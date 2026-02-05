Sclipirile Luminii: Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov
Ziarul Lumina, 5 februarie 2026 20:30
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit miercuri, 4 februarie, la Paraclisul eparhial din Târgoviște, în prezența unor părinți consilieri de la Centrul eparhial, slujba de hirotesie întru duhovnic pentru cinci tineri preoți. Recent hirotoniți și absolvenți ai studiilor de licență și masterat din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, aceștia sunt: pr. Ion Claudiu Tănase, Parohia Meri, Protoieria Găești; pr. Dumitru Irinel Piroșcă, Parohia Valea Leurzii, Protoieria Pucioasa; pr. Daniel Olaru, Parohia Butimanu, Protoieria Titu; pr. Iulian Cristian Tănase, Parohia I.L. Caragiale, Protoieria Târgoviște Sud; și pr. Alexandru Arzoiu, Parohia Buciumeni, Protoieria Pucioasa, județul Dâmbovița.
În incinta Casei Custodelui a Cetății de Scaun din Suceava se va desfășura, în februarie 2026, un proiect de educație muzeală, organizat de Muzeul Național al Bucovinei şi adresat elevilor din
Patrimoniul arheologic al Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu-Neamţ este digitalizat în cadrul unui proiect-pilot, în prezent desfăşurându-se procesul de scanare 3D a unor piese arheologice, cu ajutorul
Sindicaliştii din educaţie au protestat miercuri în faţa Palatului Victoria împotriva măsurilor de austeritate, care au generat nemulţumiri şi degringoladă în sistem. Federaţiile sindicale au publicat
20:30
Ce frică mi-a fost când am ieșit pentru prima oară din curtea casei părintești! Ținut de mână de tata. Sau dus în brațe de mama. Nu-mi mai aduc bine aminte.Adică lumea era mai mare decât curtea casei noa
20:20
În nenumărate rânduri s-a afirmat că Pilda fiului risipitor este chintesența Evangheliei Domnului Hristos, sau dacă întreaga Sfântă Scriptură s-ar pierde, dar ar rămâne numai această parabolă, atunci nu s-a
20:10
Începutul activității mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos coincide cu propovăduirea Evangheliei și începutul transmiterii mesajului mântuitor: „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” (Marcu
19:20
Ierarhii membri ai Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-au întrunit astăzi, 5 februarie 2026, în ședință de lucru în Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale din București. În cadrul lucrărilor
19:10
În Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșit în această seară, 5 februarie, imediat după slujba Vecerniei, ultimul Parastas pentru cele 16 femei române cu viață sfântă, a căror canonizare
16:20
Adunarea Națională Bisericească (ANB) s-a reunit în ședință ordinară de lucru astăzi, 5 februarie, la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
15:40
Înainte de ziua proclamării generale a canonizării celor 16 sfinte femei române, 6 februarie, pe Colina Patriarhiei din București, Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat un pun
15:30
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Catedrala Episcopală din Madrid,
12:50
Parohia ortodoxă Dacia din Timișoara, Protopopiatului Timișoara I, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, continuă și în acest an campania de ajutorare a oamenilor
12:50
Aula Brâncovenească a Palatului Arhiepiscopal din municipiul Buzău a găzduit miercuri, 4 februarie, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, sub președinția Înaltpreasfințitului
12:40
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit miercuri, 4 februarie, la Paraclisul eparhial din Târgoviște, în prezența unor părinți
12:40
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat, la Școala gimnazială Cioceni din județul Prahova, o nouă activitate în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”. Sâmbătă, 31 ianuarie,
12:10
Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a lansat proiectul social „Îmbrățișează un bunic” # Ziarul Lumina
Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor a lansat recent proiectul social „Îmbrățișează un bunic”, o inițiativă menită să ofere sprijin și asistență socială persoanelor vârstnice
12:00
În satul Ruseni, județul Neamț, o familie cu zece copii se bucură astăzi de împlinirea unui vis: după doi ani de muncă susținută, locuința în care trăiesc a devenit un cămin călduros și complet
00:10
Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinţi români şi sfinţirea picturii Catedralei Naţionale # Ziarul Lumina
- Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 -Activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al Centenarului
4 februarie 2026
21:30
Ministerul Finanţelor va derula între 6 și 13 februarie o nouă ediţie a programului Fidelis de titluri de stat pentru populaţie. Pentru emisiunile în lei cu scadenţa la 2 ani dobânzile sunt de 6,15% sau 7,15% pe
21:30
Sfânta Muceniţă Agata (†251) era de loc din Sicilia, dintr-o cetate (Panormos) pe locul căreia astăzi se află oraşul Palermo. Era de neam ales, fiind dintr-o familie bogată, ceea ce i-a facilitat o educaţie al
21:30
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.
21:30
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 449-450„Eu smerit arhiereu Calinic, Episcopul Râmnicului-Noului Severin, auzind glasul Domnului ce zice în Sfânta
21:20
România continuă să aibă cea mai mare proporţie din Uniunea Europeană în privinţa tinerilor între 15 şi 29 de ani care nu au loc de muncă şi nu urmează nici un program educaţional sau de formare, adică
21:20
Beneficiile de asistenţă socială vor fi virate în avans, ţinând cont de faptul că 8 februarie 2026, ziua obişnuită de plată, cade duminică, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
21:20
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale. În document se arată că plata contribuţiei de asigurări
21:10
La nici cinci luni de la încheierea ediției 2025 a Festivalului Internațional „George Enescu”, au început înscrierile pentru Concursul Internațional „George Enescu”, care va avea loc în 23 august și 19
20:40
Persoanele care obișnuiesc să se culce la ore târzii ar putea avea un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare comparativ cu persoanele matinale, potrivit unui studiu recent publicat în revista Asociației
20:40
O terapie inovativă pusă la punct de cercetătorii de la Institutul Național de Cercetări Oncologice din Spania și care constă într-o combinație de trei medicamente ar putea fi cheia pentru vindecarea cancerului
20:40
Medicii români atrag atenția asupra riscurilor la care se expun pacienții cu obezitate care cumpără de pe site-uri neverificate medicamente pentru slăbit. Este și cazul unui medicament injectabil axat pe trei
20:30
În viața de familie, supărarea apare adesea acolo unde există apropiere, așteptări și dorința profundă de a fi înțeles și iubit. Ea nu este doar o emoție trecătoare, ci un semnal interior care indică
20:30
Asigurarea necesarului de vitamina C în organism este esențială pentru echilibrul său biologic. Acest nutrient sprijină mecanismele naturale de apărare ale organismului și protejează celulele de la nivelul
20:20
Triodul este o perioadă de desăvârşire spirituală a anului bisericesc, dar, mai presus de toate, o adevărată școală a inimii. În acest răstimp al trăirii contemplative, Biserica ne poartă cu blândețe
20:20
Dintre fostele deținute femei din România comunistă care au scris poezie, menționăm pe Eugenia Indreica-Damian, numită Gigi în evocarea Aspaziei Oțel-Petrescu. Aspazia Oțel-Petrescu o cunoaște la Mislea, ca
16:00
Sala Sfântului Sinod a Reședinței Patriarhale din București a găzduit astăzi, 4 februarie, ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc. Întrunirea a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel,
15:10
Comunitatea ortodoxă românească din Pescara, regiunea Abruzzo, Italia, a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 1 februarie, pentru a celebra 15 ani de la înființarea Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul
12:10
În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, luni, 2 februarie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei
12:10
La praznicul Întâmpinării Domnului, luni, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat com
3 februarie 2026
23:10
Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul († 449) a fost egiptean de neam, fiind rudă cu arhiepiscopii Alexandriei, Teofil şi Chiril. Sfântul pe care-l pomenim astăzi a trăit în timp ce la Constantinopol domnea
23:10
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: În acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei. Și stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri se vor clătina. At
23:10
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 733„Pentru tot cuvântul deșert vom da seamă în ziua judecății; iar un sfânt părinte zice că de câte ori am vorbit,
23:00
Geografia duhovnicească a Mănăstirii Antim are mai multe componente, unele descoperite sau îmbogățite de membrii Rugului Aprins prezenți deja acolo în anii ’40 ai secolului trecut. Între acestea, se
23:00
Duminica trecută a început perioada liturgică a Triodului. Această primă duminică din Triod ne-a aşezat înainte Pilda Vameşului şi a Fariseului. În sinaxarul acestei duminici, Sfinţii Părinţi ne spun că
23:00
În colecția tematică a Patericului, la secțiunea dedicată umilinței, găsim un cuvânt foarte sensibil, în deplină rezonanță cu Evanghelia. „Zis-a un bătrân: de petreci împreună cu frații, ia seama să
23:00
Istoria este poezia învingătorilor, iar poezia, istoria celor învinși”, spune Ioan Es. Pop, într-o poezie. Literatura, așadar, spune povestea celor învinși. De aceea, poate, istoria este cea mai frumoasă
23:00
Când tainicul suflet se simte stingher, Când ruga se pierde în van prin eter, Când luna în noapte îngheaţă pe cer, Când aştri se-nchid în hău şi mister, Când apele-n râuri
23:00
Nimeni nu face drumul la cer călăuzit de-o umbrăÎntr-o biserică vecheam văzut un sfânt el nu m-a văzut pe mine i-am pictat un ochiapoi pe celălaltacum mă vedeși
23:00
De ce? De ce atunci când uiți de tine,Ca să te îngrijești de altul,Scapi de neliniște și spaimă?De ce când ierți pe cei de-aproape,Simți că te ierți pe tine însuți,Recăpătându-ți
23:00
Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat, recent, şi o versiune în limba română a programului de ştiri Vot Tak. Moldova, care va funcţiona independent de cel în limba rusă, aceasta fiind o etapă în
