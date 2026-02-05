Autostrăzile aduc investiții și cresc valoarea terenurilor. Cererea pentru spații industriale a fost cu 51% mai mare în 2025
StirileProtv.ro, 5 februarie 2026 19:50
Mai mulți kilometri de drumuri de mare viteză sunt un avantaj pentru investiții. Cererea pentru spații industriale și logistice în orașele prin care trec autostrăzi a crescut cu 51% în 2025, potrivit unei companii de consultanță imobiliară.
