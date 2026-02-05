În Italia, părinţii ai căror copii sunt găsiţi având asupra lor cuţite vor putea fi amendaţi
G4Media, 5 februarie 2026 19:50
Un nou decret de securitate al guvernului italian va permite sancţionarea părinţilor ai căror copii poartă cuţite ilegale, conform unui proiect citat joi de agenţia ANSA – informează Agerpres. Proiectul prezentat cabinetului joi interzice complet portul de instrumente cu lamă flexibilă sau ascuţită mai lungă de 5 centimetri, cuţite automate sau pliabile, uşor de ascuns […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
20:20
Sorana Cîrstea, în semifinale la Transylvania Open. Ea a trecut de Potapova în două seturi # G4Media
Sorana Cîrstea (locul 36 WTA) s-a calificat joi seară în semifinalele Transylvania Open, după ce a trecut în sferturi de austriaca Anastasia Potapova (locul 58 WTA). Sportiva româncă în vârstă de 36 de ani a învins-o pe campioana en-titre în două seturi desfășurate pe parcursul a puțin peste două ore de joc: 7:5, 6:4. Cîrstea, […] © G4Media.ro.
20:20
Zelenski anunță că va păstra 800.000 de soldați în Ucraina, în cazul unui armistițiu / ”Salariile trebuie să fie mult mai mari” / „Armata ucraineană face parte din securitatea Europei” # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodmir Zelenski, a anunțat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că plănuiește să mențină efectivul Armatei Ucrainei la 800.000 de soldați în cazul unui armistițiu sau a încheierii războiului, precizând că aceștia vor fi plătiți, contractual, cu salarii mai mari, relatează Mediafax. Anunțul a fost dat, joi, în cadrul conferinței de presă […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:10
Universitatea Craiova, noul lider din Superliga României după victoria cu Oțelul Galați (1-0) # G4Media
Universitatea Craiova este din nou lider în Superliga României după ce a câștigat cu avantaj minim, scor 1-0, întâlnirea cu Oțelul Galați, joi seară, pe Stadionul Ion Omblemenco. Golul care le-a adus victoria oltenilor a venit după o oră de joc: Nsimba trimis mingea în careu, iar portarul gălățenilor a respins nefericit către tânărul David […] © G4Media.ro.
20:10
Fostul ministru al Educației, Daniel David: România riscă s-ajungă colonie științifică și/sau de societate eșuată în obscurantism / ”Prea mulți copii (…) devin vulnerabili la manipulare prin pseudoștiință” # G4Media
Rapoarte Unicef pe copiii români cu rezultate catastrofale: doar 0,2% au înalte competențe digitale, iar 43% sunt sub nivelul literației științifice. Deși problema analfabetismului funcțional nu e nouă, Daniel David atrage atenția că aceste disfuncții afectează societatea în esența ei, anunță Mediafax. Două rapoarte naționale realizate de UNICEF în colaborare cu BRIO, care au analizat […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:00
Un sibian care locuiește de 27 de ani în Elveția a deschis primul club de aruncat cu topoare din România / ”Începutul pleacă de la 14 ani, când noi nu aveam telefoane și tablete și ne ocupam cu arcul, săgețile și aruncatul cu toporul” # G4Media
Cosmin Stoenică locuiește de 27 de ani în Elveția, și a vrut să aducă o noutate la Sibiu. De puțin timp, a pus bazele Axe Throwing Club Sibiu, club în care oamenii pot practica aruncatul cu topoare, anunță Turnul Sfatului. „Ideea mea este să inițiez în detaliu această afacere și mai departe să-l las pe […] © G4Media.ro.
Acum o oră
19:50
19:40
Prelungirea Ghencea, proiectul care nu se mai termină / Cum arată situația lucrărilor la zi / Primarul Ciucu: Cele mai întârziate sunt intervențiile la rețeaua apă-canal și la noua liniție de tramvai # G4Media
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, fost primar al Sectorului 6, a convocat o întâlnire cu toate părțile implicate în proiectul de lărgire a Prelungirii Ghencea — Apa Nova, Distrigaz, Compania Municipală de Iluminat Public, Primăria Sectorului 6, Direcția Generală de Investiții a Primăriei Capitalei, Compania Municipală Trustul Metropolitan de Construcții și ceilalți constructori — […] © G4Media.ro.
19:40
Iașul a înregistrat cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani / De 11 ani numărul nou-născuților scade continuu / Posibile cauze: ”Sărăcirea populației și exodul tinerilor către străinătate” # G4Media
Iașul a înregistrat în acest an cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani: aproximativ 6.000 de copii, potrivit datelor centralizate de maternitățile din oraș, anunță Ziarul de Iași. Maternitatea „Cuza Vodă” a raportat 4.833 de nașteri, iar la Maternitatea „Elena Doamna” au venit pe lume 1.167 copii. Doar Maternitatea Arcadia, cea […] © G4Media.ro.
19:30
Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-şi accelereze agenda de „independenţă europeană” cu prilejul unei întâlniri cu şefii Comisiei şi Consiliului, anturajul său afirmând că este hotărât „să facă valuri” la viitoarea reuniune a Celor 27, relatează Agerpres. „Pentru o Europă care decide pentru ea însăşi, mai competitivă şi mai suverană. La muncă […] © G4Media.ro.
19:30
Pacient trimis să-și cumpere perna. Spitalul de Urgență Arad anunță că asistenta și infrmiera au fost sancționate, deoarece în stocul spitalului erau suficiente perne curate / Caz făcut public de reședintele CJ Arad # G4Media
Președintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, a prezentat public, într-o postare pe Facebook, atât sesizarea primită din partea unui aparținător al unui pacient internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, cât și răspunsul oficial al conducerii spitalului, formulat în urma unei anchete interne. Potrivit mesajului publicat de președintele Consiliul Județean Arad, acesta a fost […] © G4Media.ro.
19:30
VIDEO | Gătit virtual, experiență inedită la Muzeul Etnografic din Sighetu Marmației / Vizitatorii „gătesc” pe o plită care e de fapt un ecran touch, ghidați de socăcițe # G4Media
Vizitatorii Muzeului Etnografic „Francisc Nistor” din Sighetu Marmației pot descoperi, în această perioadă, o instalație culturală care îmbină tradiția cu tehnologia digitală. Este vorba despre o sobă interactivă, inspirată din sobele tradiționale maramureșene, care propune o formă inedită de apropiere de gastronomia locală: gătitul virtual. Citește toată știrea pe G4Food © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:10
19:00
Platformele de streaming vor plăti cel puţin 8% din veniturile lor realizate în Germania, pentru a finanţa cinematografia locală # G4Media
Platformele de streaming video, precum Netflix, Amazon şi Disney+, vor trebui să plătească cel puţin 8% din cifra lor de afaceri realizată în Germania pentru a finanţa cinematografia locală, potrivit unui acord încheiat joi în cadrul coaliţiei guvernamentale din această ţară, informează AFP, conform Agerpres. Această taxă obligatorie de investiţii va viza, de asemenea, posturile […] © G4Media.ro.
19:00
Apel pentru salvarea cailor sălbăticiți din Delta Dunării: ”Am văzut cai slăbiți, umbre ale animalelor mândre de altădată, unii dintre ei dându-și ultima suflare de foame și epuizare. Este o realitate cruntă care se întâmplă chiar acum” # G4Media
O deplasare obișnuită de lucru s-a transformat într-o intervenție de urgență pentru salvarea cailor sălbăticiți din Delta Dunării, transmite Radio Constanța. Fotograful Marian Sterea, alături de dr. Stefan Raileanu și dr. Lucian Bolboacă, de la INCDD, Iulian Monea, videograf, și Ionut Gheonea, fotograf, au fost anunțați de localnicii dintr-o zonă izolată că sute de cai […] © G4Media.ro.
18:30
Cum cere ”suveranistul” George Simion ca România să se supună unui raport-ciornă al SUA / Influencerii pro-ruși din social media românești rostogolesc mesajul republicanilor MAGA despre alegerile anulate din 2024 # G4Media
În ultimele câteva zile, “suveraniștii” de pe rețelele de socializare, încurajați de George Simion, șeful partidului extremist AUR, cer ca România să se supună concluziilor inexistente sau exagerate dintr-un raport preliminar publicat de o comisie dominată de republicanii din Congresul SUA și să organizeze alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Mesajul a fost introdus în România […] © G4Media.ro.
18:30
Partidul extremist AUR a depus un proiect prin care vrea să scoată UDMR din Parlament: modificarea pragului electoral alternativ # G4Media
Partidul extremist AUR, care a avut în trecut poziții violent anti-maghiare, a depus joi la Parlament un proiect de modificare a pragului electoral alternativ. Dacă ar fi adoptat, proiectul ar îngreuna accesul UDMR în Parlament. Proiectul prevede, potrivit unui comunicat AUR, creșterea de la 4 la 8 a numărului de județe în care un partid […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:20
De ce judecătorii n-au voie să fie avertizori de integritate? APADOR-CH susține modificarea legii astfel încât judecătorii să fie protejați dacă sesizează abuzurile din sistem # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră că legea avertizorilor de integritate nu se aplică judecătorilor, într-un răspus transmis recent la o solicitare de informații transmisă de APADOR-CH, privind aplicarea legii 361/2022) în sistemul judiciar. În opinia APADOR-CH, răspunsul este problematic și susține că legea trebuie modificată în așa fel încât și judecătorii să fie protejați […] © G4Media.ro.
18:10
Inspecţia Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel Bucureşti, în urma unui control efectuat la această instanţă după dezvăluirile „Recorder” # G4Media
Inspecţia Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel Bucureşti, în urma unui control efectuat la această instanţă după dezvăluirile „Recorder”, catalogând prescrierea dosarelor ca o „coincidenţă temporală”, transmite Agerpres. Raportul Inspecției Judiciare a fost prezentat joi Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. „Din perspectiva activităţii Inspecţiei Judiciare, atât în materia […] © G4Media.ro.
18:00
A fost atribuit contractul de 18,64 milioane de lei pentru consultanţă şi supervizarea lucrărilor de reabilitare a liniei CF Craiova-Caransebeş, lot 5 # G4Media
Oferta depusă de Asocierea ISPCF (lider) – TPF Inginerie – Vio-Top a fost desemnată câştigătoare a licitaţiei pentru atribuirea contractului de 18,64 milioane de lei pentru servicii de consultanţă şi supervizare a lucrărilor de reabilitare a liniei feroviare Craiova – Caransebeş, lot 5 Cap X Băile Herculane – Cap X PO Nou Poarta, a anunţat, […] © G4Media.ro.
17:50
Slovenia pregăteşte un proiect de lege pentru interzicerea accesului pe reţelele de socializare al minorilor sub 15 ani # G4Media
Slovenia pregăteşte un proiect de lege pentru a interzice accesul la social media al minorilor cu vârsta sub 15 ani, a anunţat joi vicepremierul Matej Arcon în cadrul unei conferinţe de presă, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Slovenia, care are o populaţie de circa 2 milioane de locuitori, urmează exemplul Spaniei şi […] © G4Media.ro.
17:40
Guvernul menţine valabilitatea acordurilor de concesiune petrolieră având ca titular Dacian Petroleum # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o hotărâre care prevede menţinerea valabilităţii acordurilor de concesiune petrolieră, având ca titular actual Dacian Petroleum, transmite Agerpres. „Prin acest act normativ Guvernul a aprobat menţinerea valabilităţii unui număr de 33 de acorduri de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră şi a unui număr de 7 acorduri […] © G4Media.ro.
17:40
Fostul ministru PSD al Transporturilor Răzvan Cuc și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe au fost trimiși în judecată de DNA, pentru dare de mită. Răzvan Cuc este în arest preventiv. Fostul ministru este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită către șeful Registrului Auto Român (RAR), pentru atribuirea unui contract de […] © G4Media.ro.
17:30
Donald Trump poate angaja sau concedia discreţionar circa 50.000 de funcţionari federali de carieră, în urma unei reforme a sistemului de serviciu civil din SUA # G4Media
Administraţia din subordinea preşedintelui american Donald Trump a finalizat marţi o reformă a sistemului de serviciu civil din SUA, atribuind şefului statului puterea de a angaja sau concedia discreţionar circa 50.000 de funcţionari federali de carieră, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Conform unui comunicat guvernamental, Oficiul pentru Managementul Personalului a îndeplinit astfel […] © G4Media.ro.
17:30
Profeția apocaliptică AI privind locurile de muncă este pe cale să devină realitate (The Telegraph) # G4Media
La Anthropic, compania de inteligență artificială (AI) din spatele botului de colaborare Claude, angajații sunt din ce în ce mai îngrijorați de puterea propriilor creații, scrie The Telegraph. Ca răspuns la un sondaj intern realizat în decembrie, un angajat al Anthropic se plânge: „Pe termen lung, cred că AI va ajunge să facă totul și […] © G4Media.ro.
17:20
Campioana olimpică Imane Khelif rupe tăcerea pentru prima dată: „Sunt o femeie. Vreau să-mi trăiesc viața. Nu mă exploatați în agendele voastre politice” # G4Media
Campioana olimpică la box la JO 2024 de la Paris, Imane Khelif, a devenit de la „țintă” în ringul de box, la ceea ce nu a exersat niciodată – o „țintă” politică, relatează CNN. De la medalia de aur obținută la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, boxerița algeriană a fost supusă unei campanii […] © G4Media.ro.
17:20
Academia Română reacționează la acuzele că vrea să implice patrimoniul său în afaceri imobiliare # G4Media
Academia Română a reacționat joi, printr-un comunicat, la acuzele lansate în spațiul public de către senaturul USR Ștefan Pălărie, conform cărora printr-un proiect de lege aflat în circuit de aprobare la Senat, legea de funcționare a Academiei ar umrări scoaterea patrimoniului acestei instituții de sub rigorile Codului Administrativ. Conform proiectului de lege, Academia ar urma […] © G4Media.ro.
17:20
O echipă de agenţi de informaţii, procurori şi poliţişti condusă de ministrul justiţiei va ancheta legăturile dintre Polonia și infractorul sexual american Epstein # G4Media
Ministrul polonez al justiţiei, Waldemar Zurek, a anunţat joi că a fost numit în fruntea unei echipe compuse din agenţi ai serviciilor secrete, procurori şi ofiţeri de poliţie a căror misiune va fi de a investiga legăturile dintre Polonia şi infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Anunţul său […] © G4Media.ro.
17:10
Comisarul european pentru apărare cere Europei să se pregătească pentru retragerea trupelor americane # G4Media
Comisarul european pentru apărare şi spaţiu, lituanianul Andrius Kubilius, a îndemnat joi statele membre ale UE să se pregătească pentru retragerea trupelor americane desfăşurate în Europa, pregătire care în viziunea sa ar trebui să implice creşterea eforturilor de înarmare şi dezvoltarea de tehnologii spaţiale, relatează agenţia de știri EFE, citată de Agerpres. Europa trebuie să […] © G4Media.ro.
17:10
Creștere alarmantă a ratei mortalității infantile în România, ajunsă cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani # G4Media
Rata mortalității infantile în România a crescut în 2024 de la 5,6 la 6,6 la mia de copii născuți vii, marcând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani, arată organizația Salvați Copiii. Situația cea mai dramatică s-a înregistrat în județul Mureș, care a avut în 2024 o rată a mortalității la copiii cu vârsta […] © G4Media.ro.
17:00
Avocata Adriana Georgescu a primit arest la domiciliu / În acest moment ea se află la spitalul peniteniciarului Rahova # G4Media
Liberala Adriana Georgescu urmează să fie eliberată din penitenciar și să fie plasată în arest la domiciliu, decizia instanței fiind definitivă. De profesie avocat, aceasta a fost prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro, de la un om de afaceri din Constanța. În prezent, Georgescu s-ar afla la Spitalul penitenciarului Rahova și urmează să […] © G4Media.ro.
17:00
O zonă izolată a Greciei este locuită de una dintre cele mai distincte genetic populaţii europene, ale cărei rădăcini se regăsesc în Epoca Bronzului # G4Media
Un grup de oameni dintr-o zonă aflată în sudul extrem al peninsulei elene Peloponez este izolat genetic de peste un mileniu şi îşi poate regăsi rădăcinile în Epoca Bronzului, conform unei analize a ADN-ului acestor oameni, transmite joi Live Science care citează un studiu publicat miercuri (4 februarie) în jurnalul Communications Biology, transmite Agerpres. Un […] © G4Media.ro.
16:50
Îngrijorare la CNAIR după ce firma Danlin XXL, care a câștigat două loturi din A8, este anchetată de DNA # G4Media
O anchetă deschisă de Direcția Națională Anticorupție vizează compania Danlin XXL, firmă implicată în mai multe proiecte majore de infrastructură rutieră, inclusiv în proiectul Autostrăzii A8, scrie ziaruldeiași.ro. Informația a fost făcută publică de Cătălin Urtoi, membru în Consiliul de Administrație al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit acestuia, ancheta DNA, declanșată […] © G4Media.ro.
16:50
Microsoft, pregătită să lanseze o consolă Xbox de generație viitoare în parteneriat cu AMD în 2027 # G4Media
Microsoft a confirmat anul trecut că lucrează la o consolă Xbox „next-gen” în parteneriat cu AMD. Acum, AMD sugerează că viitoarea consolă Xbox, care va folosi cipuri AMD personalizate, ar putea fi lansată în 2027, anunță The Verge. „Dezvoltarea următoarei generații de Xbox de la Microsoft, care va include un SoC semi-custom AMD, avansează bine […] © G4Media.ro.
16:50
SUA şi Rusia au decis la Abu Dhabi, cu prilejul convorbirilor de pace privind Ucraina, să reia dialogul între militari la nivel înalt, a anunţat joi Pentagonul, în contextul în care ultimul tratat de dezarmare nucleară între cele două mari puteri a expirat, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Menţinerea dialogului între armate […] © G4Media.ro.
16:50
Premierul britanic Starmer își cere scuze pentru numirea lui Peter Mandelson ca ambasador la Washington, deși știa de legăturiel acestuia cu pedofilul Jeffrey Epstein # G4Media
Prim ministrul britanic Keir Starmer și-a cerut scuze pentru numirea ca ambasador în Statele Unite a lordului Peter Mendelson, numit ca prieten al pedofilului american condamnat Jeffrey Epstein în documentele publicate de ministerul justiției al SUA (DOJ), scrie RFI România. Premierul Starmer este ținta criticilor politice în Marea Britanie, inclusiv din propriul Partid Laburist al […] © G4Media.ro.
16:40
Ministrul Sănătății inițiază ordonanță de urgență pentru excepții de la neplata primei zile de concediu medical: pacienţi oncologici, persoane cu boli rare, pacienţi cronici şi alte categorii care depind real de acest sprijin medical # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi introducerea unor excepţii la măsura privind neplata primei zile de concediu medical, pentru protejarea pacienţilor vulnerabili. În acest context, Alexandru Rogobete a precizat că Ministerul Sănătăţii a finalizat un proiect de ordonanţă de urgenţă care urmează să fie pus în transparenţă decizională şi care introduce metodologii clare de protecţie […] © G4Media.ro.
16:40
EXCLUSIV Guvernul vrea să salveze Șantierul Naval Mangalia construind nave finanțate prin SAFE. Surse din industria de apărare, cu puternică expertiză navală, nu cred că acestea pot fi livrate la timp de acolo: „Doar la Galați se poate” # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că dorește salvarea Șantierului Naval Mangalia, inclusiv prin implicarea acestuia în proiecte de construire a unor nave militare finanțate prin mecanismul Security Action for Europe (SAFE). Însă surse din industria de apărare cu expertiză navală spun pentru TechRider.ro că o eventuală acordare a contractului de construire șantierului din Mangalia, pentru două […] © G4Media.ro.
16:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a transmis ce rase de câini vor fi interzise în Republica Moldova. Măsura intră în vigoare în septembrie 2027 și vizează proprietarii de câini din toată țara. Ce rase de câini vor fi interzise în Republica Moldova Potrivit noilor reglementări, ce urmăresc alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:20
Trump spune că are în vedere o abordare mai „delicată” în ce-i priveşte pe migranţi, după împușcarea mortală a doi cetăţeni americani la Minneapolis # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a sugerat o „corecţie de curs”, în urma morţii a doi cetăţeni americani la Minneapolis, în timpul operaţiunilor anti-imigraţie, relatează joi agențiile de știri dpa şi AFP, citate de Agerpres. Într-un interviu acordat miercuri NBC News, Trump a declarat că a înţeles din discuţii cu oficiali locali că ar putea fi […] © G4Media.ro.
16:20
Clujul, printre cele mai afectate județe din țară afectate de epidemia de gripă / Numărul deceselor a ajuns la 11 # G4Media
Situația epidemiologică devine critică în județul Cluj, care raportează un număr semnificativ de cazuri de gripă confirmată și o rată îngrijorătoare a mortalității în ultima săptămână a lunii ianuarie, după cum arată cele mai noi informații ale Institutului Național de Sănătate Publică, scrie ActualdeCluj. În timp ce la nivel național s-a înregistrat o ușoară creștere […] © G4Media.ro.
16:20
Zeci de musulmani, „masacrați” în Nigeria pentru că au refuzat să se alăture jihadiștilor (guvernator) # G4Media
Zeci de persoane au fost ucise într-un atac armat violent asupra a două sate din statul Kwara, din vestul Nigeriei, după ce au refuzat să „se predea extremiștilor care predicau o doctrină ciudată”, potrivit guvernatorului statului, citat de BBC. Guvernatorul AbdulRahman AbdulRazaq a declarat pe X că „75 de musulmani locali au fost masacrați” în […] © G4Media.ro.
16:10
VIDEO INTERVIU Vicepremierul Oana Gheorghiu: Nu cred că este posibil ca până la finele acestui an să avem o companie de stat care se listează la bursă # G4Media
Listarea companiilor de stat la bursă nu se va întâmpla „pe repede înainte”, iar statul român probabil nu va lista la bursă nicio companie de stat în acest an, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, într-un interviu pentru Economedia. Deși reforma companiilor de stat este un punct central pe agenda noului Executiv, românii nu vor vedea nicio […] © G4Media.ro.
16:10
Administrația Națională „Apele Române” scoate la licitație 58 de sectoare de plajă din Năvodari, pentru o perioadă de 10 ani # G4Media
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) anunță, joi, organizarea unei licitații publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă situate în zona Năvodari. Terenurile fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de ANAR, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Potrivit anunțului instituției, perioada de închiriere este de 10 ani. Suprafețele scoase la […] © G4Media.ro.
16:10
Consiliul Superior al Magistraturii a admis, joi, cererea judecătoarei Ionela Tudor de a ieşi la pensie, transmite Agerpres. Ionela Tudor a devenit celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”. „Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 10 […] © G4Media.ro.
16:10
Fundația condusă de Dan Dungaciu (AUR) și înființată de fostul ambasador comunist Mircea Malița a fost scoasă de Ministerul de Externe din colaborarea cu o prestigioasă rețea internațională # G4Media
Ministerul de Externe (MAE) a înlocuit Fundația Universitară a Mării Negre, fondată de ideologul comunist Mircea Malița și condusă de Dan Dungaciu (numărul 2 în partidul extremist AUR) cu un al ONG ca Șef de Rețea al Fundației Anna Lindh în România, potrivit unui comunicat. Fundația Anna Lindh este o rețea internațională de organizații prestigioase […] © G4Media.ro.
16:00
Ministrul Finanțelor: Pachetul de relansare economică are un impact de 2,2 miliarde lei. Vom mitiga costul prin reforma administrativă # G4Media
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a declarat joi că pachetul de relansare economică are un impact bugetar de 2,1 – 2,2 miliarde lei, iar costul acestuia va fi mitigat prin reforma administrativă, cele două proiecte urmând să fie adoptate la pachet. „Impactul bugetar calculat pentru 2026 este de 2,1 – 2,2 miliarde lei. Impactul pentru toate […] © G4Media.ro.
16:00
BREAKING Radu Miruță: MApN sesizează DNA după un control la batalionul din Satu Mare / Acuzații de concursuri trucate, misiuni inventate pentru decontări și pensii mărite, defrișări ilegale și rețea de magazine ilegale # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, joi, într-o conferință de presă, că MApN sesizează DNA după un control la Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu Mare, unde au fost descoperite nereguli grave. Comandatul batalionului a fost destituit. „Documentele au fost înainte structurilor abilitate. Un calup destul de mare de oameni au fost trimiși către DNA, […] © G4Media.ro.
15:50
Fratele șefului Agenţiei israeliene pentru securitate internă, inculpat pentru „ajutor dat duşmanului pe timp de război” / Este suspectat de contrabandă cu mărfuri în Fâșia Gaza # G4Media
Fratele directorului Agenţiei israeliene pentru securitate internă (Shin Bet) a fost inculpat joi pentru „ajutor dat duşmanului pe timp de război” în cadrul unei mari afaceri de contrabandă cu mărfuri cu destinaţia Fâşia Gaza, a anunţat parchetul, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Betzalel Zini şi alţi doi suspecţi sunt de asemenea urmăriţi, […] © G4Media.ro.
15:40
Joi, la Abu Dhabi, au loc noi discuții între oficialii ucraineni și cei ruși, după ce miercuri au încheiat o zi „productivă” în privința negocierilor de pace. Acum, Rusia vine cu o nouă condiție privind încheierea războiului din Ucraina, scrie Mediafax. Miercuri și joi, la Abu Dhabi, are loc o nouă rundă de negocieri Rusia-SUA-Ucraina […] © G4Media.ro.
15:40
Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut joi, așa cum era de așteptat, ratele dobânzilor de referință la nivelul actual, aceasta fiind a cincea pauză consecutivă în ciclul de relaxare monetară, după decizii similare luate în iulie, septembrie, octombrie și decembrie, transmite agenția Reuters. Rata dobânzii de depozit rămâne astfel la 2,0%, iar cea de refinanțare […] © G4Media.ro.
