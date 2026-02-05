Inspecția Judiciară a respins acuzațiile din documentarul Recorder. Lia Savonea: „O manipulare care a lovit în temelia sistemului de justiție” (VIDEO)

Inspecţia Judiciară nu a găsit nicio neregulă la Curtea de Apel Bucureşti, în urma unui control efectuat la instanţă după dezvăluirile Recorder, „Justiție Capturată”. Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a validat joi, cu opt voturi pentru și două împotrivă, raportul Inspecției Judiciare, care concluzionează că nicio acuzație formulată în investigația jurnalistică nu se confirmă, chiar dacă unii magistrați care au oferit declarații în documentar susțin că nici măcar nu au fost audiați. Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a catalogat investigația drept „o manipulare care a lovit în temelia sistemului de justiție”.

