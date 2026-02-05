Șefa BCE Christine Lagarde minimalizează recenta aprieciere a euro și consideră că inflația este într-un loc bun

16:50

Acțiunile din sectorul de tehnologie au înregistrat un val de vânzări, indicele S&P 500 Technology pierzând ieri 2,7% și coborând cu peste 4% de la începutul lunii. Indicele Nasdaq, dominat de tehnologie, a încheiat ziua cu o scădere de 1,5%. Totul a început marți, odată cu anunțul Anthropic privind lansarea unui agent AI care ar automatiza sarcinile din domenii, precum cele juridice, de vânzări, de marketing și de analiză de date. Acest lucru a dus la o vânzare masivă în rândul companiilor americane și europene din sectoarele de analiză de date, servicii profesionale și software, dar s-a extins și la giganții tehnologici, pe fondul îngrijorărilor legate de creșterea concurenței.