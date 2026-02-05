Parcările automate din Sectorul 1, încă nefuncționale, criticate pentru preț și spațiu. Cât vor costa
Parcări automate, doar pe hârtie. După blocurile gri au răsărit câteva parcări automatizate, dar nu daţi buzna, ele nu funcţionează. De patru ani se chinuie primăria Sectorului 1 să îşi ţină promisiunile. Dar probabil nici când vor fi gata parcările nu ne vor ajuta cu nimic: bucureştenii cu care am stat de vorbă se plâng că preţul e prea mare.
Acum 10 minute
20:40
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. 29 de sportivi români participă la această ediţie # ObservatorNews
Emoțiile cresc la Milano, sunt pe ultima sută de metri pregătirile pentru Jocurile Olimpice de iarnă. Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter și fostul căpitan al naționalei României, a purtat flacăra olimpică prin inima orașului Milano, alături de mari legende ale sportului italian. 3.500 de atleți din toată lumea, inclusiv 29 de români, se vor întrece în cele peste 190 de probe sportive.
20:40
Vremea de mâine 6 februarie. Temperaturi contrastante între regiuni. Maxime de 15 °C anunţate în vestul ţării # ObservatorNews
Vremea rămâne instabilă în cursul nopții în sudul, estul și centrul țării, unde sunt anunțate ploi, lapoviță și ninsoare la munte, cu depuneri de polei și intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Mâine, precipitațiile se vor restrânge treptat, iar temperaturile vor rămâne peste valorile obișnuite pentru această perioadă, cu maxime de până la 15 grade în vest.
Acum 30 minute
20:30
Plafonarea gazelor dispare în aprilie, dar românii vor plăti 31 de bani/kWh până în 2027. Ce tarif au firmele # ObservatorNews
Când aud de liberalizare, românii intră în panică. Pentru că mereu piaţa liberă le-a adus facturi mai mari. În aprilie dispare plafonarea tarifului gazelor naturale. Dar autorităţile s-au mai gândit şi au decis să amâne liberalizarea pieţei cu un an. În plus, Guvernul schimbă mecanismul de ajutor pentru facturile la gaz, dar promite că prețurile nu vor creşte peste nivelul actual. Românii ar urma să plătească, până în aprilie 2027, tot cel mult 31 de bani pe kWh, ca până acum. Firmele, în schimb, vor plăti preţul pieţei, iar asta nu are cum să nu se reflecte în scumpire generalizată.
20:30
20:30
Avem o poveste care ne obligă să sperăm. Un bărbat de 39 de ani din Capitală a primit o inimă nouă, într-o operaţie maraton la Spitalul Floreasca, care a durat mai mult de opt ore. Miracolul vine după doi ani de aşteptări chinuitoare, în care a trăit suspendat între două bătăi de inimă. Acum a primit o nouă şansă de la un donator de 30 de ani care intrase în moarte cerebrală. E o viaţă salvată într-un sistem ca o numărătoare inversă, cu speranţe fragile şi inimi obosite. Pe listele de aşteptare sunt 71 de pacienţi care au nevoie de o inimă nouă.
Acum o oră
20:00
Am crezut că le-am văzut pe toate, dar statul ne mai dă o lecţie ruşinoasă despre o treabă de mântuială made in România. Radarul de la Cârcea al Armatei nu poate fi folosit la capacitate maximă din cauza unui bloc de locuinţe construit în raza echipamentului NATO. Anunţul vine de la ministrului apărării, Radu Miruţă, care spune că blocul din Craiova nu respectă distanţa obligatorie faţă de depozitele de muniţie şi nici nivelul de înălţime.
20:00
Lumea nu mai are, de azi, niciun acord nuclear. Tratatul care limita numărul focoaselor deţinute de Rusia şi Statele Unite a expirat la miezul nopţii, iar şeful ONU avertizează că riscul unui atac cu arme nucleare este la cel mai ridicat nivel din ultimele decenii. Rusia propusese prelungirea acordului, dar Donald Trump a refuzat propunerea pentru că din acord nu face parte şi China. Azi, Statele Unite şi Rusia au reluat, după 5 ani de pauză, dialogul militar şi vor discuta inclusiv despre un acord prin care să ţină sub control înarmarea nucleară.
Acum 2 ore
19:40
Filmul prinderii a doi interlopi celebri în anii 1990. Conexiuni cu mafia italiană și traficanții columbieni # ObservatorNews
Trei maşini făcute praf, doi ofiţeri de la crimă organizată răniţi şi multe focuri de armă pentru prinderea a doi dintre cei mai versaţi interlopi ai Capitalei anilor 90. Stelian State, poate cel mai bătrân traficant de droguri din România, şi Alexandru Găină, un individ de numele căruia sunt legate zeci de infracţiuni, între care şi asasinate la comanda mafiei italiene, au fost prinşi cu mai multe kilograme de droguri. Alături de ei, în arest, a ajuns şi un al treilea individ folosit ca pion pentru tranzacţii. Poliţiştii spun că substanţele interzise erau fabricate în Columbia şi otrăveau tinerii din cluburile de fiţe din Bucureşti.
19:40
Titluri de stat sau depozite bancare? Care e varianta ideală în funcţie de obiective # ObservatorNews
Atunci când vine vorba de economii și investiții sigure, mulți români se întreabă dacă este mai bine să opteze pentru titluri de stat sau pentru depozite bancare. Ambele variante au avantaje și dezavantaje, iar alegerea corectă depinde în mare măsură de nevoile și obiectivele financiare ale fiecăruia.
19:40
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27% # ObservatorNews
Ne-a mai scăzut entuziasmul să fim proprietari cu orice preț. Vânzările de locuințe au scăzut puternic în ianuarie, cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. Incertitudinea economică și creșterea TVA i-au făcut pe mulți români să amâne, cel puțin pentru moment, investițiile într-o casă. Specialiștii avertizează că prețurile sunt supraevaluate cu cel puțin 30 de procente și că, în mod normal, ar trebui să urmeze o corecție.
19:40
Noul tren Metropolis s-a stricat în probe. Mecanicul de la metrou a rămas cu butonul de frână în mână # ObservatorNews
Incident grav la metrou: o garnitură nou-nouţă, încă în probe, s-a stricat, înainte să-şi termine rodajul. E chiar unul din trenurile pe care le aşteptăm de mai bine de doi ani. Şi pare că nu ar trebui să ne grăbim deloc! Mecanicul care a condus trenul azi-noapte a încercat să frâneze brusc şi a rămas cu butonul frânei de urgenţă în mână. Producătorul a interzis circulația TUTUROR trenurilor Metropolis până la elucidarea cauzei şi repararea problemei.
19:40
Drumurile care îl pot trimite pe Robert Negoiță în închisoare. Unul trece prin complexul imobiliar al fratelui # ObservatorNews
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a fost luat la ochi de DNA după ce a construit cu bani publici un drum pe un teren privat deţinut de fratele său. Procurorii au percheziţionat azi atât sediul primăriei, cât şi casa edilului, pe care l-au chemat apoi la audieri. Negoiţă recunoaşte că a ocolit paşii legali, dar spune că a acţionat în interesul cetăţenilor, nu al fratelui său, care construia un ansamblu rezidenţial în zonă. Procurorii investighează şi modul în care primarul a asfaltat mai multe străzi, fără să ţină cont că acestea trec peste magistrale de gaz, care pot fi o bombă cu ceas.
19:40
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar # ObservatorNews
Visul de a deveni proprietar se mai amână cu încă şase luni pentru zecile de oameni ce şi-au pus încrederea într-un proiect imobiliar din sectorul 5 al Capitalei. Păgubiţii s-au întâlnit astăzi cu notarul care a semnat promisiuni de vânzare de mai multe ori pe acelaşi apartament, dar şi cu administratorul care le-a promis că va găsi soluţii. Dezvoltatorul este, în continuare, de negăsit. Unii oameni au acceptat ideea că se vor muta abia în toamnă. Alţii îşi vor banii înapoi. Câţiva au reintrat în apartamentele cumpărate, însă doar pentru a-şi mai recupera din bunuri. Iar unii au constatat că uşile apartamentelor pe care şi le mobilaseră erau descuiate.
19:20
Reguli și amenzi pentru folosirea telefonului la volan: când este interzis, ce spune legea și cât e amenda # ObservatorNews
Folosirea telefonului mobil la volan este una dintre cele mai frecvente abateri din trafic și, totodată, una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere. Codul Rutier este foarte clar în privința situațiilor în care utilizarea telefonului este interzisă, iar sancțiunile aplicate șoferilor pot ajunge la amenzi mari, puncte de penalizare și chiar suspendarea permisului de conducere.
19:20
"Relansarea economică" promisă de Guvern, doar dacă va reuși reducerea cheltuielilor cu bugetarii # ObservatorNews
Guvernul condus de Ilie Bolojan anunță sfârșitul austerității. Sunt promisiuni mărețe și vorbe pompoase, în timp ce România abia trage de pe o zi pe alta, cu facturi tot mai mari și buzunare tot mai goale. Executivul pregătește acum măsuri de relansare economică. Doar că totul depinde de voința Statului de a strânge cureaua și de a tăia cheltuielile din primării, ministere și alte instituții centrale.
19:00
Schema prin care trei români au înșelat zeci de clienți la bancomate în SUA. Au fost prinşi în California # ObservatorNews
Trei cetățeni români au fost arestați recent în statul California, fiind suspectați că fac parte dintr-o rețea de hoți specializați în furturi prin distragerea atenției. Potrivit autorităților, aceștia ar fi comis zeci de furturi în mai multe comitate, vizând în special persoane care foloseau bancomate.
18:50
Durov, criticat dur de guvernul spaniol. Europa le declară război oligarhilor din tehnologie # ObservatorNews
Spania îl acuză pe antreprenorul rus Pavel Durov că "răspândește minciuni" și că încearcă să submineze instituțiile democratice, după ce fondatorul Telegram a folosit aplicația de mesagerie pentru a ataca planurile guvernului de a introduce o interdicție a rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani și de a trage la răspundere companiile de tehnologie pentru conținutul instigator la ură și dăunător, scrie The Guardian.
18:50
A supravieţuit după ce a căzut de la etajul zece. Ce a salvat-o pe tânăra de 16 ani din Rusia # ObservatorNews
O fată în vârstă de 16 ani din capitala rusă Moscova a supravieţuit după ce a căzut de la etajul zece al unei clădiri pe un morman de zăpadă, relatează joi presa locală din Moscova, citată de agenţia EFE, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
18:40
Scandalul Epstein zdruncină guvernul britanic: Keir Starmer forțat să desecretizeze documentele Mandelson # ObservatorNews
Scandalul dosarelor Epstein ar putea avea consecințe politice grave pentru premierul britanic Keir Starmer. Opoziția de la Londra consideră că numirea lui Peter Mandelson ca ambasador la Washington în pofida legăturilor acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein a fost o greșeală de proporții.
18:20
Ce plăteşti dacă nu locuieşte nimeni într-un apartament. Întreţinerea şi alte cheltuieli # ObservatorNews
Un apartament nelocuit nu înseamnă automat lipsa cheltuielilor lunare. Chiar dacă nimeni nu stă efectiv într-o locuință, proprietarul este obligat să achite o serie de costuri stabilite prin lege și prin regulamentele asociațiilor de proprietari. Diferența o face tipul cheltuielilor, unele fiind legate de consum, iar altele de simpla deținere a apartamentului.
18:00
Slovenia lucrează la un proiect legislativ care vizează interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, a anunțat joi, într-o conferință de presă, vicepremierul Matej Arcon, potrivit Reuters, informează Agerpres.
18:00
Mai multe judeţe, sub avertizare de cod portocaliu şi galben până diseară. Viscol şi rafale de 120 km/h # ObservatorNews
Mai multe zone montane din centrul și sudul țării intră, joi după-amiază, sub cod portocaliu de viscol, cu rafale ce pot depăși 120 km/h și vizibilitate extrem de redusă. În paralel, în Dobrogea a fost emis cod galben de vânt puternic, valabil până seara.
17:50
Şi-a bătut iubita într-o benzinărie din Constanţa şi a băgat-o în spital. Bărbatul de 30 de ani, reţinut # ObservatorNews
La data de 4 februarie, în jurul orei 3:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța, Secția de Poliție Mamaia au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un conflict spontan între un bărbat, de 30 de ani, și o tânără, de 22 de ani, într-o stație peco din municipiu.
17:40
CSM a aprobat pensionarea Ionelei Tudor, judecătoarea celebră pentru fraza "m-a sunat Lia" # ObservatorNews
Judecătoarea Ionela Tudor, vicepreşedinte delegat al Curţii de Apel Bucureşti şi şefa Secţiei a X-a de contencios administrativ şi fiscal, se pensionează. CSM a admis joi cererea de ieşire la pensie, cu data de 10 februarie, potrivit Agerpres. Ionela Tudor a intrat în atenţia publică după episodul "m-a sunat Lia", surprins la o conferinţă de presă, dar şi prin decizii controversate, precum suspendarea analizei tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă.
17:40
Lupta cu cancerul prin ochii unui medic. Ce s-a îmbunătățit şi ce probleme mai are statul de rezolvat # ObservatorNews
Este o poveste cu final fericit, cum sunt tot mai multe, chiar și în această luptă grea cu o boală care, acum 20–30 de ani, parcă părea de neînvins. Despre lupta cu cancerul a vorbit și managerul Institutului Oncologic București, doamna Daniela Zob.
17:30
Avocata prinsă în timp ce primea mită pentru intervenţii în justiţie a primit arest la domiciliu # ObservatorNews
ICCJ a decis eliberarea din arest preventiv a avocatei Adriana Georgescu și a complicelui său, Gheorghe Iscru, plasându-i în arest la domiciliu pentru 22 de zile. Cei doi sunt obligați să poarte permanent brățări electronice de supraveghere și nu au voie să comunice între ei. Decizia este definitivă.
17:30
Rogobete a anunţat că vor fi excepţii de la neplata primei zile de concediu medical. Cine nu va fi afectat # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că legea prin care nu se plătește prima zi de concediu medical va avea și excepții, acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente. Declarațiile vin după numeroasele dezbateri despre bolnavii cronici care ar rămâne fără plata primei zile de concediu.
17:30
Ce servicii stomatologice sunt decontate de CNAS. Cum poţi merge la dentist gratuit # ObservatorNews
Puțini români știu că pot merge la dentist fără să plătească, în anumite condiții, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Legea prevede ce servicii stomatologice sunt decontate, cine beneficiază de gratuitate și de ce, în multe cazuri, fondurile se epuizează rapid.
17:20
Atunci când o persoană decedează fără a avea copii, apare una dintre cele mai frecvente întrebări legate de moștenire: cine primește averea lăsată în urmă. Codul civil stabilește o ordine precisă a moștenitorilor, iar statul intervine doar în situații limită.
17:10
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns # ObservatorNews
N-avem forţă de muncă, dar cerem experienţă încă de pe băncile şcolii. Pe de altă parte, tinerii se plâng şi ei că nu-şi găsesc de lucru, dar cer salarii şi privilegii de director. Este un cerc vicios care arată o ruptură clară între sistemul de educaţie şi piaţa muncii. Peste 650.000 de tineri din România nici nu învață, nici nu muncesc - arată datele Eurostat. Un procent care ne plasează, încă o dată, în topurile ruşinii ale Europei
17:10
Rusia vrea să păstreze centrala nucleară Zaporojie sub controlul său, dar este deschisă să coopereze cu SUA # ObservatorNews
Rusia este pregătită de o cooperare internaţională în legătură cu centrala nucleară din Zaporojie, aflată în sudul Ucrainei, inclusiv cu SUA. Declaraţia a fost făcută joi, după încheierea negocierilor trilaterale de la Abu Dhabi, de către şeful agenţiei nucleare ruse (Rosatom), Aleksei Lihacev.
17:00
Povestea maicii Elisabeta, "făcătoarea de minuni", una dintre cele 16 femei recunoscute oficial ca sfinte # ObservatorNews
Eveniment istoric în Biserica Ortodoxă Română. 16 femei sfinte sunt recunoscute oficial şi incluse în calendarul creştin ortodox. Ceremoniile încep în mai puţin de o oră, pe Dealul Patriarhiei, cu ultima slujbă de pomenire, urmând ca mâine dimineaţă să aibă loc proclamarea, oficiată de Patriarhul Daniel.
17:00
Lupta lui Victor cu cancerul, dar și cu sistemul românesc, după ce a aflat că are cancer # ObservatorNews
Să primeşti un diagnostic de cancer în România înseamnă o luptă dublă. Pe de o parte, cu boala necruţătoare, şi pe de altă parte, cu sistemul. Piedicile apar încă dinainte ca bolnavul să-şi afle diagnosticul şi se întind,mai ales, în timpul tratamentului. Lipsa medicilor oncologi, medicamente scumpe care nu se decontează şi timpul care se pierde în tot acest hăţiş birocratic duc, de multe ori, la un deznodământ tragic. Pentru că boala nu aşteaptă. În ultimii ani, România a făcut paşi importanţi în prevenţie, dar încă nu avem un registru de cancer şi nici o hartă cu medicii de care bolnavii ar avea nevoie pe traseu. Concret, un ghid clar care să-i ajute pe pacienţi să spere că au şansă la viaţă.
16:50
SUA și Rusia reiau dialogul militar la nivel înalt după 5 ani și negociază prelungirea tratatului nuclear # ObservatorNews
SUA și Rusia au convenit joi să reia dialogul militar la nivel înalt după 5 ani de suspendare. Anunţul a fost făcut în urma discuţiilor dintre oficiali militari ruși și americani la Abu Dhabi, unde s-au purtat şi negocierile cu ucrainenii. Presa americană scrie că ruşii şi americanii negociază prelungirea ultimului tratat nuclear care a expirat azi.
Acum 6 ore
16:30
Interlopul Găină, prins cu droguri, a scăpat în trecut de acuzații de crimă și viol # ObservatorNews
Unul dintre cei mai periculoși infractori ai anilor ’90, achitat definitiv într-un dosar de omor la comandă și chiar și în cazuri de viol, este din nou în atenția polițiștilor. Alexandru Găină, fiul unui fost ofițer SRI, a fost reținut pentru trafic de droguri de mare risc. Polițiștii au găsit la el kilograme întregi de droguri, dar și o armă de foc, și chiar au fost nevoiți să folosească muniția pentru a-l prinde. Individul a lovit autospecialele de Poliție în timp ce încerca să fugă.
16:10
A cumpărat un portofel cu trei lei dintr-un second-hand. Ce a găsit înăuntru a emoţionat-o profund # ObservatorNews
Sharon Owen, o femeie din Marea Britanie a cumpărat un portofel cu trei lei dintr-un second-hand, însă mare i-a fost uimirea când a descoperit înăuntru un obiect cu valoare sentimentală.
16:10
(P) De ce investiția într-o mașină rulată cu garanție e cea mai inteligentă alegere pe care o poți face? # ObservatorNews
Achiziția unui automobil este, pentru majoritatea familiilor, a doua cea mai mare cheltuială după cumpărarea unei locuințe. Din acest motiv, decizia trebuie cântărită atent. Există o dezbatere veche între a cumpăra o mașină nouă, "țiplă", și una rulată. Emoțional, mirosul de mașină nouă și sentimentul că ești primul proprietar sunt puternice. Rațional însă, cifrele spun o altă poveste.
16:10
Bloc construit lângă depozite de muniție și angajări ilegale în armată. Nereguli grave anunţate de Miruţă # ObservatorNews
Controale ale Ministerului Apărării au scos la iveală nereguli grave la unități militare din Satu Mare și Craiova, de la angajări frauduloase și pensii umflate, până la construcții ilegale care afectează infrastructura de apărare.
16:00
A cumpărat un portofel cu 3 lei dintr-un second-hand. Ce a găsit înăuntru a emoţionat-o profund # ObservatorNews
Sharon Owen, o femeie din Marea Britanie a cumpărat un portofel cu trei lei dintr-un second-hand, însă mare i-a fost uimirea când a descoperit înăuntru un obiect cu valoare sentimentală.
15:50
Ruşii şi ucrainenii vor schimba 314 prizonieri de război. Ce au decis la a doua rundă de discuţii la Abu Dhabi # ObservatorNews
Delegaţiile Statelor Unite, Ucrainei şi Rusiei au încheiat a doua rundă de discuţii la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Negocierile s-au încheiat fără un rezultat concret, cu excepţia unui schimb de prizonieri anunţat emisarul special american Steve Witkoff. Emisarul a adăugat că sunt încă multe de făcut pentru a pune capăt războiului, în timp ce Zelenski a declarat că "cel mai important este ca Rusia să nu primească nicio recompensă pentru agresiunea sa".
15:40
Ucraina anunță dezastru pe front pentru ruși după blocarea terminalelor Starlink cu ajutorul SpaceX # ObservatorNews
Blocarea terminalelor Starlink a provocat "o catastrofă" în rândul trupelor ruse de pe front, unde comanda și controlul s-au prăbușit complet, iar operațiunile de asalt au fost suspendate în mai multe zone, potrivit unui oficial ucrainean.
15:40
Cum arată planul de relansare economică a României: "Va muta focusul de pe consum pe investiții" # ObservatorNews
Alexandru Nazare, a prezentat joi pachetul de relansare economică, care schimbă direcţia politicilor publice dinspre consum către investiţii şi introduce o serie de facilităţi fiscale, scheme de ajutor de stat şi noi instrumente de finanţare pentru companii, după cum afirmă ministrul Finanţelor. Planul vizează creşterea competitivităţii economiei, atragerea investiţiilor şi sprijinirea IMM-urilor, cu un impact bugetar estimat la peste 2 miliarde de lei în 2026.
15:00
Inspecția Judiciară nu a găsit nicio o problemă reală a independenței justiției. Concluziile raportului final # ObservatorNews
Inspecția Judiciară a finalizat oficial verificările suplimentare declanșate după documentarul publicat de Recorder în decembrie 2025, despre problemele din justiție. Concluzia transmisă către Consiliul Superior al Magistraturii este că nu a găsit nicio o problemă reală a independenței justiției.
14:50
Nicuşor Dan: "Exercițiile militare de la Smârdan arată că Parteneriatul Strategic cu SUA este puternic" # ObservatorNews
Prezenţa tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul "solid" al Washingtonului pentru securitatea şi stabilitatea regiunii noastre, a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.
Acum 8 ore
14:40
Veste bună pentru microbişti de la Ambasada SUA în România. Cum se vor obţine vizele # ObservatorNews
Ambasada SUA în România vine cu o veste bună pentru iubitorii fotbalului din ţara noastră care vor să fie la vară pe stadioanele Campionatului Mondial.
14:30
Clipe de groază trăite de o fetiţă de 12 ani într-o staţiune de schi din California.
14:30
Cercetătorul care a conectat România la marile proiecte europene de genomică, între personalitățile anului # ObservatorNews
Lansarea Albumului „Personalitățile anului din România”, realizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în discuție o întrebare esențială: cum arată astăzi performanța care chiar contează pentru viitorul țării. Nu este vorba despre notorietate mediatică sau funcții publice, ci despre oameni care, prin rezultate măsurabile, conectează România la domenii de vârf la nivel internațional.
14:20
România a pierdut banii din PNRR pentru că CCR a amânat repetat reforma pensiilor magistraților - Surse # ObservatorNews
România a pierdut cei 231 de milioane de euro din PNRR din cauza amânărilor repetate de la CCR privind reforma pensiilor magistraților, au declarat surse din Guvern pentru Observator.
14:20
Noile buletine electronice nu te scapă de amenda STB dacă ești prins fără bilet. Avertismentul PMB # ObservatorNews
Noile cărți de identitate electronice nu îi feresc pe călătorii fără bilet de amenzi în mijloacele de transport în comun din București. Potrivit Primăriei Capitalei, controalele sunt făcute în echipă cu Poliția Locală, iar sancțiunile se aplică inclusiv prin verificarea CNP-ului în sistem.
14:10
Vineri seara încep, în Italia, Jocurile Olimpice de iarnă 2026, competiţie la care participă mii de sportivi, printre care şi 29 de reprezentanţi ai ţării noastre.
