Fotbalistul care a supraviețuit tragediei de la Crans-Montana, declarații sfâșietoare: ”Îi strigam, dar nu răspundea nimeni”
Sport.ro, 5 februarie 2026 19:00
Tânărul jucător de la Metz, Tahirys Dos Santos, a povestit pentru Paris Match cum a supravieţuit tragediei din barul La Constellation, din Crans-Montana, din noaptea Anului Nou.
• • •
FCSB a transferat trei jucători în această iarnă, însă campioana României va încerca să se întărească și în ultimele zile de mercato.
Adrian Mititelu Jr nu s-a putut abține! Ironii la adresa lui Mihai Rotaru după decizia instanței # Sport.ro
Curtea de Apel Timișoara a respins apelul formulat de CS Universitatea Craiova și a menținut hotărârea Tribunalului Dolj din 2017, stabilind că palmaresul Universității Craiova din perioada 1948–1991 nu aparține clubului de drept public.
FCSB - FC Botoșani va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30.
Cum au fost surprinși Ilie Năstase și Ion Țiriac la meciul Soranei Cîrstea cu Anastasiei Potapova de la Transylvania Open # Sport.ro
Transylvania Open se vede exclusiv pe Pro Arena și VOYO.
FC Botoșani traversează o perioadă complicată în Superligă.
Bornă impresionantă pentru Nicușor Bancu la Universitatea Craiova - Oțelul Galați! Ce a făcut înaintea începerii meciului # Sport.ro
Nicușor Bancu se numără printre cei mai importanți fotbaliști din istoria recentă a Universității Craiova.
Radu Drăgușin a revenit recent în primul 11 la Tottenham, însă rămâne de văzut dacă Thomas Frank va continua să se bazeze pe jucătorul român.
Universitatea Craiova, prima reacție după eșecul în procesul pentru palmaresul Științei! Mesajul transmis suporterilor # Sport.ro
Universitatea Craiova a emis un comunicat oficial referitor la procesul pentru palmaresul Științei, în care Adrian Mititelu și FCU Craiova au obținut o victorie importantă.
90.000.000 de € pentru un transfer de cinci stele la Real Madrid: ”Agenții au contactat clubul” # Sport.ro
Galacticii ocupă poziția secundă în clasament cu 54 de puncte.
Emma Răducanu, demonstrație de forță la Cluj! „Bagel” și calificare în semifinalele Transylvania Open # Sport.ro
Transylvania Open este transmis în direct la Pro Arena și pe VOYO.
Surpriză uriașă! Încă un jucător de la FCSB ar putea pleca alături de Politic la Hermannstadt # Sport.ro
Dennis Politic va merge sub formă de împrumut până în vară la Hermannstadt, însă fostul căpitan al lui Dinamo nu ar fi singurul jucător de la FCSB care va ajunge la formația sibiană.
La un an după sosirea sa la Dallas Mavericks în schimbul lui Luka Doncic, spre marea nemulţumire a fanilor, Anthony Davis a fost transferat la Washington Wizards, într-o tranzacţie uriaşă care a implicat opt jucători şi cinci runde de draft.
Ministrul Apărării a anunțat investigații la Steaua: „Este un buget de 32 de milioane de euro anual” # Sport.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, decizie cu privire la situația de la CSA Steaua București: „Este un buget acolo de aproximativ 32 de milioane de euro anual, care este mult mai mare decât al tuturor celorlalte echipe din Divizia A la un loc”.
Radu Drăgușin a făcut anunțul despre viitorul său: ”A început un nou capitol pentru mine!” # Sport.ro
Radu Drăgușin spera să plece în această iarnă de la Tottenham, însă mutarea nu s-a materializat.
Top 5 favorite la câștigarea Champions League în viziunea caselor de pariuri.
Lupta pentru titlu și pentru accederea în play-off-ul Superligii este mai echilibrată ca niciodată.
Adrian Mititelu și FCU Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei. Ce a decis instanța, ce înseamnă concret și ce urmează # Sport.ro
Curtea de Apel Timișoara a luat astăzi o decizie extrem de importantă în dosarul palmaresului Universității Craiova.
Rapid - Petrolul e joi seară de la 20:00.
Decizia finală cu privire la transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Roș-albaștrii și-au anunțat următoarea mutare # Sport.ro
Ce a spus Mihai Stoica despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB.
Tinerețe fără bătrânețe, versiunea Soranei Cîrstea, la Transylvania Open: secretul care o ține în formă, la 35 de ani # Sport.ro
Sorana Cîrstea, învinsă doar de Sabalenka și Osaka, în primele nouă meciuri ale ultimului sezon în circuitul WTA.
Detaliile transferului lui Dennis Politic la Hermannstadt! Ce se întâmplă cu salariul uriaș pe care îl are fotbalistul la FCSB # Sport.ro
Gigi Becali spera că a dat lovitura în vară, atunci când a reușit să obțină transferul lui Dennis Politic de la Dinamo.
Mircea Lucescu, selecționerul „tricolorilor”, a fost internat din nou de urgență, aceasta fiind a treia spitalizare într-o lună pentru tehnicianul în vârstă de 80 de ani.
Flacăra Olimpică a ajuns la Milano! Când va avea loc ceremonia de deschidere a JO 2026 de iarnă # Sport.ro
Flacăra olimpică a sosit joi la Milano, după o călătorie de 60 de zile prin Italia, iar acum luminează oraşul în care se va da oficial startul celei de-a XXV-a ediţii a Jocurilor Olimpice de iarnă, pe stadionul Giuseppe Meazza (San Siro), informează EFE.
Atacantul român a jucat în Cupa Turciei.
„Nu am mai făcut asta înainte.” Emma Răducanu a explicat clar motivul pentru care nu a explorat Clujul # Sport.ro
Emma Răducanu, rezervată în a se plimba pe străzile din Cluj-Napoca. Transylvania Open e transmis în direct la Pro Arena și pe VOYO.
A fost anunțat la FCSB, dar semnează cu altă echipă din Superligă: ”Face vizita medicală” # Sport.ro
Recent, polonezii anunțau că FCSB este pe urmele unui fost jucător din Superligă, Marian Huja (26 de ani).
Transfer tare la CS Dinamo pentru Florin Bratu! Internațional român fost la FCSB, campion în fotbalul britanic # Sport.ro
Echipa clubului sportiv din Ștefan cel Mare luptă pentru menținerea în Liga 2.
Mesajul puternic înaintea meciului cu Turcia - România de la barajul pentru CM 2026: „Cu încredere putem trece oceanul!” # Sport.ro
Fotbaliștii naționalei României au transmis un mesaj manifest cu mai puțin de două luni până la meciul cu Turcia.
Florentin Petre (50 de ani), „secundul” lui Zeljko Kopic la Dinamo, e optimist când vine vorba de șansele naționalei în „barajul” contra turcilor.
FCSB a finalizat totul! Dennis Politic își face bagajele și pleacă: noul transfer din Superliga s-a rezolvat # Sport.ro
FCSB a rezolvat mutarea lui Dennis Politic și transferul unui jucător dorit de Gigi Becali încă din decembrie.
FC Barcelona, Athletic Bilbao și Real Sociedad sunt primele trei echipe calificate în semifinalele competiției.
Meciul dintre Farul și Dinamo s-a încheiat cu scorul de 2-3.
E-MIL prezintă Pastila de Sport: Cristi Chivu este în semifinalele Coppa Italia cu Inter! Victorii pentru Dinamo și CFR Cluj # Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de joi, 5 februarie 2026. E-MIL e un proiect Sport.ro.
Sorana Cîrstea, meci cu Potapova, campioana din 2025, în sferturile Transylvania Open. Știe cum va juca împotriva austriacei născute în Rusia # Sport.ro
Sorana Cîrstea joacă joi-seara, de la ora 18:00, împotriva Anastasiei Potapova, la Pro Arena și pe VOYO, în sferturile Transylvania Open 2026.
Atalanta - Juventus, de la 22:00 pe VOYO. Aflăm a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia! # Sport.ro
Coppa Italia este transmisă în exclusivitate de VOYO.
Algerianca Imane Khelif a spus tot! Tratamentul hormonal pe care l-a urmat înaintea Jocurilor Olimpice din 2024 # Sport.ro
Algerianca Imane Khelif, campioană olimpică la box, devenită o ţintă recurentă a acuzaţiilor legate de genul său, a dezvăluit, într-un interviu acordat publicaţiei L'Equipe, că a folosit un tratament hormonal pentru a-şi reduce nivelul de testosteron înaintea Jocurilor Olimpice din 2024, reafirmând în acelaşi timp că nu este "o femeie trans".
Gheorghe Popescu i-a transmis un mesaj lui Gheorghe Hagi, care joi împlineşte 61 de ani. El spune că Hagi este coechipierul său din familie şi fratele din teren.
Inter a învins-o cu scorul de 2-1 pe Torino și s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei.
Gigi Becali s-a decis în cazul lui Vlad Chiricheș.
Ce fotbalist a semnat în Superligă! ”Sărbătoare pentru Ținutul Secuiesc”: trei turnee finale EURO, meciuri în Bundesliga și în cupele europene # Sport.ro
FK Csikszereda a anunțat în sfârșit transferul internaționalului maghiar Laszlo Kleinheisler.
Portugalia „a desființat” Franța în semifinalele EURO Futsal (VOYO). Portarul, aproape de un gol din poartă în poartă: a cauzat un autogol comic # Sport.ro
Portugalia - Spania, finala Campionatului European de Futsal, în direct și exclusiv pe VOYO, sâmbătă, de la ora 20:30.
Jaqueline Cristian, nemulțumită la Transylvania Open. Motivul, acuzat și de Emma Răducanu, câteva minute mai târziu # Sport.ro
Jaqueline Cristian și Emma Răducanu, în situații similare, la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO).
FCSB - FC Botoșani, de la 20:30. Încă o ”finală” pentru play-off în ultimul meci al etapei 25! # Sport.ro
Partida este LIVE TEXT pe Sport.ro.
Volei Alba Blaj și CSO Voluntari sunt calificate în sferturile de finală ale competiției.
În ziua în care a împlinit 41 de ani, Cristiano Ronaldo a luat o decizie importantă cu privire la viitorul său.
FCSB - FC Botoșani, joi, de la 20:30! Echipe probabile + absenți de marcă din cele două tabere + analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Meciul care închide etapa cu numărul 25, se dispută azi, de la 20:30, pe Arena Națională.
Universitatea Craiova - Oțelul Galați, ora 18:00, LIVE TEXT. Miză uriașă pentru această partidă # Sport.ro
Meciul dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați poate fi urmărit de la ora 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Florin Andone a dezvăluit oferta imensă pe care a avut-o de la un club din Premier League.
Transfer important pentru Liga 2 din țara noastră.
