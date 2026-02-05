Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian au venit furioase în conferința de la Transylvania Open: „Nu ne convine absolut deloc! Ne-a afectat emoțional”

17:40

Eden Hazard (35 de ani), fostul star al echipei naționale a Belgiei, a mărturisit că Jose Mourinho (63 de ani) a fost cel mai bun antrenor pe care l-a avut de-a lungul carierei sale.De asemenea, Hazard a dezvăluit că speră să-l vadă în curând pe Cesc Fabregas (38 de ani) pe banca lui Chelsea, unde a fost coleg cu fostul mijlocaș spaniol în perioada 2014-2019. Ibericul se află în acest moment pe banca tehnică a celor de la Como, echipa care ocupă locul 6 în Serie A. ...