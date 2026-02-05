Românii din Italia primesc bonus de chirie 2000 € pe an. Până la ce vârstă sunt eligibili beneficiarii?

Newsweek.ro, 5 februarie 2026 19:50

Românii din Italia primesc bonus de chirie 2000 € pe an, dacă sunt tineri, studenţi sau noi angajaţi...

Citeşte toată ştirea

Acum 5 minute
20:20
Trump și Putin au convenit să repună în funcțiune „telefonul roșu” la nivel militar înalt Newsweek.ro
O declarație a Comandamentului European al SUA în urma întâlnirii trilaterale pentru pace în Ucraina...
Acum 15 minute
20:10
Hobby exotic scăpat de sub control. Un bărbat a crescut două cobre în apartament și a primit amendă enormă Newsweek.ro
Un hobby exotic s-a transformat într-o problemă serioasă cu legea. Un bărbat a fost amendat cu 500 d...
Acum o oră
19:50
19:40
Jackpot istoric la Loto: Un singur jucător a câștigat de cinci ori și a pus mâna pe 6,1 milioane de euro Newsweek.ro
Un norocos din capitala federală a câștigat jackpotul de cinci ori câștigat la Loto și este acum cu ...
Acum 2 ore
19:20
Ce să mănânci ca să stimulezi producția de colagen? Ai nevoie și de vitamina C Newsweek.ro
Colagenul se formează în prezența proteinelor și a vitaminei C, esențială pentru sinteza lui. Alimen...
19:10
Cum să prepari gem de mere fără zahăr. Îl consumi dimineața și te ajută să slăbești Newsweek.ro
Gemul de mere fără zahăr este o alternativă naturală și sățioasă, preparată doar din fructe, care po...
19:10
Dezamăgire în Bulgaria, care nu a găsit gaze în Marea Neagră. Zona forată, lângă Neptun Deep al României Newsweek.ro
Dezamăgire în Bulgaria, care nu a găsit gaze în Marea Neagră, în Perimetrul Han Asparuh. Zona forată...
18:40
Germanii sunt supărați, Ungaria le-a furat mândria națională. Mercedes sedan fabricat la 150 km de România Newsweek.ro
Mercedes-Benz va produce în curând sedanurile compacte din clasa A în Kecskemét, în loc de Germania....
Acum 4 ore
18:20
A rămas Putin fără bani? Rusia testează combustibilul pentru avioane cu reacție produs din ulei de prăjit Newsweek.ro
Rusia a testat combustibil pentru aviație obținut din ulei de prăjit reciclat, a raportat Gazprom Ne...
18:10
Horoscop februarie: 4 zodii vor avea schimbări majore în februarie. Fecioară - presiuni, Săgetător - probleme Newsweek.ro
Februarie aduce schimbări majore pentru patru zodii. Fecioarele vor resimți presiuni puternice, iar ...
18:10
Negocierile Rusia-Ucraina s-au încheiat, războiul continuă. Alertă în Polonia, avioane NATO, gata să intervină Newsweek.ro
A doua rundă de discuții trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, pentru soluționarea ră...
17:50
Vești pentru primării și companii. Ministerul Energiei pregătește ghiduri și bani pentru baterii de stocare Newsweek.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat joi că va ieşi cu două ghiduri practice, unul pentru auto...
17:40
Ajutorul României pentru Ucraina, sub semnul secretului. Ce refuză să dezvăluie ministrul Apărării Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, în legătură cu desecretizarea ajutorului pe care România...
17:30
Ministrul de finanțe spune că ajutorul la pensie de 1.000 lei nu e bătut în cuie. Avem mai multe propuneri Newsweek.ro
Declarație ciudată a minisrului de Finanțe Alexandru nazare. Duopă ce PSD a anunțat o grilă de ajuto...
17:30
FOTO Noi indicatoare de avertizare, într-o zonă din România. Trebuie să fie atenți și șoferii, și pasagerii Newsweek.ro
Pe drumurile dintr-o zonă amplă din România au apărut noi indicatoare de avertizare, la care trebuie...
17:20
17:20
Bărbat reținut după un furt neobișnuit. Centrale termice de 8.000 de euro, sustrase de pe șantier Newsweek.ro
Un bărbat de 54 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu prop...
17:00
Verificări la vârful Armatei: Audit și Corp de Control la Spitalul Militar Central și CSA Steaua Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi veri...
16:50
Cine influențează mai mult sănătatea copilului: mama sau tatăl? Ce au descoperit oamenii de știință Newsweek.ro
Cine influențează mai mult sănătatea copilului: mama sau tatăl? Ce au descoperit oamenii de știință....
16:40
Apele Române vor trimite avertizări în județele cu risc de inundații; posibile blocaje pe râuri și la poduri Newsweek.ro
Ministerul Mediului informează că specialiştii de la Apele Române vor transmite mesaje de avertizare...
16:30
An „negru”, pentru motorsportul din România. După 47 de ani, în 2026, Raliul Brașovului ia „pauză” Newsweek.ro
2026 va fi un an „negru” pentru motorsportul din România. După 47 de ani, Raliul Brașovului, cel mai...
Acum 6 ore
16:20
Ce îi așteaptă pe șoferi români: Camerele de supraveghere ale traficului pot amenda automat oameni nevinovați Newsweek.ro
Sistemul de monitorizare și sancționare automată a șoferilor contravenienți care va fi implentat și ...
16:20
11 decese din cauza gripei într-o săptămână, majoritatea în București, Prahova și Constanța Newsweek.ro
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că, în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie ...
16:10
Ministrul Sănătății schimbă legea concediului medical. Care pacienți vor avea toate zilele plătite? Newsweek.ro
Rogobete anunță că introduce exepții pentru neplata primei zile de concediu medical, măsură intrată ...
16:00
Localitățile din România unde impozitul pe teren, mașină, case e cu 50% mai mic. Cât plătești în restul țării? Newsweek.ro
Impozitele pe mașină, case, terenuri, au crescut foarte mult de la 1 ianuarie. Vă spunem orașele din...
16:00
Radu Miruță, a anunțat că România a semnat deja contractul de achiziție a Rachetelor Mistral prin SAFE Newsweek.ro
Radu Miruță. ministrul Apărării, a anunțat că România a semnat deja contractul de achiziție a Rachet...
15:40
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari Newsweek.ro
Guvernul nu a indexat la 1 ianuarie 2025 pensiile cu 13%, apoi la 1 ianuarie 2026 nu le-a mai indexa...
15:30
În Sofia, șoferii parcau gratis la Park&#38;Ride cu abonament la metrou de 12,5 €. S-a terminat. Parcarea și 184 € Newsweek.ro
În încercarea de a decongestiona traficul din Sofia, autoritățile îi încurajau pe șoferi să-și lase ...
15:10
Un șofer, prins pe autostradă cu o viteză nebună de 267 km/h, în loc de 110 km/h. Cum a scăpat doar cu amendă? Newsweek.ro
Un șofer a fost prins de radar pe autostradă rulând cu o viteză nebună, de 267 km/h, în loc de 110 k...
15:00
Care este județul unde s-au înregistrat cele mai puține nașteri? Newsweek.ro
Iașul a înregistrat în acest an cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani: aproximativ 6.0...
15:00
Universitarul Corneliu Gașpar, trimis în judecată pentru agresiune. Va fi judecat în st Newsweek.ro
Profesorul Corneliu Gașpar, fost cadru didactic la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Univ...
14:50
Nicușor Dan, reacție la prezența tancurilor SUA în România, la Smârdan: „Aceasta e stabilitatea” Newsweek.ro
Soldați SUA și români au făcut antrenamente la Smârdan cu tancuri Abrams americane. Președintle nicu...
14:30
Fost senator, fost vicepremier și fostul șef al AEP, în afaceri cu gunoaie. Legăturile primului cu mafia Newsweek.ro
Fostul senator PDL, Mircea Andrei Florin, implicat într-o serie de controverse s-a lansat în afaceri...
14:30
România pierde 231.000.000 de euro din PNRR din cauza pensiilor magistraților. CCR a amânat de 4 ori decizia Newsweek.ro
România poate considera pierdute 231 de milioane de euro din PNRR după ce jalonul privind pensiile m...
Acum 8 ore
14:10
Cauți un apartament de închiriat în București? Chiria la 2 camere, minimum 520 €. Prețurile din fiecare zonă Newsweek.ro
Dacă te afli în căutarea unui apartament de închiriat în București, trebuie să ști că prețul mediu a...
13:50
Ministrul muncii insistă: 1.000 lei ajutor la pensie pentru pensionari. Bolojan: Nu am discutat în coaliție Newsweek.ro
Ciudățenie în coaliție unde pare să existe neînțelegeri pe Pachetul social. Ministrul muncii insistă...
13:40
Cum a rămas Interlopul oltean Rechinu fără vilele de lux din Mexic. Extrădarea sa se judecă de 3 ani Newsweek.ro
Interlopul oltean Rechinu, șeful mafiei La Riviera Maya a rămas fără proprietățile de lux din Mexic....
13:30
Robert Negoiță dă vina pe Nicușor Dan pentru drumurile făcute ilegal. Cine l-a denunțat la DNA? Newsweek.ro
Procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 3 și acasă la Robert Negoiță. Primarul este vizat î...
13:20
FT: Ilan Șor, creierul rețelei „Monopoly” prin care Moscova ocolește sancțiunile. Conexiunile cu George Simion Newsweek.ro
Financial Times dezvăluie existența unei rețele financiare paralele create de Rusia pentru a ocoli s...
13:10
Muncitorii şi candidaţii fără studii superioare, campioni la schimbarea joburilor Newsweek.ro
Interesul pentru schimbarea locului de muncă a crescut semnificativ la începutul anului 2026, cele m...
12:50
Un bărbat care a alunecat şi a căzut într-o fântână adâncă de şapte metri, salvat de pompieri Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 67 de ani din oraşul Darabani a fost salvat, joi, de pompieri militari şi vol...
12:30
Arma revoluționară anti-drone, dotată cu rachete &#34;Hellfire&#34;, testată în secret de SUA pe frontul din Ucraina Newsweek.ro
Statele Unite se pregătesc să introducă un nou sistem mobil anti-drone, după teste desfășurate inclu...
12:30
CIA nu va mai publica emblematicul său raport anual despre &#34;Starea lumii&#34; Newsweek.ro
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) a anunţat miercuri suspendarea publicării raportului său ...
Acum 12 ore
12:20
Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2023, în greva foamei într-o închisoare din Iran Newsweek.ro
Narges Mohammadi, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2023, se află de 4 zile în greva foamei în...
12:00
Polițiștii au câștigat restante salariale în instanța. Ministerul le da lovitura - plata în rate Newsweek.ro
Polițiști care și-au câștigat în instanță recuperarea unor drepturi financiare restante mai au de aș...
11:40
METEO Iarna nu se lasă. Cod Galben de ploi și ninsori, în 7 județe. 15-30 cm noi de zăpadă, în zonele montane Newsweek.ro
România a scăpat momentan de ger, dar iarna nu se lasă. Meteorologii au emis Cod Galben de ploi și n...
11:40
Mărturia fotbalistului FC Metz care a supravieţuit infernului din clubul din Crans-Montana. „Ca paralizat” Newsweek.ro
Un fotbalist al echipei FC Metz a supravieţuit infernului din clubul din celebra stațiune elevețiană...
11:20
VIDEO Ciucu despre STB: Are buget cât Brașovul. Suntem nebuni la cap? Otokar-ele proaste, 25%-30% nu merg Newsweek.ro
Nu sunt bani de motorină și piese, salariile șoferilor, vatmanilor, muncitorilor n-au mai crescut de...
11:10
Propaganda suveranistă, demolată de Ambasada SUA: România, partener strategic în securitatea mineralelor rare Newsweek.ro
Ambasada SUA la București a transmis un mesaj ferm de susținere pentru România, reafirmând cooperare...
11:00
Jaf la o sală de jocuri din Brașov. Autorii, prinși după 2 zile. Cât au furat? Newsweek.ro
Jaf la o sala de jocuri din Brașov. Autorii au fost prinși după două zile. Au fost arestați preventi...
