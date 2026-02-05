Platformele de streaming vor plăti cel puţin 8% din veniturile lor realizate în Germania, pentru a finanţa cinematografia locală

14:50

Planurile de concediere au atins cel mai ridicat nivel pentru luna ianuarie de la criza financiară globală, în timp ce intențiile de angajare au atins cel mai scăzut nivel din aceeași perioadă, a anunțat joi firma de plasare Challenger, Gray & Christmas, citată de CNBC. Angajatorii americani au anunțat 108.435 concedieri pentru această lună, în […] © G4Media.ro.