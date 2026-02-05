Vlad Gheorghe: PSD, dimineaţa e la putere, seara, în prime-time, este în opoziţie / Când există aceste rachete sol-sol în cadrul coaliţiei, costurile împrumuturilor României cresc. Toate aceste rachete politice pe noi ne costă la buzunar
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a declarat joi că PSD, dimineaţa e la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie, el arătând că, atunci când există aceste rachete sol-sol în cadrul coaliţiei de guvernare, costurile împrumuturilor României cresc şi toate aceste rachete politice pe noi ne costă la buzunar.
• • •
20:20
Avarie la o conductă subterană de gaz în Craiova / Au fost evacuate 30 de persoane din şase locuinţe / Circulaţia rutieră în zonă, deviată # News.ro
O avarie s-a produs, joi seară, la o conductă subterană de gaz pe un bulevardul din Craiova, iar la faţa locului se află mai multe echipaje de pompieri şi de poliţie. Treizeci de persoane au fost evacuate din şase locuinţe, iar poliţiştii au deviat circulaţia rutieră din zona respectivă. Gazul a fost oprit de la robinetul central.
20:10
Superliga: Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi 1-0 şi oltenii revin pe primul loc al clasamentului # News.ro
Echipa Universitatea Craiova a învins joi, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Oţelul Galaţi, în etapa a 25-a din Superligă.
20:10
Trafic îngreunat pe DN10, în zona Sătuc, unde au ajuns pe carosabil cantităţi mari de apă - FOTO # News.ro
Circulaţia pe DN10, care leagă Buzăul de Braşov, se desfăşoară cu dificultate, joi seară, pe raza localităţii Sătuc, acolo unde cantităţi mari de apă au ajuns pe carosabil antrenând şi aluviuni de pe versanţi.
20:00
Albania a anunţat joi sfârşitul interdicţiei care viza TikTok, decretată în urmă cu unsprezece luni, asigurând că platforma s-a angajat să pună în aplicare „noi mecanisme de securitate”. Accesul la TikTok, care are peste un miliard de utilizatori în întreaga lume, fusese blocat în martie 2025, după moartea unui adolescent înjunghiat de un coleg de clasă în timpul unei bătăi declanşate de o dispută pe reţeaua socială, relatează AFP.
19:50
Vlad Gheorghe: PSD, dimineaţa e la putere, seara, în prime-time, este în opoziţie / Când există aceste rachete sol-sol în cadrul coaliţiei, costurile împrumuturilor României cresc. Toate aceste rachete politice pe noi ne costă la buzunar # News.ro
Consilierul premierului, Vlad Gheorghe, a declarat joi că PSD, dimineaţa e la putere, iar seara, în prime-time, este în opoziţie, el arătând că, atunci când există aceste rachete sol-sol în cadrul coaliţiei de guvernare, costurile împrumuturilor României cresc şi toate aceste rachete politice pe noi ne costă la buzunar.
19:50
Asociaţia Pro Infrastructură: Gara Braşov, afectată de... modernizare / Ne aşteptăm ca lucrările să mai dureze 2-3 ani / Organizaţia reclamă soluţii de cascadorii râsului - FOTO # News.ro
Asociaţia Pro Infrastructură afirmă, joi seară, că modernizarea gării Braşov, proiect iniţiat în urmă cu 15 ani, riscă să se mai prelungească 2-3 ani, pentru că antreprenorul se mişcă sab. În plus, organizaţia reclamă soluţii de cascadorii râsului.
19:40
FIFA a înregistrat 5,973 transferuri internaţionale în perioada de mercato din ianuarie, un număr record / Câte transferuri s-au făcut în România # News.ro
Un număr record de 5.973 de transferuri internaţionale au fost înregistrate în perioada de mercato din ianuarie în fotbalul masculin, potrivit unui raport FIFA publicat joi.
19:40
Administraţia SUA întrerupe contactele cu preşedintele parlamentului polonez din cauza „insultelor” aduse lui Trump # News.ro
Ambasadorul SUA la Varşovia a anunţat joi că a rupt orice legătură cu preşedintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, acuzându-l că l-a insultat pe Donald Trump după ce acesta a criticat politicile preşedintelui american şi a refuzat să-i susţină ambiţiile de a obţine Premiul Nobel pentru Pace, relatează Reuters.
19:30
Vlad Gheorghe: Ilie Bolojan rezistă şi merge mai departe, este mai determinat ca niciodată / În 2028 o să fim cu toţi istorie, dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte văzând cu ochii # News.ro
Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, a declarat joi că premierul Bolojan rezistă, merge mai departe şi este mai determinat ca niciodată. El a mai spus că, în 2028 o să fim cu toţi istorie, dacă nu înţelegem că acest curent izolaţionist, autodenumit suveranist în mod greşit, creşte văzând cu ochii.
19:20
Ministerul Finanţelor detaliază pachetul de măsuri fiscale şi de investiţii pentru relansarea economică şi stimulare a economiei # News.ro
Ministerul Finanţelor detaliază, joi seară, pachetul de măsuri fiscale şi de investiţii pentru relansarea economică şi stimulare a economiei. Pachetul conţine măsuri pentru persoane fizice, IMM şi firme, dar şi scheme de susţinere.
19:20
Preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România prezintă ce a zis premierul cu privire la eliminarea scutirilor pentru persoanele cu dizabilităţi: Sunt nişte bani. Mulţi, puţini, sunt bineveniţi. Este decizia mea şi mi-o asum # News.ro
Daniela Tontsch, preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, a prezentat, joi, ce a zis premierul Ilie Bolojan, cu privire la eliminarea scutirilor pentru persoanele cu dizabilităţi, în momentul când i s-a prezentat impactul bugetar care era nesemnificativ, ea arătând că răspunsul premierului către secretarul de stat care a calculat impactul bugetar al măsurii a fost: ”Sunt nişte bani. Mulţi, puţini, sunt bineveniţi. Este decizia mea şi mi-o asum”.
19:00
Muniţie neexplodată, descoperită în zona Cimitirului Evreiesc din Iaşi / Proiectilul a fost ridicat de către pompieri / Specialişti: Reprezintă un pericol major pentru siguranţa publică, chiar şi atunci când par vechi, deteriorate sau inactive - FOTO # News.ro
Un proiectil neexplodat a fost ridicat, joi, de către pirotehnişti, din zona Cimitirului Evreiesc din Iaşi. Specialiştii avertizează că muniţia nu trebuie atinsă şi trebuie sunat la 112. Muniţiile reprezintă un pericol major pentru siguranţa publică, chiar şi atunci când par vechi, deteriorate sau inactive
18:50
Tânăr de 18 ani, reţinut după comiterea mai multor furturi în Câmpia Turzii / Purtând o mască pe faţă a intrat în mai multe scări de bloc şi locuinţe de unde a furat biciclete şi scule # News.ro
Un tânăr de 18 ani a fost reţinut petnru 24 de ore, fiind suspectat de comiterea mai multor furturi în Câmpia Turzii. Purtând o mască pe faţă a intrat în mai multe scări de bloc, într-o maşină lăsată nesupravegheară şi locuinţe de unde a furat biciclete şi diferite scule.
18:40
Vladimir Putin este dispus să-i răspundă la telefon lui Emmanuel Macron, asigură Serghei Lavrov. Ministrul rus de externe consideră însă că liderul francez practică o „diplomaţie patetică” şi susţine că există contacte „secrete” cu unii lideri UE # News.ro
Vladimir Putin este dispus să răspundă unui apel telefonic din partea omologului său francez Emmanuel Macron pentru discuţii „serioase”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, calificând în acelaşi timp drept „diplomaţie patetică” declaraţiile liderului francez privind o posibilă reluare a dialogului cu Moscova. În acelaşi timp, el a susţinut că există contacte între Moscova şi unii lideri din UE, dar aceştia cer să nu fie dezvăluite public, relatează TASS.
18:20
Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1, s-a calificat, joi, în semifinalele turneului de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca.
18:20
Satu Mare: Un bărbat a murit după ce a fost prins sub un tractor care s-a răsturnat - FOTO # News.ro
Un bărbat de 50 de ani a murit, joi, după ce a fost prins sub un tractor care s-a răsturnat. Icidentul s-a produs în judeţul Satu Mare.
18:10
Federaţia Europeană de Fotbal pentru Amputaţi (EAFF) a anunţat în ianuarie lansarea EAFF Europa League, o nouă competiţie continentală de cluburi dedicată fotbalului pentru amputaţi din Europa.
18:00
Garda Naţională de Mediu: Ape uzate neepurate deversate în Dunăre, în judeţul Călăraşi./ Au fost date amenzi în valoare totală de 200.000 de lei # News.ro
Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat că a dat amenzi în valoare totală de 200.000 de lei după o sesizare potrivit căreia în localităţile Budeşti şi Olteniţa din judeţul Călăraşi erau deversate în Dunăre ape uzate neepurate.
18:00
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, joi seară, ninsori abundente în zona montană a judeţului Vâlcea, unde se intervine cu utilaje.
18:00
Ministrul Sănătăţii: Cooperarea medicală dintre România şi Statul Israel are un potenţial real: schimb de expertiză, formare profesională, acces la tehnologii avansate şi protocoale moderne de tratament # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă după întâlnirea cu Isaac Herzog, preşedintele Statului Israel, că cooperarea medicală dintre România şi Statul Israel are un potenţial real: schimb de expertiză, formare profesională, acces la tehnologii avansate şi protocoale moderne de tratament.
18:00
Vâlcea: Intervenţie a pompierilor pentru a salva un câine blocat sub un pod şi înconjurat de apă - FOTO # News.ro
Pompierii din Vâlcea au intervenit, joi, pentru a salva un câine care rămăsese blocat sub un pod, în localitatea Băile Govora, fiind înconjurat de apă. Animalul a fost înapoiat proprietarului.
17:50
Căpitanul rus al unei nave care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului a fost condamnat la şase ani de închisoare # News.ro
Căpitanul rus al unui vas port-containere care a intrat în coliziune cu un petrolier american în Marea Nordului, în martie 2025, provocând moartea unei persoane, a fost condamnat joi de justiţia britanică la şase ani de închisoare pentru omor din culpă, relatează AFP.
17:50
Andronache (PNL): Reforma administraţiei este prioritatea nr. 1 a momentului. Această reformă va fi testul de voinţă al coaliţiei / Parlamentul, pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului, săptămâna viitoare # News.ro
Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, transmite joi că reforma administraţiei publice este prioritatea nr. 1 a momentului, iar Guvernul Bolojan trebuie susţinut pentru ca această reformă să treacă iar Parlamentul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului săptămâna viitoare. Această reformă va fi testul de voinţă al coaliţiei, mai spune liberalul, care adaugă că speră ca opoziţia să nu ajungă pe culmea penibilului şi să depună din nou moţiune de cenzură.
17:40
17:40
Miruţă: Când apar declaraţii contradictorii în coaliţie, creşte dobânda la care statul se împrumută/ Se aruncă două, trei replici, se face un concurs de frumuseţe cine propune mai mult, iar apoi cetăţenii plătesc dobânzile mai mari # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că, atunci când apar declaraţii contradictorii în coaliţie, creşte dobânda la care statul român se împrumută. ”Se aruncă două, trei, patru replici, se face un concurs de frumuseţe cine propune mai mult, după care cetăţenii când se trage cortina plătesc dobânzile astea mai mari doar din cauza certurilor”, a declarat el.
17:40
Guvernul a aprobat transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni) / Ciprian Şerban: Decizia deblochează o etapă esenţială a proiectului şi aduce Capitala mai aproape de un transport public eficient şi durabil # News.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni), decizie despre care ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, apreciază că deblochează o etapă esenţială a proiectului şi aduce Capitala mai aproape de un transport public eficient şi durabil.
17:40
Două vedete ale parentingului internaţional, Alfie Kohn şi Erica Komisar, vin la ParentED Fest # News.ro
ParentED Fest, evenimentul care aduce la Bucureşti unii dintre cei mai renumiţi experţi internaţionali în parenting şi dezvoltare personală, dar şi cele mai recente cercetări în domeniul dezvoltării copilului, revine cu a treia ediţie anul acesta, în weekend-ul 17-18 octombrie, la Bucureşti. Primii speakeri confirmaţi sunt Alfie Kohn şi Erica Komisar, două nume care au schimbat modul în care milioane de părinţi şi educatori înţeleg disciplina, ataşamentul şi nevoile emoţionale ale copiilor.
17:40
Andrea Gaudenzi a fost reales joi în funcţia de preşedinte al circuitului profesionist de tenis masculin ATP, obţinând astfel un al treilea mandat, care se va încheia în 2028.
17:30
17:30
Termenul „startup” a devenit omniprezent în discursul public, economic şi instituţional. Este folosit frecvent în strategii guvernamentale, programe de finanţare, prezentări către investitori sau materiale de promovare. Cu toate acestea, din perspectivă juridică, noţiunea rămâne una insuficient delimitată, ceea ce generează confuzii atât în practică, cât şi în raportarea la cadrul normativ aplicabil.
17:30
Rogobete: A fost finalizată o OUG care instituie excepţii explicite de la aplicarea măsurii privind neplata primei zile de concediu medical. Trebuie nuanţată în cazul pacienţilor oncologici, cu boli rare, cronici # News.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă că a fost elaborată o OUG ”care introduce metodologii clare de protecţie” în cazul neplăţii primei zile de concediu medical, amintind că încă de la începutul acestui an a spus că măsura va fi nuanţată şi va include excepţii explicite acolo unde lucrurile sunt ferme şi evidente, referindu-se la pacienţi oncologici, pacienţi cu boli rare, pacienţi cronici şi alte categorii care depind de acest sprijin medical. ””Aceasta corectează excesele din trecut şi elimină situaţiile în care pacienţii vulnerabili ar fi fost afectaţi de lipsa de reglementare”, precizează ministrul.
17:30
Ministrul Energiei: Oamenii de acasă trebuie să ştie că nu vor creşte preţurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027 / Va fi o plafonare în mai multe marje şi preţul va rămâne la fel # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că oamenii de acasă trebuie să ştie că nu vor creşte preţurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027, el precizând că va fi o plafonare în mai multe marje şi preţul va rămâne la fel. Ministrul a subliniat că săptămâna viitoare va avea mai multe discuţii şi întâlniri tehnice şi până la finalul săptămânii, cel mai probabil va fi terminat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piaţă.
17:30
Starmer îşi cere scuze, într-un discurs, la Hastings, dar anunţă că vrea să rămână la Downing Street, în plină criză de încredere şi de autoritate, după ce scandalul Epstein/Mandelson îi ameninţă viitorul politic # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer şi-a cerut scuze joi pentru că l-a numit pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în pofida legăturilor acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, însă se declară hotărât să rămână la Downing Street, în contextul în care viitorul politic îi este ameninţat, relatează AFP.
17:20
Avocata prinsă în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie şi complicele său vor fi puşi în libertate/ Instanţa supremă le-a admis contestaţiile la arestul preventiv şi a decis plasarea în arest la domiciliu # News.ro
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant delict de către procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, precum şi complicele său, Gheorghe Iscru, care se prezenta drept general SIE, vor vor fi puşi în libertate, după ce instanţa supremă le-a admis contestaţiile la măsura arestării preventive şi a decis plasarea acestora în arest la domiciliu. Potrivit deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cei doi sunt obligaţi să poarte permanent dispozitive electronice de supraveghere. Anchetatorii susţin că femeia a solicitat o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro şi 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidaţii la Primăria Capitalei. De asemenea, a cerut bani, pretinzând că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influenţă asupra ministrului Ttransporturilor. Complicele ei a lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor judecători de la Tribunalul Bucureşti, precum şi asupra procurorului-şef al DNA.
17:10
Jocurile Olimpice: Echipa finlandeză de hochei, afectată de un virus. Meciul împotriva Canadei a fost amânat # News.ro
Meciul de hochei feminin dintre Finlanda şi Canada a fost amânat cu o săptămână, din cauza unui virus foarte contagios care a afectat jucătoarele finlandeze, relatează AFP.
17:10
Ministrul Apărării, despre desecretizarea ajutorului dat Ucranei: Sunt bucăţi care nu ajută nici societatea românească, nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite. Nu este în regulă ca nimeni să ştie ce mai are Armata Română în depozite # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, în legătură cu desecretizarea ajutorului pe care România l-a dat Ucrainei, că ”sunt bucăţi care nu ajută nici societatea românească şi nici strategia Armatei Române să fie dezvăluite”. ”Nu este în regulă ca nimeni să ştie ce mai are Armata Română în depozite. E o chestie absolut strategică”, a arătat el. Miruţă a adăugat că este de acord să se desecretizeze o parte din ajutorul dat Ucrainei, dar raportat ca sumă de bani.
17:10
Statele Unite şi Rusia au decis la Abu Dhabi, în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina, să reia dialogul la nivel înalt între militari, a anunţat joi Pentagonul, în contextul expirării ultimului tratat de dezarmare nucleară New START, o mişcare ce ar putea semnala o evoluţie către normalizarea relaţiilor între Statele Unite şi Rusia, relatează AFP şi Reuters.
17:10
Bogdan Ivan: Vom ieşi cu două ghiduri, unul pentru baterii de stocare pentru toate cele 1400 de primării care deja şi-au instalat panouri solare, precum şi cu o nouă linie de finanţare pe capacităţi de stocare a bateriilor pentru companiile private # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat joi că va ieşi cu două ghiduri practice, unul pentru autoconsumul comunităţilor locale, pentru baterii de stocare pentru toate cele 1400 de primării care deja şi-au instalat panouri solare, precum şi cu o nouă linie de finanţare extrem de importantă pe capacităţi de stocare a bateriilor pentru companiile private. Ministrul a mai spus că, în urma unei discuţii avute astăzi la nivelul întregului guvern, se lucrează la simplificarea legislaţiei în privinţa termenelor pentru autorizaţii în materie de producţie, transport, distribuţie, energie electrică şi gaze naturale, precum şi capacităţi de stocare, pe care o vor autoriza în maxim două săptămâni.
17:00
Ce este psoriazisul şi ce complicaţii poate genera. Dr. Doina Ioniţă, MedLife Piteşti, explică de ce este important să fie depistat rapid # News.ro
Psoriazisul este una dintre cele mai frecvente afecţiuni dermatologice întâlnite în cabinetele de dermatologie, iar numărul cazurilor, inclusiv în rândul copiilor, este în creştere. „La mine în cabinet, doi din zece pacienţi care se prezintă au o formă de psoriazis”, a mărturisit dr. Doina Ioniţă, medic dermatolog în cadrul MedLife Piteşti.
17:00
Reprezentanţii firmelor care au înşelat CNAIR declarând transporturi agabaritice cu date false, pentru a plăti taxe mai mici, au restituit prejudiciul de 1,6 milioane de euro. Peste 30 de persoane, inculpate în acest dosar # News.ro
Reprezentanţii celor 14 societăţi comerciale suspectate că au înşelat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), declarând transporturi agabaritice cu date false, pentru a plăti taxe mai mici, au restituit prejudiciul de 1,6 milioane de euro. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care instrumentează acest dosar, anunţă că 32 de persoane au fost inculpate în acest dosar pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, fals în declaraţii şi participaţie improprie la fals intelectual.
17:00
Bogdan Ivan: În ultimele şase luni, am avut o evoluţie clară a tot ce înseamnă bani atraşi din PNRR, o creştere cu 600% a plăţilor directe şi a investiţiilor făcute de către Ministerul Energiei în zona companiilor private # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat joi că în ultimele şase luni, am avut o evoluţie clară a tot ce înseamnă bani atraşi din fonduri europene nereambursabile prin PNRR, o creştere cu 600% a plăţilor directe şi a investiţiilor făcute de către Ministerul Energiei în zona companiilor private.
16:50
Radu Miruţă, despre construirea navelor din programul SAFE la Şantierul Naval Mangalia: Şantierul poate fi salvat doar dacă în perioada următoare va produce astfel de nave/ Armata Română să contribuie la salvarea şantierului # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, consideră că Şantierul Naval de la Mangalia poate fi salvat doar dacă în perioada următoare va produce navele prevăzute în programul SAFE. El a precizat că se poate contribui la salvarea acestui şantier prin nişte comenzi pe care Armata Română să le plătească.
16:40
Profesorul din Argeş cercetat penal după ce a sărutat o fată de 13 ani, arestat preventiv. Iniţial, el fusese plasat în arest la domiciliu # News.ro
Cadrul didactic în vârstă de 64 de ani din judeţul Argeş cercetat după ce a sărutat o fată de 13 ani a fost arestat preventiv. Iniţial, instanţa de judecată a respins propunerea formulată de procurori în acest sens şi a emis mandat de arestare la domiciliu, însă anchetatorii au contestat decizia.
16:40
Administraţia Naţională „Apele Române” scoate la licitaţie 58 de sectoare de plajă din Năvodari/ Perioada de închiriere este de zece ani/ Pe unele perimetre pot fi amplasate beach-baruri # News.ro
Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă organizarea unei licitaţii publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari, bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea ANAR, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Perioada de închiriere a bunurilor este de 10 ani, anunţă, joi, instituţia. Sursa citată menţionează că pe unele perimetre pot fi amplasate beach-baruri.
16:30
Patru persoane, inclusiv doi chinezi, inculpate la Paris cu privire la spionaj în favoarea Chinei în Franţa. Două dintre ele, plasate în detenţie provizorie, celelalte două, sub control judiciar # News.ro
Patru persoane, inclusiv doi cetăţeni chinezi, au fost inculpate joi, la Paris, suspectate de spionaj în favoarea Beijingului în Franţa, declară Parchetul din Paris, solicitat de AFP.
16:30
Ministrul Apărării: Sunt în curs două investigaţii de audit şi Corp de Control la Spitalul Militar şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la Steaua/ Este un buget acolo de aproximativ 32 de milioane de euro anual # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că sunt în desfăşurare două investigaţii de audit şi verificări ale Corpului de Control la Spitalul Militar Central şi la Clubul Sportiv al Armatei, inclusiv despre situaţia de la echipa de fotbal Steaua. El a arătat că acolo este un buget de aproximativ 32 de milioane de euro anual, mai mare decât al celorlalte echipe din prima ligă la un loc, şi a adăugat că doreşte ca utilizarea acestor bani să fie făcută într-un mod eficient.
16:30
Şeful Biroului Rutier Ploieşti nu mai are voie să îşi exercite funcţia după ce a fost plasat sub control judiciar în dosarul care vizează distrugerea de documente din instituţie # News.ro
Şeful Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti, Laurenţiu Drăghici, a fost pus la dispoziţia conducerii inspectoratului şi nu îşi mai poate exercita funcţia, după ce a fost plasat sub control judiciar într-un dosar care vizează sustragerea unor documente ale Poliţiei Rutiere şi arderea acestora, pe un câmp, operaţiune neautorizată.
16:30
Alexandru Nazare spune că 2,1 - 2,2 miliarde de lei este impactul în venituri, estimat pentru 2026, al pachetului de relansare economică: Strategia noastră este să compensăm acest impact din pachetul de administraţie, vrem să le adoptăm concomitent # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că 2,1 - 2,2 miliarde de lei este impactul în venituri, estimat pentru 2026, al pachetului de relansare economică, el arătând că strategia noastră este să compensăm acest impact din pachetul de administraţie, vrem să le adoptăm concomitent.
16:20
Radu Miruţă: Un dezvoltator imobiliar a ridicat un bloc de nouă etaje în Craiova în apropierea unor depozite de muniţie/ MApn a avizat negativ, iar după trei săptămâni a dat aviz favorabil/ Blocul afectează traiectoria radarului de la Cârcea # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat că un dezvoltator imobiliar a ridicat un bloc de nouă etaje, în Craiova, în apropierea unor depozite de muniţie, fără a fi respectate reglementările privind distanţa faţă de aceste depozite. El a precizat că, în august 2024, Ministerul Apărării a dat un aviz negativ pentru construcţie, iar după trei săptămâni MApN a avizat favorabil acel proiect. Miruţă a explicat că blocul afectează şi traiectoria radarului de la Cârcea.
16:20
Autoritatea din Comunicaţii: Anul trecut au fost portate 1,5 milioane de numere de telefon şi au fost înregistrate aproximativ 1.560 de petiţii privind portarea numerelor de telefon # News.ro
Aproximativ 1,5 milioane de numere de telefon au fost transferate între furnizorii de comunicaţii electronice din România, în 2025, utilizatorii beneficiind de posibilitatea de a schimba furnizorul fără a-şi pierde numărul de telefon, informează Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). În 2025, ANCOM a înregistrat aproximativ 1.560 de petiţii privind portarea numerelor de telefon, utilizatorii semnalând, în special, anularea proceselor de portare.
