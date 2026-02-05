Răsturnare de situație pe piețele financiare. Aurul și argintul se prăbușesc. Când vor reîncepe creșterea și până unde
Economica.net, 5 februarie 2026 19:50
„Aurul se tranzacționează precum bitcoinul” a fost una dintre expresiile cel mai des auzite în ultimele săptămâni. O creștere abruptă, atipică, urmată de o scădere accentuată a prețului, au marcat finalul primei luni din 2026, arată directorul de trezorerie al Tavxe, Victor Dima.
Mai multe companii pândesc activele internaționale ale Lukoil, în ciuda acordului cu fondul american Carlyle – surse Reuters # Economica.net
Cel puţin două companii, inclusiv Chevron, concurează pentru activele internaţionale ale Lukoil, în pofida acordului iniţial al grupului petrolier rus de săptămâna trecută privind vânzarea portofoliului său către fondul american de private equity Carlyle, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
Răsturnare de situație pe piețele financiare. Aurul și argintul se prăbușesc. Când vor reîncepe creșterea și până unde
Ministerul Finanțelor pune în dezbatere publică pachetul de relansare a economiei. Facilități pentru investitori și stimularea investițiilor strategice. Ce rol va avea BID # Economica.net
Ministerul Finanțelor a publicat azi în transparență un pachet legislativ ce vizează instituirea unor mecanisme de susținere a investițiilor strategice, menit să accelereze relansarea economică a României și modernizarea cadrul fiscal-bugetar, în acord cu politicile europene și naționale. Proiectul urmărește optimizarea cadrului de conformare a contribuabililor și mobilizarea resurselor financiare către sectoare cu valoare adăugată ridicată.
Ministrul Energiei Bogdan Ivan: Îi rog pe toți cei care au citit documentul privind plafonarea adaosului comercial la energie și gaze să îl igonre. A fost un exces de zel din partea unui coleg # Economica.net
Proiectul referitor la plafonarea adaosului comercial pentru activităţile de comercializare en-gros şi cele de furnizare energie electrică şi gaze naturale către consumatorii finali a fost o eroare materială, care ulterior a fost reparată, nu reprezintă un document de referinţă şi îi rog pe toţi cei care l-au citit să-l ignore, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Volkswagen a depăşit anul trecut Tesla în privinţa vânzărilor de maşini complet electrice în Europa, conform datelor firmei de consultanţă JATO Dynamics publicate joi, o nouă lovitură pentru producătorul auto american, după ce grupul chinez BYD a devenit cel mai mare producător mondial de vehicule electrice (EV) în 2025, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Bogdan Ivan: Prețurile la gaze naturale nu vor crește în mod cert până pe 31 martie 2027. Va fi o plafonare în mai multe marje # Economica.net
Preţurile la gazele naturale nu vor creşte, în mod cert, până anul viitor, la 31 martie, va fi o plafonare în mai multe marje, până la finalul săptămânii viitoare, cel mai probabil, urmând să fie elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piaţă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
FIFA anunță un număr record de transferuri în mercato de iarnă, suma totală a transferurilor fiind anul acesta mai mică decât în 2025 # Economica.net
Cu peste 5.900 de transferuri finalizate pe piaţa globală, mercato de iarnă a stabilit un record nou, însă sumele cheltuite sunt în scădere faţă de anul trecut, potrivit unui comunicat publicat joi de Federaţia internaţională de fotbal (FIFA), transmite AFP, relatează Agerpres.
Rusia spune că centrala nucleară de la Zaporojie, aflată în sudul Ucrainei, trebuie să rămână sub controlul său, dar se arată pregătită pentru o colaborare cu SUA # Economica.net
Rusia este pregătită pentru o cooperare internaţională în legătură cu centrala nucleară din Zaporojie (sudul Ucrainei), inclusiv cu SUA, a declarat joi şeful agenţiei nucleare ruse (Rosatom), Aleksei Lihacev, citat de Reuters.
Hidroelectrica revine pe prima poziție în topul capitalizării pe BVB, cu o valoare de piata de 62,4 miliarde de lei # Economica.net
Compania Hidroelectrica S.A. anunță că a revenit astăzi pe prima poziție în clasamentul companiilor listate la Bursa de Valori București, din perspectiva capitalizării bursiere.
Fostul pavilion de vânătoare a lui Nicolae Ceaușescu de la Gura Siriului a fost vândut la licitație de familia primarului din Buzău # Economica.net
Fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu, cunoscut astăzi sub numele de Hadar Chalet, una dintre cele mai discrete proprietăți de lux din România, a fost vândut după ce a atras interesul mai multor investitori, anunță casa de licitații Romania Sotheby’s International Realty.
Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR) va organiza licitaţii publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari, bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, transmite Agerpres.
BNR, date importante pentru România. Care sunt cele mai mari riscuri la care ne expunem în 2026- Sondaj bănci # Economica.net
BNR a finalizat chestionarul celor mai mari bănci din România. Conform acestuia băncile au identificat șase riscuri sistemice ridicate și cinci riscuri moderate.Deficitele gemene și fraudele cibernetice sunt percepute ca cele mai mari riscuri.
Exim Banca Românească va primi în perioada 2026-2030 până la 1 miliard de lei pentru susţinerea creditelor la export (proiect relansare economică) # Economica.net
Exim Banca Românească va primi de la Ministerul Finanţelor, în perioada 2026 - 2030, sume de până la 1 miliard de lei pentru suplimentarea fondului destinat susţinerii creditelor la export, tranzacţiilor internaţionale şi investiţiilor româneşti în străinătate pentru activitatea în calitate de Export Credit Agency - Agenţia pentru Credite la Export (ECA), reiese din proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi de Ministerul Finanţelor (MF).
Credite fiscale pentru cercetare-dezvoltare echivalent cu 10% din cheltuielile eligibile (proiect de relansare economică) # Economica.net
Ministerul Finanţelor propune introducerea un mecanism de credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare, care ar permite contribuabililor să beneficieze de un credit echivalent cu 10% din cheltuielile eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, potrivit proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi de Ministerul Finanţelor.
Investițiile uriașe ale Alphabet cresc pe măsură ce revoluția AI vizează noi sectoare # Economica.net
Acțiunile din sectorul de tehnologie au înregistrat un val de vânzări, indicele S&P 500 Technology pierzând ieri 2,7% și coborând cu peste 4% de la începutul lunii. Indicele Nasdaq, dominat de tehnologie, a încheiat ziua cu o scădere de 1,5%. Totul a început marți, odată cu anunțul Anthropic privind lansarea unui agent AI care ar automatiza sarcinile din domenii, precum cele juridice, de vânzări, de marketing și de analiză de date. Acest lucru a dus la o vânzare masivă în rândul companiilor americane și europene din sectoarele de analiză de date, servicii profesionale și software, dar s-a extins și la giganții tehnologici, pe fondul îngrijorărilor legate de creșterea concurenței.
CE anunţă trei miliarde euro pentru stimularea investiţiilor în decarbonizarea clădirilor şi a transportului rutier # Economica.net
Banca Europeană de Investiţii (BEI) a convenit joi asupra unei facilităţi de alimentare anticipată ETS2, dezvoltată în comun cu Comisia Europeană, care pune la dispoziţie trei miliarde de euro pentru a accelera investiţiile în decarbonizarea sectoarelor vizate de noul sistem al UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS2), în special a clădirilor şi a transportului rutier, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
Ministerul Finanțelor propune deduceri fiscale pentru pensiile ocupaționale începând din 2026 # Economica.net
Contribuţiile la fondurile de pensii ocupaţionale ar putea deveni deductibile fiscal începând cu veniturile aferente anului 2026, potrivit proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi de Ministerul Finanţelor.
Ultima oră. DOCUMENT. Guvernul dă drumul la bani. Investiții masive și scutiri de taxe pentru aceste firme. Ce domenii se califică și ce condiții se impun firmelor # Economica.net
Guvernul României a abordat, astăzi, în primă lectură, un proiect de lege dedicat relansării economice, care prevede inclusiv investiții și facilități substanțiale pentru firme din mai multe domenii.
Statul va finanţa investiţii strategice în economie prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare ad-hoc (proiect de relansare economică) # Economica.net
Ministerul Finanţelor va finanţa proiecte de investiţii strategice în economie, prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare ad-hoc, dacă investiţia este realizată în România, are o valoare de minimum un miliard de lei şi generează un efect multiplicator în economie, potrivit proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi.
Plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare va fi majorat în două etape, în 2026 – proiect # Economica.net
Plafonul pentru aplicarea sistemului TVA la încasare va fi majorat în două etape, la 5 milioane de lei în perioada 1 martie - 31 decembrie 2026 şi, respectiv, la 5,5 milioane de lei începând cu data de 1 ianuarie 2027, potrivit proiectului de lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat de Ministerul Finanţelor.
Unde a construit Robert Negoiță drumul din bani publici pe terenul fratelui Ionuț, afcere care l-a împins în brațele DNA # Economica.net
Procurorii anticorupţie au efectuat joi, 5 februarie, percheziţii la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare. Este vorba de construirea și asfaltarea mai multor străzi, realizate fără documente legale.
Rusia a furnizat petrol Cubei în ultimii ani şi va continua să o facă, a declarat ambasadorul Rusiei în Cuba, Viktor Coroneli, într-un interviu acordat agenţiei de presă Ria Novosti, relatează joi Reuters.
Producătorii de calculatoare personale HP, Dell, Acer şi Asus se gândesc, pentru prima dată, să cumpere cipuri de memorie de la producătorii chinezi, pe fondul unei crize globale a ofertei care pune sub semnul întrebării lansarea de noi produse şi creşte costurile în industria IT, a relatat joi publicaţia economică Nikkei Asia, preluată de Reuters.
BEI revine în Turcia cu împrumuturi pentru proiecte în domeniul energiei regenerabile # Economica.net
Banca Europeană de Investiţii (BEI) urmează să revină în mod oficial în Turcia, după mai mulţi ani de conflicte diplomatice, ceea ce va pune la dispoziţia autorităţilor de la Ankara o sursă importantă de finanţare externă, transmite Bloomberg.
Premieră pe piața asigurărilor auto: Hellas Direct lansează FlexiPay, primul sistem fără împrumut și fără credit # Economica.net
Hellas Direct, compania digitală de asigurări din Grecia, lansează FlexiPay, o soluție de plată care poate influența semnificativ dinamica pieței de asigurări auto. Într-un context în care accesibilitatea rămâne o problemă, iar plata integrală a […]
Decizie luată peste noapte de Guvern. Dispare o taxă importantă, după doar o lună. Revine taxa pe afiliați? # Economica.net
Camera Consultanților Fiscali (CCF) arată că abrogarea taxei de afiliați prin OUG și fără prea mari explicații la nici o lună de când era în vigoare alimentează suspiciunile firmelor că această taxă ar putea fi reintrodusă peste noapte, fără ca mediul de afaceri să fie consultat, arată CCF.
Ciucu: Nu vor fi şoferi şi vatmani concediaţi la STB. Nu li se vor reduce lor salariile # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit asigurări, joi, că eforturile de eficientizare a activităţii STB nu vor duce la concedieri în rândul vatmanilor sau al şoferilor.
Companiile românești pun pe primul loc investițiile în sisteme IT de bază, mai puțin în soluțiile IA – studiu Revolut # Economica.net
O cercetare realizată de Revolut Business în rândul a 150 de factori de decizie din domeniul afacerilor din România (CEO, CFO și COO) arată că inteligența artificială nu este încă o prioritate în bugetele companiilor românești. În 2026, acestea preferă să investească banii în modernizarea infrastructurii IT și automatizarea sistemelor uzate moral, în loc să accelereze adoptarea IA.
Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 1,7% în UE, în decembrie 2025 – date Eurostat # Economica.net
Volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 1,7% în Uniunea Europeană şi cu 1,3% în zona euro, în decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, dar Slovacia şi România au înregistrat cel mai semnificativ declin al acestui indicator, conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
Consiliul Județean Suceava a lansat procedura de licitație pentru proiectarea și execuția Terminalului 3 de la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, informează joi Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava.
VIDEO Cum progresează Neptun Deep. Platforma de producție, Neptun Alpha, “inima” exploatării de gaze din Marea Neagră, este aproape gata în Indonezia și va pleca în curând spre România # Economica.net
Oficialii Petrom au spus ieri că proiectul Neptun este în timp și în buget, iar astăzi a fost publicat și un clip video cu stadiul lucrărilor la puntea superioară a platformei de producție care va fi amplasata în Marea Neagră.
Clienții discounterului german Penny pot ridica din orice magazin fizic al rețelei ce au comandat online, depe site sau aplicație, după ce compania a extins la nivel național serviciul Click & Collect.
Şefii Stellantis şi Volkswagen cer implementarea unui bonus CO2 pentru maşinile „Made in Europe” # Economica.net
Directorul general de la grupul auto franco-italian Stellantis, Antonio Filosa, şi directorul general de la grupul auto german Volkswagen, Olivier Blume, au semnat joi un articol de opinie prin care solicită implementarea unui "bonus CO2" pentru autovehiculele fabricate în Europa, în ideea de a garanta o "concurenţă loială" şi a proteja industria auto europeană, transmite AFP.
Compania aeriană Wizz Air a transportat 14,5 milioane de pasageri către și dinspre România în 2025, în creștere cu 13% față de 2024.
Ungaria – Au început lucrările la extinderea centralei nucleare de la Paks, efectuate de grupul rus Rosatom # Economica.net
Lucrările la extinderea singurei centrale nucleare din Ungaria, efectuate de grupul rus Rosatom, au început joi, după ce compania a obţinut o scutire de la sancţiunile americane în 2025 în ceea ce priveşte finanţarea proiectului, relatează AFP.
Grupul Zitec raportează afaceri de 38 milioane de euro în 2025. ”Pentru anul 2026, ne propunem să accelerăm extinderea internațională” # Economica.net
Zitec, furnizor român de servicii de IT şi marketing digital, a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 38 milioane de euro în 2025. Într-un context local și internațional marcat de instabilitate și prudență accentuată din partea companiilor, Zitec menține un trend ascendent și a obținut în 2025 o creștere de 14%.
Circa 1,5 milioane de numere de telefon au fost portate anul trecut. Ce operator a preluat cei mai mulți clienți # Economica.net
În 2025, aproximativ 1,5 milioane de numere de telefon au fost transferate între furnizorii de comunicații electronice din România, arată datele ANCOM. De la lansarea serviciului de portabilitate în România, în octombrie 2008, peste 14,1 milioane de numere au fost transferate între rețele.
Portul Constanța: Ministrul Transporturilor anunță câștigătorul unui contract de modernizare de peste jumătate de miliard de lei # Economica.net
Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L. a fost desemnată câștigătoare în data de 4 februarie 2026 pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, etapa III, anunță joi ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban.
Șeful ANAF anunță modificări majore: Cazier fiscal cu greutate și mai complicat de obținut, se schimbă și SPV. Pe ce firme pune fiscul ținta? # Economica.net
Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, anunță modificări majore în funcționarea instituției pe care o conduce. El spune inclusiv că Spațiul Privat Virtual (SPV) nu va mai arăta ca acum, dar și că ANAF va fi mai atent la eliberarea cazierului fiscal.
Dacia a prezentat în toamna anului trecut o versiune îmbunătățită a modelului Spring, micul vehicul electric fiind dotat cu o nouă baterie, motoare mai puternice și bară antiruliu. Deși nu este încă stabilită data deschiderii comenzilor pentru piața din România, marca a pus la dispoziția jurnaliștilor prezenți la un test extins al noii game Dacia, versiunea Spring cu motor de 100 CP.
Ministrul Finanțelor anunță noi schimbări pentru firme: Revenire mai ușoară la statutul de micro, termen mai lung fără angajați, schimbări și la concediile medicale # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit, la o conferință de profil, despre o parte dintre măsurile care vor face parte din anunțatul pachet pentru relansare economică.
Piaţa românească de retail modern a depăşit pragul de 5 milioane de metri pătraţi în 2025 – Colliers # Economica.net
Piaţa de retail modern din România a depăşit pragul de 5 milioane de metri pătraţi în 2025, după livrări de aproximativ 190.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale noi, cu aproximativ 20% peste media ultimilor cinci ani, relevă un raport de specialitate, dat joi publicităţii.
Arabii care fac mega-centrala electrică de la Mintia anunță și un proiect de un miliard de euro în 2.500 MW de baterii în România. Discuții în birou la Bolojan # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit joi, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii companiei Mass Global Energy Rom, în contextul dezvoltării centralei electrice pe gaze naturale de la Mintia, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România, ocazie cu care investitorii au vorbit și despre un uriaș proiect de stocare în baterii, arată un comunicat al Guvernului.
Războiul pentru pământuri rare – SUA şi UE au convenit asupra primului lor plan de acţiune pentru comerţul cu minereuri critice # Economica.net
Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat miercuri primul lor plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minereuri, informează EFE.
Anunț de la Kaufland pentru toți clienții din România: „Nu consumați acest produs!”. Oamenii pot primi banii înapoi # Economica.net
Kaufland retrage de la vânzare un lot de salată de icre cu caras şi ceapă al furnizorului Negro 2000 SRL, după ce s-a constatat prezenţa bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit unei informări publicate miercuri pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
Mesajul Ambasadei SUA la Bucureşti după reuniunea despre mineralele critice ce a avut loc la Washington. Delegaţia României a fost condusă de Oana Ţoiu # Economica.net
Lanţurile de aprovizionare sigure şi fiabile cu minerale critice sunt esenţiale pentru securitatea economică şi naţională comună, au evidenţiat ţările care au participat, la Washington, la reuniunea ministerială în domeniu, a transmis, joi, Ambasada SUA la Bucureşti, pe Facebook.
Proiectul de OUG al Ministerului Energiei care limita adaosurile comerciale ale traderilor și furnizorilor a fost publicat din greșeală și a fost retras # Economica.net
Proiectul de ordonanță de urgență care prevedea că adaosul comercial la furnizorii și traderii de enerfie electrică și gaze se plafonează la 5%, respectiv 3%, pus în dezbatere publică aseară de Ministerul Energiei și ulterior retras de pe site, a fost publicat din greșeală, a transmis instituția.
După 25 de magazine noi inaugurate anul trecut, discounterul Lidl continuă să-și extindă amprenta și anul acesta. Astăzi a deschis un magazin în Bragadiru și a relocat o unitate din Brăila.
Situaţie critică în Bucureşti – Probleme majore la termoficare: 4.000 de blocuri din București afectate, sute fără apă caldă # Economica.net
Furnizarea agentului termic este deficitară pentru 36,52% din imobilele conectate la sistemul centralizat, potrivit datelor din aplicația Termoenergetica. Pentru 6% din blocuri apa caldă și încălzirea a fost oprită.
Preţul plafonat la gaze distorsionează piaţa şi favorizează „băieţii deştepţi” – Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) # Economica.net
Prelungirea schemei de plafonare a preţului la gaze naturale, aflată în vigoare până la 1 aprilie 2026, a depăşit rolul de protecţie socială şi a devenit un mecanism care generează arbitraje şi avantaje economice pentru aşa-numiţii "băieţi deştepţi", distorsionând concurenţa şi semnalele reale de preţ din piaţă, potrivit unei analize semnate de Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).
