înregistrat 13 decese la mia de nou-născuți, aproape de patru ori mai mult decât București (3,3 la mie), iar Ialomița și Suceava depășesc 10 decese la mia de copii. Organizația Salvați Copiii România arată că viața nou-născuților prematur sau cu patologii complexe depinde de dotarea maternităților, de accesul rapid la servicii medicale și de aparatura disponibilă în secțiile de neonatologie.
18:00
CSM a admis cererea de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, cunoscută pentru episodul „m-a sunat Lia” # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis, joi, cererea de pensionare formulată de judecătoarea Ionela Tudor, președinta Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal și pentru achiziții publice a Curții de Apel București, delegată în funcția de vicepreședinte al instanței. Propunerea de eliberare din funcție urmează să fie înaintată președintelui României.
18:00
Când inteligența crește fără biologie
18:00
Venezuela ar putea organiza alegeri democratice în mai puțin de un an, anunță Maria Corina Machado. Trump nu a fost consultat # Digi24.ro
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a estimat că țara sa ar putea organiza noi alegeri democratice în mai puțin de un an, anunță Politico, deși a recunoscut că, personal, nu a discutat deocamdată cu președintele Donald Trump despre demararea acestui proces.
17:50
Români reținuți în Spania, în cadrul operațiunii „Portofel”. Câți bani ar fi furat conaționalii noștri # Digi24.ro
Șapte români au fost reținuți de poliția din Spania, într-o operațiune la care au participat zeci de agenți. Banda botezată „Potofel” a dat zeci de spargeri în ultimul an, iar prejudiciul se apropie de 400 de mii de euro.
Acum 2 ore
17:40
Un membru PNL a sesizat CNCD în urma limbajului pe care l-ar fi folosit Alina Gorghiu într-o ședință de partid: „Un climat umilitor” # Digi24.ro
Ștefan Jicol, membru PNL Sector 3, a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș, ar fi declarat în ședința de luni a conducerii că PNL este „un partid de misogini și labagii”. Liberalul susține că replicile acesteia creează un climat „foarte umilitor”.
17:40
Un echipaj de voluntari ucraineni cu un avion civil bimotor An-28 a interceptat și doborât peste 100 de drone rusești, inclusiv Shahed # Digi24.ro
Aeronavele private au primit permisiunea de a intercepta drone rusești abia în vara anului 2025, atunci când apărarea Ucrainei și-a dat seama că fiecare avion contează. De atunci, un mic avion de transport An-28, bimotor, cu elice și echipajul său de voluntari a reușit să ajute la interceptarea a peste 100 de drone.
17:30
Cooperarea cu Rusia nu schimbă poziția SUA privind războiul din Ucraina, dă asigurări JD Vance. Solicitarea Moscovei către Washington # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu acordat jurnalistei americane Megyn Kelly că Washingtonul nu exclude cooperarea cu Rusia în anumite domenii, argumentând că acest lucru nu contrazice poziția SUA cu privire la războiul din Ucraina, anunță European Pravda.
17:30
Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3 # Digi24.ro
Robert Negoiță, primarul acuzat de abuz în serviciu de către DNA, are o carieră politică legată de PSD. În iunie 2024 a fost reales în funcție cu peste 53% din voturi, deși este un personaj controversat. Numele său apare în mai multe dosare.
17:20
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor: „Garanția este că românii nu vor plăti mai mult în următorul an” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, într-o conferință de presă, că prețurile la gaze naturale pentru consumatorii casnici nu vor crește în perioada următoare, afirmând că mecanismul pregătit de Guvern garantează menținerea nivelului actual al facturilor cel puțin până la 31 martie 2027.
17:20
Radu Miruţă: Şantierul Naval Mangalia poate fi salvat doar prin comenzi militare. „Armata Română trebuie să contribuie” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat joi că Şantierul Naval Mangalia, cel mai mare din Uniunea Europeană de pe flancul estic al NATO, poate fi salvat doar dacă în perioada următoare vor fi construite navele prevăzute în programul SAFE și Armata Română va plasa comenzile necesare. El a subliniat că salvarea şantierului este esenţială pentru industria naţională de apărare și că menţinerea acestuia sub controlul statului român reprezintă o prioritate strategică, avertizând că fără aceste măsuri şantierul riscă falimentul sau lichidarea.
17:10
Miruță pune tunurile pe Steaua: bugetul clubului sportiv va fi redus drastic. Verificări sunt anunțate și la Spitalul Militar # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi verificări ale Corpului de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la echipa de fotbal Steaua. El a arătat că acolo este un buget de aproximativ 32 de milioane de euro anual, mai mare decât al celorlalte echipe din prima ligă la un loc, şi a adăugat că doreşte ca utilizarea acestor bani să fie făcută într-un mod eficient.
17:00
Ceferiști acuzați că luau șpagă au cerut ajutorul Chat Gpt ca să scape de dosare. Ce voiau ei să afle de la Inteligența Artificială # Digi24.ro
Zeci de suspecți de fraudă au cerut ajutorul Chat Gpt ca să scape de acuzații. Este vorba despre angajați ai CFR, acuzați că blocau locuri în vagoane, iar mai apoi le vindeau pe sub mână, chiar în tren. Anchetatorii au descoperit că cei vizați de anchetă întrebau inteligența artificială. „Ce ar trebui să declare în fața procurorilor?”, informează Digi24.
Acum 4 ore
16:40
Licitație majoră la Năvodari: 58 de sectoare de plajă vor putea fi închiriate pentru o perioadă de 10 ani # Digi24.ro
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) anunță, joi, organizarea unei licitații publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă situate în zona Năvodari. Terenurile fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de ANAR, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Perioada de închiriere este de 10 ani, anunță ANAR.
16:30
Ucraina este gata să schimbe dronele sale cu avioane poloneze, afirmă Zelenski. Câte aparate MiG-29 ar putea primi Ucraina # Digi24.ro
Ucraina este pregătită să dea la schimb dronele sale pentru avioane de vânătoare poloneze MiG-29, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul polonez Donald Tusk.
16:30
Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare: comandantul a fost demis. Lista de nereguli # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunțat joi că, în urma unui control făcut la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare, au fost găsite mai multe nereguli, printre care ocuparea ilegală a unor posturi de soldat şi soldat gradat profesionist, modificarea rezultatelor la selecţia unor candidaţi. De asemenea, au fost inventate activităţi pentru încasarea unor sume de bani care au dus chiar la creşterea pensiei, a adăugat ministrul. Miruţă a declarat că au fost identificate situaţii în care militarii din această unitate erau folosiţi pentru activităţi în gospodăriile superiorilor. În urma acestor constatări, au fost trimise documente către DNA şi a fost întrerupt mandatul comandantului.
16:20
SUA și Rusia, pe punctul de a încheia un acord crucial pentru prelungirea Tratatului nuclear New START # Digi24.ro
Statele Unite şi Rusia sunt pe punctul de a încheia un acord în vederea unei prelungiri a Tratatului New START de control al armamentului nuclear, după expirarea acestuia joi, relatează AFP, citată de News.ro.
16:10
Nazare: „Taxa pe colete protejeză 50-60 de mii de antreprenori români.” Guvernul analizează armonizarea cu măsura UE de la 1 iulie # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că taxa pe colete este o taxă logistică menită să protejeze 50-60 de mii de antreprenori români care vindeau online și care au înregistrat scăderi importante ale cifrei de afaceri din cauza creșterii numărului de colete mici provenite din țări terțe. Oficialul a precizat că autoritățile analizează în prezent modul în care această măsură va fi armonizată cu taxa care urmează să fie introdusă la nivelul Uniunii Europene începând cu 1 iulie, fără ca o decizie finală să fi fost luată până acum.
16:10
Guvernul acordă sprijin financiar de urgență pomicultorilor afectați de înghețul târziu din primăvara lui 2025 # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre care instituie sprijin financiar de urgență pentru producătorii din sectorul pomicol afectați de înghețul târziu din primăvara anului 2025.
16:00
Lovitură pentru Moscova, pe frontul din Ucraina: Kievul a tăiat accesul rușilor la Starlink: „Terminalele sunt blocate” # Digi24.ro
Ucraina a blocat, cu ajutorul companiei SpaceX deţinută de Elon Musk şi proprietara acestei tehnologii, terminalele Starlink active din ţară. La acestea Rusia conecta o parte dintre dronele folosite pentru a ataca teritoriul ucrainean.
16:00
Bloc de nouă etaje, ridicat lângă un depozit de muniție. Construcția afectează un radar militar din Craiova, acuză ministrul Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a adus în atenția publică, joi, un caz de la Craiova, unde un dezvoltator imobiliar a ridicat lângă depozite de muniție un bloc de nouă etaje fără a respecta distanța legală și care afectează traiectoria radarului de la Cârcea.
15:50
Rogobete: Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili # Digi24.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile va fi nuanțată și adaptată pentru a proteja pacienții vulnerabili. Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a depus un amendament prin care bolnavii cronici ar urma să fie exceptați de la noua lege privind concediile medicale cu prima zi neplătită. Deputaţii şi senatorii USR vor vota în Parlament amendamentul.
15:40
Profesorii ruși vor fi obligați să verifice telefoanele elevilor, inclusiv discuțiile personale ale acestora # Digi24.ro
Rețelele sociale ale elevilor ruși vor începe să fie monitorizate de profesori, scrie Mash. Printre atribuțiile acestora se va număra și monitorizarea chat-urilor, blogurilor și conturilor elevilor. Experimentul de identificare a conținutului distructiv a început în Tatarstan după cinci atacuri asupra instituțiilor de învățământ din țară în acest an și 12 în anul trecut.
15:40
Alfred Simonis anunță că vila de protocol a lui Nicolae Ceauşescu din Timișoara va reintra în patrimoniul județului # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a transmis, joi, că fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceauşescu, din zona centrală a municipiului Timişoara, va reintra în patrimoniul judeţului. Odată refăcută, vila va deservi un centru cultural sau un hub cultural-artistic, a anunțat social-democratul.
15:40
Facilități fiscale pentru investiții și piața de capital, în pachetul de relansare economică. Nazare: „Vrem să încurajăm listările” # Digi24.ro
Noul pachet de relansare economică prezentat joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ședința de Guvern, include un set de facilități fiscale dedicate investițiilor și dezvoltării pieței de capital. Măsurile au ca scop stimularea modernizării companiilor și facilitarea accesului acestora la finanțare prin instrumente alternative, inclusiv prin bursă. Potrivit ministrului, pachetul face parte dintr-o schimbare mai amplă de abordare economică, prin care statul încearcă să încurajeze investițiile productive și creșterea competitivității economiei.
15:40
Verdict în cazul femeii care a hărțuit-o ani de zile pe Mădălina Ghenea. Mesajul vedetei după aflarea sentinței # Digi24.ro
Verdict în cazul femeii care a hărțuit-o ani de zile pe Mădălina Ghenea. Tribunalul de la Milano a decis condamnarea la un an și șase luni cu suspendare a femeii de 45 de ani care îi trimitea mesaje de amenințare vedetei. Mădălina Ghenea a fost bombardată cu amenințări și jigniri repetate pe rețelele sociale. Inițial, procurorul de caz a cerut o pedeapsă de 2 ani de închisoare.
15:40
Sorin Grindeanu, mesaj pentru Guvern după întâlnirea cu Isaac Herzog în Israel: „Delegaţii de afaceri puternice, la fiecare vizită” # Digi24.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a propus organizarea unor delegații de afaceri puternice la fiecare vizită oficială în Israel, după întâlnirea avută cu președintele israelian, Isaac Herzog. Președintele PSD susține că această abordare ar putea consolida relațiile economice dintre cele două țări și sprijini companiile românești să identifice noi oportunități de afaceri.
15:20
INSP: 11 decese cauzate de gripă în doar o săptămână. Cele mai multe cazuri, în București, Prahova și Constanța # Digi24.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026, au fost confirmate 11 decese provocate de virusul gripal, totalul de la începutul sezonului ajungând la 68 de decese. Cele mai multe cazuri de gripă clinică au fost raportate în municipiul București (1.135), județul Prahova (894) și județul Constanța (704).
15:20
Ucrainenii anunță că au lovit o bază militară din Rusia de unde au fost lansate inclusiv temutele rachete hipersonice Oreșnik # Digi24.ro
Forțele ucrainene au anunțat că, în luna ianuarie, au lovit hangarele de la baza de testare Kapustin Yar din Rusia, unde au avariat infrastructura legată de pregătirile pentru lansarea rachetelor, inclusiv temutele arme hipersonice Oreșnik.
15:00
„Unul dintre studiourile sale preferate”. De ce a transformat Donald Trump Air Force One în centrul său media preferat # Digi24.ro
De câteva săptămâni, Donald Trump multiplică intervențiile mediatice din avionul prezidențial. El transformase deja Biroul Oval, pe care l-a personalizat în mare măsură de la revenirea sa la putere, într-un loc indispensabil pentru comunicarea sa politică. De câteva săptămâni, Donald Trump multiplică și conferințele de presă de la bordul Air Force One, avionul prezidențial.
15:00
Volodimir Zelenski spune câți soldați ucraineni au murit până acum pe front în patru ani de război cu Rusia # Digi24.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut public în această săptămână un nou bilanț al pierderilor suferite de armata ucraineană în războiul cu Rusia, vorbind despre zeci de mii de soldați uciși pe front. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru presa franceză și vin într-un moment în care negocierile de pace și presiunile internaționale se intensifică.
15:00
Trei responsabili militari ucraineni au fost interzişi în Ungaria, pe motiv că ar fi implicaţi în recrutări forţate # Digi24.ro
Guvernul maghiar a interzis accesul pe teritoriul Ungariei pentru trei şefi militari ucraineni, pe care îi considerp responsabili de recrutare forţată, a declarat joi Gergely Gulyas, şeful cancelariei premierului Viktor Orban.
Acum 6 ore
14:40
USR anunță că va vota amendamentul ca toţi bolnavii cronici să beneficieze de plata primei zile de concediu medical # Digi24.ro
Deputaţii şi senatorii USR vor vota în Parlament amendamentul potrivit căruia toţi bolnavii cronici, fără discriminare, vor beneficia de plata primei zile de concediu medical, anunță deputatul Emanuel Ungureanu.
14:30
O tânără a ajuns la spital după ce a fost bătută de iubitul ei, într-o benzinărie din Constanța. Bărbatul a fost reținut # Digi24.ro
O tânără de 22 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătută de iubitul ei, într-o benzinărie din Constanţa, ea fiind lovită peste mâini cu un scaun. Bărbatul a fost reţinut, pe numele său fiind emis un ordin de protecţie provizoriu.
14:20
Exerciții româno-americane la Smârdan. Nicușor Dan: „Activitățile comune ne cresc capacitatea de acțiune în cadrul NATO” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a subliniat, într-o postare pe rețeaua X, că exercițiile militare desfășurate în poligonul Smârdan, județul Galați, evidențiază soliditatea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.
14:20
Țara europeană, care a interzis accesul pe TikTok pentru „a evita efectele nefaste”, renunță la decizie după mai puțin de un an # Digi24.ro
Guvernul albanez a abrogat interdicţia temporară decretată împotriva TikTok în urmă cu 11 luni, transmite AFP.
14:10
Cod portocaliu de inundații pe râuri din Buzău și Prahova. Avertizare pentru alte patru județe # Digi24.ro
Hidrologii avertizează că, de joi seară până vineri la prânz, există risc de inundații pe râuri din șase județe, pe fondul precipitațiilor prognozate, al topirii zăpezilor și al evoluției formațiunilor de gheață.
14:10
Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta # Digi24.ro
Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele american, Donald Trump, au discutat la telefon, în această săptămână, despre Taiwan, relațiile economice și principalele tensiuni internaționale. Convorbirea a avut loc într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Beijing și Washington și a fost urmată de mesaje ferme din ambele tabere.
14:00
Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu peste 31.000 în prima lună din 2026 față de decembrie 2025. Expert: „E o perioadă de ajustare” # Digi24.ro
Numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut semnificativ în prima lună a anului 2026, pe fondul unei perioade sezonier mai lente și al unei prudențe crescute în rândul cumpărătorilor, spune Alexandru Ispir, expert în imobiliare, pentru Digi24.ro. În total, în luna ianuarie au fost vândute 24.598 de imobile la nivel național, cu 31.605 mai puține față de luna decembrie și cu 6.236 mai puține comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de ANCPI.
13:50
Calea ferată din Portul Constanța va fi modernizată. Proiectul costă peste 500 de milioane de lei # Digi24.ro
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat, joi, desemnarea asocierii BAWI Construction – Swietelsky Construct drept câștigătoare a contractului de 523 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța.
13:30
Kremlinul a declarat joi că nu dorește să piardă timp răspunzând la întrebări despre sugestii neprobate apărute în mass-media occidentală și ale premierului polonez, potrivit cărora Jeffrey Epstein ar fi fost un fel de agent al serviciilor secrete ruse.
13:30
România are cei mai mulți proprietari de locuinţe din UE, dar și cele mai aglomerate case # Digi24.ro
Peste 94% din populaţia României trăia în 2024 într-o locuinţă proprietate personală, acesta fiind cel mai mare procent înregistrat în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, arată datele Eurostat, publicate joi.
13:20
Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie # Digi24.ro
Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov. Turiștii de pe pârtie au dat nas în nas cu trei ursuleți. I-au admirat și au filmat de la distanță cum puii de urs se jucau în zăpadă.
13:20
Circa 2,8 milioane de pensionari ar putea primi sprijin de până la 1.000 lei de la stat, anunță Florin Manole. Cine ar putea beneficia # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, propune ca pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 de lei să beneficieze de un ajutor financiar de până la 1.000 de lei, care va fi acordat în două tranșe. Într-o postare de joi, pe Facebook, Manole a afirmat că circa 2,8 milioane de pensionari ar urma să primească acești bani.
13:10
Ce se schimbă pentru microîntreprinderi în noul pachet de relansare economică. Reguli mai flexibile, impozitare unică și bonificații # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, la conferința de fiscalitate Tax EU, o serie de măsuri incluse în noul pachet de relansare economică, menite să corecteze problemele semnalate de mediul de afaceri și să facă regimul fiscal al microîntreprinderilor mai predictibil și mai flexibil, în contextul reducerii plafonului de încadrare la 100.000 de euro.
13:00
Un apel la 112 a salvat două vieți în Neamț: dispecerul ISU a coordonat evacuarea dintr-o locuință cu monoxid de carbon # Digi24.ro
Două persoane vârstnice din comuna Dulcești, județul Neamț au fost salvate dintr-o locuință plină de monoxid de carbon după ce dispecerul ISU, plt.adj. Ariton Răzvan, le-a ghidat pas cu pas și apelanta le-a evacuat în siguranță înainte ca echipajele SMURD și SAJ să ajungă.
13:00
NATO face apel la „reţinere şi responsabilitate” după expirarea New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară între Rusia şi Statele Unite, a declarat joi un oficial al Alianţei Nord-Atlantice, relatează AFP, potrivit Agerpres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.