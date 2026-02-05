Exemplu de râvnă pentru Dumnezeu
Ziarul Lumina, 5 februarie 2026 21:20
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 451-452„Cuviosul Gordie Schimonahul a fost unul dintre marii sihaştri ai mănăstirilor noastre din a doua jumătate a
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum o oră
21:20
2005. Primul număr de Lumina, ziar de reportaje, informaţii şi comentarii redactat din perspectivă creştină - ediţia pentru judeţul Iaşi, anunţat drept „unic în presa din România”, a fost dedicat de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Preafericitul Părinte Daniel, vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, care în 7 februarie împlinea venerabila vârstă de 90 de ani.
21:20
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 451-452„Cuviosul Gordie Schimonahul a fost unul dintre marii sihaştri ai mănăstirilor noastre din a doua jumătate a
21:10
Sf. Ier. Vucol, Episcopul Smirnei, şi Fotie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare şi Ioan din Gaza (Harţi) # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei (†100), s-a născut în părţile Smirnei, oraş din Asia Mică. Din copilărie a trăit în deplină curăţie trupească şi sufletească. A trăit în epoca apostolică din
21:10
„În vremea aceea, fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, și șezând la masă, a venit o femeie având un alabastru cu mir de nard curat, de mare preț, și, spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul
21:00
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit 51 de proiecte în cadrul intervenției DR-16 - „Investiții în sectorul legume și/sau cartofi” în valoare totală de 358,52 milioane de euro, î
21:00
Deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care 3,65 miliarde de euro din industria alimentară şi animale vii, arată un studiu realizat de Penny
21:00
Stațiunile de cercetare afectate de îngheţul din aprilie-mai 2025 vor putea beneficia, alături de pomicultori, de ajutorul de 2.000 euro/ha anunțat de Ministerul Agriculturii, care a postat în transparenţă un
21:00
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, la Buzău, că în două luni ar putea începe lucrările pe Canalul de irigaţii Siret-Bărăgan, proiectul este în evaluare, iar „săptămâna viitoare se
Acum 2 ore
20:50
La 90 de ani de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Ivan (1855–1936), reîntemeietorul Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului și ctitorul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, la Muz
20:50
UNICEF România a dat publicităţii rapoartele naționale independente privind nivelul de literație științifică și digitală al elevilor din România, care furnizează informații obiective despre competențe
20:50
Săptămâna de vacanţă cunoscută ca „vacanţa de schi” este programată, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene şi a municipiului Bucureşti, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026. Primii elevi şi
20:50
Universităţile de stat oferă sesiuni gratuite de pregătire pentru elevii care vor susţine anul acesta examenul de bacalaureat. Universitatea Petrol-Gaze (UPG) din Ploieşti, de exemplu, organizează astfel de
20:50
Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul propriu un proiect de ordin care vizează simplificarea accesului la plăţile directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin clarificarea definiţiilor
20:40
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit miercuri, 4 februarie, la Paraclisul eparhial din Târgoviște, în prezența unor părinți consilieri de la Centrul eparhial, slujba de hirotesie întru duhovnic pentru cinci tineri preoți. Recent hirotoniți și absolvenți ai studiilor de licență și masterat din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, aceștia sunt: pr. Ion Claudiu Tănase, Parohia Meri, Protoieria Găești; pr. Dumitru Irinel Piroșcă, Parohia Valea Leurzii, Protoieria Pucioasa; pr. Daniel Olaru, Parohia Butimanu, Protoieria Titu; pr. Iulian Cristian Tănase, Parohia I.L. Caragiale, Protoieria Târgoviște Sud; și pr. Alexandru Arzoiu, Parohia Buciumeni, Protoieria Pucioasa, județul Dâmbovița.
20:40
În incinta Casei Custodelui a Cetății de Scaun din Suceava se va desfășura, în februarie 2026, un proiect de educație muzeală, organizat de Muzeul Național al Bucovinei şi adresat elevilor din
20:40
Patrimoniul arheologic al Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu-Neamţ este digitalizat în cadrul unui proiect-pilot, în prezent desfăşurându-se procesul de scanare 3D a unor piese arheologice, cu ajutorul
20:40
Sindicaliştii din educaţie au protestat miercuri în faţa Palatului Victoria împotriva măsurilor de austeritate, care au generat nemulţumiri şi degringoladă în sistem. Federaţiile sindicale au publicat
20:30
Ce frică mi-a fost când am ieșit pentru prima oară din curtea casei părintești! Ținut de mână de tata. Sau dus în brațe de mama. Nu-mi mai aduc bine aminte.Adică lumea era mai mare decât curtea casei noa
20:20
În nenumărate rânduri s-a afirmat că Pilda fiului risipitor este chintesența Evangheliei Domnului Hristos, sau dacă întreaga Sfântă Scriptură s-ar pierde, dar ar rămâne numai această parabolă, atunci nu s-a
20:10
Începutul activității mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos coincide cu propovăduirea Evangheliei și începutul transmiterii mesajului mântuitor: „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” (Marcu
Acum 4 ore
19:20
Ierarhii membri ai Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-au întrunit astăzi, 5 februarie 2026, în ședință de lucru în Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale din București. În cadrul lucrărilor
19:10
În Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșit în această seară, 5 februarie, imediat după slujba Vecerniei, ultimul Parastas pentru cele 16 femei române cu viață sfântă, a căror canonizare
Acum 6 ore
16:20
Adunarea Națională Bisericească (ANB) s-a reunit în ședință ordinară de lucru astăzi, 5 februarie, la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Acum 8 ore
15:40
Înainte de ziua proclamării generale a canonizării celor 16 sfinte femei române, 6 februarie, pe Colina Patriarhiei din București, Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a organizat un pun
15:30
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Catedrala Episcopală din Madrid,
Acum 12 ore
12:50
Parohia ortodoxă Dacia din Timișoara, Protopopiatului Timișoara I, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, continuă și în acest an campania de ajutorare a oamenilor
12:50
Aula Brâncovenească a Palatului Arhiepiscopal din municipiul Buzău a găzduit miercuri, 4 februarie, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, sub președinția Înaltpreasfințitului
12:40
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit miercuri, 4 februarie, la Paraclisul eparhial din Târgoviște, în prezența unor părinți
12:40
Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat, la Școala gimnazială Cioceni din județul Prahova, o nouă activitate în cadrul campaniei „Sănătate pentru sate”. Sâmbătă, 31 ianuarie,
12:10
Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a lansat proiectul social „Îmbrățișează un bunic” # Ziarul Lumina
Asociația „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor a lansat recent proiectul social „Îmbrățișează un bunic”, o inițiativă menită să ofere sprijin și asistență socială persoanelor vârstnice
12:00
În satul Ruseni, județul Neamț, o familie cu zece copii se bucură astăzi de împlinirea unui vis: după doi ani de muncă susținută, locuința în care trăiesc a devenit un cămin călduros și complet
Acum 24 ore
00:10
Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinţi români şi sfinţirea picturii Catedralei Naţionale # Ziarul Lumina
- Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025 -Activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2025, proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al Centenarului
Ieri
21:30
Ministerul Finanţelor va derula între 6 și 13 februarie o nouă ediţie a programului Fidelis de titluri de stat pentru populaţie. Pentru emisiunile în lei cu scadenţa la 2 ani dobânzile sunt de 6,15% sau 7,15% pe
21:30
Sfânta Muceniţă Agata (†251) era de loc din Sicilia, dintr-o cetate (Panormos) pe locul căreia astăzi se află oraşul Palermo. Era de neam ales, fiind dintr-o familie bogată, ceea ce i-a facilitat o educaţie al
21:30
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.
21:30
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 449-450„Eu smerit arhiereu Calinic, Episcopul Râmnicului-Noului Severin, auzind glasul Domnului ce zice în Sfânta
21:20
România continuă să aibă cea mai mare proporţie din Uniunea Europeană în privinţa tinerilor între 15 şi 29 de ani care nu au loc de muncă şi nu urmează nici un program educaţional sau de formare, adică
21:20
Beneficiile de asistenţă socială vor fi virate în avans, ţinând cont de faptul că 8 februarie 2026, ziua obişnuită de plată, cade duminică, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
21:20
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale. În document se arată că plata contribuţiei de asigurări
21:10
La nici cinci luni de la încheierea ediției 2025 a Festivalului Internațional „George Enescu”, au început înscrierile pentru Concursul Internațional „George Enescu”, care va avea loc în 23 august și 19
20:40
Persoanele care obișnuiesc să se culce la ore târzii ar putea avea un risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare comparativ cu persoanele matinale, potrivit unui studiu recent publicat în revista Asociației
20:40
O terapie inovativă pusă la punct de cercetătorii de la Institutul Național de Cercetări Oncologice din Spania și care constă într-o combinație de trei medicamente ar putea fi cheia pentru vindecarea cancerului
20:40
Medicii români atrag atenția asupra riscurilor la care se expun pacienții cu obezitate care cumpără de pe site-uri neverificate medicamente pentru slăbit. Este și cazul unui medicament injectabil axat pe trei
20:30
În viața de familie, supărarea apare adesea acolo unde există apropiere, așteptări și dorința profundă de a fi înțeles și iubit. Ea nu este doar o emoție trecătoare, ci un semnal interior care indică
20:30
Asigurarea necesarului de vitamina C în organism este esențială pentru echilibrul său biologic. Acest nutrient sprijină mecanismele naturale de apărare ale organismului și protejează celulele de la nivelul
20:20
Triodul este o perioadă de desăvârşire spirituală a anului bisericesc, dar, mai presus de toate, o adevărată școală a inimii. În acest răstimp al trăirii contemplative, Biserica ne poartă cu blândețe
20:20
Dintre fostele deținute femei din România comunistă care au scris poezie, menționăm pe Eugenia Indreica-Damian, numită Gigi în evocarea Aspaziei Oțel-Petrescu. Aspazia Oțel-Petrescu o cunoaște la Mislea, ca
16:00
Sala Sfântului Sinod a Reședinței Patriarhale din București a găzduit astăzi, 4 februarie, ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc. Întrunirea a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel,
15:10
Comunitatea ortodoxă românească din Pescara, regiunea Abruzzo, Italia, a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 1 februarie, pentru a celebra 15 ani de la înființarea Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.