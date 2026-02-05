Schema prin care trei români au înșelat zeci de clienți la bancomate în SUA. Au fost prinşi în California
5 februarie 2026
Trei cetățeni români au fost arestați recent în statul California, fiind suspectați că fac parte dintr-o rețea de hoți specializați în furturi prin distragerea atenției. Potrivit autorităților, aceștia ar fi comis zeci de furturi în mai multe comitate, vizând în special persoane care foloseau bancomate.
Durov, criticat dur de guvernul spaniol. Europa le declară război oligarhilor din tehnologie # ObservatorNews
Spania îl acuză pe antreprenorul rus Pavel Durov că "răspândește minciuni" și că încearcă să submineze instituțiile democratice, după ce fondatorul Telegram a folosit aplicația de mesagerie pentru a ataca planurile guvernului de a introduce o interdicție a rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani și de a trage la răspundere companiile de tehnologie pentru conținutul instigator la ură și dăunător, scrie The Guardian.
A supravieţuit după ce a căzut de la etajul zece. Ce a salvat-o pe tânăra de 16 ani din Rusia # ObservatorNews
O fată în vârstă de 16 ani din capitala rusă Moscova a supravieţuit după ce a căzut de la etajul zece al unei clădiri pe un morman de zăpadă, relatează joi presa locală din Moscova, citată de agenţia EFE, potrivit Agerpres.
Scandalul Epstein zdruncină guvernul britanic: Keir Starmer forțat să desecretizeze documentele Mandelson # ObservatorNews
Scandalul dosarelor Epstein ar putea avea consecințe politice grave pentru premierul britanic Keir Starmer. Opoziția de la Londra consideră că numirea lui Peter Mandelson ca ambasador la Washington în pofida legăturilor acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein a fost o greșeală de proporții.
Ce plăteşti dacă nu locuieşte nimeni într-un apartament. Întreţinerea şi alte cheltuieli # ObservatorNews
Un apartament nelocuit nu înseamnă automat lipsa cheltuielilor lunare. Chiar dacă nimeni nu stă efectiv într-o locuință, proprietarul este obligat să achite o serie de costuri stabilite prin lege și prin regulamentele asociațiilor de proprietari. Diferența o face tipul cheltuielilor, unele fiind legate de consum, iar altele de simpla deținere a apartamentului.
Slovenia lucrează la un proiect legislativ care vizează interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, a anunțat joi, într-o conferință de presă, vicepremierul Matej Arcon, potrivit Reuters, informează Agerpres.
Mai multe judeţe, sub avertizare de cod portocaliu şi galben până diseară. Viscol şi rafale de 120 km/h # ObservatorNews
Mai multe zone montane din centrul și sudul țării intră, joi după-amiază, sub cod portocaliu de viscol, cu rafale ce pot depăși 120 km/h și vizibilitate extrem de redusă. În paralel, în Dobrogea a fost emis cod galben de vânt puternic, valabil până seara.
Şi-a bătut iubita într-o benzinărie din Constanţa şi a băgat-o în spital. Bărbatul de 30 de ani, reţinut # ObservatorNews
La data de 4 februarie, în jurul orei 3:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța, Secția de Poliție Mamaia au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un conflict spontan între un bărbat, de 30 de ani, și o tânără, de 22 de ani, într-o stație peco din municipiu.
CSM a aprobat pensionarea Ionelei Tudor, judecătoarea celebră pentru fraza "m-a sunat Lia" # ObservatorNews
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreşedinte delegat al Curţii de Apel Bucureşti şi şefa Secţiei a X-a de contencios administrativ şi fiscal, se pensionează. CSM a admis joi cererea de ieşire la pensie, cu data de 10 februarie, potrivit Agerpres. Ionela Tudor a intrat în atenţia publică după episodul "m-a sunat Lia", surprins la o conferinţă de presă, dar şi prin decizii controversate, precum suspendarea analizei tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă.
Lupta cu cancerul prin ochii unui medic. Ce s-a îmbunătățit şi ce probleme mai are statul de rezolvat # ObservatorNews
Este o poveste cu final fericit, cum sunt tot mai multe, chiar și în această luptă grea cu o boală care, acum 20–30 de ani, parcă părea de neînvins. Despre lupta cu cancerul a vorbit și managerul Institutului Oncologic București, doamna Daniela Zob.
Avocata prinsă în timp ce primea mită pentru intervenţii în justiţie a primit arest la domiciliu # ObservatorNews
ICCJ a decis eliberarea din arest preventiv a avocatei Adriana Georgescu și a complicelui său, Gheorghe Iscru, plasându-i în arest la domiciliu pentru 22 de zile. Cei doi sunt obligați să poarte permanent brățări electronice de supraveghere și nu au voie să comunice între ei. Decizia este definitivă.
Rogobete a anunţat că vor fi excepţii de la neplata primei zile de concediu medical. Cine nu va fi afectat # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că legea prin care nu se plătește prima zi de concediu medical va avea și excepții, acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente. Declarațiile vin după numeroasele dezbateri despre bolnavii cronici care ar rămâne fără plata primei zile de concediu.
Ce servicii stomatologice sunt decontate de CNAS. Cum poţi merge la dentist gratuit # ObservatorNews
Puțini români știu că pot merge la dentist fără să plătească, în anumite condiții, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Legea prevede ce servicii stomatologice sunt decontate, cine beneficiază de gratuitate și de ce, în multe cazuri, fondurile se epuizează rapid.
Atunci când o persoană decedează fără a avea copii, apare una dintre cele mai frecvente întrebări legate de moștenire: cine primește averea lăsată în urmă. Codul civil stabilește o ordine precisă a moștenitorilor, iar statul intervine doar în situații limită.
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns # ObservatorNews
N-avem forţă de muncă, dar cerem experienţă încă de pe băncile şcolii. Pe de altă parte, tinerii se plâng şi ei că nu-şi găsesc de lucru, dar cer salarii şi privilegii de director. Este un cerc vicios care arată o ruptură clară între sistemul de educaţie şi piaţa muncii. Peste 650.000 de tineri din România nici nu învață, nici nu muncesc - arată datele Eurostat. Un procent care ne plasează, încă o dată, în topurile ruşinii ale Europei
Rusia vrea să păstreze centrala nucleară Zaporojie sub controlul său, dar este deschisă să coopereze cu SUA # ObservatorNews
Rusia este pregătită de o cooperare internaţională în legătură cu centrala nucleară din Zaporojie, aflată în sudul Ucrainei, inclusiv cu SUA. Declaraţia a fost făcută joi, după încheierea negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, de către şeful agenţiei nucleare ruse (Rosatom), Aleksei Lihacev.
Povestea maicii Elisabeta, "făcătoarea de minuni", una dintre cele 16 femei recunoscute oficial ca sfinte # ObservatorNews
Eveniment istoric în Biserica Ortodoxă Română. 16 femei sfinte sunt recunoscute oficial şi incluse în calendarul creştin ortodox. Ceremoniile încep în mai puţin de o oră, pe Dealul Patriarhiei, cu ultima slujbă de pomenire, urmând ca mâine dimineaţă să aibă loc proclamarea, oficiată de Patriarhul Daniel.
Lupta lui Victor cu cancerul, dar și cu sistemul românesc, după ce a aflat că are cancer # ObservatorNews
Să primeşti un diagnostic de cancer în România înseamnă o luptă dublă. Pe de o parte, cu boala necruţătoare, şi pe de altă parte, cu sistemul. Piedicile apar încă dinainte ca bolnavul să-şi afle diagnosticul şi se întind,mai ales, în timpul tratamentului. Lipsa medicilor oncologi, medicamente scumpe care nu se decontează şi timpul care se pierde în tot acest hăţiş birocratic duc, de multe ori, la un deznodământ tragic. Pentru că boala nu aşteaptă. În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în prevenţie, dar încă nu avem un registru de cancer şi nici o hartă cu medicii de care bolnavii ar avea nevoie pe traseu. Concret, un ghid clar care să-i ajute pe pacienţi să spere că au şansă la viaţă.
SUA și Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt după 5 ani și negociază prelungirea tratatului nuclear # ObservatorNews
SUA și Rusia au convenit joi să reia dialogul militar la nivel înalt după 5 ani de suspendare. Anunţul a fost făcut în urma discuţiilor dintre oficiali militari ruși și americani la Abu Dhabi, unde s-au purtat şi negocierile cu ucrainenii. Presa americană scrie că ruşii şi americanii negociază prelungirea ultimului tratat nuclear care a expirat azi.
Interlopul Găină, prins cu droguri, a scăpat în trecut de acuzații de crimă și viol # ObservatorNews
Unul dintre cei mai periculoși infractori ai anilor ’90, achitat definitiv într-un dosar de omor la comandă și chiar și în cazuri de viol, este din nou în atenția polițiștilor. Alexandru Găină, fiul unui fost ofițer SRI, a fost reținut pentru trafic de droguri de mare risc. Polițiștii au găsit la el kilograme întregi de droguri, dar și o armă de foc, și chiar au fost nevoiți să folosească muniția pentru a-l prinde. Individul a lovit autospecialele de Poliție în timp ce încerca să fugă.
A cumpărat un portofel cu trei lei dintr-un second-hand. Ce a găsit înăuntru a emoţionat-o profund # ObservatorNews
Sharon Owen, o femeie din Marea Britanie a cumpărat un portofel cu trei lei dintr-un second-hand, însă mare i-a fost uimirea când a descoperit înăuntru un obiect cu valoare sentimentală.
(P) De ce investiția într-o mașină rulată cu garanție e cea mai inteligentă alegere pe care o poți face? # ObservatorNews
Achiziția unui automobil este, pentru majoritatea familiilor, a doua cea mai mare cheltuială după cumpărarea unei locuințe. Din acest motiv, decizia trebuie cântărită atent. Există o dezbatere veche între a cumpăra o mașină nouă, "țiplă", și una rulată. Emoțional, mirosul de mașină nouă și sentimentul că ești primul proprietar sunt puternice. Rațional însă, cifrele spun o altă poveste.
Bloc construit lângă depozite de muniție și angajări ilegale în armată. Nereguli grave anunţate de Miruţă # ObservatorNews
Controale ale Ministerului Apărării au scos la iveală nereguli grave la unități militare din Satu Mare și Craiova, de la angajări frauduloase și pensii umflate, până la construcții ilegale care afectează infrastructura de apărare.
Ruşii şi ucrainenii vor schimba 314 prizonieri de război. Ce au decis la a doua rundă de discuţii la Abu Dhabi # ObservatorNews
Delegaţiile Statelor Unite, Ucrainei şi Rusiei au încheiat a doua rundă de discuţii la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Negocierile s-au încheiat fără un rezultat concret, cu excepţia unui schimb de prizonieri anunţat emisarul special american Steve Witkoff. Emisarul a adăugat că sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului, în timp ce Zelenski a declarat că "cel mai important este ca Rusia să nu primească nicio recompensă pentru agresiunea sa".
Ucraina anunță dezastru pe front pentru ruși după blocarea terminalelor Starlink cu ajutorul SpaceX # ObservatorNews
Blocarea terminalelor Starlink a provocat "o catastrofă" în rândul trupelor ruse de pe front, unde comanda și controlul s-au prăbușit complet, iar operațiunile de asalt au fost suspendate în mai multe zone, potrivit unui oficial ucrainean.
Cum arată planul de relansare economică a României: "Va muta focusul de pe consum pe investiții" # ObservatorNews
Alexandru Nazare, a prezentat joi pachetul de relansare economică, care schimbă direcţia politicilor publice dinspre consum către investiţii şi introduce o serie de facilităţi fiscale, scheme de ajutor de stat şi noi instrumente de finanţare pentru companii, după cum afirmă ministrul Finanţelor. Planul vizează creşterea competitivităţii economiei, atragerea investiţiilor şi sprijinirea IMM-urilor, cu un impact bugetar estimat la peste 2 miliarde de lei în 2026.
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio o problemă reală a independenței justiției. Concluziile raportului final # ObservatorNews
Inspecția Judiciară a finalizat oficial verificările suplimentare declanșate după documentarul publicat de Recorder în decembrie 2025, despre problemele din justiție. Concluzia transmisă către Consiliul Superior al Magistraturii este că nu a găsit nicio o problemă reală a independenței justiției.
Nicuşor Dan: "Exercițiile militare de la Smârdan arată că Parteneriatul Strategic cu SUA este puternic" # ObservatorNews
Prezenţa tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul "solid" al Washingtonului pentru securitatea şi stabilitatea regiunii noastre, a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
Veste bună pentru microbişti de la Ambasada SUA în România. Cum se vor obţine vizele # ObservatorNews
Ambasada SUA în România vine cu o veste bună pentru iubitorii fotbalului din ţara noastră care vor să fie la vară pe stadioanele Campionatului Mondial.
Clipe de groază trăite de o fetiţă de 12 ani într-o staţiune de schi din California.
Cercetătorul care a conectat România la marile proiecte europene de genomică, între personalitățile anului # ObservatorNews
Lansarea Albumului „Personalitățile anului din România”, realizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în discuție o întrebare esențială: cum arată astăzi performanța care chiar contează pentru viitorul țării. Nu este vorba despre notorietate mediatică sau funcții publice, ci despre oameni care, prin rezultate măsurabile, conectează România la domenii de vârf la nivel internațional.
România a pierdut banii din PNRR pentru că CCR a amânat repetat reforma pensiilor magistraților - Surse # ObservatorNews
România a pierdut cei 231 de milioane de euro din PNRR din cauza amânărilor repetate de la CCR privind reforma pensiilor magistraților, au declarat surse din Guvern pentru Observator.
Noile buletine electronice nu te scapă de amenda STB dacă ești prins fără bilet. Avertismentul PMB # ObservatorNews
Noile cărți de identitate electronice nu îi feresc pe călătorii fără bilet de amenzi în mijloacele de transport în comun din București. Potrivit Primăriei Capitalei, controalele sunt făcute în echipă cu Poliția Locală, iar sancțiunile se aplică inclusiv prin verificarea CNP-ului în sistem.
Vineri seara încep, în Italia, Jocurile Olimpice de iarnă 2026, competiţie la care participă mii de sportivi, printre care şi 29 de reprezentanţi ai ţării noastre.
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 6 februarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
6 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 februarie de-a lungul timpului.
6 februarie, Sfinţii Varsanufie cel Mare şi Ioan Profetul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Vineri, 6 februarie 2026, sunt prăznuiţi Sfinţii Varsanufie cel Mare şi Ioan Profetul, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de cosmetică din Bulgaria. Imaginile au ajuns pe internet # ObservatorNews
Scandal uriaş în Bulgaria după ce zeci de femei au descoperit că imagini şi clipuri video cu ele în ipostaze intime au apărut pe site-uri pornografice.
Ţara care a schimbat banii se pregăteşte să topească peste 10.000 de tone de monede # ObservatorNews
Bulgaria face pași importanți în procesul de tranziție către moneda euro și se pregătește să tipărească primele bancnote euro, în limita cotei stabilite de Banca Centrală Europeană (BCE), informează Novinite.
"Off February", trendul care luptă cu dependența de telefon și social media. Avertismentul specialiștilor # ObservatorNews
Fiecare lună cu provocările ei, iar dacă ianuarie este luna rezoluţiilor care încep, de ce nu, cu abstinenţa de alcool, "Dry january" este deja un fenomen, februarie este luna întoarcerii la viaţa reală "OFF February" este trendul care ne îndeamnă pe toţi să renunțăm timp de o lună la rețelele de socializare și să redescoperim micile bucurii de zi cu zi.
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în staţionare, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.
Iadul câinilor din Dolj. Sute de animale sunt ținute în frig și înfometate până se sfâșie între ele # ObservatorNews
Caz revoltător de cruzime împotriva animalelor, ignorat de autorităţi într-un sat din Dolj. Localnicii spun că într-un adăpost improvizat sunt sute de câini abandonaţi în noroi şi moloz, îngheţaţi şi înfometaţi până ajung să se sfâşie între ei.
Ce valoare are raportul american care acuză Comisia Europeană că a intervenit în alegerile din România # ObservatorNews
Un raport intermediar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanţilor susţine că instituţiile blocului comunitar, preponderent Comisia Europeană, au construit - în ultimul deceniu - un mecanism de presiune asupra marilor platforme online care a interferat cu alegerile din mai multe state membre, pentru că a cenzurat vocile conservatoare. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Rufin Zamfir, expert în comunicare strategică şi combaterea dezinformării, Global Focus Centre.
Preţul aurului, 5 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 22,4 lei # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Mădălina Ghenea a câştigat procesul cu femeia care a hărţuit-o ani la rând. Agresoarea va plăti 50.000 de euro # ObservatorNews
Victorie în instanţă pentru Mădălina Ghenea. Actriţa a câştigat procesul împotriva femeii care a hărţuit-o online în ultimii 10 ani şi a ameninţat-o cu moartea. În faţa judecătorului, agresoarea, o româncă de 45 de ani stabilită lângă Milano, a susţinut că hackerii i-au spart conturile şi că nu ea se află în spatele ameninţărilor.
Zeci de angajați CFR, trimiși în judecată pentru fraudă. Întrebau ChatGPT ce să răspundă anchetatorilor # ObservatorNews
33 de angajați vor fi trimiși în judecată pentru fapte de fraudă. În încercarea de a scăpa de pedeapsă sau de a-și diminua responsabilitatea, aceștia întrebau aplicația ChatGPT ce răspunsuri să dea la anchetă.
Curs BNR, 5 februarie 2026. Leul românesc câştigă 4 bani în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu lira sterlină.
Meci cu scântei între Farul Constanța şi Dinamo Bucureşti. Torțe, huiduieli și acuzații la adresa jandarmilor # ObservatorNews
Meciul dintre Farul Constanţa şi Dinamo Bucureşti s-a lăsat cu scântei nu doar în teren, ci şi afara lui!
5 februarie, ziua în care s-au născut mari fotbalişti ai lumii: Gică Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar # ObservatorNews
5 februarie pare să fie o zi predestinată pentru un fotbal de top, în această zi născându-se câţiva dintre cei mai mari fotbalişti ai lumii.
