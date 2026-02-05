VIDEO | FCSB - FC Botoşani, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Thiam deschide scorul
Primasport.ro, 5 februarie 2026 21:20
• • •
Acum 5 minute
21:50
Laszlo Balint, discurs plin de amărăciune. "E o înfrângere dureroasă, dar cumva firească"
Acum 15 minute
21:40
Ce onoare! Cristian Chivu a purtat torţa olimpică la Milano
21:40
OFICIAL | La două zile după eşecul cu „U" Cluj, FC Argeş şi-a prezentat noua achiziţie: „Îi dorim cât mai multe realizări în tricoul alb-violet"
Acum o oră
21:20
S-au tras la sorţi meciurile confruntării Paraguay – România, ce contează pentru accederea în Grupa Mondială 1 a Cupei Davis
21:20
VIDEO | FCSB - FC Botoşani, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Thiam deschide scorul
21:00
"Pentru azi a fost ok, ne odihnim puţin". Filipe Coelho e deja cu gândul la derby-ul cu Dinamo
21:00
Mirel Rădoi, gata să revină în antrenorat! Fostul antrenor al Universităţii Craiova se află în tratative cu o echipă aflată pe ultimul loc în clasament
Acum 2 ore
20:50
David Matei aduce victoria Craiovei cu Oţelul. "Cel mai important e că a câştigat echipa"
20:50
VIDEO | FCSB - FC Botoşani, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gazdele încep tare partida
20:40
Victoria Craiovei nu a convins! Filipe Coelho, considerat principalul vinovat pentru jocul oltenilor: „Încep să uite ce au învăţat de la Rădoi" . Nici David Matei nu a scăpat: „Hai să nu îl ridicăm în slăvi" | VIDEO EXCLUSIV
20:40
Sorana Cîrstea a învins-o pe deţinătoarea trofeului şi s-a calificat în semifinale la Transylvania Open
20:20
FIFA a înregistrat 5,973 transferuri internaţionale în perioada de mercato din ianuarie. Este un număr record
20:10
FCSB, favorită certă în 5 din ultimele 6 meciuri! Cum arată scenariul salvării play-off-ului pentru campioana României
20:10
De nicăieri! FCSB s-a despărţit de jucătorul pe care Gigi Becali spera să ia milioane! Va evolua la altă echipă din România
20:10
VIDEO | FCSB - FC Botoşani, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
20:00
De nicăieri! FCSB s-a despărţit de jucătorul pe care Gigi Becali spera să ia milioane şi a semnat cu alt club din România
20:00
VIDEO | Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi 1-0. Oltenii îşi repară moralul
Acum 4 ore
19:30
VIDEO | Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matei deschide scorul
19:20
Pleacă după Craiova - Oţelul?! Scouteri din străinătate, prezenţi în Bănie pentru a urmări vedetele echipei
19:10
Dorin Rotariu şi-a găsit echipă şi urmează să semneze. Destinaţie surprinzătoare
19:10
„Nu se pune problema"! Decizia luată de şefii lui Hermannstadt în privinţa lui Dorinel Munteanu, după înfrângerea cu Rapid
19:00
Kevin Doukoure are o nouă echipă! Fotbalistul ce are în CV titlul de campion va lupta pentru promovarea în Superliga
19:00
Arbitru român, delegat în noua competiţie Amputee Football Europa League
18:50
VIDEO | Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Etim reia cu capul în bară
18:40
Scandal de proporţii la Dinamo! Tras pe linie moartă de Zeljko Kopic, jucătorul îl ameninţă cu judecata pe Andrei Nicolescu
18:40
Emma Răducanu s-a calificat în semifinale la Transylvania Open
18:40
VIDEO | Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii ratează şanse bune
18:30
Andrea Gaudenzi a fost reales preşedinte al ATP. Este al treilea său mandat
18:30
De câte puncte mai are nevoie CFR pentru a prinde play-off-ul? Daniel Pancu a dat verdictul: „Suntem acolo, dar venim de departe"
18:30
VIDEO | Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Bancu
18:00
Surpriza zilei! Dorit de AS Roma şi AC Milan, Radu Drăguşin a făcut anunţul despre viitorul său: „A început un nou capitol pentru mine!"
18:00
VIDEO | Universitatea Craiova – Oţelul Galaţi, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 6 ore
17:50
Costel Gâlcă rămâne cu picioarele pe pământ, chiar dacă a dus-o pe Rapid pe primul loc: „Important e să ne atingem obiectivul"
17:40
După Dennis Politic, Hermannstadt mai vrea un jucător de la FCSB. "Tot împrumut, da, până în vară, după discutăm mai departe"
17:20
MM Stoica, anunţ cu privire la transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB!
17:10
Cele trei puncte obţinute cu Farul nu îi mulţumesc pe dinamovişti! „Cânii" merg la Comisie împotriva lui Horaţiu Feşnic: „O să facem cerere oficială"
17:10
Echipa finlandeză de hochei, afectată de un virus. Meciul împotriva Canadei a fost amânat
17:00
Jucător cu 53 de meciuri în naţionala Ungariei, prezentat de un club din Superliga
16:50
Ministrul Apărării anunţă investigaţii la Clubul Sportiv al Armatei. E vizată inclusiv situaţia Stelei
16:40
Davide Massaro a revenit în fotbalul românesc şi a fost prezentat oficial
16:40
Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia Curţii de Apel Timişoara: „Se va duce la judecată"
16:30
VIDEO | FCSB-FC Botoşani, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro, de la 20:30. Meci decisiv pentru echipa lui Becali
16:20
Agenţia americană însărcinată cu lupta împotriva discriminării la locul de muncă acuză Nike de discriminarea albilor
16:20
Kid Rock împotriva lui Bad Bunny. Donald Trump şi apropiaţii săi organizează un concert alternativ în pauza Super Bowl
16:20
S-a bătut palma pentru cedarea lui Dennis Politic în Superliga. Ce se întâmplă cu salariul jucătorului
Acum 8 ore
15:50
Victorie importantă obţinută de Adrian Mititelu în instanţă!
15:30
Dublă pentru Denis Drăguş în Turcia
15:20
Şeful lui Dinamo a făcut anunţul! Fotbalistul pleacă de la echipă: "Relaţia s-a degradat în timp!"
14:20
N'Golo Kante, întâmpinat de sute de fani la sosirea la Istanbul pentru transferul la Fenerbahce
14:20
Români în Europa. Jucătorul dorit de Gigi Becali a marcat două goluri
