Avarie la o conductă subterană de gaz în Craiova / Au fost evacuate 30 de persoane din şase locuinţe / Circulaţia rutieră în zonă, deviată - FOTO

17:30

Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant delict de către procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, precum şi complicele său, Gheorghe Iscru, care se prezenta drept general SIE, vor fi eliberaţi din arestul preventiv, după ce instanţa supremă le-a admis contestaţiile la această măsură şi a dispus plasarea acestora în arest la domiciliu. Potrivit deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cei doi sunt obligaţi să poarte permanent dispozitive electronice de supraveghere. Anchetatorii susţin că femeia a solicitat o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro şi 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidaţii la Primăria Capitalei. De asemenea, a cerut bani, pretinzând că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influenţă asupra ministrului Transporturilor. Complicele ei a lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor judecători de la Tribunalul Bucureşti, precum şi asupra procurorului-şef al DNA.